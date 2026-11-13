Iran droht mit Angriffen auf US-Stützpunkte in Europa (VIDEO aus unterirdischer Raketenstadt)

Bild: screeinshot YT

Generalmajor Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, erklärte in einem Interview mit dem Sender Al-Mayadeen, dass Teheran US-Stützpunkte in Europa angreifen könnte, sollten diese für einen neuen Angriff auf den Iran genutzt werden.

Weltweiter Schaden durch Angriff auf den Iran

„Wir könnten sogar US-Militärstützpunkte in europäischen Ländern ins Visier nehmen, falls amerikanische Flugzeuge von dort starten, um den Iran zu bombardieren – in diesem Fall werden wir auch den jeweiligen Stützpunkt angreifen“, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die militärischen Fähigkeiten des Iran heute weit größer seien als am ersten Tag des Krieges. Rezaei nannte keine konkreten Ziele, erklärte jedoch, dass iranische Raketen Orte – darunter auch Inseln – erreichen könnten, die bislang als außerhalb ihrer Reichweite liegend galten.

„Heute gibt es in Amerika oder Europa keine Familie, die nicht durch den amerikanischen Angriff auf den Iran zu Schaden gekommen wäre, und weltweit gibt es keine Wirtschaftsinstitution, die von diesem Angriff nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde“, betonte er.

Rezaei versicherte zudem, dass „nicht ein einziges Gramm – wie gering auch immer – an angereichertem [Uran] den Iran verlassen wird“. Er fügte hinzu, dass Teheran seine Bestände für den Bau von nuklear angetriebenen Schiffen und U-Booten – die sich derzeit in der Entwicklungsphase befinden – sowie möglicherweise später für kleine modulare Reaktoren nutzen werde.

Er bekräftigte, dass Teheran die Straße von Hormus wieder öffnen werde, sobald Washington seine sieben Bedingungen erfüllt habe. Dabei wies er darauf hin, dass der Iran frühere US-Vorschläge als täuschend zurückgewiesen habe, aber weiterhin an der Diplomatie festhalte.

Iran zeigt unterirdische Raketenstadt

Irans Revolutionsgarde hat am Dienstag ein Video veröffentlicht, in dem die Inspektion einer neuen unterirdischen Raketenbasis zu sehen sein soll. Der Generalstabschef Irans, Ali Abdollahi Aliabadi, und der Kommandeur der IRGC-Luft- und Raumfahrtstreitkräfte Seyyed Madschid Mousavi besichtigten die „Raketenstadt.“ Abdollahi Alibadi erklärte in seiner Ansprache, im nächsten Krieg werde es eine Überraschung nach der anderen geben. Er fügte hinzu, dass der Sieg nicht nur von Waffen abhänge.

„Ich bin überzeugt, dass es in erster Linie nicht an unseren Waffen, unserer Ausrüstung oder unseren militärischen Möglichkeiten lag, sondern am Willen der Menschen.“

Die Vorstellung der neuen Raketenanlage folgte auf eine frühere Ankündigung, die Produktion von Raketen und Drohnen in unterirdische Einrichtungen zu verlagern. Dadurch sollen die militärischen Kapazitäten des Landes vor Luftangriffen geschützt und die Waffenproduktion auch während möglicher künftiger Angriffe aufrechterhalten werden.

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