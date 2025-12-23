Kampfzone Klassenzimmer: Schulen zwischen Scharia und Indoktrination

+ Isch vorbei: Der grüne Tod der Autostadt Stuttgart + Deutschlands Bundesrat winkt WHO-Vorschriften durch + USA: MMR-Impfung tötete Kleinkind: Impfgericht spricht Familie 310.000 $ zu + Ehrenmord! Afghanischer „Killer-Bruder“ bettelt jetzt um Abschiebung

Isch vorbei: Der grüne Tod der Autostadt Stuttgart

„Isch vorbei.“ So beschreibt das linksgrüne Regierungsblatt Süddeutsche Zeitung den Zustand der Region Stuttgart, die von Massenentlassungen und wirtschaftlichem Absturz geprägt ist. Doch das ist kein Unfall, sondern das kalkulierte Ergebnis einer Politik, die Deindustrialisierung und Verarmung zum Ziel hat.

Stuttgart, das Herz der deutschen Automobilindustrie, steht vor dem Abgrund. Bei Mercedes und Bosch verschwinden Tausende Jobs; allein in der Region hängen 240.000 Arbeitsplätze am Auto. Die Süddeutsche Zeitung warnt vor einem zweiten Detroit, massivem Stellenabbau, leeren Fabriken, sozialen Verwerfungen. Die Krise begann nicht gestern. Seit der Energiewende und dem gleichzeitigen Ausstieg aus fossiler und Kernenergie explodieren die Kosten, während die Wettbewerbsfähigkeit schwindet.

In ganz Deutschland sind binnen eines Jahres über 100.000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze vernichtet worden, mehr als 50.000 allein im Autobau. Die Politik der Regierungen in Brüssel und Berlin, dominiert von Grünen und Linken (da zählen die „konservativen Volksparteien“ dazu), hat das befeuert. CO₂-Steuern, Verbrenner-Verbot und Milliardensubventionen für unzuverlässigen Flatterstrom machen den Standort unattraktiv.

Weiterlesen auf report24.news

Deutschlands Bundesrat winkt WHO-Vorschriften durch

In der Nacht, ohne Debatte und als reine Formsache hat der Bundesrat das neue WHO-Gesetz durchgewunken. Viele Monate und intensiver zivilgesellschaftlicher Widerstand wurde vom Regierungswillen komplett ignoriert.

Es war der letzte Schritt im parlamentarischen Prozess, damit noch einmal eine größere Debatte ausbrechen kann. Zu viele Punkte im Gesetz über die geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften bedrohen nicht nur die Souveränität der Länder sondern auch die Bürger direkt.

TKP hat über die WHO-Reform und den zivilgesellschaftlichen Widerstand dagegen ausführlich berichtet – wie auch andere oppositionelle Medien. Letztlich wurde der Prozess zur parlamentarischen Farce, was man durchaus erwarten hatte können. Weiterlesen auf tkp.at

USA: MMR-Impfung tötete Kleinkind – Impfgericht spricht Familie 310.000 $ zu

Die Familie der 14 Monate alten Violet Skye Rodela, die 19 Tage nach Erhalt einer MMR- und anderen Routineimpfungen starb, erhielt eine Entschädigung vom National Vaccine Injury Compensation Program für den Tod des Kleinkindes.

Violets Fall, zusammen mit einem anderen Fall, der früher in diesem Jahr entschieden wurde, bietet Lehren für zukünftige Säuglingstodesfälle vor dem Impfgericht, so eine Arbeitsgruppe von Forschern und Befürwortern.

[…] Violet starb am 11. März 2015, 19 Tage nachdem sie den Masern-, Mumps-, Röteln-(MMR)-Impfstoff zusammen mit mehreren anderen routinemäßigen Kinderimpfungen erhalten hatte. Weiterlesen auf uncut-news.ch

Kampfzone Klassenzimmer: Schulen zwischen Scharia und Indoktrination

„Die österreichischen Kinder sind in der absoluten Minderheit“ (Video ab Min 15:00)

Christian Klar, Direktor einer Brennpunktschule in Österreich, beschreibt einen Alltag, über den kaum gesprochen wird: massive ethnische Spannungen, offener Hass auf Homosexuelle, Gewaltfantasien und österreichische Kinder als Minderheit im eigenen Klassenzimmer.

