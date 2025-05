Russland begeht den 80. Jahrestag des Tages des Sieges mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau. Jahrestag des Sieges mit einer Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau.

MOSKAU – Die ausländischen Staatsoberhäupter treffen ein, werden vom russischen Präsidenten Wladimir Putin begrüßt und nehmen dann an einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau teil, die anlässlich des 80. Jahrestages des sowjetischen Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg stattfindet. Die Parade beginnt um 7 Uhr MESZ. Militärparade in Jekaterinburg anlässlich des 80. Jahrestags der Niederlage der Sowjetunion über Nazi-Deutschland.

Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai mit einer Militärparade in Anwesenheit von Chinas Xi Jinping, von der Moskau befürchtet, dass die Ukraine nach drei Jahren verheerenden Krieges versuchen wird, sie zu stören.

Präsident Wladimir Putin, der dienstälteste Kremlchef seit Josef Stalin, wird bei der Parade um 19.00 Uhr GMT sprechen, bei der normalerweise Tausende russischer Soldaten vorbeimarschieren und militärisches Gerät wie Interkontinentalraketen und Panzer an Lenins Mausoleum auf dem Roten Platz vorbeifahren.