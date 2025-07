USA stellt der Russischen Föderation ein Ultimatum von fünfzig Tagen

14.07.2025 – Grossauftritt von US-Daddy, NATO-Ziehsohn, US-Kabinettsmitglieder, Medien und Spielzeug Airforce One im Weissen Haus | Quelle: Screenshot YouTube

Mark Rutte kam eigens in die USA angereist, um „Daddy“, Donald Trump, persönlich vor versammelter Welt-Presse mitzuteilen, dass die kollektiven NATO-Mitglieder ganz hinter ihrem US-Weltpolizisten [„police agent of the whole world“] stünden: „US-Daddy“ war darüber über alle Maße erfreut!

Trump verkündet: Nach fünfzig Tagen wird mit Sekundär-Tarifen zurückgeschlagen!

Von REDAKTION | Im Zuge des Auftrittes vor versammelter Presse im Weißen Haus am 14.7.2025, breitet „Daddy“, Donald Trump in Anwesenheit seines „NATO-Ziehsohnes“, Mark Rutte, das „US-Ultimatum“ an die Russische Föderation aus:

Die russische Regierung bekommt über ein US-Ultimatum fünfzig Tage Zeit, um mit dem Regime von Kiew einen Friedensschluss zu schließen!

Falls es nicht dazu käme, würde die US-Administration Drittländer, dass hieße alle Länder, die mit Russland Handel trieben, mit sogenannten Sekundär-Tarifen von 100% belegen. Inzwischen haben sich die USA und EU-Europa darauf geeinigt, die Ukraine verstärkt weiter mit Militärgütern einzudecken. Aufgrund der finanziellen Schieflage der USA würden diese sofort voll und ganz von den EU-Steuerzahlern an die USA bezahlt werden.

Donald Trump brachte im Dialog mit Mark Rutte treuherzig zum Ausdruck, dass er vom „Enthusiasmus“ und der „Begeisterung“ der EU-Staatsregierungen selbst, verstärkt in den Kampf gegen Russland einzusteigen und diesbezüglich „weitezugehen“ will, sehr angenehm überrascht worden wäre. „Daddy“ scheint nicht bewusst gewesen zu sein, dass es schon seit 1890 der erklärte Traum gewisser herrschender Kreise Europas war und noch ist, im Schulterschluss mit atlantischen – bzw. nordischen Kräften am Erbe und/oder gar an der Nachfolge des britischen Kolonialreiches teilzuhaben, um vielleicht auf diese Weise noch „am Platz an der Sonne“ wenigstens etwas mitschnuppern zu dürfen. Spät, wie immer, aber doch:

Dieser Traum glaubt „BRD & Co“ könne jetzt dank Kontinuität der außenpolitischen Agenda Deutschlands seit 135 Jahren im Jahr 2025 endlich zur Wirklichkeit werden! So kennen auch die Glücksgefühle in deutschen Führungskreisen keine Grenzen. Die historisch immer gleiche Agenda, die sie in ihren Herzen tragen, folgt schlicht dem immer gleichen Motto, die ins Hier & Heute übersetzt, lautet:

Heute finanzieren wir die EU, unsere Hilfswilligen und die bankrotte USA, doch morgen schaffen wir es bis zum Ural!

Dem wäre nur noch der gute alten Ordnung halber hinzufügen: Das deutsche und kollektive EU-Volk hat selbstverständlich und wie immer auch davon rein gar nichts mitgekriegt! Denn, wie sollte man das gewusst haben, wenn man doch zu diesem Zeitpunkt gerade wieder einmal am Ballermann in Mallorca auf Urlaub weilte?

Das Transkript der Pressekonferenz von Donald Trump und Mark Rutte am 14.7.2025 im Weißen Haus

Trump: Es ist mir eine große Ehre einen Freund hier zu wissen, mit dem mich über die letzten Jahre eine wachsende Freundschaft verbindet. Wir kennen uns schon lange, aber Mark Rutte wurde inzwischen Generalsekretar der NATO: Er wird von vielen, hochgeschätzt, insbesondere von Vertretern europäischer Länder, die großes Vertrauen aufgrund seiner fantastischen Arbeit, in ihn setzen.

Vor etwa einem Monat, hatten wir ein großartiges Treffen. Ich denke, Mark wird Ihnen bestätigen, dass diese Zusammenkunft vielleicht sogar noch wichtiger als der 5. November – der Tag der US-Wahl – war. Vielleicht war das sogar das wichtigste Ereignis, über das wir gemeinsam enorme Fortschritte erzielten.

Einer der Gründe, warum Sie heute hier weilen, ist der Umstand, um zu erfahren, dass wir und insbesondere ich, mit Russland überaus unzufrieden sind. Darüber werden wir vielleicht noch ein anderes Mal sprechen.

Jedenfalls sind wir mit Russland ausgesprochen unzufrieden!

Wir würden über Russland sehr strenge Tarife verhängen, falls man nicht innerhalb von 50 Tagen eine Einigung erzielen sollte: Tarife in Höhe von 100%, die man als sekundäre Tarife bezeichnen kann, würden verhängt werden – Sie verstehen, was das zu bedeuten hätte.

Doch, heute wollen wir noch über etwas anderes sprechen: Wie Sie wissen, haben wir rund 350 Milliarden Dollar für diesen Krieg der Ukraine gegen Russland [bisher] ausgegeben, doch möchten, dass dieser beendet werde. Das war nicht mein Krieg – es war Bidens Krieg: Es ist nicht mein Krieg. Ich versuche, uns da herauszuziehen. Wir möchten, dass dieser Krieg beendet wird. Ich bin von Präsident Putin enttäuscht, weil ich dachte, dass vor zwei Monaten eine Einigung möglich gewesen wäre, doch es sollte nicht sein. Aus diesem Grund würden wir sekundäre Tarife verhängen, falls wir nicht innerhalb von 50 Tagen eine Einigung erzielen können. Es ist ganz einfach: Die Tarife werden 100% betragen – so einfach ist das, doch es ist nun einmal so. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommen wird.

