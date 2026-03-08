Emmanuel Todd über die Selbstzerstörung des Westens – Teil 2

Der Autor Emmanuel Todd ist international für seine fundierten Analysen und treffsicheren Vorhersagen bekannt. | Bild UNSER MITTEEUROPA & AI

Im zweiten Teil des Vortrages, beschreibt Emmanuel Todd die Parameter, welche seinen Forschungsergebnissen zugrunde liegen. Dabei geht es um negative Kräfte innerhalb westlicher Gesellschaften, die das Kunststück zuwege bringen, das eigene Zivilisationsmodell selbst an die Wand zu fahren.

Teil 2 des Vortrages von Emmanuel Todd vor der

Russischen Akademie der Wissenschaften am 23.4.2025 in Moskau

[…]

Die Selbstzerstörung der Vereinigten Staaten

Es macht mich verlegen, hier in Moskau einzugestehen, dass für mich [in dieser Untersuchung] Russland nicht das zentrale Thema bildete. Ich sage nicht, dass Russland irrelevant sei, sondern dass es nicht im Mittelpunkt meiner Überlegungen stand. Der Kern meiner Überlegungen kommt im Titel meines Buches La Défaite de l’Occident (Die Niederlage des Westens) zum Ausdruck: Ich beschäftige mich darin nicht mit dem Sieg Russlands, sondern mit der Niederlage des Westens und gehe davon aus, dass der Westen sich selbst zerstört!

Um diese Hypothese aufzustellen und zu untermauern, griff ich auf eine Reihe von Indikatoren zurück. Ich habe mich auf die Vereinigten Staaten beschränkt und über lange Zeit mit der Entwicklung der Vereinigten Staaten befasst. Ich wusste, …

… um die Zerstörung der industriellen Basis der USA, insbesondere seit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation im Jahr 2001!

… wie schwierig es für die Vereinigten Staaten sein werde, genügend Waffen produzieren zu lassen, um den Krieg am Laufen zu halten!

Mir gelang es, die Zahl der Ingenieure – also jener Gruppen, die sich mit der Herstellung realer Dinge beschäftigen – in den Vereinigten Staaten und Russland abzuschätzen. Ich kam zum Schluss, dass im Vergleich zur USA Russland mit einer zweieinhalb Mal kleineren Bevölkerung, mehr Ingenieure ausgebildet als die USA. Ganz einfach, weil nur 7% der amerikanischen Studenten Ingenieurwissenschaften studieren, während es in Russland beinahe 25% sind. Natürlich soll die Zahl der Ingenieure nur als allgemeiner Indikator, doch mit spezifischem Bezug auf Techniker, Facharbeiter bzw. die allgemeine industrielle Kapazität, gelten.

Ich stütze mich bezüglich der Vereinigten Staaten noch auf andere langfristige Indikatoren ab. Ich hatte mich jahrzehntelang mit dem Rückgang des Bildungsniveaus, dem Rückgang der Qualität und Quantität der amerikanischen Hochschulbildung beschäftigt, einem Rückgang, der bereits 1965 eingesetzt hat. Der Rückgang des intellektuellen Potenzials Amerikas reicht weit zurück. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass dieser Rückgang erst einem zweieinhalb Jahrhunderte dauerndem Aufstieg nachgefolgt ist. Amerika war zuvor ein immenser historischer Erfolg gewesen, bevor es im gegenwärtigen Scheitern versank. Der historische Erfolg der Vereinigten Staaten war ein Beispiel unter vielen, aber der dabei am deutlichsten herausragende Erfolg war der historische der protestantischen Welt. Die protestantische Religion stand im Mittelpunkt der amerikanischen Kultur, ebenso wie sie im Mittelpunkt der britischen Kultur, der skandinavischen Kulturen und der deutschen Kultur stand, nachdem zwei Drittel Deutschlands protestantisch waren.

Der Protestantismus forderte, dass alle Gläubigen Zugang zur Heiligen Schrift erhielten und dass die Menschen lesen können. Der Protestantismus setzte sich für umfassende Bildung überall ein. Um 1900 entsprach die Karte der Länder, in denen jeder lesen konnte, der des Protestantismus. In den Vereinigten Staaten wurde dazu die Sekundarschulbildung zwischen den Kriegen von einem Aufschwung erfasst, was jedoch in den protestantischen Ländern Europas ausgeblieben war.

Der Zusammenbruch des Bildungswesens in den Vereinigten Staaten hängt ganz offensichtlich mit dem Zusammenbruch ihrer Religion zusammen. Ich weiß, dass derzeit viel über begeisterte evangelikale Christen, die Trump umgeben, gesprochen wird. [Anmerkung der Redaktion: Evangelikale Christen bilden eine weltweite, konservative Bewegung mit ca. 300–600 Mio. Anhängern innerhalb des Protestantismus, die wörtliche Bibelauslegung, Bekenntnis zu Jesus Christus als Erlöser, persönliche Bekehrung und starke Missionsbestrebungen auszeichnet.] Doch für mich entspricht das keiner wahren Religion. Auf jeden Fall ist es kein echter Protestantismus. Der Gott amerikanischer Evangelisten ist ein netter Kerl, der finanzielle Geschenke verteilt. Er ist nicht mehr der strenge calvinistische Gott, der ein hohes Maß an Moral verlangt, zu einer starken Arbeitsethik animiert und soziale Disziplin preist.

