Short News

+ Musk-Team stellt gelöschte Daten vom Biden-Regime wieder her + USA plant Vereinbarung zur Rettung TIKTOKS + AfD und Union sind in den neuesten Umfragen beinahe gleichauf + Bürgergeld: 17.000 Euro für polizeibekannte bulgarische Familie + Heftiger Dax-Absturz + „Kidflix“-Plattform für Kindesmissbrauch wird geschlossen +

Einfach nur köstlich: Musk-Team stellt gelöschte Daten vom Biden-Regime wieder her

Leg Dich niemals mit MAGA an:

Elon Musk hat gerade mitgeteilt, dass die US-Regierung unter Joe Bden „ein Terabyte an Finanzdaten gelöscht hat, um ihre Verbrechen zu vertuschen“, aber „sie verstehen nichts von Technologie, also haben wir sie wiederhergestellt“.

Elon Musk grinste, als sein Team junger Technikgenies ein Terabyte an Finanzunterlagen enthüllte, die angeblich vom US-amerikanischen Institute of Peace gelöscht worden waren, um illegale Zahlungen an zwielichtige Gruppen zu verbergen.

„Sie dachten, sie könnten ihre Spuren verwischen“, sagte er grinsend und tippte auf seiner Gaming-Anlage herum, „aber sie verstehen nichts von Technik wie wir.“ Die Bildschirme flackerten mit wiederhergestellten Daten, Verträgen, Überweisungen und Namen, die auf einen Skandal hindeuteten, der Karrieren zum Einsturz bringen könnte, auch wenn die Details unklar blieben. Ein Bundesrichter erließ eine einstweilige Verfügung, um zu versuchen, DOGEs Ausgrabungen zu stoppen, aber Musk lachte nur:

„Zu spät, die Wahrheit ist bereits ans Licht gekommen.“

Ist das hier zum Beispiel damit gemeint?

Das #DOGE sagt, dass #USAID Chelsea #Clinton 84 Millionen Dollar gegeben hat, die für Hilfsmaßnahmen in HAITI bestimmt waren. Das DOGE zeigt, dass 3 Millionen für Chelseas Hochzeit ausgegeben wurden und 10 Millionen in eine Luxusvilla flossen. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

+++

Donald Trump: Wir arbeiten hart an Vereinbarung zur Rettung TIKTOKS

„Meine Verwaltung hat sehr hart an einer Vereinbarung zur Rettung von TIKTOK gearbeitet, und wir haben enorme Fortschritte gemacht. Die Vereinbarung erfordert mehr Arbeit, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Genehmigungen unterzeichnet werden, weshalb ich eine Durchführungsverordnung unterzeichne, um TikTok für weitere 75 Tage am Laufen zu halten. Wir hoffen, weiterhin in gutem Glauben mit China zusammenzuarbeiten, das, wie ich höre, nicht sehr glücklich über unsere gegenseitigen Zölle ist (die für einen fairen und ausgewogenen Handel zwischen China und den USA notwendig sind). Dies beweist, dass Zölle das mächtigste Wirtschaftsinstrument und sehr wichtig für unsere nationale Sicherheit sind! Wir wollen nicht, dass TikTok „untergeht“. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit TikTok und China, um das Geschäft abzuschließen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

+++

Umfragewerte – Absturz mit Ansage: Die AfD steigt zur stärksten Kraft auf, damit scheint man sich abgefunden zu haben

AfD und Union sind in den neuesten Umfragen beinahe gleichauf. Macht Friedrich Merz so weiter, wird die AfD stärkste Kraft. Das scheint man fast schon aktiv in Kauf zu nehmen.

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis die größte Oppositionspartei auch die stärkste Kraft in den Wahlumfragen wird. Die Union droht ihre Stellung als stärkste Kraft zu verlieren und von der AfD überholt zu werden – wenn sie so weitermacht. Dabei agiert die AfD gerade nicht anders als vor der Bundestagswahl – CSU und vor allem CDU aber schon. Am schwersten ins Gewicht fallen dabei die bislang nicht eingehaltenen Wahlversprechen in der Migrations- und Finanzpolitik, die die Union kontrolliert in die Katastrophe steuern lassen. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Der Terror-Bürger: Wie Österreichs eigene Bevölkerung unter Generalverdacht gerät

In den letzten Jahren hat sich in Österreich ein besorgniserregender Trend abgezeichnet: Während die einheimische Bevölkerung zunehmend unter Generalverdacht gestellt und mit strengen Kontrollen belegt wird, scheinen für Neuankömmlinge oft andere, weniger strikte Maßstäbe zu gelten. Diese Ungleichbehandlung führt zu wachsendem Unmut und einem Gefühl der Ungerechtigkeit unter den Bürgern.

