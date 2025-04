AFL-Star Andrew Krakouer (†42) stirbt plötzlich und unerwartet an Herzinfarkt

Serie: Die neue Impfnormalität.



Wer aufmerksam die Medienberichte seit Beginn dieses Jahrhundertverbrechens mitverfolgt hat, erkennt bei genauerem Hinsehen ein auffälliges Muster: immer mehr Spitzensportler brechen bei der Ausübung ihres Sportes „plötzlich und unerwartet zusammen“ und haben danach mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen zu kämpfen, sofern sie überleben. Parallel dazu häufen sich die Berichte über Kinder, die Herzmuskelentzündungen, allgemeine Herzprobleme und sogar Hirnblutungen und Schlaganfälle (!) haben. Ein Schelm, wer dahinter Auswirkungen der Corona-Impfungen vermutet.

UPDATE v. 04.04.2025

Der ehemalige Swan Districts- und AFL-Star Andrew Krakouer (†42) an einem Herzinfarkt

Der Sandover-Medaillengewinner und ehemalige Collingwood- und Richmond-Spieler Andrew Krakouer ist im Alter von 42 Jahren nach einem mutmaßlichen Herzinfarkt gestorben.

Er bestritt 102 Spiele für die Tigers und 35 für die Magpies und schoss drei Tore bei der Grand-Final-Niederlage 2011 gegen Geelong. Für viele im Westen war Krakouers krönender Abschluss jedoch seine WAFL-Saison 2010, in der er die Sandover-Medaille gewann und beim Sieg von Swan Districts im großen Finale zum besten Spieler auf dem Platz ernannt wurde, nachdem er 41 Ballkontakte und vier Tore, darunter den Siegtreffer, erzielt hatte.

„Ein bemerkenswerter Mensch, der zu früh von uns gegangen ist. Unsere Gedanken sind bei Andrews Familie, Freunden und ehemaligen Mannschaftskameraden“, so die Giants auf dem X-Account des Teams.

Quelle: thewest.com

UPDATE v. 03.04.2025

Britische Top-Tennisspielerin bricht mitten im Spiel zusammen

Die britische Tennisspielerin Fran Jones musste in einem Rollstuhl vom Platz getragen werden, nachdem sie während ihres Spiels beim Colsanitas Cup in Kolumbien zusammengebrochen war.

Die Nummer 129 der Welt spielte in der ersten Runde gegen die Argentinierin Julia Riera, als sie bei einem Rückstand von 5:3 im dritten Satz zum Aufschlag ging. Doch sie schaffte es nicht, ihren Aufschlag durchzubringen, brach zusammen und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf.

Medizinische Hilfe eilte zum Spielfeld, und Jones wurde in einem Rollstuhl vom Platz gebracht und musste ihr Spiel aufgeben.

„Aufgrund eines körperlichen Problems hat Francesca Jones ihr Match gegen Julia Riera beim Stand von 6:2, 5:7, 5:3 zugunsten der Argentinierin aufgegeben“, heißt es in einer Erklärung der Turnierveranstalter.

Quelle: nine.com

UPDATE v. 19.02.2025

USA: Football-Spieler Ben Christman (†21) „im Schlaf“ plötzlich und unerwartet verstorben

Christman spielte zwei Jahre lang Football an der Ohio State University, bevor er 2023 nach Kentucky wechselte, wo er mit Auszeichnung abschloss. Zuletzt spielte er als Student im Hauptstudium an der University of Nevada Las Vegas Anfang dieses Winters. Er starb am Tag vor seinem 22. Geburtstag.

„Diejenigen, die Ben kannten, werden ihn für seinen fröhlichen Geist, sein gütiges Herz und sein unerschütterliches Engagement für seine Mitmenschen in Erinnerung behalten“, heißt es in der Todesanzeige. “Er hinterlässt eine Familie, die ihn vergötterte, Freunde und Teamkollegen, die ihn bewunderten, und eine Gemeinschaft, die die Wirkung, die er in seiner kurzen Zeit bei uns hinterlassen hat, für immer in Ehren halten wird.“

Quelle Text: beaconjournal.com

Quelle Storybild: si.com

UPDATE v. 12.02.2025

Frankreich – Handball-Teamspielerin (†21) plötzlich und unerwartet tot

FRANKREICH – Die Handball-Szene steht unter Schock. Die 21-jährige Teamspielerin Jemima Kabeya ist am Montagmorgen unerwartet verstorben.