Davon unabhängig sind wir die Hersteller der besten Militärausrüstung der Welt. Ob es nun Raketen sind – sie haben es kürzlich im Iran erlebt – die Art und Weise, wie diese Flugzeuge eingeflogen sind und jede der 14 Bomben einzeln ihr Ziel traf. Dann haben Hubschrauber insgesamt 30 Raketen abgefeuert. Auch sie haben jedes einzelne Ziel getroffen… Ich schätze, auf einer Skala von 0 bis 10 hätte man uns eine 15 gegeben. So erfolgreich war das. So tödlich war es, um heutigen Sprachgebrauch zu bemühen. Es war ein erstaunlich gut organisierter Angriff, den [gewisse] Leute in diesem Land seit 24 Jahren ausführen wollten. Wir hatten letzte Woche die Piloten hier gehabt, die mir sagten, dass man das seit 24 Jahren dafür geübt hätte. Damit meinten sie auch alle Piloten vor ihnen.

Wir waren diejenigen, die es ermöglicht hatten!

Über 24 Jahre wurde dies drei- bis viermal im Jahr geübt, weil man wusste, dass es anders nicht möglich wäre, den Iran davon abzuhalten, eine Atombombe zu bauen. Wir haben das sehr erfolgreich erledigt.

Wir stellen die beste Ausrüstung, die besten Raketen, das Beste von allem, her. Die europäischen Nationen wissen das. Wir haben heute eine Vereinbarung getroffen und ich werde Mark [Rutte] darüber sprechen lassen: Wir haben heute eine Übereinkunft getroffen, wonach wir [den Ukrainern] Waffen liefern und sie [die EU-Europäer] dafür bezahlen werden. Wir, die Vereinigten Staaten, werden keine Bezahlungen leisten. Wir werden sie [die Waffen] herstellen und sie [die EU-Europäer] werden dafür zahlen!

Unser letztes Treffen vor einem Monat war sehr erfolgreich, da sie [die EU-Europäer] sich auf 5% [ihres BSPs] geeinigt haben, was mehr als einer Billion Dollar pro Jahr entspricht. Sie verfügen über viel Geld, denn es handelt sich um wohlhabende Nationen. Sie haben viel Geld und sie möchten es tun. Sie sind fest davon überzeugt, so wie auch wir:

Es geht um viel Geld, doch wir wollen einfach nicht mehr weitermachen bzw. können es uns nicht [mehr] leisten!

Aber wir stellen das Beste her und werden das Beste zur NATO liefern. In einigen Fällen werden wir ggfs. auf den Vorschlag von Mark [Rutte] eingehen, [beispielsweise] Deutschland Raketen, die es vorzeitig [aus eigenen Beständen] an die Ukraine abgeben würde, über NATO [nachfolgend] ersetzen zu lassen. Das soll von NATO aus koordiniert werden. Diese arbeitet sehr eng mit Matt Whitaker, der hier anwesend und ein großartiger US-Botschafter [bei der NATO] ist, zusammen. Matt wird für die Koordination zuständig sein. Strengen Sie sich an, Matt!

Whitaker: Das werde ich!

Trump: Matt, der alles koordinieren wird, ist ein sehr talentierter Mann. Kurz gesagt, wir werden erstklassige Waffen, die an NATO gehen werden, herstellen. NATO kann dann selbst entscheiden, ob sie einen Teil davon an andere Länder in Form von Ersatzlieferungen weitergeben möchte, um schneller voranzukommen. Ich sehe noch gerne Mark [Rutte] dabei, einen sehr angesehenen, doch ziemlich jungen Mann für so eine Karriere, wie er sie bisher hingelegt hat. Er durchlief eine erstaunliche Laufbahn, bevor er zu NATO stieß. Wir haben in den letzten Monaten viel Zeit miteinander verbracht und ich würde Sie [an Mark Rutte gerichtet] bitten, ein paar Worte zu sagen.

Rutte: Selbstverständlich – nun, Herr Präsident, lieber Donald, das ist wirklich eine sehr große Sache. Sie haben mich am Donnerstag angerufen und mir mitgeteilt, dass Sie ihre Entscheidung getroffen hätten. Ihre Entscheidung lautet, dass Sie der Ukraine das geben wollen, was sie benötigt, um sich gegen Russland verteidigen zu können. Doch, Sie möchten, dass die Europäer dafür aufkommen, was völlig logisch ist und auf dem enormen Erfolg des NATO-Gipfels beruht: Der 5% [BSP-Anteil für Rüstung der EU-Länder], ist auch eine Entscheidung, um die Ukraine stark zu halten und unsere Rüstungsproduktion zu erhöhen. Für [die EU-]Europäer, welche sich verstärkt einbringen, ist das ein Schritt nach vorne!

Ich habe mit vielen Ländern Kontakt aufgenommen: Ich kann Ihnen sagen, dass sich in diesem Moment Deutschland massiv beteiligt, aber auch Finnland, Dänemark, Schweden, Norwegen, das Vereinigte Königreich, die Niederlande und Kanada daran teilhaben möchten. Doch, das ist nur die erste Welle. Es werden noch mehrere folgen. So werden wir über die NATO daran arbeiten, um festzustellen, welche Systeme die Ukrainer benötigten, um entsprechende Pakete zu schnüren.

Wir haben das natürlich in gewisser Weise heute Morgen mit Pete Hegseth im Pentagon besprochen, welche Vorräte zur Verteidigung dieses Landes [Ukraine] die USA bereitstellen werden. Es bedeutet, dass die Ukraine letztlich riesige Mengen an militärischer Ausrüstung erhalten wird – sowohl für die Luftverteidigung als auch Raketen, Munition und dergleichen:

Wenn ich Wladimir Putin wäre und erführe, was Sie nach fünfzig Tagen planten, würde ich die Verhandlungen mit der Ukraine ernster als bisher nehmen!

Aus Sicht der Ukraine halte ich das für eine wirklich gute Nachricht. Dafür möchte ich Ihnen aufrichtig danken:

Das bedeutet, dass [EU-]Europa dafür bezahlt!

