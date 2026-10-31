Europa der souveränen Nationen oder Europa der gehorsamen Provinzen

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Von Dušan Berak | Europa befindet sich nicht mehr in einer Krise, sondern in einem Zustand, in dem Eliten, die sich selbst das Monopol auf Vernunft und Moral zuschreiben, seit Jahrzehnten systematisch diejenigen enttäuschen, die sie wählen.

Das Ergebnis ist kein „Aufstieg des Populismus“, wie der mediale Apparat es gerne formuliert. Das Ergebnis ist die Rückkehr des Souveränismus – die politische Forderung, dass die entscheidenden Entscheidungen über Grenzen, Geld, Energie, Migration und Sicherheit von jenen getroffen werden, die das Volk abwählen kann, und nicht von einem anonymen Apparat in Brüssel und den finanziellen Netzwerken, die dahinterstehen.

Das ist keine nostalgische Rückkehr ins 19. Jahrhundert, sondern eine elementare demokratische Forderung: Macht muss denjenigen verantwortlich sein, die den Preis ihrer Fehler zahlen.

Populismus ist nicht Souveränismus – öffnen Sie die Augen

Hier müssen wir brutal präzise sein, denn diese Begriffe werden absichtlich vermischt.

Populismus ist ein politischer Stil. Er teilt die Gesellschaft in zwei Lager – „das Volk“ und „die Eliten“ – und behauptet, Politik müsse den Volkswillen unmittelbar ausdrücken. Das Problem entsteht, wenn ein politischer Führer behauptet, nur er repräsentiere das authentische Volk, und alle seine Gegner seien illegitim. Dann kann die Berufung auf den Volkswillen gefährlich für den politischen Pluralismus werden.

ist ein politischer Stil. Er teilt die Gesellschaft in zwei Lager – „das Volk“ und „die Eliten“ – und behauptet, Politik müsse den Volkswillen unmittelbar ausdrücken. Das Problem entsteht, wenn ein politischer Führer behauptet, nur er repräsentiere das authentische Volk, und alle seine Gegner seien illegitim. Dann kann die Berufung auf den Volkswillen gefährlich für den politischen Pluralismus werden. Souveränismus ist kein Stil. Es ist eine Haltung zum Ort der politischen Macht. Er beantwortet die Frage: Wo sollen Entscheidungen über Grenzen, Haushalt, Energie und Migration getroffen werden – im nationalen Parlament, das der Bürger abwählen kann, oder in übernationalen Gremien, die weit von ihm entfernt sind?

ist kein Stil. Es ist eine Haltung zum Ort der politischen Macht. Er beantwortet die Frage: Wo sollen Entscheidungen über Grenzen, Haushalt, Energie und Migration getroffen werden – im nationalen Parlament, das der Bürger abwählen kann, oder in übernationalen Gremien, die weit von ihm entfernt sind? Autoritarismus ist die dritte Sache. Er bezieht sich auf die Art der Machtausübung: Ob die Macht Beschränkungen, eine unabhängige Justiz, Medienfreiheit und die Möglichkeit der eigenen Wahlniederlage akzeptiert. Das sind drei verschiedene Fragen. Wer sie vermischt, irrt nicht zufällig, sondern verdunkelt bewusst die Debatte.

Wenn jemand fordert, dass das nationale Parlament über Migration, Energie oder Fiskalpolitik entscheidet und dabei die Mehrparteiendemokratie, die unabhängige Justiz und die Medienfreiheit vollständig akzeptiert – dann ist das kein Populismus. Das ist Souveränismus. Wenn Eliten jede solche Kritik von vornherein als „populistisch“ diskreditieren, verteidigen sie nicht die Demokratie, sondern ihr Monopol auf die Entscheidungsfindung.

Demokratie bedeutet ihrem grundlegenden Sinn nach Volksherrschaft. Das Problem entsteht erst, wenn jemand behauptet, nur er verkörpere dieses Volk. Es gibt aber auch die entgegengesetzte Gefahr: dass jede Kritik an etablierten Institutionen von vornherein als gefährlich erklärt wird. Das ist eine Methode, legitime politische Debatte durch Etikettierung zu ersticken.

