Autismus durch Impfungen – die vertuschte Wahrheit

Offiziell wird ein möglicher Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus vehement geleugnet. Wer es wagt, auch nur den kleinsten diesbezüglichen Verdacht auszusprechen, wird in die Ecke der Spinner, Lügner und Studienfälscher verschoben und schnellstmöglich mundtot gemacht – ganz so, wie es vor vielen Jahren dem Gastroenterologen Dr. med. Andrew Wakefield erging.



Die Wakefield-Studie

Dr. Wakefield hatte im Jahr 1998 zusammen mit 12 Kollegen in der renommierten Fachzeitschrift Lancet eine Studie veröffentlicht, in der er insbesondere den Zusammenhang zwischen Darmstörungen und Entwicklungsstörungen bei Kindern untersucht hatte. Da sich überdies aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen der MMR-Impfung (Masern, Mumps und Röteln) und dem ersten Auftreten autistischer Störungen hier ein Zusammenhang aufdrängte, wurde auch dies in der Studie erwähnt.

Besser Einzel- als Mehrfachimpfstoffe

In einer Pressekonferenz hatte Wakefield auf Anfragen den Eltern geraten, vorsichtshalber auf Einzelimpfstoffe zurückzugreifen und Mehrfachimpfstoffe wie den MMR-Impfstoff besser zu meiden. Wohlgemerkt: Wakefield hatte nicht von Impfungen abraten! Jetzt brachen die MMR-Impfraten in England ein.

Die Hetzjagd beginnt

Im Jahr 2004 warf die Sunday Times Wakefield vor, Ergebnisse verfälscht und Bestechungsgelder angenommen zu haben – von Eltern, die Impfungen als Ursache für den Autismus ihrer Kinder in Verdacht hatten. Auch habe er die Gelder am Finanzamt vorbeigeschleust – was sich später als unwahr herausstellte. Eine einzige Hetzjagd auf Wakefield folgte.

Seine Kollegen und Co-Autoren der Studie zogen sich offiziell von Wakefield zurück und auch von ihrer Mitautorenschaft. Wakefields Ruf war zerstört. Zuguterletzt entzog man ihm seine Approbation, sodass er Grossbritannien samt seiner Familie verlassen musste. Für rechtliche Schritte zu seiner Verteidigung und Rehabilitation fehlten die finanziellen Mittel. Damit schien die Geschichte ein trauriges Ende genommen zu haben.

Der Whistleblower: Seuchenbehörde fälscht Studie

Dann jedoch trat im Jahr 2013 Dr. William Thompson, ein führender Mitarbeiter der US-Seuchenbehörde CDC, an die Öffentlichkeit und machte ein aufsehenerregendes Geständnis:

Er gab zu, dass seine Behörde im Jahr 2004 eine Studie, an der er – Thompson – selbst beteiligt war, manipulieren ließ.

Mithilfe dieser Studie wollte man endgültig die Gerüchte um einen möglichen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus aus der Welt schaffen.

Entscheidende Daten wurden aus dem Endbericht herausgenommen, Daten, die einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus gezeigt hätten.

Stattdessen liest man im Abstract der Studie wieder und wieder, dass es keinen Zusammenhang gäbe, dass man kein erhöhtes Autismusrisiko nach der MMR-Impfung erkennen könne, dass die MMR-Impfung auf keinen Fall Autismus auslösen könne usw.

Wakefield kämpft für seine Rehabilitation

Für Andrew Wakefield bot sich nun erneut die Chance, wieder an die Öffentlichkeit zu treten und für seine Rehabilitation zu kämpfen. Gemeinsam mit Mitstreitern drehte er die Doku VAXXED, die gerade in den USA Furore macht und über die Vertuschungsaktionen der Behörden im Bereich des genannten MMR-Autismus-Zusammenhangs aufklärt.

Zum gleichen Thema gibt es eine ebenso spannende Doku auf Deutsch: „MAN MADE EPIDEMIC – Die verschwiegene Wahrheit“ von Natalie Beer (*1979), Filmemacherin und Produzentin, aber auch Mutter eines kleinen Jungen.

Endlich Unterschied im Gehirn von Autisten entdeckt

Eine neue Studie hat einen molekularen Unterschied im Gehirn autistischer Menschen aufgedeckt, der mit den zentralen Merkmalen der Krankheit in Zusammenhang steht. Es ist das erste Mal, dass die synaptische Dichte bei lebenden Menschen mit Autismus gemessen wurde.

Mithilfe von Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Scans stellten Forscher fest, dass die Gehirne autistischer Erwachsener weniger Synapsen haben – wichtige Verbindungen, über die Nervenzellen Signale untereinander oder mit anderen Zelltypen austauschen – als die Gehirne neurotypischer Menschen. Darüber hinaus stellte das Forschungsteam fest, dass eine Person umso mehr autistische Merkmale aufwies, je weniger Synapsen sie hatte. Das Team veröffentlichte seine Ergebnisse am 4. Oktober in Molecular Psychiatry.

Ergebnisse

Die Forscher fanden heraus, dass autistische Menschen im gesamten Gehirn eine um 17 % geringere Synapsendichte aufwiesen als neurotypische Personen. Darüber hinaus stellten sie fest, dass eine geringere Synapsendichte bei diesen Personen signifikant mit der Anzahl von Unterschieden in der sozialen Kommunikation korrelierte, wie z. B. reduziertem Augenkontakt, repetitivem Verhalten und Schwierigkeiten beim Verstehen sozialer Signale. Mit anderen Worten: Je weniger Synapsen eine Person hatte, desto mehr autistische Merkmale zeigte sie.

Im ICD-10, welcher 1994 in Kraft trat, wurden drei Kategorien unterteilt. Asperger-Syndrom (ASD), tiefgreifende Entwicklungsstörung (PDD-NOS) und autistische Störung. Dann musste man im ICD-11 (2022) den Stolz herunterschlucken und diese Kategorien verwerfen, weil sie nicht funktionierten.

Via Zentrum der Gesundheit und Autismus Spektrum