Ich habe bereits alle Länder genannt, mit denen wir uns darum kümmern werden. Genau, wie Sie gesagt haben, könnte das bedeuten, dass Länder Ausrüstung, welche die USA später auffüllen würden, schnell in die Ukraine liefern würden. Denn, an dieser Stelle ist jetzt Schnelligkeit gefragt. Also wirklich, vielen Dank!

Trump: Das ist wichtig: Sie haben wirklich großartige Arbeit geleistet!

Wir waren sehr erfolgreich bezüglich der Schlichtung von Kriegen: Es ging um Indien und Pakistan, wie auch Ruanda und Kongo, wo es seit 30 Jahren her ging. So, wie es lief, hätten Indien und Pakistan schon innerhalb einer Woche einen Atomkrieg auslösen können – es sah sehr schlecht aus: Doch, wir haben das durch Handel beilegen können. Ich erklärte, dass man über Handel erst dann mit ihnen reden werde, nachdem Sie ihre [kriegerischen] Handlungen beendet hätten. Das haben sie getan. Beide waren großartige Staatsmänner [die von Indien und Pakistan].

Ruanda und Kongo lagen seit 30 Jahren im Krieg. Mindestens sieben Millionen Menschen wurden auf ziemliche brutale Weise getötet, wobei auch Köpfe mit Macheten abgeschnitten wurden. Man wagte sich kaum in die Nähe dieser Länder zu begeben. Es war höchst beängstigend – doch, wir haben das gelöst.

Das [Problem] Serbien gegen Kosovo haben wir ebenfalls gelöst. Das wäre auch hochgekocht. Auch, hier habe ich den Handel für Dinge eingesetzt, die sich hervorragend eignen, um Kriege beizulegen. Das war in der Tat sehr wichtig.

Marco [Rubio] arbeitet sehr hart mit allen [Parteien] des Gebietes, welches ich Gazastreifen nenne. Es gleicht einem der schlimmsten Immobiliengeschäfte, die je gemacht wurden, denn sie haben die Grundstücke in Meerlage aufgegeben. Doch, das hätte Frieden bringen sollen, aber es hat keinen Frieden gebracht, sondern das Gegenteil bewirkt. Doch, wir machen es in Gaza recht gut: Steve Witkoff ist hier und ich denke, wir werden dazu schon bald etwas zu berichten haben.

Wir haben noch ein weiteres Problem gelöst – eines, das sich um Armenien und Aserbaidschan zu drehen schien. Es sieht so aus, als würde auch das zu einem erfolgreichen Abschluss kommen.

Weiters, haben wir mit Ägyptens Nachbarland [Äthiopien], welches ein guter Nachbar ist, zusammengearbeitet. Sie zählen zu meinen Freunden, doch haben zufällig einen Damm gebaut, der den Wasserzufluss zum Nil beeinzuträchtigen droht. Ich denke, Ägypten wird sicher Wasser im Nil brauchen, doch daran arbeiten wir gerade. Es ist ein Problem, dass es zu lösen gilt. Man hat bekanntlich– etwas außerhalb von Ägypten – einen der größten Staudämme der Welt gebaut. Das hat sich als großes Problem herausgestellt. Ich meine, die Vereinigten Staaten haben den Damm finanziert und ich verstehe nicht, warum man das Problem nicht löste, bevor der Damm gebaut wurde? Umso wichtiger bleibt es, dass der Nil Wasser trägt. Der Nil stellt eine sehr wichtige Einnahmequelle und Lebensgrundlage für das Leben Ägyptens dar. Das wegzunehmen, klingt einfach unglaublich. Doch, wir meinen, dieses Problem sehr schnell lösen zu können. Daran arbeiten wir:

Das einzige Problem, was wir noch nicht lösen konnten, betrifft Russland!

Darüber bin ich nicht glücklich. Ich möchte Ihnen sagen, dass die Ukraine wieder was unternehmen möchte. Dieser Krieg hätte niemals ausbrechen dürfen. Wenn ich Präsident gewesen wäre, wäre es nie dazu gekommen. Ich habe viel mit Präsident Putin darüber gesprochen. Es lag ihm am Herzen. Aber, als ich sah, was sich abspielte, sah ich den Krieg kommen. Ich war nicht im Amt – die [US-Präsidenten-] Wahl wurde manipuliert und ich war gezwungen dem [Treiben] zuzuschauen. Ich konnte es nicht fassen, denn Biden verfolgte das Gegenteil. Dann ging es los und inzwischen herrscht dort echtes Chaos. Ich schätze, sie verlieren fünf- bis sechstausend Menschen pro Tag… Inzwischen sind es sogar noch mehr. Meistens Soldaten, aber auch viele Bewohner von Städten und Dörfern, die ebenfalls bombardiert werden. Es ist ein schrecklicher Krieg, der beendet werden muss:

Falls es nicht möglich wäre, innerhalb 50 Tagen eine Einigung zu erzielen, würden wir sekundäre Tarife [über Drittländer] verhängen – das würde schmerzen!

Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird. Aber ich vernehme nur viel Gerede. Dann fliegen Raketen nach Kiew und töten z.B. 60 Menschen. Das muss aufhören. Aber ich möchte auch sagen, dass wir inzwischen sehr Großes erreicht haben. Es geht um Militärgüter in Milliarden Dollar Höhe, die von den Vereinigten Staaten abgekauft und an NATO geliefert werden. Die Ukraine wird das erhalten und diese Güter werden schnell an die Front gebracht!