Lokalen Berichten zufolge habe sich Kabeya am Sonntagabend unwohl gefühlt und sei daraufhin ins Krankenhaus gefahren, am Morgen darauf verstarb die Torhüterin. Die Todesursache ist öffentlich nicht bekannt.

Handball Plan-de-Cuques, der Klub für den Kabeya zwischen den Pfosten stand, ließ das für Dienstag angesetzte Ligaspiel absagen, die Teamkolleginnen der 21-Jährigen stehen unter Schock und werden von einem Krisenteam betreut.

„Ihr Lächeln wird unvergessen bleiben“

„Jemima war nicht nur eine talentierte Torhüterin, sondern auch eine strahlende, herzliche und stets freundliche junge Frau. Ihr Lächeln und ihr Einsatz werden uns unvergessen bleiben“, heißt es in einem Statement des Erstligisten.

UPDATE v. 30.01.2025

Tragischer Verlust in der Fußballwelt: Philippa mit 17 Jahren verstorben

Die Fußballwelt der Oststeiermark steht still: Philippa Fasch-Tauschmann, eine talentierte Spielerin des Sportklub Fürstenfeld, ist mit nur 17 Jahren plötzlich verstorben. Der Schock über ihren tragischen Tod sitzt tief.

„Vollkommen erschüttert und zutiefst betroffen hat uns die Nachricht vom plötzlichen Ableben unserer Spielerin Philippa Fasch erreicht“, schreibt der Sportklub Fürstenfeld in einem öffentlichen Statement in den sozialen Medien. Die 17-jährige Oststeirerin war seit 2014 Teil des Vereins und „war mehr als einfach nur eine Spielerin – sie war vielmehr eine echte Freundin“.

Am Sonntag verstarb „Phili“ – wie sie von ihren Vereinsmitgliedern liebevoll genannt wurde – nach einem medizinischen Notfall „völlig unerwartet“. Vor einer Woche sei sie noch bei der Generalversammlung dabei gewesen und ebenso beim darauffolgenden Training. „Und jetzt ist sie plötzlich weg“, sitzt der Schock im Verein noch tief. Denn schon bevor sie ein offizieller Teil des Fürstenfelder Frauen-Teams wurde, war sie eine begeisterte Fußballerin, „Sie war hundert Prozent Fußballerin, durch und durch“ erinnert sich ein Vereinsmitglied. Teamkollegen immer weiter zu motivieren. „Sie war ein echtes Zugpferd.“ Quellen: kleinezeitung.at und 5min.at

Fußballspieler (†15) stirbt plötzlich und unerwartet nach Zusammenbruch in Sporthalle

GAUTIER, Miss. – Ein Teenager aus Gautier ist nach einem medizinischen Notfall gestorben, bestätigte Polizeichef David Bever am Donnerstag. Der Schüler wurde inzwischen als der 15-jährige Shermarion Miner identifiziert. Miner war im zweiten Jahr und spielte als Offensive Line für die Footballmannschaft der Schule.

Plötzlich zusammengebrochen

Laut offiziellen Angaben brach ein Schüler gegen 15:40 Uhr, kurz vor Unterrichtsende, in der Sporthalle der Gautier High School plötzlich zusammen. Die Trainer führten sofort eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und riefen den Notruf.

„Medizinischer Notfall“

Polizei- und Feuerwehreinheiten wurden entsandt und der Schüler wurde mit einem Krankenwagen ins Ocean Springs Hospital gebracht, wo er behandelt werden sollte, verstarb jedoch schließlich. Polizeichef Bever erklärt, dass „kein Verdacht auf Fremdeinwirkung besteht“ und bestätigt, dass es sich bei der Situation „offenbar um einen medizinischen Vorfall handelt“. Quelle: wlox.com

UPDATE v. 07.01.2025



Er zählte zum Stammpersonal des SSV Reutlingen. Klub trauert um Luca Meixner (†22)



Der SSV Reutlingen hat kurz nach dem Jahreswechsel schreckliche Nachrichten zu verkünden. Der 22-jährige Fußballer Luca Meixner ist nach den Weihnachtsfeiertagen überraschend verstorben. Das teilte der Traditionsklub auf Instagram mit.

