Fluorid im Trinkwasser – Gefährdung für das kindliche Gehirn

Das Argument einer angeblichen zahnmedizinischen „Errungenschaft“ lässt unzählige Staaten weltweit immer noch daran festhalten, ihr Trinkwasser mit Fluor zu versetzen. Alles entgegen mittlerweile evident gewordener Erkenntnisse.

Fluorid ist keineswegs harmlos

Fluorid ist, Erkenntnissen zu Folge ein keineswegs harmloser Mineralstoff, es könnte ein neurotoxischer Cocktail sein, der subtil aber messbar vor allem auch die geistige Entwicklung von Kindern gefährdet, wie auch uncutnews zu berichten wusste.

Eine jüngste Studie, veröffentlicht im renommierten Fachjournal BMC Pediatrics, schlägt nun leise aber bestimmt Alarm. Man untersuchte die Zusammenhänge zwischen der Trinkwasser-Fluoridierung in bestimmten US-Countys und dem Auftreten von neurologischen Entwicklungsstörungen wie Autismus (ASD), ADHS, intellektueller Beeinträchtigung (ID) und spezifischen Entwicklungsverzögerungen (SDD) bei Kindern.

Als Ergebnis zeigte sich, während der erwartete leichte Rückgang von Zahnkaries bestätigt worden war, zeigten sich gleichzeitig signifikante, wenn auch als „moderat“ bezeichnete, Zunahmen neurologischer Störungen in den „fluoridierten Regionen“.

Giftcocktail für Kindergehirne

Die Forscher erkannten de facto eine positive Korrelation zwischen der Fluoridexposition im Geburtsjahr und späteren neurologischen Diagnosen. Besonders bedenklich dabei ist, dass diese Effekte bereits bei Mengen auftraten, die der geltenden US-Trinkwasser-Fluoridierung (ca. 0,7 ppm) entsprechen, somit jenen Konzentrationen, die ebenfalls in vielen westlichen Staaten als „sicher“ gelten.

Frühere Studien hatten bereits in eben genau diese Richtung gewiesen. Beispielsweise eine vielzitierte Meta-Analyse aus Harvard (Choi et al., 2012) zeigte, dass eine erhöhte Fluoridexposition im Kindesalter mit einem signifikant niedrigeren IQ unmittelbar verbunden ist. Neuere Forschungen, etwa aus Mexiko und Kanada, bestätigten, dass pränatale Fluoridaufnahme mit kognitiven Defiziten im Grundschulalter assoziiert werden kann.

Systematische Verharmlosung?

Kritiker werfen den Autoren der aktuellen Studie allerdings vor, die Ergebnisse zu beschönigen. Die Formulierungen wie „kleiner Effekt“ oder „geringe Korrelation“ dürften keinesfalls über die Tragweite hinwegtäuschen. Wenn Millionen Kinder über Jahre hinweg minimal geschädigt werden, sind die gesellschaftlichen Auswirkungen zweifellos verheerend. Was als „moderate Zunahme“ bezeichnet wird, könnte in der Realität zehntausende zusätzlicher Fälle von Autismus, ADHS oder Lernbehinderungen bedeuten und das mit massiven Folgen für Familien, Schulen und Gesundheitssysteme.

Trotz der wachsenden und alarmierenden Hinweise auf neurotoxische Wirkungen wird die Fluoridierung weiterhin forciert, unter anderem durch die WHO, CDC, ADA wie auch nationale Gesundheitsbehörden. Kritische Stimmen wie die von Wissenschaftlern, Umweltorganisationen oder betroffenen Eltern werden hingegen regelmäßig diffamiert oder ignoriert.

Die Non-Profit-Organisation Children’s Health Defense, die auf diesen Zusammenhang hinweist, warnt eindringlich vor einem globalen „Neurotox-Experiment“ an der Bevölkerung. „Wir behandeln Fluorid wie ein Medikament, das wir jedem zwangsweise verabreichen, ohne Dosierung, ohne ärztliche Kontrolle, ohne Zustimmung“, so ein Sprecher der Organisation. Dabei sei Fluorid in hoher Dosis zweifelsfrei giftig und auch in niedriger Konzentration zunehmend unter Verdacht, das kindliche Gehirn zu schädigen.

Angesichts dieser alarmierenden Studienlage ist es allerdings höchste Zeit, die Trinkwasser- Fluoridierung auf den Prüfstand zu stellen sowohl wissenschaftlich als auch ethisch und politisch. Es braucht somit unabhängige Langzeitstudien mit echten Expositionsmessungen, eine transparente Risikobewertung und vor allem das Ende der Praxis, eine ganze Bevölkerung zwangsweise einem Stoff auszusetzen, dessen mögliche neurotoxische Wirkung seit Jahren vielfach dokumentiert ist.