Man kann über die Ukraine sagen, was man will: Als der Krieg begann, stand es um sie schlecht. Es wäre so geblieben, wenn die Ukraine nicht die beste Ausrüstung erhalten hätte. Denn, wir stellen mit Abstand die beste Militärausrüstung der Welt, mit den besten Flugzeugen und Raketen, her. Es gibt neue Dinge in der Pipeline, die unglaublich scheinen. Ich bin sehr gespannt auf den „Golden Dome“. Er wird uns einen sehr starken Schutz [gegen Raketen] bieten und wir haben damit [mit dem Bau dazu] schon begonnen. Doch, die Ukrainer zeigten Mut, denn jemand muss die Ausrüstung auch einsetzen. Sie haben mit enormem Mut gekämpft und kämpfen weiterhin mit einem solchen, aber sie verlieren viel an Ausrüstung. Russland geht wirklich sehr positiv und extrem stark vor – ich meine, was sie in den letzten Wochen erreicht haben…

Rutte: … ohne militärische Gründe, das ist es, was sie tun: 700 Drohnen pro Tag und Raketen zur Bombardierung von Städten. Das geschieht nicht aus militärischen Gründen – es dient nur dazu, Panik zu schüren, Städte zu treffen und Menschen um den Schlaf zu bringen. Das ist wirklich schrecklich und bedeutet, dass viele Menschen ihr Leben verlieren, aber auch die Infrastruktur und ganze Städte…

Trump: … und die Stromversorgung zerstört wird. Der Wiederaufbau wird Jahre in Anspruch nehmen. Das wird das nächste Problem sein, denn es wird lange dauern. Viele Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Viele Menschen sind geflohen, aber viele sind geblieben. Ich weiß nicht, (warum) sie tatsächlich geblieben sind. Die meisten sind tatsächlich geblieben. Es ist unglaublich, dass sie bleiben, obwohl sie wissen, dass eine Rakete ihr Haus treffen und es über ihnen zusammenstürzen könnte. Sie bauen sehr schwer und verwenden keine Bewehrungsstähle, doch sehr massiven Beton. Das produziert schwere Gebäude: Diese können einstürzen, als wären sie aus Papier. Es ist unglaublich, mitzuerleben, wenn so viele Menschen getötet werden. Doch wir glauben und hoffen, dass wir Fortschritte erzielen können. In der Zwischenzeit werden wir NATO unsere guten Dienste anbieten und liefern, was Sie brauchen. Die letzten Treffen mit der NATO sind wirklich sehr gut gelaufen. Wissen Sie, wir sind von 2% auf 5% [des BSP Anteils der EU-Staaten] gekommen, was alle für unmöglich hielten. Zuvor zahlte man nicht einmal 2%, sondern viel weniger…

Rutte: … aber selbst jene [Länder] haben sich seit Ihrem Amtsantritt und schon vor dem [NATO] Gipfel zu 2% verpflichtet – inzwischen haben wir uns jedoch gemeinsam auf 5% verständigt!

Trump: Das ist richtig. Man hat sich sehr gut verhalten und ich glaube, dort viele Freunde gewonnen zu haben. Wir hatten ein paar Tage lang sehr intensive Gespräche mit ganz großartigen Leuten. Die Führer – viele von ihnen von großen Ländern, einige von kleineren Ländern, aber zum größten Teil von sehr soliden, starken Ländern, die sehr erfolgreich sind – einige gehören zu den erfolgreichsten Ländern der Welt. Das ist also die Geschichte. Wir hoffen, dass dies eine Wirkung auf Wladimir Putin und auch auf die Ukraine ausüben könne. Wir wollen sicherstellen, dass die Ukraine das tun kann, was sie zu tun hat. Doch, plötzlich könnten sie sich ermutigt fühlen und vielleicht wollen sie es [ein Friedensabkommen] dann doch nicht [anstreben] – es ist eine sehr schwierige Situation…

Rutte: … die Ukraine will ein Friedensabkommen!

Trump: Ich denke schon!

Rutte: Sie werden daran festhalten. Daran besteht kein Zweifel – sie wollen es. Aber die Russen …

Trump: … müssen es auch weiterhin wollen.

Rutte: Da stimme ich zu. Wir werden dafür sorgen, Sie und ich!

Trump: Wir werden dafür sorgen. Ich bin zuversichtlich, dass sie es tun werden, was getan werden muss. Außerdem haben wir bestimmte Parameter, die beide Seiten kennen. Wir wissen bereits, was zu tun wäre. Ich denke also an eine große Wirkung: Wir wollen dauerhaften Frieden. [An die anwesenden Medienvertreter gerichtet:] Gibt es noch Fragen? Ja!

Frage: Vielen Dank, Herr Präsident. Was war für Sie der ausschlaggebende Punkt für diese Entscheidung? War es ein Gespräch mit Präsident Putin? War es eine Information der Nachrichtendienste? Warum geben Sie [Russland] fünfzig Tage Zeit?

Trump: Nun, ich denke, das ist eine sehr kurze Zeitspanne. Vergessen Sie nicht, dass ich mich erst seit kurzer Zeit damit befasse, weil es nicht in meinem ursprünglichen Schwerpunkt lag. Das ist wieder einmal ein Krieg von Biden. Das ist ein Krieg der Demokraten – kein Krieg der Republikaner oder von Trump. Das ist ein Krieg, der niemals hätte stattfinden dürfen – dieser hätte nicht stattfinden dürfen. Viele Menschen werden getötet. Nachdem die endgültigen Zahlen vorliegen, werden Sie staunen, dass in diesem Krieg viel mehr Menschen getötet wurden, als Sie dachten oder darüber geschrieben hatten. Es ist ein sehr tödlicher Krieg – dies ist ein extrem tödlicher Krieg. Die Verlust-Zahlen werden weitaus höher ausfallen…

Frage: Und was ist mit…

Trump: … wissen Sie, die sekundären Tarife würden überaus effektiv ausfallen!

Frage: Was ist mit den Tarifen, welche die Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat vorbereiten? Die betragen 500%. Warum machen Sie [nur] 100%?

