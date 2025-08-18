+ Von Deutschland enttäuscht: Polen ziehen zurück nach Polen + EU-Aufrüstung geht auch ohne Ukrainekrieg weiter + Deutsche Truppen in die Ukraine?: Klingbeil: „Muss in den nächsten Tagen geklärt werden“ + Wegzugsteuer: Wie Deutschland seine Bürger an der „Republikflucht“ hindert + WHO will sich selbst unbegrenzte Macht verleihen +

Die Friedensreligion tötet weiter – heute mal Christen im Visier

Während Deutschland weiter in Illusionen über „friedliche Koexistenz“ schwelgt, schreibt die Realität in Afrika ein anderes, blutiges Kapitel.

In der Demokratischen Republik Kongo haben Kämpfer des Islamischen Staates mindestens 34 Christen in einer Kirche abgeschlachtet – mit dem altbekannten Angebot: Konvertiert zum Islam, zahlt die Dschizya (Unterwerfungssteuer) oder sterbt.

Das ist keine Randnotiz, das ist die Essenz einer Ideologie, die seit Jahrhunderten Menschen unterteilt in Gläubige und Ungläubige, Herren und Dhimmis. Wer nicht dazugehören will, wird zur Zielscheibe. Was im 7. Jahrhundert begann, wird im 21. Jahrhundert in Kirchen, Dörfern und Städten Afrikas fortgesetzt – als „stiller Völkermord“, wie Experten es nennen. Seit 2017 haben IS-Milizen in Zentralafrika fast 8.000 Christen getötet.

[…]

Die Wahrheit ist brutal: Diese Gewalt ist kein Betriebsunfall, sondern ein System. Sie folgt einem klaren Muster: Erst Einschüchterung, dann Unterwerfung, am Ende Auslöschung.

[…]

Deutschland muss aufwachen. Es reicht nicht, die Augen vor der Realität zu verschließen, während dieselben Parolen – von Dschihad bis Kalifat – längst auch in unseren Städten skandiert werden. Wer heute noch glaubt, das alles habe nichts mit uns zu tun, wird morgen feststellen: Auch hier gibt es keine Sicherheit, außer man duckt sich weg. Weiterlesen auf barnabasaid.org

Von Deutschland enttäuscht: Polen ziehen zurück nach Polen

Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren ziehen mehr Polen aus Deutschland zurück in ihr Heimatland als umgekehrt. Es lockt mit Wirtschaftswachstum, schlankerer Verwaltung und niedrigeren Abgaben. […]

Ende des Wanderungspfades?

Im vergangenen Jahr brach den Zahlen zufolge das zusammen, was Demografen und Statistiker einen „Wanderungspfad“ nennen: einen langen Trend von Einwanderung aus einem bestimmten Land in ein anderes. Einwanderung mit Tradition also, auf einem Pfad, den zuvor schon viele gegangen sind.

Seit Beginn der 1980er-Jahre hatte Deutschland ein Zuwanderungsplus aus Polen verzeichnet. Nur kurz, Mitte der 1990er-Jahre, ebbte der Zustrom etwas ab. In der Regel aber kamen pro Jahr mehrere Zehntausend Menschen mehr aus Polen nach Deutschland als andersherum. Damit scheint jetzt erst einmal Schluss zu sein: Minus 11.239 Menschen weist das Statistische Bundesamt als Saldo für das vergangene Jahr aus. Weiterlesen auf tagesschau.de

EU-Aufrüstung geht auch ohne Ukrainekrieg weiter: „Es gibt kein Zurück mehr“

Die EU treibt ihre Aufrüstungspläne voran. Doch wenn die Rüstungskonzerne wachsen, stellt sich die Frage: Warum spielt Europa auf der geopolitischen Bühne nur eine Nebenrolle?

[…]

Inmitten des rasanten geopolitischen Wandels bleibt eine Frage ungelöst: Ist der Frieden zwischen West und Ost nach dem Ukraine-Konflikt wirklich möglich, oder handelt es sich nur um eine diplomatische Fassade? Besonders die europäische Rüstungsindustrie wird zum Zündfunken in dieser geostrategischen Neuordnung.