Jean-Jacques Rousseau unterschied die Souveränität des Volkes von seiner alltäglichen politischen Repräsentation. Der Gemeinwille lässt sich nicht vollständig auf Vermittler übertragen. Carl Schmitt stellte die Frage, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Colin Crouch beschrieb die Postdemokratie, in der formale Verfahren existieren, das politische Leben aber zunehmend von professionellen Eliten und großen wirtschaftlichen Interessen geprägt wird. Jan-Werner Müller warnt vor der Gefahr, wenn eine Bewegung behauptet, nur sie repräsentiere authentisch das Volk. Derselbe Maßstab muss auch für diejenigen gelten, die behaupten, nur sie verteidigten „europäische Werte“, während sie die Entscheidungsfindung vom Bürger entfernen.

Souveränismus verlangt nicht, dass ein einzelner Mensch die Stimme des Volkes sei. Er verlangt, dass das Volk diejenigen abwählen kann, die die Entscheidungen treffen, die es am stärksten betreffen.

Warum die traditionellen Parteien das Volk verloren haben

Sozialdemokraten, Christdemokraten und Liberale können auch die Rhetorik von „europäischen Werten“ nicht mehr retten. Sie haben jahrelang Wohlstand, Stabilität und Kontrolle über die Migration garantiert und stattdessen steigende Wohnkosten, Deindustrialisierung, Energieabhängigkeit und den Verlust der Grenzkontrolle geliefert. Wenn der Bürger sieht, dass sein nationales Parlament weder über Migrationsquoten noch über Fiskalregeln entscheiden kann, verliert er das Vertrauen nicht wegen „Desinformation“, sondern wegen der Ergebnisse.

Trump, Milei, AfD, FPÖ und Rassemblement National erzeugen die Unzufriedenheit nicht, sondern sie artikulieren sie nur politisch. Die Eliten, die diese Unzufriedenheit produziert haben, versuchen nun, sie mit Etiketten zu diskreditieren. Das ist der alte Trick: Kritik am System zum Angriff auf die Demokratie zu erklären.

Ist die Europäische Union demokratisch?

Das ist die zentrale Frage. Kritiker des europäischen institutionellen Modells verweisen auf die Komplexität der Entscheidungsfindung, die begrenzte unmittelbare Kontrolle der Wähler über einzelne Institutionen und die Möglichkeit, dass wichtige Entscheidungen weit entfernt von nationalen politischen Debatten getroffen werden. Befürworter betonen, dass das Europäische Parlament direkt von den Bürgern gewählt wird und dass im Rat der EU-Vertreter demokratisch gewählter nationaler Regierungen sitzen.

Die Frage bleibt: Ist demokratische Legitimität durch indirekte Repräsentation ausreichend gesichert, oder müssen bestimmte Entscheidungen in der ausschließlichen Zuständigkeit nationaler Parlamente bleiben?

Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung besagt, dass die EU nur in den Bereichen tätig werden darf, die ihr die Mitgliedstaaten vertraglich übertragen haben. Das Subsidiaritätsprinzip sieht vor, dass Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden, wenn dies möglich ist. In der Praxis werden beide Prinzipien immer häufiger als Rechtfertigung für Zentralisierung ausgelegt. Nationale Parlamente verfügen über formale Mechanismen – „gelbe“ und „orange Karte“ –, aber ihr tatsächliches Gewicht bleibt begrenzt. Das ist keine Theorie, sondern institutionelle Realität.

Wenn der Bürger in Österreich, Deutschland oder Frankreich diejenigen, die über Migrationsquoten, Energieregeln oder fiskalische Beschränkungen entscheiden, nicht mehr abwählen kann, ist die demokratische Verantwortung bereits beschädigt – unabhängig von formalen Verfahren.