Trump: Nun, die Republikaner bewegen sich sehr stark im Senat und geben uns die vollständige Kontrolle darüber, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das brauchen. Auf jeden Fall ist es gut, dass sie es tun. Lindsey Graham arbeitet hart – sie alle arbeiten hart und sie stimmen sich mit Mike Johnson, dem Sprecher des Repräsentanten Hauses, ab. Ich denke – sie haben tatsächlich ein ziemlich gutes Gesetz ausgearbeitet. Es wird wahrscheinlich sehr leicht verabschiedet werden können, auch von den Demokraten. Es gibt noch ein paar kleine Änderungen. Ich möchte nicht sagen, dass ich es nicht brauche, weil ich nicht möchte, dass sie ihre Zeit verschwenden – es könnte noch sehr nützlich sein. Wir werden sehen: Doch, wir können sekundäre Maßnahmen ergreifen – wir sprechen hier wahrscheinlich von 100% – in dieser Größenordnung…

Frage: … können Sie das näher erläutern?

Trump: Wir können sekundäre Maßnahmen ergreifen – wir könnten sekundäre Zölle ohne den Senat und ohne das Repräsentantenhaus verhängen, doch was sie ausarbeiten, könnte auch sehr gelegen kommen.

Frage: Schlagen Sie also vor, dass der Kongress diese Sanktionen, die 500%, vorantreiben sollte und dass Ihre 100% ein separates Zusatzpaket wären?

Trump: Ja – ich meine, diese 500% wären nach einer Weile irgendwie bedeutungslos, weil sie ab einem bestimmten Punkt keine Rolle mehr spielten… 100% würden denselben Zweck erfüllen. Ich bleibe bei 100%… Ich weiß nicht, wie sie sich letztendlich entscheiden werden. Vielleicht werden es 100% – vielleicht werden es 500%. Doch, sie leisten gute Arbeit im Repräsentantenhaus und Senat und sind gut koordiniert und können es schnell erledigen. Man sagte, sie würden es so schnell erledigen, wie ich es bräuchte. Wir werden sehen. Wir sprechen mit [Mike] Johnson [Sprecher des Repräsentanten Hauses]. Er kommt später noch vorbei, um zu reden. Ja, er wird vorbeikommen.

Frage: Danke, Herr Präsident. Sind Sie der Meinung, dass Wladimir Putin sein Engagement für …

Trump: Was?

Frage: Sind Sie der Meinung, dass Wladimir Putin falsch informiert hat – nicht klar gemacht habe, wie seine Absichten für ein Friedensabkommen aussähen und was jetzt in der nächsten Phase passieren werde: Gibt es …

Trump: … wir werden sehen. Ich meine, wir werden eine Zeit lang abwarten, vielleicht wird man Verhandlungen aufnehmen. Ich denke, wir bzw. ich hatte das Gefühl – ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Mark? – aber ich hatte das Gefühl, dass wir etwa vier Mal vor einer Einigung standen. Doch, inzwischen reden wir immer noch…

Rutte: Putin hat keine ernsthaften Leute zu den Verhandlungen entsandt. Ich erinnere mich, dass Sie zusammen mit Marco Rubio und Steve Witkoff diese Gespräche in Istanbul auf den Weg brachten. Ich war selbst im Mai in Kiew in Bezug auf NATO-Angelegenheiten anwesend. Wir haben wirklich Druck auf die Ukrainer ausgeübt, um ein hochrangiges Team nach Istanbul zu entsenden. Das haben sie auch getan. Doch, dann kamen die Russen mit einem Historiker, der die Geschichte Russlands seit dem Jahr 1250 aufrollte…

Trump: Wir dachten und ich dachte, wir hätten schon längst eine Einigung erzielen müssen. Aber es geht einfach immer weiter und weiter und jede Nacht sterben Menschen. Übrigens sterben viele Menschen, viele russische Soldaten, aber auch viele ukrainische Soldaten. Aber russische Soldaten…

Rutte: … 100.000 russische Soldaten seit dem 1. Januar. Seit Januar sind 100.000 russische Soldaten gefallen. Wenn also jemand in Moskau zuhört, nochmals: Seit Januar sind 100.000 Russen gefallen. Das ist es, was Präsident Putin im Moment tut.

Trump: Ja, Sie bitte!

Frage: Handelt es sich dabei speziell um Patriot-Raketen oder um Patriot-Batterien, die Sie planen, wann zu entsenden?

Trump: Es handelt sich um alles sowie Patriots [Abwehrraketen]. Es ist die komplette und vollständige Ausrüstung mit Batterien.

Frage: Wann erwarten Sie, dass diese in der Ukraine eintreffen, Sir?

Trump: Nun, einige werden sehr bald eintreffen: Tatsächlich innerhalb weniger Tage, weil einige Länder, die über Patriots verfügen, diese liefern werden und die dann von uns ersetzt würden. Matt wird das mit der NATO koordinieren. Die Systeme werden also sehr bald eintreffen.

Rutte: Heute Nachmittag besucht Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, Pete Hegseth, den US-Verteidigungsminister und wir werden auch über die ganze Patriot-Thematik sprechen. Norwegen ist daran beteiligt, wenn es um die Patriots geht. Doch, bei diesem ganzen Deal geht es auch um Lenkwaffen bzw. Munition. Es geht also um mehr als nur die Patriots.

Trump: Wir kennen ein Land, das 17 Patriot-Raketen versandfertig hätte und nicht braucht. Also, werden wir eine Vereinbarung ausarbeiten, wonach die 17 oder ein großer Teil der 17 Systeme an die Ukraine gingen. Das könnte sehr schnell gehen… Bitte!

Frage: Könnte diese Transaktion mit NATO als ein Schritt in Richtung Frieden gesehen werden, um Putin zu zeigen, dass Selenskyj inzwischen über mächtigere Instrumente in seinem Werkzeugkasten verfügte und dass ihn das vielleicht an den Verhandlungstisch brächte, um Frieden zu schließen, denn ich weiß, dass Sie das anstreben?

Trump: Brian, so haben wir das gemeint. Ich glaube, Sie haben das nur besser ausgedrückt, um die Wahrheit zu sagen… Das war eine schöne Zusammenfassung. Ich finde, er hat das besser als wir gesagt. Er [Brian] ist ein sehr guter Mann. Das kann ich Ihnen sagen. Aber er hat es gut ausgedrückt. Ja, ich denke, das wäre eine Chance für den Frieden oder es würde einfach, wie bisher, weitergehen.

