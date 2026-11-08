2011 wurden 45,7 Millionen Euro Kindergeld ins Ausland überwiesen, im vergangenen Jahr waren es 528 Millionen, wie aus einer Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage des BSW hervorgeht, die der Bild-Zeitung vorliegt. Insgesamt erhielten im vergangenen Jahr 291.292 Kinder und Jugendliche im Ausland die staatliche Leistung.
Die Zahlungen von Kindergeld ins Ausland haben sich zwischen 2011 und 2025 um mehr als 1.000 Prozent erhöht.
Im selben Zeitraum vergrößerte sich zwar auch die Zahl der im Ausland lebenden Kinder, die deutsches Kindergeld erhalten – jedoch deutlich geringer als die Summe der Zahlungen. 2011 erhielten 103.559 Minderjährige mit ausländischem Wohnsitz Kindergeld aus der Bundesrepublik, 2025 waren es 291.292. Das entspricht einer Steigerung von 181,3 Prozent.
Deutscher Staat lässt sich ausnehmen wie eine Weihnachtsgans
Die größte Gruppe unter ausländischen Kindergeldempfängern stellten 2025 Polen mit 112.384 Kindern und Jugendlichen. 33.872 der leistungsberechtigten Minderjährigen lebten in Tschechien, 32.495 in Polen. Auch 36.727 Kinder von deutschen Staatsbürgern, die im Ausland leben, erhielten 2025 Kindergeldzahlungen. Eine Dokumentation des MDR über rumänische Kindergeldempfänger hatte zuletzt für weitreichende Empörung gesorgt.
BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht zeigte sich mit Blick auf diese Zahlen empört und sagte der Bild-Zeitung, der deutsche Staat lasse sich „ausnehmen wie eine Weihnachtsgans“. Während viele Menschen etwa in Bitterfeld auf die Tafel angewiesen seien, werde „nach Bukarest das Steuergeld überwiesen“, kritisierte Wagenknecht. „Kindergeld für Kinder, die gar nicht in Deutschland leben, darf es nicht länger geben“, forderte die 57jährige.
EU-Ausländer haben ein Anrecht auf deutsches Kindergeld, wenn mindestens ein Elternteil in Deutschland lebt und arbeitet. In Ausnahmefällen erhalten jedoch auch arbeitslose Ausländer diese Leistung.
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3 Kommentare zu „528 Millionen Euro deutsches Steuergeld geht als Kindergeld ins Ausland“
…und der Deutsche, der das Geld erarbeitet, darf den Gürtel enger schnallen und nach Pfandflaschen suchen?
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Joschka Fischer, Bündnis90/Die Grünen:
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„Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas (und der Welt) sind.
Das wird immer wieder zu ‘Ungleichgewichten’ führen.
Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland herausgeleitet wird. Es ist vollkommen egal wofür, es kann auch radikal verschwendet werden – Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet.“
Sauber, wir schaffen uns ab, auch finanziell. Buntes Steuergeld für kleine Popolskis in Warschau und Zigeunerkinder in Rumänien und bestimmt auch für Kuffnuckenbrut in Islamistan. Ich sag‘ es ja, so verblödet und krank wie das Kartoffelvolk ist kein anderes Volk in der Welt. Morgen verkuendet der Luegenkanzler wer neue/r Gruessaugust/ine wird, megawichtig. Wann reist er denn wieder mit dem Sonderzug und Geldgeschenken an die Ostfront?!
Sorry, aber wenn ich Ausländer wäre, würde ich es genau so machen. Staaten, die vergessen, welches Land sie sind, sollten gerupft werden bis zum geht nicht mehr bzw. bis zum Untergang. Ich würde noch Kinder dazu erfinden, nur um dieses Siedlungsgebiet zu schädigen. Das könnte man auch Kindergeld-Djihad nennen. Leider wollen die Bürger, vor allem im Westen, es genau so haben. Die wachen wohl nie auf. Die Prozente für die AfD, falls das die Wahrheit ist, steigen in den den Umfrageprognosen nicht mehr an. Sie sind in ganz DE – Dank der Westländer – auf keine 30 % und sie wachsen nicht mehr. Anscheinend ist es den Deutschen egal, dass man ihnen ihr Geld stiehlt und sie immer mehr ausraubt.