Soziale Disziplin in den Vereinigten Staaten verdankte viel der moralischen Ethik der Protestanten. Dies galt sogar noch im 20. Jahrhundert, als die Vereinigten Staaten aufgrund katholischer und jüdischer Einwanderer, gefolgt von denen aus Asien längst kein homogenes protestantisches Land mehr waren. Zumindest bis in die 1970-er Jahre hinein blieb der führende Kern Amerikas und jener der amerikanischen Zivilisation protestantisch. Die WASPs, also die weißen angelsächsischen Protestanten, wurden damals oft wegen ihrer Schwächen verspottet, aber sie repräsentierten eine zentrale Zivilisation und kontrollierten das amerikanische Modell.

Aktive Staaten, Zombies und Null-Religion

Ich verwende eine bestimmte Konzeptualisierung, um den religiösen Niedergang zu analysieren, nicht nur in diesem Buch, sondern in allen meinen jüngsten Büchern. Es handelt sich um eine dreistufige Analyse zum Verschwinden der Religion:

Zunächst unterscheide ich eine aktive Phase der Religion, in der die Menschen glauben und praktizieren.

Dann gibt es das, was ich als Zombie-Phase der Religion bezeichne, in der die Menschen zwar keine Gläubigen und Kirchgänger mehr sind, aber in ihren sozialen Gewohnheiten die Werte beibehalten, die sie von der früheren aktiven Religion übernommen hatten. Als Beispiel würde ich den französischen Republikanismus nennen, der in Frankreich im Pariser Becken die Nachfolge der katholischen Kirche, als eine zivilreligiöse Zombie-Phase, antrat.

Dann kommt eine dritte Phase, welche wir derzeit im Westen erleben und die ich als

Ich verwende jedes Gesetz, das die Ehe für alle, das heißt die Ehe zwischen Personen gleichen Geschlechts, einführte, um den Beginn der Nullphase zu datieren. Dies wurde zum Indikator dafür, dass von den religiösen Gewohnheiten der Vergangenheit nichts mehr übriggeblieben war. Die standesamtliche Ehe war eine Nachahmung der kirchlichen. Eine „Ehe für alle“ ist postreligiös. Ich wiederhole: Ich habe nicht gesagt, wonach dies falsch sei. Ich beschreibe das hier nicht moralistisch. Ich sage nur, dass man diese Entwicklung heranziehen könne, um das Erreichen der Nullphase der Religion daran festzumachen.

Nachdem man vom industriellen Niedergang ausgehend über den Bildungsrückgang den religiösen Niedergang erreicht hatte, um schließlich einen Nullzustand der Religion zu diagnostizieren, so wird damit bestätigt, dass der Niedergang der Vereinigten Staaten kein kurzfristiges, umkehrbares Phänomen darstellt. Auf jeden Fall wird sich das in den wenigen Jahren dieses Krieges in der Ukraine nicht mehr umkehren lassen.

Eine amerikanische Niederlage

Dieser Krieg dauert noch an, auch wenn die Armee, welche den Westen vertritt, ukrainisch ist, handelt es sich um eine Konfrontation zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Ohne amerikanische Rüstung hätte der Krieg nicht stattfinden können. Ohne amerikanische Beobachtungs- und Nachrichtendienste hätte er nicht stattfinden können. Deshalb ist es völlig normal, dass die endgültigen Verhandlungen zwischen Russen und US-Amerikanern stattfinden.

Ich finde es seltsam, dass die meisten Europäer sich derzeit überrascht geben, nachdem sie von den Verhandlungen ausgeschlossen sind. Ihre Überraschung überrascht mich. Seit Beginn des Konflikts haben sich die meisten Europäer wie Untertanen der Vereinigten Staaten verhalten. Sie haben sich an den Sanktionen beteiligt, sie haben Waffen und Ausrüstung geliefert, aber sie haben den Krieg nicht geführt. Deshalb haben diese Europäer auch keine zutreffende oder realistische Vorstellung von diesem Krieg.

Das ist der Stand der Dinge. Der Westen ist wirtschaftlich und industriell besiegt: Diese Niederlage vorherzusehen, war keine große intellektuelle Leistung!

Das bringt mich zu dem, was mich am meisten interessiert und was für einen Zukunftsforscher am schwierigsten ist: Die Analyse, um die aktuellen Ereignisse zu verstehen. Ich halte regelmäßig Vorträge. Ich habe Vorträge in Paris gehalten. Ich habe Vorträge in Deutschland gehalten. Ich habe Vorträge in Italien gehalten. Kürzlich habe ich einen Vortrag in Budapest gehalten. Was mir auffiel, war, dass es zu jedem neuen Vortrag zwar stets eine stabile Basis, welche allen Vorträgen gemeinsam ist, gibt, jedoch auch neue Ereignisse hinzukommen, die es zu verstehen gilt.