In der Mitteilung schrieb Reutlingen:

„Am vergangenen Wochenende erreichte uns die schreckliche Nachricht, dass unser Spieler Luca Meixner am Freitag, dem 27.12., im Alter von 22 Jahren unerwartet verstorben ist.“ (Hervorhebung durch Redaktion)



Die gesamte SSV-Familie sei zutiefst bestürzt und fassungslos. „Seine Mannschaftskameraden, alle Gremien und Mitarbeitenden trauern mit Lucas Hinterbliebenen und unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern“, hieß es weiter.

Einem Bericht des „Reutlinger General-Anzeigers“ zufolge ist Meixner tot in seinem Bett aufgefunden worden, Details zur Todesursache gebe es bislang nicht. Der 22-Jährige war in der laufenden Saison 22-mal für Reutlingen zum Einsatz gekommen und zählte zum Stammpersonal des Oberligisten. Quelle: t-online.de

UPDATE v. 16.12.2024

Colleg Volleyballspielerin († 15) bricht während Training zusammen und stirbt.

Eine 15-jährige Volleyballspielerin brach während einer Trainingseinheit zusammen und erlitt im Krankenhaus einen Herzstillstand und verstarb trotz medizinischer Bemühungen.

Die Jugendliche, deren Name nicht bekannt gegeben wurde, bereitete sich auf eine Trainingseinheit mit dem Dream Chasers Volleyball Club vor, als sie Anzeichen von körperlicher Belastung zeigte und auf dem Platz zusammenbrach.

Mitarbeiter von College Park Parks & Recreation leisteten zusammen mit Trainern des Volleyballclubs und anderen Erwachsenen sofort Hilfe, wie Vertreter der Stadt mitteilten. Rettungskräfte der Feuerwehr von College Park trafen kurz nach den Notrufen kurz nach 18:00 Uhr ein. Die Stadt gab an, dass die Sanitäter den Teenager stabilisierten, der zu diesem Zeitpunkt wach war und sprach. Im Krankenhaus erlitt sie einen Herzstillstand und verstarb trotz medizinischer Bemühungen.

Dr. Emmanuel Adediran, der City Manager von College Park, drückte sein Bedauern über den Verlust aus. „Wir sind alle erschüttert über diesen tragischen Verlust in so jungen Jahren“, sagte er und lobte das schnelle Handeln des Freizeitpersonals, der Feuerwehrleute und der Volleyballtrainer.

UPDATE v. 14.12.2024

Mitten im Spiel: Fußballer (†17) stirbt plötzlich und unerwartet

Die Welt verliert einen weiteren talentierten Fußballer! Der erst 17-jährige Kaylen Dennis ist am Mittwoch bei einem Spiel des Amateurvereins Walthamstow Football Club mitten im Spiel verstorben. Das geht aus einer Mitteilung des Londoner Klubs hervor.

„Wir sind am Boden zerstört, als wir vom Tod eines unserer U23-Spieler, Kaylen Dennis, während eines Spiels erfahren haben“, schreibt der Verein auf „X“. Und weiter: „Wir senden seiner Familie, seinen Freunden, Teamkollegen und allen, die ihn kannten, unser tiefstes Beileid.“ Die Ursachen des plötzlichen Todes des Teenagers wurden nicht näher erläutert.Tragisch: Sein Cousin Rhian Brewster (24) muss nur wenige Stunden nach der Todesmeldung mit seinem Zweitliga-Verein Sheffield United bei Millwall spielen.

„Es ist herzzerreißend zu erfahren, dass ein 17-jähriger Junge, den ich mit unglaublichem Talent kennenlernen durfte, gestern auf dem Fußballfeld verstorben ist. Ich bin absolut erschüttert für seine Eltern, meinen guten Freund Kevin und seine Mutter Natasha,“ schrieb Scott Chickelday, ehemaliger Trainer der Tottenham-Academy, auf Facebook. Er lobte die Erinnerung an einen „talentierten Fußballer, aber auch an einen wunderbaren Menschen.“

UPDATE v. 10.12.2024

Athleten und Familie unter Schock: Fecht-Profi stirbt mit nur 26 Jahren

Tränen in der Fecht-Liga! Der australische Fecht-Profi Boston Fawkes-Kotevski ist mit nur 26 Jahren gestorben. Dabei stand ein besonderer Tag in der Familie kurz bevor.

