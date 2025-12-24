Das liberale US-Blatt „CNN“ führte ein erschreckendes ein Interview mit Männern, die vor dem sinnlosen Krieg in der Ukraine flohen: Kiew habe eine Frontlinie von mehr als tausend Kilometern zu verteidigen, immer mehr Menschen fliehen vor dem hoffnungslosen Krieg.

Trotzdem hat die ukrainischer Generalstaatsanwalts bis September fast 290.000 Verfahren wegen unbefugter Ausreise und Desertion von Soldaten eingeleitet: Dienstfähige Männer zwischen 23 bis 60 Jahren ist es verboten das Land während des Kriegsrechts zu verlassen. Von den halben Dutzend CNN-Interviewten sagte Viktor Pinkhasov, ein ehemaliger Taxifahrer aus Kiew in Sighetu Marmașiei, dem Portal:

„Niemand will Frieden. Nicht Putin, nicht Selenskyj, nicht Trump.“

Pinhasov war fünf Tage lang allein durch die Karpaten unterwegs, bis er die rumänische Grenze überquerte. Einen Monat lang hatte er sich auf die Flucht vorbereitet, studierte Navigations-Apps studierte via „Telegram“ die Erfahrungen anderer Deserteure. Ernährt hatte er sich mittels vielen Energieriegeln Energieriegel, und er war mit Überlebensausrüstung unterwegs. Im November überquerte er die Karpaten und lebt seitdher mit seiner fünf Monate alten Tochter in der Schweiz.

Laut rumänischen Grenzschutz sind seit 2022 mehr als dreißigtausend ukrainische Männer illegal nach Rumänien eingereist.

Alle erhielten vorübergehend Asyl– die meisten von ihnen kamen übrigens rumänischen Kreis Maramureș an. Aber es wurden nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes auch mehr als 25.000 Menschen auf der Flucht nach Rumänien gestoppt, und mindestens 29.000 starben in den Bergen oder ertranken in der Fluss Theiß auf der Flucht.

Gyima, der ebenfalls nach Rumänien floh und ein Pseudonym benutzte, froren alle seine Zehen ab, ein anderer erfroren. Gyima schließlich aber wurde von der Bergrettungsorganisation „Salvamont Maramureş“ gerettet.krainische Männer aus den Bergen geholt.

Gleichzeitig stehen aber den Reichen immer noch Menschenschmuggler zur Verfügung. CNN kontaktierte zum Beispiel Artyom, ein „TikToker“ mit mehr als 4000 Followern, der für 14.000 Dollar die Bestechung von ukrainischen Grenzbeamten die Grenze vermittelt. (mandiner)

________________________________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“

Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.

Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung