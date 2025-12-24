Kriminelle syrische Familie kostet Steuerzahler 500.000 Euro

EU rüstet für den Krieg – Deutschland soll zahlen + Trump-Regierung kündigt den Stopp aller größeren Offshore-Windparkprojekte an + Bundesbank: Es droht die Eskalation des Sozialstaats + CO2-Zoll auf Waschmaschinen kommt! + Ohne Neuauszählung weiß niemand, ob Merz’ Wahl zum Bundeskanzler legitim war

+++

EU rüstet für den Krieg – Deutschland soll zahlen

Während die USA mit ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie klar auf Deeskalation setzen und das Ende des Ukraine-Krieges vorbereiten, geht die EU den entgegengesetzten Weg. Mit dem Aufrüstungsprogramm „Readiness 2030“ richtet sich Brüssel offen auf einen möglichen Krieg gegen Russland aus. Ein gefährlicher Kurs, der Europa weiter in die Eskalation treibt.

Angeführt von Deutschland stellt sich die EU damit gegen den Kurs der USA. Friedrich Merz und Ursula von der Leyen halten unbeirrt an der Konfrontation mit Russland fest – trotz historischer Erfahrungen, die zeigen, wie solche Großmachtambitionen enden. Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Dr. Hans-Georg Maaßen, warnt: „Die etablierten Parteien und die Bundesregierung haben erstmals seit 1945 sowohl Russland als auch die aktuelle US-Regierung gegen sich. Das muss uns Sorgen machen.“

Weiterlesen auf report24.news

+++

Die Trump-Regierung kündigt den Stopp aller größeren Offshore-Windparkprojekte an

Die Trump-Regierung hat am 22. Dezember 2025, eine sofortige Pause aller derzeit im Bau befindlichen großen Offshore-Windparkprojekte in den USA angekündigt.

Dies betrifft fünf Projekte an der Ostküste, begründet mit nationalen Sicherheitsrisiken (u. a. Radarstörungen durch Turbinen), die vom Pentagon in klassifizierten Berichten identifiziert wurden.

Die betroffenen Projekte sind:

Vineyard Wind 1 (vor der Küste von Massachusetts, teilweise bereits in Betrieb)

Revolution Wind (vor Rhode Island und Connecticut)

Coastal Virginia Offshore Wind (vor Virginia, das größte der Projekte)

Sunrise Wind (vor New York)

Empire Wind (vor New York)

Quellen aus verschiedenen Medien (z. B. Politico, Guardian, New York Times, Reuters) bestätigen einheitlich diese fünf Projekte als betroffen.

+++

Bundesbank: Es droht die Eskalation des Sozialstaats

In ihrer monatlichen Konjunkturprognose geht die Bundesbank davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wieder wächst. Doch bei genauerem Hinsehen, analysiert die Welt, zerstiebt der Optimismus. (…)

Die Bundesbank prognostiziert dramatisch steigende Sozialversicherungsbeiträge auf bisher nie gekannte Höhen, die die Wirtschaft erst recht in die Tiefe reißen könnten. Ein wesentlicher Teil des Wachstums entsteht ausschließlich durch die höhere Staatsnachfrage, also die steigenden Ausgaben für Verteidigung und die Investitionen in Infrastruktur aus dem Sondervermögen.

Zudem kommt für die deutschen Produzenten ein weiteres Hemmnis hinzu: die rasant steigenden Lohnnebenkosten. „Bei den Sozialversicherungen stehen sich stark anwachsende Ausgaben und kräftig steigende Beitragssätze gegenüber“, schreibt die Bundesbank. Dahinter verbirgt sich eine dramatische Entwicklung.

Weiterlesen auf nius.de

+++

Kriminelle syrische Familie kostet Steuerzahler 500.000 Euro

Eine syrische Großfamilie aus Stuttgart, die in den letzten Jahren wiederholt durch Straftaten aufgefallen ist, hat dem Land Baden-Württemberg hohe Kosten verursacht – vor allem durch Haftzeiten und die anschließende organisierte Ausreise. Das geht aus einer Antwort des Justizministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor.

