Netanjahu von Budapest auf Sprung nach Washington

Wie es scheint dürfte sich eine neue Achse Washington – Budapest – Israel gefestigt haben: Kaum dass er seinen Besuch in Ungarn beendet hat, macht sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bereits auf den Weg in die Vereinigten Staaten.

Laut „Axios“ soll Netanjahu am Montag in Washington Gespräche mit US-Präsident Donald Trump führen. Eines der Hauptthemen könnten die von Trump verhängten Zölle und eine mögliche Ausnahmeregelung für Israel sein. Der israelische Ministerpräsident war am Donnerstag früh um 2h30 in Budapest gelandet.

Bereits am Donnerstag hatte Benjamin Netanjahu, der sich mit Viktor Orbán in Ungarn getroffen hat, mit US-Präsident Donald Trump. Das Telefonat fand nach dem Austritt Ungarns aus dem „Internationalen Strafgerichtshof“ statt, aber Netanjahu sprach auch die Frage der Zölle an.

Laut „Axios“ soll zu diesem Zeitpunkt Trump seine Einladung an den israelischen Ministerpräsidenten nach Washington ins Weiße Haus ausgesprochen haben, ohne zunächst ein konkretes Datum festgelegt zu haben. Nur ein paar Stunden später sagte Trump Reportern in der „Air Force One“, Netanjahu werde Washington bald besuchen, „vielleicht schon nächste Woche“

– wie „Mandiner“ berichtete.

