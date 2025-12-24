Studie enthüllt – Impfungen erhöhen Demenz- und Alzheimer Risiken um bis zu 50 Prozent

Bild: br.de

Die bis dato größte Studie zu „gängigen“ Impfungen im Zusammenhang mit Demenz fördert Erschreckendes zu Tage.

Das Krankheitsrisiko steigt mit der Anzahl der Impfdosen, bleibt dann über ein ganzes Jahrzehnt erhöht und ist nach Grippe- und Pneumokokkenimpfungen am stärksten.

Höchst beunruhigendes Muster erkennbar

Die größte und strengste Studie zu Impfungen und Demenz, mit 13,3 Millionen Erwachsenen in Großbritannien, hat ein höchst beunruhigendes Muster aufgedeckt. Wer gängige Impfungen für Erwachsene erhalten hat, weist ein deutlich höheres Risiko für Demenz und Alzheimer auf, wie auch thefocalpoints berichtet hatte.

Das Risiko steigt mit der Anzahl der Impfdosen, bleibt über ein ganzes Jahrzehnt erhöht und ist nach Grippe- und Pneumokokkenimpfungen am stärksten. Mit jeder statistischen Korrektur schwächt sich das Signal nicht ab, es wird deutlicher, konsistenter und immer schwieriger zu erklären.

Entscheidend ist dabei, dass diese Zusammenhänge auch nach Berücksichtigung einer ungewöhnlich breiten Palette potenzieller Störfaktoren bestehen blieben. Dazu zählten Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status, BMI, Rauchen, alkoholbedingte Störungen, Bluthochdruck, Vorhofflimmern, Herzinsuffizienz, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall/TIA, periphere Gefäßerkrankung, Diabetes, chronische Nieren- und Lebererkrankung, Depression, Epilepsie, Parkinson-Krankheit, Krebs, Schädel-Hirn-Trauma, Schilddrüsenunterfunktion, Osteoporose sowie Dutzende von Medikamenten, von NSAR und Opioiden bis hin zu Statinen, Thrombozytenaggregationshemmern, Immunsuppressiva und Antidepressiva.

Selbst nach Berücksichtigung dieser umfangreichen Liste blieben die erhöhten Risiken markant und bemerkenswert stabil.

Das primäre adjustierte Modell zeigte, dass Erwachsene, die gängige Impfungen für Erwachsene (Grippe, Pneumokokken, Gürtelrose, Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten) erhalten hatten, ein um 38 % erhöhtes Risiko hatten, an Demenz zu erkranken.

Dies allein widerlegt die Annahme, dass Impfungen das Gehirn schützen, dabei sind jedoch die tiefergehenden Ergebnisse weitaus besorgniserregender.

Das Risiko für Alzheimer ist sogar noch höher, nämlich um 50 % erhöht.

In den ergänzenden Tabellen findet sich ein noch schockierenderes Ergebnis. Als die Autoren die Analysen speziell auf die Alzheimer-Krankheit beschränkten, verstärkte sich der Zusammenhang erheblich.

Dies deutet somit darauf hin, dass der Effekt nicht zufällig ist. Der Zusammenhang verstärkt sich also bei der schwersten Form der Demenz.

Ein klarer Dosis-Wirkungs-Zusammenhang zeigt sich somit klar, mehr Impfungen = höheres Risiko

Die Studien Autoren erstellten mehrere Dosis-Wirkungs-Modelle, die alle dasselbe Muster gezeigt hatten.

Demenz (alle Formen)

Aus Tabelle 2:

1 Impfdosis → Angepasste OR 1,26 (26 % höheres Risiko)

2–3 Dosen → Angepasste OR 1,32 (32 % höheres Risiko)

4–7 Dosen → Angepasste OR 1,42 (42 % höheres Risiko)

8–12 Dosen → Angepasste OR 1,50 (50 % höheres Risiko)

≥13 Dosen → Angepasste OR 1,55 (55 % höheres Risiko)

Alzheimer-Krankheit (AD) zeigt denselben und sogar noch stärkeren Trend

Aus Tabelle 7:

1 Dosis → Angepasste OR 1,32 (32 % höheres Risiko) Risiko)

2–3 Dosen → Angepasste OR 1,41 (41 % höheres Risiko)

≥4 Dosen → Angepasste OR 1,61 (61 % höheres Risiko)

Dies ist eines der stärksten und eindeutigsten Signale in der Epidemiologie. Zeit-Wirkungs-Kurve, das Risiko erreicht kurz nach der Impfung seinen Höhepunkt und bleibt über Jahre erhöht.