Wertkarten-Handy: Jeder Bürger ein potenzieller Verdächtiger

Ein prägnantes Beispiel hierfür ist die seit dem 1. Jänner 2019 geltende Registrierungspflicht für Wertkarten-Handys. Österreichische Bürger müssen sich seither beim Erwerb einer Prepaid-SIM-Karte mit einem amtlichen Lichtbildausweis identifizieren, um anonyme Kommunikation zu verhindern und potenzielle kriminelle Aktivitäten einzudämmen. (…) Währenddessen bleibt die Identität vieler Asylwerber weiterhin ungeprüft oder kann mangels Dokumenten nicht zuverlässig festgestellt werden. (…)

Sozialleistungen: Jahrzehntelanges Einzahlen vs. sofortiger Anspruch

Ein weiteres Beispiel für die unterschiedliche Behandlung zeigt sich in der Sozialhilfe. Während österreichische Staatsbürger oft jahrzehntelang in das Sozialsystem einzahlen, haben Asylberechtigte gemäß § 4 des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes vollen Anspruch auf Sozialhilfe, unabhängig davon, wie lange sie bereits in Österreich wohnhaft sind oder ob sie zuvor erwerbstätig waren. Weiterlesen auf report24.news

+++

Bürgergeld: 17.000 Euro für polizeibekannte „bulgarische“ Familie

Wie eine 12-köpfige „bulgarische“ Familie mit exorbitanten Mietkosten den Vogel abschießt: Nach Aussage der Bundesagentur für Arbeit geschieht das in Deutschland jedoch hundertfach. Vom Bürgergeldwahnsinn profitieren auch gierige Geschäftemacher.

Die Bundesagentur für Arbeit zahlt mehreren Hundert Personen und Familien pro Monat fünfstellige Geldsummen, um deren Wohnmiete zu zahlen. So erhalten Bürgergeldempfänger in Berlin teilweise Mieten für Wohnungen erstattet, die pro Kopf 3.000 Euro kosten – also etwa 80 Euro pro Tag, wie die Bild-Zeitung berichtete.

Darunter finden sich auch brisante Fälle wie der einer polizeibekannten „bulgarischen“ Familie, die Medienberichten zufolge kürzlich von der Bundespolizei bei einer Routinekontrolle gestoppt wurde. Im Auto fanden die Beamten Bescheide vom Jobcenter Berlin – mit „Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts“ in Höhe von beinahe 18.000 Euro. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Mehr als 5 Prozent Absturz: Schwarzer Freitag an der Börse

Heftiger Dax-Absturz! Die Deutsche Börse taumelt am Ende der Woche, in der Trump seine neuen Zölle verkündete.

Der Dax, in dem die 40 größten deutschen Unternehmen nach Börsenwert gelistet sind, verlor schon mehr als 1000 Punkte. Zeitweise mehr als 5 Prozent Minus!

Angst vor globalem Handelskrieg: Heute gab es die nächste Hiobsbotschaft für die Börsen. China verhängt als Antwort auf die US-Zölle Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent auf amerikanische Waren. Schlechte Nachrichten für den globalen Handel und dadurch auch für Unternehmen und deren Börsenwerte. Die Angst vor einem globalen Handelskrieg steigt. Besonders die Aktien von Banken sind vom Börsenbeben betroffen. Die Aktie der Deutschen Bank verlor heute mehr als 10 Prozent, die der Commerzbank mehr als 7 Prozent. Ebenfalls betroffen: die Autoindustrie. Die Volkswagen-Aktie verlor mehr als 5 Prozent, BMW knapp unter 5 Prozent und bei Mercedes waren es allein heute sogar mehr als 6 Prozent.Weiterlesen auf bild.de

+++

Europol sagt, dass die Polizei die „Kidflix“-Plattform für Kindesmissbrauch schließt

Europol sagte, 79 Verdächtige seien verhaftet worden, weil sie Material über sexuellen Kindesmissbrauch auf einer Plattform namens Kidflix geteilt und verteilt hätten. Einige der Festgenommenen werden verdächtigt, Kinder selbst missbraucht zu haben, hieß es.

Amsterdam: Die Polizei hat letzten Monat eines der größten pädophilen Netzwerke der Welt in einer Operation in 35 Ländern geschlossen, teilte die EU-Strafverfolgungsbehörde Europol am Mittwoch mit. Deutsche und niederländische Behörden beschlagnahmten den zentralen Server der Plattform, der damals 72.000 Videos enthielt. Europol sagte, dass insgesamt rund 91.000 einzigartige Videos hochgeladen und auf der enorm profitablen Plattform geteilt wurden, die 2021 erstellt wurde und in den letzten drei Jahren 1,8 Millionen Nutzer weltweit anzog.

„Im Gegensatz zu anderen bekannten Plattformen dieser Art ermöglichte Kidflix nicht nur Benutzern, sexuelles Missbrauchsmaterial herunterzuladen, sondern auch Videodateien zu streamen. Die Nutzer leisteten Zahlungen mit Kryptowährungen, die anschließend in Token umgewandelt wurden“, sagte Europol. Via deccanherald.com

+++

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.