Ich muss Ihnen sagen: Europa zeigt viel an Kampfgeist für diesen Krieg mit einer Menge an Leuten: Als ich mich zum ersten Mal damit befasste, hätte ich das wirklich nicht für möglich gehalten, aber sie haben ihn [den Kampfgeist]. Das habe ich vor einem Monat gesehen und Sie [Mark Rutte] waren dort. Die meisten von Ihnen, viele von Ihnen waren dort.

Der Grad ihrer festen Entschlossenheit [die der EU-Länder] ist erstaunlich!

Sie halten das wirklich für sehr, sehr wichtig, sonst würden sie es nicht tun:

Sie sind bereit, einfach für alles zu bezahlen. Wir [die USA] zahlen nicht mehr. Ein Ozean trennt uns!

Ich erkannte das Problem: Die USA stellen die besten Produkte her, aber wir können so nicht weitermachen. Biden hätte das schon vor Jahren tun sollen. Er hätte es von Anfang an tun sollen, aber er hat es nicht getan. Er wusste nicht, dass dieser Punkt erreicht war. Dieser Typ [Biden] – was für eine schreckliche Arbeit haben sie für dieses Land gemacht. Ich meine, dies mit all den Problemen an der Grenze und so vielen anderen, wie mit der Inflation, dass dies eine schreckliche Regierung – meiner Meinung nach die schlechteste Regierung der Geschichte – war. Das ist nicht meine Meinung – ich denke, das ist die Meinung aller.

Aber das [der Ukraine-Krieg] ist etwas – das hätte nicht passieren dürfen und man wird sehen, ob wir ihn beenden können. Ich möchte noch einmal eine Erklärung abgeben – ich habe es schon einmal gesagt:

Das ist nicht Trumps Krieg. Wir sind hier, um zu versuchen, den Krieg zu beenden und abzuschließen – was auch immer. Denn niemand gewinnt daran. Es war von Beginn an – aus jeder Perspektive – ein Verlustgeschäft. Das fabrizierte Biden und andere Leute. Es ist sehr traurig und eine sehr traurige Situation.

Dieser Herr [zu Rutte] leistet großartige Arbeit. Er wird es schaffen – ich glaube, er wird es schaffen – mit Matt und alle anderen, die daran arbeiten und das hoffentlich auch hinbekommen.

Frage: Herr Präsident, Sie haben heute die europäischen Länder dafür gelobt, dass sie sich für die Ukraine stark machen. Werden Sie diesen erlauben, vor dem 1. August weiter über Tarifsenkungen unter 30% zu verhandeln? Oder steht der Deal zu diesem Zeitpunkt schon fest?

Trump: Was meinen Sie damit? Sie kommen wieder auf Tarife zu sprechen und meinen ggfs. freundlichere Tarife, oder? Wir werden mit den Leuten reden. Ich habe heute Morgen die Sendung mit Spekulationen, wann der Deal zustande kommen könnte, gesehen. Die Deals sind bereits getroffen. Die Briefe entsprechen den Deals. Die Deals sind bereits getroffen. Es gibt keine Deals mehr zu vereinbaren. Im Fall, dass sie eine andere Art von Deal treffen wollten, wären wir für Gespräche immer offen. Wir sind offen für Gespräche, auch mit Europa. Tatsächlich werden sie zu uns kommen, um Gespräche zu führen.

Frage: Gibt es Bedenken hinsichtlich der US-Lagerbestände? Die Lieferung von Waffen an die Ukraine wurde unterbrochen, um offenbar die US-Lagerbestände zu überprüfen. Was kam dabei heraus …

Trump: … eine Bewertung. Ich meine, das war eine sehr große Sache – worüber wir heute sprechen – es ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für das, was Pete [Hegseth] getan hat und ich auch. Ich wusste, dass Pete eine Bewertung vornimmt, weil wir wussten, dass dies zu geschehen hätte. Inzwischen hat man es tatsächlich gemacht und evaluiert. Man hat es erledigt. Das hätte natürlich große Auswirkungen, wenn Sie von einer Pause sprechen – und wir haben eine kleine Pause eingelegt… Aber wir waren uns ziemlich sicher, was hier geschehen werde. Das ist ein sehr großes Ereignis heute. Das ist etwas sehr…

Frage: Wenn Putin weiter eskaliert: Wie weit wären Sie bereit, darauf zu reagieren?

Trump: In welcher Hinsicht?

Frage: Wie weit wären Sie bereit zu gehen, falls Putin eskaliert und in den nächsten Tagen weiter bombardieren lassen würde?

Trump: Stellen Sie mir solche Fragen nicht, wie weit zu gehen wäre? Ich möchte, dass der Krieg beendet wird. Es sind keine Amerikaner, die dort sterben. Ich habe ein Problem und J. D. [Vance] hat ein Problem: Das ist eine Haltung, die er schon seit langem vertritt. Es sterben keine Amerikaner, aber es sterben viele Menschen, und das für etwas, das beigelegt werden sollte. Darüber sind wir uns alle einig: Diese Gruppe von Personen, die unser Land verteidigen wollen. Aber letztendlich ist ein starkes Europa eine sehr gute Sache. Das ist eine sehr gute Sache. Also bin ich damit einverstanden. Ja, bitte – da hinten…

Frage: Gibt es eine Obergrenze für das, was die Europäer zu zahlen bereit wären? Es klingt so, als würden Sie ausschließen, dass die USA einen Teil der zusätzlichen Waffen durch eine Finanzierungs-Befugnis bezahlen wollten?

Rutte: Soll ich versuchen, das zu beantworten?

Trump: Bitte…

Rutte: Denn im Grunde genommen sagt der Präsident, dass er [zu liefern] bereit ist – natürlich unter Berücksichtigung dessen, was die USA selbst brauchten. Es ist also nicht so, dass man eine Einkaufsliste erstellt und bestellen kann, was man will. Denn die USA müssen sicherstellen, dass zurückzuhalten, was sie selbst brauchen, um die ganze Welt sicher zu halten:

Denn letztendlich sind sie [USA] der Polizist der ganzen Welt!