Wir wissen nie, wie Trumps tatsächliche Haltung aussieht. Wir wissen nicht, ob sein Wunsch, den Krieg zu beenden, aufrichtig sei. Es gibt außergewöhnliche Überraschungen wie seine plötzliche Abneigung gegen seine eigenen Verbündeten oder vielmehr Untertanen. Es war sehr überraschend zu sehen, wie der Präsident der Vereinigten Staaten mit dem Finger auf die Europäer und Ukrainer zeigte und ihnen die Schuld für den Krieg und die Niederlage zuschob. Heute muss ich meine Bewunderung hinsichtlich der Beherrschung und Gelassenheit der russischen Regierung eingestehen, die (auf den ersten Blick) Trump ernst nehmen und seine Darstellung des Krieges akzeptieren muss, weil Verhandlungen das notwendig machen.

Allerdings habe ich ein positives Element bei Trump, das sich seit Anbeginn stabil verfolgen ließ, ausmachen können: Er spricht mit der russischen Regierung und hat sich von der westlichen Haltung, die Russland dämonisiert, verabschiedet. Das ist eine Rückkehr zur Realität und eine positive Erscheinung, selbst wenn die Verhandlungen zu keinem greifbaren Ergebnis führen.

Die Trump-Revolution

Ich möchte versuchen, die unmittelbare Ursache der Trump-Revolution zu verstehen.

Jede Revolution hat in erster Linie endogene Ursachen; sie ist vor allem das Ergebnis einer Dynamik und von Widersprüchen innerhalb der betreffenden Gesellschaft. Auffällig in der Geschichte ist jedoch, wie häufig Revolutionen durch militärische Niederlagen ausgelöst werden:

Der Russischen Revolution von 1905 ging eine militärische Niederlage gegen Japan voraus.

Der Russischen Revolution von 1917 ging eine Niederlage gegen Deutschland voraus.

Auch der Deutschen Revolution von 1918 ging eine Niederlage voraus.

Selbst der Französischen Revolution, die eher endogen erscheint, ging 1763 die Niederlage Frankreichs im Siebenjährigen Krieg voraus – es war eine schwere Niederlage, da das Ancien Régime dabei fast alle seine Kolonien verloren hatte. Der Zusammenbruch des sowjetischen Systems wurde ebenfalls durch eine doppelte Niederlage ausgelöst: Durch das Wettrüsten mit den Vereinigten Staaten und durch den Rückzug aus Afghanistan.

Ich glaube, wir können von der Vorstellung ausgehen, dass Niederlagen zu Revolutionen führen, um auch die Trump-Revolution zu verstehen. Das derzeitige Experiment in den Vereinigten Staaten stellt, selbst wenn man den genauen Ausgang nicht abschätzen kann, eine Revolution dar. Ist es eine Revolution im engeren Sinne? Ist es eine Konterrevolution? Auf jeden Fall handelt es sich um ein Phänomen von außerordentlicher Gewalt – einer Gewalt, die sich einerseits gegen Verbündete und Untertanen, Europäer und Ukrainer, aber auch intern, innerhalb der amerikanischen Gesellschaft gegen Kräfte, richtet durch einen Kampf:

gegen die Universitäten,

gegen die Gender-Theorie,

gegen die wissenschaftliche Kultur,

gegen die Politik der Einbeziehung schwarzer Menschen in die US-Mittelschicht,

gegen den Freihandel.

gegen die Einwanderung!

Diese revolutionäre Gewalt ist meiner Meinung nach mit einer Niederlage verbunden. Verschiedene Personen haben mir von Gesprächen zwischen Mitgliedern der Trump-Administration berichtet, wobei deren Bewusstsein für eine Niederlage auffällig ist. Menschen wie J. D. Vance, der Vizepräsident und viele andere sind Personen, die verstanden haben, dass Amerika diesen Krieg verloren hat.

Für die Vereinigten Staaten war es eine grundlegende wirtschaftliche Niederlage. Die Sanktionspolitik hat gezeigt, dass die Finanzmacht des Westens nicht allmächtig ist. Die Amerikaner waren erschüttert von der Fragilität ihrer Militärindustrie. Die Leute im Pentagon sind sich sehr wohl bewusst, dass eine der Grenzen ihres Handelns die begrenzte Kapazität des militärisch-industriellen Komplexes der USA ist.

Dieses amerikanische Bewusstsein der Niederlage steht im Gegensatz zum mangelnden Bewusstsein der Europäer:

Die Europäer haben den Krieg nicht organisiert. Weil sie den Krieg nicht organisiert haben, können sie sich der Niederlage nicht voll bewusst werden. Um sich der Niederlage voll bewusst zu werden, müssten sie Zugang zu den Überlegungen des Pentagons haben. Aber die Europäer haben keinen Zugang dazu. Die Europäer stehen daher mental vor der Niederlage, während die derzeitige amerikanische Regierung mental nach der Niederlage steht.

Forstsetzung Teil 3 folgt