Gerade einmal ein Jahr ist es her, dass Boston und Aleksandra Fawkes-Kotevski geheiratet haben. Nun, kurz vor dem allerersten Hochzeitstag des Paares, ist Boston mit nur 26 Jahren gestorben. Er hinterlässt nicht nur seine Frau, die ebenfalls Profi-Fechterin ist, sondern auch seinen Sohn und seinen Bruder sowie die trauernden Eltern.

Der australische Fechtverband und seine Mitglieder trauern ebenfalls um Boston und beschrieb ihn als „einflussreiche Persönlichkeit” in der Fechtgemeinschaft des Landes. Boston war nämlich nicht nur selbst Fechter – er agierte auch als Trainer sowie als Schiedsrichter.

Boston Fawkes-Kotevski war im australischen Fechtsport hoch angesehen: Er gewann bei nationalen Turnieren vier Goldmedaillen, eine Silbermedaille und zwei Bronzemedaillen, bevor er eine längere Pause einlegte. Im vergangenen Jahr gewann er bei den National Opens wieder Bronze. Zuletzt nahm er auch an internationalen Turnieren teil. Nun hinterlässt er eine trauernde Familie – seine Todesursache ist unbekannt. Quelle: RT

UPDATE v. 02.12.2024

Eishockeyspieler Connor Kasin (†17) stirbt plötzlich während Spiel nach Zusammenbruch!

Der Eishockeyspieler einer Highschool in New York starb am Samstagabend, nachdem er mitten in einem Spiel das Bewusstsein verloren hatte. Die Schulleitung gab an, dass Connor an den Folgen eines „plötzlichen medizinischen Ereignisses“ gestorben sei.

Die Polizei des Landkreises Nassau gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass Beamte am 30. November um 21 Uhr zu einem „Vorfall“ im Eislaufzentrum der Stadt Oyster Bay in Bethpage, New York, gerufen wurden.

New York high school hockey player Connor Kasin, 17, dead after collapsing on ice during game https://t.co/C9xgOhen2n pic.twitter.com/6lTWB917qN — New York Post (@nypost) December 2, 2024

„Laut den Ermittlern eilten Sanitäter und Beamte der Polizei des Landkreises Nassau zum Eissportzentrum der Stadt Oyster Bay in der Stewart Avenue 1001, um einen 17-jährigen Mann zu versorgen, der während einer Eishockey-Spielpause auf dem Eis das Bewusstsein verloren hatte“, so die Polizei. “Zivilisten vor Ort begannen mit der Wiederbelebung, die nach dem Eintreffen des Rettungswagens und der Polizei fortgesetzt wurde. Der Mann wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er vom Krankenhauspersonal für tot erklärt wurde.“ Quelle: goodmorningamerica.com

UPDATE v. 02.12.2024

SERIE-A-DRAMA: Drama: Fiorentina-Star bricht plötzlich zusammen – Intensivstation



Dramatische Szenen erschüttern den Fußball in Italien: In der 17. Minute des Serie-A-Duells von Fiorentina und Inter Mailand ist Viola-Spieler Edoardo Bove ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammengebrochen! Boves Kollaps fiel genau in eine Unterbrechung der Partie, als nach einem von Schiedsrichter Daniele Doveri nicht gegebenen Inter-Treffer ein VAR-Check erfolgen sollte. Laut Sky Italia war der Spieler gerade dabei gewesen, sich die Schuhbänder zuzubinden, als er bewusstlos zusammenklappte, wie hier im Video zu sehen:

Pray for Edoardo Bove🙏 #Bove Fiorentina’s Edoardo Bove was taken off the pitch in an ambulance after collapsing during their match against Inter Milan. He is breathing on his own and has regained consciousness, report Sky Sport Italia. The game was abandoned. pic.twitter.com/Y1llnesRzW — 🖼️NFT is Life (@NFT_Promoter) December 1, 2024

Zu seinem genaueren Zustand ist wenig bekannt, Bove soll allerdings selbständig atmen und im Krankenhaus wieder das Bewusstsein erlangt haben. Laut ersten kardiologischen und neurologischen Tests sei Bove in stabilem Zustand, auch seien keine akuten Schäden des Nervensystems sowie der Herz– und Lungenfunktionen festgestellt worden. Quelle: krone.at



UPDATE v. 28.11.2024

Tragödie in Brasilien: Bodybuilder stirbt im Alter von nur 28 Jahren

Die brasilianische Bodybuilding-Szene trauert: Jose Mateus Correia Silva ist im Alter von nur 28 Jahren plötzlich gestorben. Er erlitt einen Herzinfarkt. Trotz intensiver Wiederbelebungsversuche konnte sein Leben nicht gerettet werden.