Sie [USA] sind die mächtigste Nation der Welt – die mächtigste Militärmacht der Welt. Aber angesichts dessen haben die USA beschlossen, die Ukraine über die NATO tatsächlich massiv mit dem zu versorgen, was notwendig ist. Die Europäer bezahlen das zu 100%.

In den letzten Tagen haben wir mit den Ländern gesprochen. Ich habe schon einmal erwähnt, wer von der ersten Welle sofort zugesagt hatte und sich beteiligen möchte. Hier redet man wirklich über große Zahlen:

Nehmen Sie Deutschland, das heute zu Besuch kommt und wirklich über große Zahlen spricht!

Frage: Können wir etwas Klarheit bekommen?

Trump: Ich möchte sagen, dass ich mit Deutschland bzw. mit den meisten der größeren Länder gesprochen habe und diese sind wirklich begeistert davon:

Sie [Deutschland & Co] wollen es und sie sind bereit, sehr weit zu gehen!

Ich werde Ihnen, um auf Ihre Frage zu antworten, sagen, wie weit ich gehen würde. Sie wollen sehr weit gehen!

Sie wollen nicht, dass dies geschieht. Deshalb denke ich, dass es aus Putins Sicht wirklich gut wäre, wenn er die Wirtschaft seines Landes wieder in Schwung brächte, denn sie läuft sehr schlecht. Er hat seine Wirtschaft zu retten. Er könnte in gewisser Weise sein Land retten, aber die Wirtschaft kann im Laufe der Jahre viele Länder zerstören. Er will diese Wirtschaft wiederbeleben. Er hat ein großartiges Land für Handel und andere Dinge. Wenn sie die Vermögenswerte statt für Krieg anders nutzen könnten, hätte er ein enormes Potenzial. Das würde ich sagen.

Frage: Wie haben Sie Putin diese Nachricht überbracht, Sir?

Trump: Nochmals!

Frage: Wie haben Sie Putin davon in Kenntnis gesetzt?

Trump: Ich spreche viel mit ihm darüber, dass diese Sache zu beizulegen wäre. Nach dem Telefonat fand ich, dass es ein nettes Gespräch war, doch dann würden Raketen auf Kiew oder eine andere Stadt abgefeuert. Ich empfinde das als seltsam und nachdem das drei- oder viermal passiert war, kommt man zum Schluss, wonach das Gespräch keine Bedeutung hätte. Meine Gespräche mit Putin verlaufen stets sehr angenehm… Doch, dann fliegen in der Nacht die Raketen. Ich gehe nach Hause und erzähle der First Lady, dass ich mit Wladimir gesprochen und ein wunderbares Gespräch gehabt hätte. Doch, sie sagt, dass gerade eine Stadt getroffen worden wäre. Es ist also so:

Ich will nicht sagen, dass er ein Meuchel-Mörder [Assassin] sei!

Aber er ist ein harter Kerl. Das hat sich über die Jahre bewiesen. Er hat viele Leute getäuscht. Er hat Bush getäuscht. Er hat viele Leute getäuscht. Er hat Clinton, Bush, Obama und Biden getäuscht. Mich hat er nicht getäuscht. Aber was ich sagen will, ist, dass an einem bestimmten Punkt, Worte letztlich nichts mehr bedeuten. Es muss Taten setzen. Es muss Ergebnisse geben. Ich hoffe, dass er danach strebt. Es ist potenziell ein so großartiges Land, dass es schade ist, so viele Menschen und so viel Geld dafür zu verschwenden. Schauen Sie sich an, was mit seiner Wirtschaft passiert. Schauen Sie sich an, was passiert ist, also…

Rutte: … und mit der Drohung in 50 Tagen werden wir sehr hart austeilen!

Trump: Ich hoffe, er wird es tun. Er kennt die Bedingungen. Er weiß, was ein fairer Deal wäre. Falls es so etwas, wie einen fairen Deal gäbe – nein, hier gibt es keine Gewinner – nur eine Niederlage.

Wäre ich von Anfang an mit ihm in Verhandlungen gestanden, wäre es nicht dazu gekommen. Aber ich muss sagen, die Ukraine lag ihm am Herzen. Wir sprachen darüber. Es war sein Anliegen, aber es wäre nicht passiert. Er hat verstanden, dass es nicht passieren würde. Doch, dann, nachdem ich weg war, habe ich bemerkt, dass sich Soldaten an der Grenze versammelten. Ich erfuhr von schrecklich, dummen Dingen, die von der anderen Seite gesetzt wurden. Ich kam zum Schluss, dass man mit der Sache völlig falsch umging – es war eine Schande!

Rutte: Ich möchte noch etwas zu dem von Präsident Trump hinzufügen: Denn, Sie sind im Januar ins Amt gekommen und hatten am 12. Februar Ihr erstes Telefonat mit Putin. Ich finde, Sie haben genau das getan, was ich mir erhofft hatte, nämlich die Blockade zu durchbrechen und das Gespräch zu suchen, denn man muss ihn auf die Probe stellen. Ich kenne Putin sehr gut aus meiner Zeit als Ministerpräsident der Niederlande. Man muss ihn auf die Probe stellen. Und das haben Sie getan und Sie haben ihm wirklich eine Chance gegeben, ernsthaft an den Verhandlungstisch zu kommen. Steve Witkoff, Marco Rubio, wir alle haben versucht, Ihnen zu helfen. Aber jetzt sind Sie an einem Punkt angelangt, an dem Sie sagen: „Nun ja, …

Trump: Wir hatten tatsächlich das Gefühl, dass wir wahrscheinlich vier Mal vor einer Einigung standen…

Rutte: Ja!

Trump: Ich meine, Sie wurden angerufen und wir sagten: „Das sieht gut aus!“ Doch, dann kam der Deal nicht zustande, weil in jener Nacht die Bomben fielen und Sie sagten:

Wir machen keine Deals!

Es war wie…

Rutte: … aber es war entscheidend, dass Sie die Blockade überwunden hatten, denn Sie mussten diesen Prozess in Gang bringen und waren der Einzige, der dazu in der Lage war.