Finanzielle Eliten und politische Biografien

Hier müssen drei Erscheinungen voneinander getrennt werden, die oft vermischt werden:

legitimes Lobbying und die Vertretung wirtschaftlicher Interessen,

Interessenkonflikte und unangemessener Einfluss auf öffentliche Entscheidungen,

Korruption und die illegale Kontrolle politischer Entscheidungsprozesse.

Das sind keine Synonyme. Friedrich Merz war Vorsitzender des Aufsichtsrats der deutschen BlackRock-Tochter. Emmanuel Macron arbeitete bei Rothschild & Cie. Das sind dokumentierte berufliche Biografien. Sie beweisen nicht, dass diese Personen heute im Auftrag früherer Arbeitgeber handeln, aber sie beweisen, dass der Weg von der Investmentbank in das höchste politische Amt normal geworden ist, während der Weg vom Fabrikarbeiter oder Provinzunternehmer in dasselbe Amt zur Ausnahme wurde.

Wenn dieselben Politiker anschließend industrielle und klimapolitische Ziele abmildern, weil man „Arbeitsplätze schützen“ müsse, nachdem sie jahrelang Regulierungen akzeptiert haben, die eben diese Arbeitsplätze gefährdeten, hat der Bürger das Recht, die Prioritäten zu hinterfragen. Die Konzentration wirtschaftlicher und politischer Macht ist kein neutrales Phänomen. Die EU verfügt über ein öffentliches Transparenzregister, aber Transparenz ist nicht dasselbe wie Begrenzung von Einfluss.

Drei Parteien, drei nationale Interessen, eine gemeinsame Front

AfD, FPÖ und RN sind nicht identisch. Und das ist ihre Stärke, nicht ihre Schwäche. Die AfD in Deutschland formuliert am klarsten die Forderung nach einer Umgestaltung der Europäischen Union zu einem Bund souveräner Staaten mit deutlich größeren Befugnissen der Nationalstaaten. Die FPÖ in Österreich verfügt über die disziplinierteste Organisation, den klarsten nationalen Fokus und die längste Erfahrungslinie mit Regierungsverantwortung. Der RN in Frankreich hat es geschafft, die Wählerbasis zu verbreitern und sich von älteren Kontroversen zu distanzieren, ist dafür aber taktisch vorsichtiger.

Ihre Beziehungen sind nicht idyllisch. Der RN brach 2024 die parlamentarische Zusammenarbeit mit der AfD nach den Äußerungen Maximilian Krahs ab. Le Pen und Bardella feierten die AfD-Erfolge 2025 und 2026 nicht öffentlich. FPÖ und AfD hingegen pflegen konkrete Zusammenarbeit – von Kickls öffentlichen Glückwünschen bis zu Vereinbarungen der Berliner und Wiener Gruppen. Im Europäischen Parlament sitzen FPÖ und RN bei den Patriots for Europe, die AfD bei Europe of Sovereign Nations. Die formale Trennung verhindert bilaterale Koordination nicht.

Das ist keine Schwäche, sondern der Beweis, dass Souveränismus kein ideologischer Monolith ist, sondern eine Sammlung nationaler Projekte, die dort kollidieren, wo nationale Interessen kollidieren, und dort zusammenarbeiten, wo sie demselben übernationalen Druck ausgesetzt sind.

Warum die FPÖ derzeit die am besten organisierte Kraft ist

Österreich ist das Labor. Neutralität, kleiner Staat, eng verflochtene Wirtschaft mit Deutschland, langjährige Erfahrung mit Koalitionen und eine klare politische Kultur. Die FPÖ ist nicht gestern entstanden. Sie verfügt über Infrastruktur, Personal, lokale Verankerung und – was am wichtigsten ist – den politischen Willen, die Rolle der ewigen Opposition, die nur kritisiert, nicht zu akzeptieren.

Sie ist noch nicht stark genug, um allein die Macht zu übernehmen. Aber der Trend ist klar: Jedes Mal, wenn die traditionellen Parteien ihre Versprechen zu Migration, Energie oder fiskalischer Disziplin brechen, wächst die FPÖ. Mit demselben Mechanismus wachsen AfD und RN. Ihre Stärke verdanken sie nicht ihrer Vollkommenheit. Ihre Stärke verdanken sie der systematischen Unfähigkeit derjenigen, die jahrelang die Hebel in der Hand hatten.