[…]

Im Vorfeld des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag fielen die Aktienkurse der größten Rüstungskonzerne, wie beispielsweise Rheinmetall, um 6,8 Prozent. Trotz dieses Rückgangs bleibt die Aktie bei rund 1500 Euro – ein Anstieg von mehr als 1900 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

Russland hat in Bezug auf fünf ukrainische Regionen „einige Zugeständnisse“ gemacht: Witkoff

Russland habe während des hochkarätigen Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska „einige Zugeständnisse“ in Bezug auf fünf ukrainische Regionen gemacht, die im Mittelpunkt des Moskauer Krieges gegen das Land stehen, sagte ein hochrangiger Gesandter des Weißen Hauses am Sonntag.

[…]

„Die Russen haben am Verhandlungstisch in Bezug auf alle fünf dieser Regionen einige Zugeständnisse gemacht“, sagte Steve Witkoff auf CNN und bezog sich dabei offenbar auf Donezk, Lugansk, Cherson, Saporischschja und die Krim. via insiderpaper.com

Deutsche Truppen in die Ukraine? – Klingbeil: „Muss in den nächsten Tagen geklärt werden“

Nach dem Alaska-Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump (79) und Russen-Machthaber Wladimir Putin (72) wird plötzlich wieder über Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert.

Heißt: Mehrere Länder würden Soldaten in die Ukraine schicken, um einen Frieden zu sichern. Sollte Russland erneut zuschlagen, müssten sie im Ernstfall vielleicht auch kämpfen – das Land, das sie stellt, könnte also selbst zur Kriegspartei werden.

Auf eine Stationierung von US-Truppen in der Ukraine soll Trump sich nicht festgelegt haben. Bislang sieht es so aus, dass allein Europa die nötigen Soldaten stellen müsste.

[…]

Aus Regierungskreisen heißt es, die Sicherheitsgarantien seien „Kernelement einer Verhandlungslösung für die Ukraine“. Ziel müsse sein, die Ukraine auch nach einem Frieden oder Waffenstillstand „in die Lage zu versetzen, sich wirkungsvoll gegen künftige russische Angriffe zu verteidigen“.

[…]

Fakt ist: Um deutsche Soldaten in die Ukraine zu entsenden, bräuchte es zuerst die Initiative für ein Einsatzmandat aus der Bundesregierung. Den Entwurf würden Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium erarbeiten. Das Kabinett müsste ihn beschließen. Dann müsste auch der Bundestag zustimmen, hierfür reicht eine einfache Mehrheit …“ Weiterlesen auf bild.de

Erstes EU-Land führt Tempo 150 ein

Bei Schönwetter soll man zukünftig schneller fahren dürfen.

Während sich in Österreich vor allem die FPÖ für ein neues Tempolimit auf Autobahnen ausspricht, macht Tschechien nun ernst. Auf der D3 im Süden Tschechiens darf man auf einem 50 Kilometer langen Abschnitt zwischen Tabor und Budweis ab Ende September 150 km/h fahren. Die ersten Schilder dafür werden bereits aufgestellt. Weiterlesen auf oe24.at

„Follow the money“ – Linksextreme drohen mit Anschlägen auf Villen und Privatwohnungen

Linksextreme haben bereits zugeschlagen und drohen nun, gezielt Villen und Privatwohnungen reicher Bürger anzugreifen. Der Staatsschutz warnt vor einer neuen Eskalation.

BERLIN – Linksextreme haben nach Informationen aus Sicherheitskreisen zu Anschlägen auf wohlhabende Bürger in Deutschland aufgerufen. Unter dem Motto „Follow the money“ („Folge dem Geld“) kündigten sie an, künftig auch Villenviertel und private Wohnhäuser anzugreifen. Damit rückt ein neuer Bereich in den Fokus der Szene: Nicht mehr nur Unternehmen, staatliche Einrichtungen oder die Bahn, sondern auch Privatpersonen sollen Zielscheiben von Attacken werden. Der Staatsschutz spricht von einer deutlichen Eskalation und betrachtet die Drohungen mit Sorge.

