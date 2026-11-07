USA: Acht Transgender Männer haben bei den Midterms gewonnen + Soros’ Schattenkabinett: Millionen für Bidens Machtzirkel + Ukraine-Krieg: Trump ruft Merz an – „neues Gefühl der Dringlichkeit“ + Union und SPD für Ilse Aigner als Bundespräsidentin + VW stoppt Entwicklung des E-Golf – Milliardenverlust zwingt Konzern zum Sparen

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Telefonbetrug: Ukrainer erbeuten Millionen in Deutschland

Nach einem Millionenbetrug zulasten von Menschen in Deutschland hat die ukrainische Polizei ein Netz betrügerischer Callcenter zerschlagen. Von 135 Bürgern in Deutschland sollen einer Mitteilung zufolge über 4,3 Millionen Euro ergaunert worden sein.

Die ukrainischen Behörden nahmen demnach im Rahmen einer internationalen Aktion den Organisator und drei Beteiligte fest. (…) Die Verdächtigen sollen sich als Finanzberater vorgestellt haben. Ihre Opfer wurden mit Investitionen in Kryptowährungen, Aktien und andere Finanzinstrumente gelockt. Teils hätten die Kriminellen auch Zugang zum Onlinebanking der Opfer erhalten. (…)

Den Angaben zufolge gab es seit August 39 Hausdurchsuchungen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und im Umland, in den Gebieten Winnyzja, Saporischschja und Iwano-Frankiwsk. Dabei seien umgerechnet rund 100.000 Euro in bar, Kryptowallets, Mobiltelefone, Computertechnik, Sim-Karten und andere Beweismittel sichergestellt worden. Weiterlesen auf focus.de

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USA: Acht Transgender Männer haben bei den Midterms gewonnen

8 Männer, die sich als Frauen identifizieren, haben ihre Rennen bei den Zwischenwahlen gewonnen. Es ist wirklich total vorbei.

8 men who identify as women won their races in the midterm elections. It’s actually so over. https://t.co/tys9APAmIY — Jaimee Michell (@JaimeeUSA) November 6, 2026



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Soros’ Schattenkabinett: Millionen für Bidens Machtzirkel

Ein von der Soros-Familie finanziertes Netzwerk versorgte die Biden-Regierung mit zahlreichen Spitzenbeamten. Laut einer umfangreichen Recherche wechselten 46 von rund 70 Mitgliedern in Regierungsämter.

Die Verbindungen reichten bis ins Personalbüro des Weißen Hauses. Und nun bereitet derselbe politische Zirkel bereits die nächste demokratische Regierung vor.

Millionen aus dem Soros-Netzwerk, ehemalige Obama-Funktionäre und zahlreiche Spitzenposten in der Biden-Regierung: Die Datenanalystin DataRepublican hat die Verbindungen der Organisation National Security Action untersucht. Das Ergebnis ihrer Recherche: 46 von rund 70 Mitgliedern des Netzwerks erhielten später Posten in der Biden-Regierung. Darunter befanden sich der Außenminister, der CIA-Direktor, die Geheimdienstkoordinatorin und der Nationale Sicherheitsberater. Es war ein politisches Personalreservoir, aus dem sich das Weiße Haus großzügig bediente. Finanziert wurde es über Jahre hinweg mit Millionen aus dem Open-Society-Netzwerk der Soros-Familie. Weiterlesen auf report24.news

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Ukraine-Krieg: Trump ruft Merz an – „neues Gefühl der Dringlichkeit“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und US-Präsident Donald Trump haben in einem nächtlichen Telefonat über den Kurs in den anstehenden Ukraine-Verhandlungen beraten.

Nach den jüngsten Zwischenwahlen in den USA gewinne der Verhandlungsprozess über ein Ende des russischen Angriffskrieges an Dynamik, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Es sei auch „ein neues Gefühl der Dringlichkeit entstanden“. (…)

Mit der US-Regierung sei man sich in vier Grundpunkten einig, sagte Kornelius. Zunächst müsse der Krieg in der Ukraine beendet und anschließend über eine europäische Sicherheitsordnung gesprochen werden. Eine Vereinbarung könne es nur „im geschlossenen Kontext“ geben, also erst, „wenn alles vereinbart ist“. (…)

In Abu Dhabi sollen in der kommenden Woche die ersten dreiseitigen Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington seit Monaten stattfinden. Im Dreierformat hatte es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen gegeben, davor zweimal in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Via berliner-zeitung.de

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Union und SPD für Ilse Aigner als Bundespräsidentin

Nach der CSU hat sich nun auch die größere Schwesterpartei CDU für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner als neue Bundespräsidentin entschieden.

Nach Informationen der DPA aus mehreren hochrangigen Quellen der Union will Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sie den CDU-Führungsgremien offiziell vorschlagen, die am Sonntag und Montag in Berlin tagen. Die 61-Jährige hat auch die Unterstützung der SPD. (…)

Damit gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Aigner am 30. Januar in der Bundesversammlung zur ersten Bundespräsidentin gewählt wird, nachdem in den vergangenen acht Jahrzehnten zwölf Männer an der Staatsspitze der Bundesrepublik standen. Aigner wäre auch die erste CSU-Politikerin in diesem Amt. Sechs kamen aus der CDU, drei aus der SPD, zwei aus der FDP und mit Joachim Gauck war einer parteilos. Weiterlesen auf deutsche-wirtschaftsnachrichten.de

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Ulrike Guérot: Ihr (die Linken) seid die eigentlichen Rechten!

Warum „rechts gegen links“ vom eigentlichen Konflikt ablenkt

„Ihr seid die eigentlichen Rechten“ ?! https://t.co/t9Yb0ZpagA — eingollan (@eingollan_real) November 5, 2026



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VW stoppt Entwicklung des E-Golf – Milliardenverlust zwingt Konzern zum Sparen

VW legt den E-Golf auf Eis. Hohe Verluste, geringe Elektroauto-Margen und fehlende Einsparungen gefährden die Zukunftsplanung in Wolfsburg (…)

Der Betriebsrat betont, dass Volkswagen den E-Golf nicht vollständig gestrichen hat. Auch die Entwicklungsarbeiten am geplanten elektrischen T-Roc laufen weiter. Die Arbeitnehmervertretung hält zudem am vorgesehenen Marktstart des Golf fest und erwartet, dass VW verlorene Entwicklungszeit aufholt. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. Via blackout-news.de

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