Ist ein Europa souveräner Staaten ein realisierbares Modell?

Die AfD fordert in ihrem Programm von 2025 die Umgestaltung der EU zu einem Bund europäischer Nationen. Das ist ein konkretes programmatisches Beispiel.

Offene Fragen bleiben: Wer würde über die gemeinsame Handelspolitik entscheiden? Wie würde der Binnenmarkt funktionieren? Wer würde Streitigkeiten zwischen Staaten lösen? Wie würden gemeinsame Währung, Außengrenzen und internationale Abkommen geregelt?

Diese Fragen sind kein Argument gegen den Souveränismus, sondern ein Argument gegen Oberflächlichkeit. Jedes Modell zwischenstaatlicher Zusammenarbeit braucht einen Mechanismus zur Streitbeilegung – internationale Gerichte, Schiedsverfahren, gemeinsame Institutionen oder intergouvernementale Verhandlungen. Aber jedes Modell setzt die Akzeptanz bestimmter gemeinsamer Regeln voraus. Die vollständige Freiheit jedes Staates, gemeinsame Regeln einseitig zu ignorieren, ist mit einem stabilen gemeinsamen Markt schwer vereinbar.

Das bedeutet nicht, dass der Bundesstaat die einzige Lösung ist. Es gibt unterschiedliche Formen internationaler Zusammenarbeit – von Handelsabkommen bis zu politischen und sicherheitspolitischen Bündnissen. Der Grad nationaler Autonomie und der Grad der Verbindlichkeit gemeinsamer Regeln stehen oft in einer bestimmten Spannung. Die Aufgabe der Souveränisten ist nicht, diese Spannung zu leugnen, sondern klar zu definieren, welche gemeinsamen Verpflichtungen ein Staat akzeptiert und welche er in nationaler Zuständigkeit behalten will.

Der Nationalstaat garantiert nicht automatisch mehr Demokratie. Ein nationales Parlament kann einem bestimmten Wahlvolk unmittelbarer verantwortlich sein, aber die demokratische Qualität hängt auch von freien Wahlen, Rechtsstaatlichkeit und dem Schutz politischer Freiheiten ab. Nähe der Entscheidungsfindung zu den Bürgern und Qualität der institutionellen Kontrolle sind zwei getrennte Kriterien. Das Modell eines Europas souveräner Staaten muss auf beide antworten.

Was folgt

Ein Europa souveräner Staaten ist kein Aufruf zur Isolation. Österreich und Deutschland sind wirtschaftlich eng verflochten. Frankreich hat seine eigenen geopolitischen Prioritäten. Gemeinsamer Markt, Handelsabkommen und sicherheitspolitische Koordination können auch ohne Bundesstaat existieren. Was ohne Souveränität nicht existieren kann, ist demokratische Verantwortung.

Die FPÖ ist derzeit die am besten organisierte souveränistische Formation in Europa. Sie ist noch nicht stark genug, um allein die Macht zu übernehmen. Aber das Wachstumstempo, die Disziplin und die politische Klarheit zeigen die Richtung. Denselben Druck spüren AfD und RN. Wenn die traditionellen Eliten die Fähigkeit verlieren, Ergebnisse zu liefern, öffnet sich der Raum für jene, die zumindest einen anderen institutionellen Rahmen anbieten.

Die Frage ist nicht mehr, ob der Souveränismus wachsen wird. Die Frage ist, ob er die Unzufriedenheit in ein tragfähiges Modell der Zusammenarbeit souveräner Staaten verwandeln kann – oder ob die Eliten ihn erneut auf ein Etikett reduzieren werden, das sie anschließend kriminalisieren.

Die Bürger geben die Antwort bereits an den Wahlurnen. Die Eliten versuchen immer noch, sie nicht zu hören.

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Dieser Beitrag erschien auf ZURZEIT, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION

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