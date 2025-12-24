Trump zum US-Marine-Aufrüstungsprogramm «Golden Fleet» [Goldene Flotte]

22.12.2025 – Donald Trump erklärt das Aufrüstungsprogramm für die US-Navy | Quelle: Screenshot YouTube White House

US-Präsident Donald Trump stellte in seinem Mar-a-Lago-Club zusammen mit Außenminister Marco Rubio (li), Kriegsminister Pete Hegseth (Mitte)und Marinestaatssekretär John Phelan (re) das neue US-Flottenbau-Aufrüstungs-Programm vor.

Trump: „Wir wollen keine Manager, die USD Mio. 50 im Jahr

verdienen, jedoch meinen, kein Geld für neue Werke zu haben!“

Von REDAKTION | Die ursprünglichen Pläne transnationaler Kreise China dank Produktions- und Wirtschaftsverlagerungen aus den USA nach Fernost unter ihre Kontrolle zu bekommen, sind nicht nur gescheitert, sondern haben durch die überhastete Kriegspolitik atlantischer Landeseliten, die mit transnationalen Klans darüber in Konflikt geraten waren, zusätzliche Komplikationen nach sich gezogen.

Die US-Landeliten weigerten sich ihre diesbezügliche Machtablöse hinzunehmen und versuchten den wirtschaftlichen Ausverkauf und ihre geplante politische Abdankung durch eine aggressive und kopflose Eroberungspolitik gegen Osten zu kompensieren. Doch diese Politik ging umso mehr nur schief!

Vor diesem doppelten Scheitern ist der Rückgriff transnationaler Kreise, die konzeptionell führend sind, auf nationalistische Bewegungen zu verstehen. Über jene Gruppen wollen sie bestimmte Kurskorrekturen ihrer bisher verfehlten Globalpolitik künftig wieder korrigieren lassen. Die neuen Zielvorgaben dazu lauten:

Temporärer Stopp des freien Falls und Niedergangs der sogenannten liberalen Demokratien des Westens, die sich schneller als ursprünglich erwartet, auflösten.

Die USA sollen versuchen, ihren aggressiven Ost-Kurs zu verschleiern und die Kooperation von Russland mit China und Indien von innen heraus aufzubrechen.

London hat dafür zu sorgen, dass EU-Europa von der US-Annäherung Richtung Osten ausgeschlossen und Besatzungsgebiet des Atlantiks bliebe, weil die USA – ohne finanzielle und wirtschaftliche Tribut-Leistungen aus Europa – gegenüber China, Russland und Indien plus restlichen Ländern – alleine viel zu schwach dastünde.

Die gegenwärtige Blockade gegen Venezuela, stellt nichts anderes als ein kleines Test- und Probemanöver dar, wie es gegen China später, doch im ganz grossen Stil geplant ist: Das Reich der Mitte soll nach Vorstellung der Atlantiker nach Abnabelung von potentiellen Verbündeten – vor allem von Russland und Indien – durch eine globale Seeblockade von Lieferungen abgeschnitten, ausgehungert und so noch in die Knie gezwungen werden.

Der Westen verfügt heute weder über die benötigte Personaldecke, die erforderlichen Produktionskapazitäten noch über ausreichendes technisches Knowhow, um die erforderliche Aufrüstung ihrer Streitkräfte im Schnelldurchgang umsetzen zu können. So wie EU-Europa militärisch am Boden liegt und für ihren Kampf gegen Russland von einer benötigten Aufrüstungsphase bis zum Jahr 2030 träumt, würden die US-Marine-Aufrüstungspläne gegen China noch wesentlich länger brauchen, falls sie überhaupt durchführbar schienen.

Doch davon unabhängig, kommt der Administration Trump, kuratiert von transatlantischen Kreisen, die Aufgabe einer Kurskorrektur zu, um zu versuchen:

den Westen wieder militärisch hochzurüsten, trotz total überzogener Finanzlage!

politische Keile in die Kooperation Russland – China von innen zu treiben!

die Politik offener Feindschaft gegenüber Russland und China zu verschleiern!

EU-Europa besetzt und als Finanz-Melkkuh und Domestiken unter sich zu halten!