Ein weiteres Signal, das eindeutig gegen eine bloße Verzerrung spricht, ist ein Zeit-Wirkungs-Zusammenhang.

Das höchste Demenzrisiko tritt 2–4,9 Jahre nach der Impfung auf (adjustierte OR 1,56). Das Risiko nimmt dann langsam ab, erreicht aber nie wieder den Ausgangswert und bleibt über alle Zeiträume erhöht.

Nach 12,5 Jahren ist das Risiko immer noch signifikant erhöht (adjustierte OR 1,28), eine Persistenz, die mit einem kurzfristigen „Erkennungsbias“ unvereinbar ist und auf eine langfristige biologische Wirkung hindeutet.

Dieses Muster ist typisch für einen biologischen Auslöser mit neuroinflammatorischen oder neurodegenerativen Folgen mit langer Latenz.

Risiko auch nach 10 Jahren nicht verschwunden

Selbst nach einer Verzögerung von 10 Jahren verschwindet das erhöhte Risiko nicht. Wenn die Autoren eine lange Verzögerung von 10 Jahren anwenden, um einen Früherkennungsbias zu eliminieren, bleibt das erhöhte Risiko dennoch bestehen.

Demenz: OR 1,20

Alzheimer: OR 1,26

Wenn es sich lediglich um einen Zusammenhang zwischen häufigeren Arztbesuchen und einer früheren Diagnose handeln würde, müsste dieser Zusammenhang nach der Korrektur für die lange Verzögerung verschwinden.

Grippe- und Pneumokokkenimpfstoffe liefern wichtige Hinweise. Zwei Impfstoffe zeigen besonders starke Zusammenhänge, wie folgt.

Grippeimpfstoff

Demenz: OR 1,39 → 39 % höheres Risiko

Alzheimer: OR 1,49 → 49 % höheres Risiko

Pneumokokkenimpfstoff

Demenz: OR 1,12 → 12 % höheres Risiko

Alzheimer: OR 1,15 → 15 % höheres Risiko

Beide Impfstoffe weisen eine Dosis-Wirkungs-Beziehung auf, das charakteristische Merkmal eines echten Zusammenhangs zwischen Exposition und Wirkung.

Zusammenfassend ergibt sich aus den Ergebnissen der primären, ergänzenden, Dosis-Wirkungs-, Zeit-Wirkungs-, stratifizierten und Sensitivitätsanalysen ein einheitliches Bild:

Ein konsistenter Zusammenhang zwischen kumulativer Impfung und erhöhtem Demenzrisiko

Ein stärkerer Zusammenhang bei Alzheimer als bei allgemeiner Demenz

Ein Dosis-Wirkungs-Zusammenhang – mehr Impfungen, höheres Risiko

Ein Zeit-Wirkungs-Zusammenhang – das Risiko erreicht nach der Impfung seinen Höhepunkt und bleibt langfristig bestehen

Grippe- und Pneumokokkenimpfstoffe tragen maßgeblich zu diesem Zusammenhang bei

Der Zusammenhang bleibt auch nach Korrektur der zehnjährigen Verzögerung und aktiver Vergleichskontrollen bestehen

So sieht also ein robustes epidemiologisches Signal aus.

In der größten jemals durchgeführten Einzelstudie zu Impfungen und Demenz wurde somit ein klarer Zusammenhang zwischen gängigen Impfungen im Erwachsenenalter und einem um 38 % höheren Demenzrisiko sowie einem um 50 % höheren Risiko für Alzheimer festgestellt. Das Risiko steigt mit der Anzahl der Impfdosen, bleibt über ein Jahrzehnt bestehen und ist bei Grippe- und Pneumokokkenimpfstoffen am stärksten ausgeprägt.