Eine erste Tat hat es bereits gegeben. Im Berliner Grunewald, einem der nobelsten Viertel der Hauptstadt, legten Unbekannte Feuer an einem Trafohäuschen, das der Stromversorgung des Viertels dient. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Wie Deutschland seine Bürger an der „Republikflucht“ hindert

Immer mehr Deutsche wollen ihrer Heimat mit den wachsenden Schuldenbergen und dem überforderten Staatswesen den Rücken kehren. Wer allerdings glaubt, jeder Bürger habe die Freiheit, mit seinem Hab und Gut unbehelligt fortgehen zu können, täuscht sich.

[…]

Bis 2015 lag die Zahl deutscher Auswanderer recht konstant bei rund 140.000 pro Jahr. Seither hat sich der Strom an Bundesbürgern, die anderswo ihr Glück suchen, auf 270.000 Personen nahezu verdoppelt.

[…]

Stichwort: Wegzugsteuer: Vater Staat mag zwar in vielen Dingen heute schlafmützig handeln. Aber auf die gestiegene Abwanderung reagierte der Gesetzgeber rasch: Noch unter der Ampel-Regierung wurde die – vielen Einheimischen völlig unbekannte – Steuerregel zweifach verschärft. Sie trifft seither mit größerer Wucht.

[…]

Der Wegzugsteuer unterliegt jede natürliche Person, die Beteiligungen von mindestens ein Prozent an einer GmbH oder anderen Kapitalgesellschaften hält. Investmentfonds und ETFs fallen seit Jahresbeginn ebenfalls darunter.

[…]

Auch wenn der Auswanderer seine Anteile gar nicht verkauft, wird die Steuer fällig. Das Finanzamt setzt dafür einen fiktiven Veräußerungsgewinn an, der dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz belegt wird. Veräußerungsverluste bleiben dagegen unberücksichtigt. Auch wenn ein Erbe im Ausland lebt, fällt beim Tod des Erblassers die Wegzugsteuer an….“ Weiterlesen auf welt.de

WHO will sich selbst unbegrenzte Macht verleihen

Die Weltgesundheitsorganisation hat sich zu einer völlig entwürdigten und korrupten Organisation entwickelt, die nicht nur von Bill Gates und der Pharmaindustrie, sondern auch vom kommunistischen China eingesackt wurde. Und nun könnte die WHO endlich das bekommen, was sie wollte: Unbegrenzte Macht und Kontrolle.

Am 1. Juni 2024 einigten sich die 194 Mitgliedstaaten der WHO auf umfassende Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO. Diese verleihen dem Generaldirektor der Organisation – derzeit “Dr.” Tedros Adhanom Ghebreyesus, der kein Arzt ist und den allem Anschein nach China in der Tasche hat – die umfassende Befugnis, nicht nur tatsächliche, sondern auch potenzielle internationale Gesundheitsnotstände auszurufen.

Frank Gaffney, Präsident des Institute for the American Future, schrieb auf X kurz vor der Verabschiedung des Vertrags:

“In weniger als einem Monat wird uns eine Weltregierung indirekt, wenn nicht direkt, aufgezwungen – dank eines neuen Pandemievertrags, den die Weltgesundheitsorganisation gestern finalisiert hat und Mitte Mai verabschieden und rechtsverbindlich machen will – mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, die persönlichen Freiheiten und die nationale Souveränität. Wenn Ihnen der Umgang mit der COVID-19-Krise gefallen hat – größtenteils dank der Inkompetenz und des Fehlverhaltens der WHO und des heimtückischen Einflusses des Täters, der Kommunistischen Partei Chinas, und des Hauptnutznießers, der Pharmaindustrie – werden Sie diese neue Weltordnung lieben. Zu ihren Folgen gehören: universelle Gesundheitsausweise, Impfvorschriften, obligatorische Zensur, Technologietransfers, unbegrenzte finanzielle Kosten und die Verbreitung von Viren mit Pandemiepotenzial – all dies ‘gemanagt’ von mächtigen und unverantwortlichen internationalen Bürokraten.” Weiterlesen auf anonymousnews.org

Gdynia, Polen: HIER gehen Wildschweine auf einen City-Trip