Die Erklärung von Präsident Donald Trump,

auszugsweise und in gekürzter deutscher Fassung – Teil 1

Donald Trump: … Ich möchte alle herzlich begrüßen, frohe Weihnachten wünschen und zu dieser spannenden Verlautbarung der neuen Goldenen Flotte [Golden Fleet] in Mar-a-Lago willkommen heißen. Wir nennen sie die Goldene Flotte und bauen sie für die United States Navy. Wie Sie wissen, brauchen wir dringend Schiffe. Einige unserer Schiffe sind alt, abgenutzt und veraltet, …

Als Oberbefehlshaber ist es mir eine große Ehre, bekannt zu geben, dass ich den Plan der Marine für den Beginn zum Bau von zwei brandneuen, sehr großen Schlachtschiffen – die größten, die wir je bauten – genehmigt habe. Früher haben wir grosse Schlachtschiffe, wie die Iowa, Missouri, Wisconsin, Alabama und viele andere gebaut. Diese [neuen] sind größer, aber sie werden 100 Mal so stark sein, 100 Mal so viel Kraft entwickeln…

Sie werden die schnellsten, die größten und bei weitem 100 Mal leistungsstärker sein als jedes andere Schlachtschiff, das jemals gebaut wurde… Es sind größere Schiffe, aber sie können noch viel mehr leisten – man spricht diesbezüglich von „Letalität”…

Die Schlachtschiffe werden dazu beitragen, die militärische Vorherrschaft Amerikas aufrechtzuerhalten, die amerikanische Schiffbauindustrie wiederzubeleben und Amerikas Feinden auf der ganzen Welt Angst einzujagen: Wir wollen Respekt und werden diesen bekommen!

Wir werden sofort mit dem Bau der ersten beiden [Schlachtschiffe] beginnen und werden danach sehr schnell weitere acht bauen, um letztendlich ziemlich schnell auf insgesamt etwa 20 bis 25 zu kommen. Wir werden diese Entscheidung treffen. Wir gehen davon aus, dass diese Schiffe die ersten einer ganz neuen Klasse von Schlachtschiffen sein werden, die in den kommenden Jahren, nach denen von Theodore Roosevelt, der Great White Fleet, gebaut werden. Sie erinnern sich daran: Die Great White Fleet bis zur legendären USS Missouri, deren massive Geschütze zum Sieg im Zweiten Weltkrieg beitrugen. Amerikas Schlachtschiffe waren schon immer unverkennbare Symbole nationaler Macht!

Aus irgendeinem Grund haben wir aufgehört, sie zu bauen, ich weiß nicht warum. Ich möchte John Phelan, dem Staatssekretär der Marine, gratulieren. Er kam am ersten Tag zu mir: Er sprach über Schlachtschiffe und ich sagte, dass er absolut auf dem richtigen Weg sei…

Nach ihrer Fertigstellung werden diese neuen Schiffe mit einer Tonnage von 30 bis 40.000 Tonnen die Flaggschiffe der amerikanischen Marineflotte sein. Es gab noch nie etwas Vergleichbares. Ich möchte ganz klar sagen, dass wir sie hier [in den USA] bauen. Wir werden mit anderen zusammenarbeiten, aber wir werden sie hier bauen…

Wir bauen mit Abstand die besten U-Boote der Welt und sind in der U-Boot-Entwicklung mindestens 15 Jahre weiter als alle anderen. Es ist die mächtigste Waffe der Welt und unauffindbar. Die Schlachtschiffe werden mit den besten Kanonen und Raketen bewaffnet sein. Sie werden auch über viele Hyperschallwaffen verfügen, modernste elektrische Railguns und sogar Hochleistungslaser, über die Sie in letzter Zeit lesen konnten.

Anmerkung der Redaktion: Eine Railgun ist eine Waffe, die Stahlgeschosse mittels eines stromführenden Schlittens entlang zweier parallel laufender Schienen beschleunigt. Die Beschleunigung der Projektile entsteht durch das Magnetfeld, das vom Stromfluss erzeugt wird.

Wir haben Laser, mit denen man auf ein Objekt zielt und es einfach auslöscht. Wir werden sie haben. Es werden die modernsten Laser der Welt sein und auf den Schlachtschiffen, die wir bauen, zu finden sein. Die Schiffe werden auch die derzeit in Entwicklung befindlichen nuklear bewaffneten Marschflugkörper mitführen, die ziemlich schnell eingeführt werden sollen. Aber sie befinden sich noch in der Entwicklung und haben sich als äußerst tödlich erwiesen:

Die US-Marine wird zusammen mit mir die Konstruktion dieser Schiffe leiten, da ich ein sehr ästhetischer Mensch bin!

… Der Bau wird Tausende von amerikanischen Arbeitsplätzen schaffen… Nächste Woche werde ich mich mit den wichtigsten Auftragnehmern aus dem Verteidigungsbereich hier in Florida treffen. Wir werden über Produktionspläne sprechen, denn sie sind [bisher] zu langsam. Wir haben viele Länder, Verbündete, die von uns kaufen wollen. Wir stellen mit Abstand die besten Ausrüstungen der Welt her. Niemand kommt auch nur annähernd an uns heran, …

… aber man produziert nicht schnell genug!

Deshalb werden wir uns mit ihnen treffen, um über die Produktionspläne zu sprechen. Wir werden ehrgeizige Produktionspläne festlegen, doch die einzige Möglichkeit, diese einzuhalten, wird der Bau neuer Werke sein. Selbst für das Kampfflugzeug F-35 gibt es viele Interessenten, …

… doch es dauert zu lange, dieses an Verbündete oder an uns selbst ausliefern zu lassen!

Anmerkung der Redaktion: Trump beschreibt das Fehlen ausreichender Produktionskapazitäten, was heute das fatale Problem aller Länder des Westens mit sogenannter „freier Marktwirtschaft“ darstellt.

Es dauert zu lange. Die einzige Möglichkeit schneller zu liefern, besteht darin, neue Werke zu bauen. Sie wollen keine neuen Werke bauen, weil das zu teuer sei. Deshalb werden wir die Produktionspläne besprechen. Wir werden die Investitionsausgaben besprechen. Wir werden über die Gehälter der Führungskräfte sprechen, die 45 bis 50 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, doch nicht in der Lage scheinen, schneller bauen zu lassen, aber trotzdem so viel Geld verdienen.

Sie müssen schnell genug bauen. Noch einmal: Wir stellen die besten Geräte der Welt her, aber sie werden nicht schnell genug produziert. Wir werden auch über Dividenden sprechen. Wir wollen, dass die Dividenden in den Aufbau von Produktionsstätten fließen. Wir werden also über alle Investitionen, Dividenden und Gehälter sprechen. Wir werden auch über Rückkäufe sprechen. Sie haben so viel Geld, um ihre Aktien zurückzukaufen, ausgegeben. Ich will nicht, dass sie ihre Aktien zurückkaufen. Ich will, dass sie das Geld in Anlagen und Ausrüstung stecken, damit sie die Flugzeuge schneller, rascher und sofort bauen können.

Anmerkung der Redaktion: Das von den Nationalbanken gedruckte Geld – speziell in Folge von Krisen – wird vom Steuerzahler finanziert, doch von Oligarchen nicht für Investitionen verwendet, sondern zum Rückkauf von Aktien verwendet, was deren Kurse explodieren lässt, sodass sich die Taschen der Ein-Prozent-Bevölkerung füllen. Das ist einer der Gründe, warum das westliche Wirtschaftsmodell am Boden liegt und Asien inzwischen den Takt vorgibt und China Produzent Nr. 1 weltweit ist.

Ich habe weit mehr Flugzeuge verkauft als jeder andere Präsident, wahrscheinlich 20 Mal mehr. Jedes Mal, wenn ich irgendwohin reise, verkaufe ich 100 Flugzeuge. Dazu gehören Verkehrsflugzeuge, Boeings usw., aber auch Kampfjets. Doch, ich muss immer [bezüglich der Lieferzeit] sagen: fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre für z.B. Apache-Hubschrauber. Indien hat sie viele Jahre lang gekauft. Sie wollten sie haben, doch nicht zu lange darauf warten. Wir wollen keine Führungskräfte, die 50 Millionen Dollar im Jahr verdienen, um hohe Dividenden an alle ausschütten und zugleich [Aktien-]Rückkäufe tätigen zu lassen, um dann nur zu sagen:

Wir haben nicht das Geld, um Werke zu bauen!

Sie müssen Werke bauen: Werke zur Herstellung von F-35, Werke zur Herstellung von Hubschraubern, Werke zur Herstellung des neuen Jets F 47. Das wäre es und ich werde darüber mit ihnen sprechen.

Sie werden anfangen, Geld für den Bau von Flugzeugen und Schiffen und solchen Dingen auszugeben, die wir brauchen und zwar nicht in zehn oder 15 Jahren. Wir brauchen sie jetzt und bestehen darauf.

Letzte Woche hat die Marine eine brandneue Fregattenklasse angekündigt, und sie wird mit dem südkoreanischen Unternehmen Hanwha zusammenarbeiten. Hanwha, hat kürzlich zugestimmt hat, 5 Milliarden Dollar in den Philadelphia Naval Shipyard [Schiffswerft] zu investieren. Wir eröffnen den Philadelphia Shipyard, der einst eine großartige Werft war. Das ist schon lange her, er wurde stillgelegt. Aber jetzt wird er wiedereröffnet und arbeitet mit der Marine und privaten Unternehmen zusammen.

Anmerkung der Redaktion: Hanwha Ocean, ehemals Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). Südkorea muss aushelfen, weil in den USA die Ressourcen fehlen!

Der Rekord-Verteidigungshaushalt, den ich letzte Woche unterzeichnet habe, sieht 26 Milliarden Dollar für den Bau neuer Schiffe vor, darunter Zerstörer und verschieden andere Schiffe. Wie Sie wissen, haben wir bereits viele U-Boote im Bau. Um genau zu sein: Wir haben derzeit 15 U-Boote im Bau und haben wieder das beste U-Boot der Welt dank unserer Technologie, so wie sie auch über Chips sprechen. Nun, ich würde sagen, U-Boote sind wichtiger als Chips. Wir sind mindestens 15 Jahre vor allen anderen Wettbewerbern. China, Russland, niemand kann uns das Wasser reichen. Wir bauen derzeit auch drei große Flugzeugträger zusätzlich zu denen, die wir bereits haben. Und interessanterweise haben wir tatsächlich eine Menge U-Boote…

Wir werden sehr genau mit den Unternehmen zusammenarbeiten und werden auch Unternehmen bestrafen, die keine gute Arbeit leisten. Als sie zum Beispiel die Gerald Ford [Flugzeugträger] bauten, waren die Kostenüberschreitungen ein Witz. Das geschah in Norfolk, Virginia. Wir werden mit diesem Unternehmen darüber sprechen. Die Kostenüberschreitungen waren außer Kontrolle geraten. Im Zweiten Weltkrieg bauten die USA bis zu vier Schiffe pro Tag. Können Sie das glauben? Durchschnittlich vier Schiffe pro Tag. Und jetzt? Nicht alle waren große Kriegsschiffe, aber es gab Schiffe, Frachter, Tanker:

Es ist eine Tragödie, dass wir diese unglaubliche Fähigkeit einfach verloren haben!

Anmerkung der Redaktion: China verfügt über 395 Kriegsschiffe, Russland über 295 und die USA heute über nur 287!

Das machen wir heute nicht mehr so oft. Wir bauen zwar noch Kriegsschiffe, aber das war’s auch schon. Aber das ist schon eine Menge. Wir werden Amerika wieder zu einer großen Schiffbaumacht machen. Wir werden dafür sorgen, dass die USA auch in Zukunft die mächtigste Flotte der Welt haben wird, mit Schlachtschiffen, die den Weg weisen und U-Booten, bei denen uns wieder einmal niemand das Wasser reichen kann.

Ich möchte mich bei allen bedanken…

Wird fortgesetzt mit Teil 2: Anschliessende Fragen der Presse an Donald Trump

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

***