Den Angaben zufolge ermittelten Behörden gegen Angehörige der rund 20 Personen umfassenden Familie wegen etwa 160 Delikten. Bereits im Oktober wurde öffentlich, dass 17 Familienmitglieder „kontrolliert ausgereist“ seien. Für diese Rückführung entstanden laut Ministerium Ausgaben in Höhe von 45.228,57 Euro, darunter Flugkosten, Fördermittel sowie Gebühren für Dokumente. Die Behörde betonte, die Ausgaben müssten im Kontext betrachtet werden – ein Verbleib der betreffenden Personen im Land hätte erheblich höhere Kosten verursacht.

Aus Sicht des Ministeriums sei die Ausreise daher „die wirtschaftlichste Lösung“ gewesen.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

CO2-Zoll auf Waschmaschinen kommt!

Das hat sich gewaschen! Künftig sollen 180 Industrieprodukte, darunter auch Haushaltswaren, unter den EU-CO₂-Zoll fallen. Damit soll die Abgabe auch auf Geräte wie Waschmaschinen erhoben werden, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Bislang werden nur Grundmaterialien wie Stahl, Aluminium, Zement und Elektrizität erfasst. (…)

Dies soll verhindern, dass günstige, aber klimaschädlich hergestellte Produkte auf dem europäischen Markt klimafreundliche Konkurrenz verdrängen.

Weiterlesen auf bild.de

+++

Ohne Neuauszählung weiß niemand, ob Merz’ Wahl zum Bundeskanzler legitim war

Der Bundestag hat im Wahlprüfungsverfahren mit großer Mehrheit beschlossen: Eine Neuauszählung soll es nicht geben. Damit bleibt weiter offen, ob hinter Schwarz-Rot wirklich eine legitime Parlamentsmehrheit steht.

Der Bundestag hat kein Interesse an einer Neuauszählung seiner Wahl, ja er will eine Überprüfung des Ergebnisses unbedingt verhindern. Zwei BSW-Wahleinsprüche wurden am Donnerstag mit breiter Mehrheit zurückgewiesen (Apollo News berichtete). Damit stört das Bundesparlament die demokratische Legitimationskette empfindlich – denn so weiß niemand, ob diese rekordunbeliebte Bundesregierung überhaupt jemals mit Rückhalt im Volk zustande gekommen ist.

Denn wie wird man eigentlich Bundeskanzler von Deutschland? Klar, man braucht eine mehr oder weniger stabile Mehrheit im Bundestag. Der wird bekanntlich von den Bürgern gewählt: Streng nach Verhältnis werden die Sitze unter all den Parteien aufgeteilt, die von mindestens fünf Prozent der Wähler unterstützt werden.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Geh doch in den Krieg! | Gedicht von Patrik Baab | dieBasis 2025

Der Journalist Patrik Baab entzaubert mit seinem Gedicht die Kriegspropaganda.

Der 16-jährige Theo ist ein ganz normaler Jugendlicher dieser Zeit, der etwas für den Frieden tun und sein Land verteidigen will.

„Dabei bin ich mir der Risiken bewusst.“, sagte er in die laufende Kamera.

Ist das wirklich so? Journalist Patrik Baab bezweifelt das. Er lädt ihn und all die anderen jungen Männer auf eine Reise nach Donezk ein. Brutal und offen führt er ihnen dort die Schrecken und die Sinnlosigkeit des Krieges vor Augen.

Theo hat sich entschieden, den Dienst an der Waffe anzutreten. Stellvertretend steht er damit für andere seines Alters, die diesen Schritt gehen möchten. Verhängnisvoll daran: Beinahe jeder von ihnen hat völlig falsche Vorstellungen von dem, was ihn erwartet.

Patrik Baab (1959) ist Politikwissenschaftler, Germanist, Autor und Journalist.

Er war nicht nur in Afghanistan, sondern hat vor Ort in der Ukraine die unfassbar schreckliche Realität des Krieges gesehen. Sein Gedicht richtet sich auch gegen jene, die Krieg heute wieder als machbare Option verharmlosen.

+++

Die Short News Redaktion wünscht allen Lesern

ein besonders friedliches, frohes Weihnachten!

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung