Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges Iran hat US-Präsident Donald Trump eine Vereinbarung mit führenden Rüstungskonzernen getroffen, um die Produktion massiv zu erhöhen. Offenbar ist man besorgt, dass auch die USA einen langen Abnützungskrieg nicht durchstehen könnten.

Engpässe vermeiden und fit für neue Angriffskriege

Der Iran-Krieg lässt die Munitionsvorräte dramatisch schrumpfen. Die Rüstungsindustrie soll jetzt die Löcher stopfen. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon und BAE-Systems können sich freuen: Sie sollen nun ihre Waffenproduktion vervierfachen, denn Trump plant offenbar bereits weitere Angriffe, da er in jüngsten Äußerungen Kuba als potenzielles nächstes Ziel andeutete.

Einigung mit der Rüstungsindustrie

Der US-Präsident teilte dies in einer Erklärung mit, die er nach dem Gespräch im Weißen Haus veröffentlichte. Die genaue Definition dieser Waffenkategorie blieb zunächst offen, doch Experten vermuten, dass es sich um hochpräzise Systeme handelt, die im aktuellen Konflikt eine zentrale Rolle spielen.

Der Iran-Krieg und schrumpfende Waffenlager

Der Ausbau der Produktion erfolgt vor dem Hintergrund des laufenden Militäreinsatzes gegen den Iran, der vor etwa einer Woche begonnen hat. Das US-Zentralkommando Centcom berichtete von mehr als 3000 getroffenen Zielen, einschließlich Luftabwehranlagen, Kriegsschiffen und U-Booten. Regierungsvertreter äußerten Bedenken, dass die Waffenlager durch den intensiven Einsatz rasch erschöpft sein könnten. Trump betonte in seiner Mitteilung, die USA verfügten über nahezu unbegrenzte Reserven an Mittel- und Langstreckenwaffen, die derzeit im Iran zum Einsatz kamen. Ein Sprecher des Weißen Hauses relativierte diese Aussage jedoch und erklärte, die Vorräte seien begrenzt, und Trumps Begriffe bezögen sich auf die Reichweite der Systeme.

Produktionssteigerung möglicherweise gesetzlich per „Defense Production Act“ angeordnet

Statt sofort auf Zwangsmaßnahmen zurückzugreifen, setzt die Regierung zunächst auf freiwillige Zusagen der Industrie. Dennoch wurde in Kongressgesprächen diskutiert, ob Trump den Defense Production Act aus der Zeit des Kalten Krieges aktivieren könnte, um die Produktion gesetzlich zu forcieren. Dieser Schritt würde es ermöglichen, Ressourcen priorisiert der Rüstung zuzuweisen. Die Rüstungsunternehmen signalisierten Bereitschaft zur Kooperation, um Engpässe in der Lieferkette zu vermeiden und die militärische Schlagkraft aufrechtzuerhalten.

Die Ankündigung stößt in den USA auf gemischte Reaktionen. Befürworter sehen darin eine notwendige Stärkung der nationalen Sicherheit inmitten globaler Spannungen, während Kritiker vor einer weiteren Eskalation warnen. Internationale Beobachter, insbesondere in Europa, äußern Sorge über die Auswirkungen auf den globalen Rüstungsmarkt.