Während Workshops über Toleranz stattfinden, prallen Ideologien, Herkunftskonflikte und offene Ablehnung unserer Gesellschaft frontal aufeinander.

„Kampfzone Klassenzimmer“ NIUS Original Doku

Ehrenmord! Afghanischer „Killer-Bruder“ bettelt jetzt um Abschiebung

Ehrenmord in Wien: Der verurteilte „Killer-Bruder“ beantragt Abschiebung nach Afghanistan, wo ihm kaum Strafe droht. Aktuelle Entwicklungen.

Die laut Reisepass erst 14-jährige Bakthi hatte ein westlicheres Leben führen wollen. Dafür wurde sie im September 2017 im Innenhof eines Favoritener Gemeindebaus von ihrem eigenen Bruder Hikmatullah S. mit deutlich mehr als zwanzig Messerstichen getötet.

Sie habe „die Ehre der Familie beschmutzt" und „keinerlei Respekt" ihm gegenüber gezeigt, gab der selbst noch junge Mann – sein genaues Alter ist unbekannt – später in seinem Geständnis zu Protokoll. Das Oberlandesgericht Wien bestätigte im Februar 2019 schließlich das vorangegangene Urteil über den Afghanen: lebenslang! Er soll über einen renommierten Juristen bei Gericht einen Antrag auf seine Verlegung in seine Heimat Afghanistan gestellt haben. Via msn.com

Was tun gegen die Islamophobie? Ein Rezept mit Erfolgsgarantie

Das jüngste Integrationsbarometer belegt: Mit ukrainischen Flüchtlingen kommen die Österreicher besser klar als mit muslimischen Zuwanderern. Offenbar gibt es ein Problem mit dem Islam. Diese „Phobie” wäre aber leicht zu heilen.

Exakt zwei Drittel der Österreicher bewerten das Zusammenleben mit Muslimen schlecht oder eher schlecht. Im Jahr 2015, als der Österreichische Integrationsfonds erstmals dieses Stimmungsbarometer erheben ließ, lag der Wert bei noch nicht ganz so schlechten, aber auch nicht guten 51 Prozent. […]

Das beträfe jene Österreicher, die offenbar das Engagement der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) nicht zu würdigen wissen, weil sie aufgrund einer Gehirnwäsche durch islamophobe Politiker und Medien nicht fähig sind,

das Kopftuch und andere Verschleierungspraktiken als radikalfeministischen Ausdruck weiblicher Selbstbestimmung zu schätzen,

die in muslimischen Katechismen festgeschriebene Unterordnung der als mangelhaft eingestuften Frau unter den Mann als Akt der Gleichberechtigung zu erkennen,

das ebendort propagierte Züchtigungsrecht des Ehemannes als eine Wohltat zur Resozialisierung widerspenstiger Ehefrauen zu begreifen,

das Einsickern von mit unserer säkularen Demokratie inkompatiblen Werten und Haltungen als kulturelle Bereicherung zu bejubeln,

die immer stärkere Verfestigung von Parallelgesellschaften als multikulturelle Errungenschaft zu feiern,

die Ächtung von vielfach unter Polizeischutz stehenden muslimischen Reformern durch die Islam-Verbände als angemessenen Umgang mit derartigen Ketzern zu begrüßen,

die Muslime in ihrer Gesamtheit als reparations-, respektive sozialhilfeberechtigte Opfer einer jüdischen Weltverschwörung zu erkennen,

und schlussendlich den Islam in seiner Gesamtheit als eine über jede Kritik erhabene Friede-Freude-Eierkuchen-Religion zu begreifen.

Weiterlesen empfohlen auf exxpress.at