Trump: Ich denke, wir werden das hinbekommen!

Frage: Glauben Sie, dass er sich vernünftig genug zeigen würde, um eine Lösung auszuhandeln?

Trump: Wir werden das hinbekommen. Sehen Sie, das ist eine sehr wuchtige Ausgangslage: Man verfügt über sehr reiche Länder, welche die beste Ausrüstung der Welt kaufen. Und wir liefern die beste Ausrüstung der Welt. Wir stellen Ausrüstungen, wie kein anderer, her. Unsere Atom-U-Boote sind so gewaltig. Sie sind die mächtigsten Waffen, die je gebaut wurden. Wir haben die besten der Welt – sie liegen 25 Jahre hinter uns. [Anmerkung der Redaktion: Wo bleiben die Hyperschallraketen, die es mangelnder Technik im Westen noch nicht gibt] Wir haben die beste Ausrüstung der Welt. Ich hoffe nur, dass wir sie nicht einsetzen müssen. Ja, bitte…

Frage: Vielen Dank, Herr Präsident. Zu einem anderen Thema: Ausgerechnet Präsident Biden hat am Wochenende mit der New York Times gesprochen. Während seiner Amtszeit hat er sich gegenüber der Zeitung nie öffentlich geäußert, aber kürzlich hat er das getan. Er verteidigte seine Verwendung des Autopen [Anmerkung der Redaktion: Unterschriften-Automat, um US-Präsidenten die Arbeit abzunehmen] und sagte, dass er jede Entscheidung selbst unterzeichnet habe. Gleichzeitig berichtet die Times jedoch, dass er nicht jeden einzelnen Namen für die pauschalen Begnadigungen, von denen eine große Anzahl von Menschen betroffen waren, persönlich genehmigt habe. Was halten Sie davon? Gibt es neue Erkenntnisse dazu?

Trump: Nun, Sie sprechen vom Autopen. Sehen Sie, der Autopen ist meiner Meinung nach vielleicht einer der größten Skandale, den wir in den letzten 50 bis 100 Jahren hatten. Das ist ein riesiger Skandal. Ich kenne die Leute auf der anderen Seite dieses Resolute Desks [historischer Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses, gefertigt aus dem Holz des britischen Schiffes HMS Resolute und von Königin Victoria an die USA als Geschenk überreicht]. Leider hat Biden ihn vor mir benutzt. Aber wir haben die Wahl zwischen sieben Schreibtischen. Sie sind alle wunderschön, aber ich habe mich für den Resolute Desk entschieden – er leider auch. Aber, ich kenne die Leute auf der anderen Seite des Resolute-Schreibtisches: Lisa, die ganze Gruppe und diese sind nicht gut. Das sind kranke Menschen. Und ich garantiere Ihnen, dass er keine Ahnung hatte, was man [für ihn] unterschrieben hat. Das garantiere ich Ihnen. Sie werden das herausfinden und wir werden sehen, was passiert… Die Aufgabe eines Autopen ist es, einem siebenjährigen Jungen zu antworten, der dem Präsidenten schrieb und eines Tages Präsident werden möchte und Amerika liebt. Das ist die Aufgabe eines Autopen. Er ist nicht dafür da, wichtige Gesetze und all diese Dinge zu unterschreiben… Ich bezweifle, dass er [Biden] davon wusste. Ich bezweifle, dass sie überhaupt mit ihm darüber gesprochen haben. Ich glaube, sie hatten einen sogenannten „losgelassenen Autopen”. Biden war nie für offene Grenzen. Biden war nie für Transgender für alle. Also glaube ich nicht, dass er eingebunden war – ich glaube, dass die radikalen Linken, die Macht im Weißen Haus übernommen hatten.

Wenn ich nicht gewonnen hätte, wäre unser Land am Ende gewesen. Als ich ins Amt kam, habe ich das ein paar Mal gesagt. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht. Aber als ich in Saudi-Arabien, in Katar, in den Vereinigten Arabischen Emiraten war und mich mit all den Staats- und Regierungschefs getroffen habe…

Rutte: Ja, Sir!

Trump: … einschließlich mit Ihnen (Rutte):

Einen großartigen Staatsmann, der jetzt der Staatschef vieler Länder, nicht nur…

Rutte: Nein, nein, nein!

Trump: Aber ich habe in den letzten zwei Monaten viele Staatschefs im Nahen Osten und in allen NATO-Ländern getroffen. Ich sage Ihnen, sie hatten alle eine gemeinsame Auffassung: Vor einem Jahr dachten sie, Amerika sei tot und heute sagen sie alle und ich hoffe, Sie [Mark Rutte] stimmen mir hier zu, dass es jetzt das heißeste Land der Welt sei. Das ist es! Schauen Sie sich die Zahlen an, die wir erzielten: Wir haben letzten Monat 25 Milliarden Dollar gemacht. Das hatten wir seit Jahren nicht mehr geschafft. Die Tarife zeigen Wirkung. Die Wirtschaft ist sehr stark. Auch wenn wir einen Fed-Chef, der furchtbar ist, haben. Er hat keine Ahnung, was er tut, aber das macht nichts. Wir haben uns nicht von hohen Zinsen beeinflussen lassen… ansonsten könnten die Leute sich viel leichter Häuser kaufen. Uns geht es so gut…

Doch man sagte uns: „Wir dachten, Ihr Land sei tot!“ Und sie haben mit China verhandelt, weil sie wirklich nach China wollten. Aber jetzt nicht mehr. Sie dachten, unser Land sei tot, doch jetzt hat man das heißeste Land auf der Welt. Wir haben also wirklich gute Arbeit geleistet und es ist eine Ehre, diesen Mann dabei zu haben. Dieser Mann ist ein Star [Rutte] und er wird mit einem weiteren meiner Stars, Matt, zu tun haben. Und, Sie werden großartige Arbeit leisten, Matt Whitaker. Okay!

Vielen Dank Ihnen allen!

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Das Interview als Video auf Englisch: HIER

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<