Während eines Trainings mit Freunden klagte er wohl plötzlich über Unwohlsein und brach schon kurz darauf zusammen. Ein Feuerwehrmann, der ebenfalls vor Ort war, brachte ihn umgehend zu einer Feuerwache, wo weitere Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden – jedoch vergeblich.

Nach Angaben seines Bruders war Silva „in guter Verfassung“ und litt an keinen bekannten Vorerkrankungen. Tiago sagte: „Der Himmel hat einen Engel bekommen. Jose war ein sehr geliebter Mann.“ Zu Silvas größten Erfolgen zählten der neunte Platz bei den Südamerikanischen Meisterschaft 2018 in der Kategorie Men’s Physique bis 179 cm und der elfte Rang bei der Arnold Classic South America 2017 in der Kategorie bis 100 Kilogramm.

Zuletzt konzentrierte sich Silva jedoch auf die Vorbereitung anderer Athleten für Wettkämpfe und betrieb einen Online-Shop für Nahrungsergänzungsmittel. Neben seiner sportlichen Karriere war er ausgebildeter Anwalt. Quelle: t-online.de +++

Herzinfarkt: Ehemaliger Profi von Olympique Marseille stirbt mit nur 35 Jahren





Der marokkanische Ex-Nationalspieler Abdelaziz Barrada ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Das teilten seine früheren Vereine Paris Saint-Germain und Olympique Marseille mit.

Todesursache Herzinfarkt

Ausgebildet bei Paris St. Germain, Profi bei Olympique Marseille, 28 Länderspiele für Marokko: Der frühere Mittelfeldspieler Abdelaziz Barrada ist gestorben. Unter anderem berichtet die französische Sporttageszeitung „L‘Équipe“, dass Barrada einem Herzinfarkt erlegen sei. Der Mittelfeldspieler absolvierte 28 Länderspiele für Marokko, war beim Afrika-Cup 2013 und den Olympischen Spielen in London 2012 im Einsatz. Der in Frankreich geborene Offensivspieler stammt aus der Jugend von PSG, fasste als Profi beim FC Getafe in Spanien Fuß. Dort kam er bis 2013 in 63 Spielen zum Einsatz. 2013 verließ er Europa und spielte eine Saison bei al-Jazira Club.

UPDATE v. 16.10.2024

„Unerwartet“: Weiterer Radsportler stirbt mit nur 24 Jahren

Nach dem Tod der 18-jährigen Schweizerin geht der traurige Tag in der Radsportwelt weiter. Ein anderer Fahrer ist wenige Stunden später gestorben.

Das niederländische Radtalent Bas van Belle ist am Freitag „unerwartet“ und im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Das verkündete der niederländische Radsport-Verband KNWU auf seiner Website. Wie es zu dem Tod des Vereinsradfahrers von Wielerploeg Groot Amsterdam gekommen ist, blieb zunächst unklar.

„Wir betrauern seinen Verlust, Bas hinterlässt eine große Lücke in der Welt des Radsports. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie – insbesondere bei seinen Eltern und seinen Geschwistern Lisa und Loe“, schrieb der KNWU in einer Mitteilung. „Wir werden ihn als warmherzigen und freundlichen Menschen sowie als talentierten Radsportler in Erinnerung behalten“ berichtet t-online.de https://www.t-online.de/sport/mehr-sport/radsport/id_100499144/bas-van-belle-nach-tod-von-muriel-furrer-stirbt-naechster-radsportler.html

UPDATE v. 10.10.2024



„Unerwarteter Tod“ – Griechischer Nationalspieler George Baldock stirbt plötzlich mit nur 31 Jahren!

Der griechische Fußballnationalspieler und ehemaliger englischer Premier-League-Spieler George Baldock ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Familie. „Als Familie sind wir schockiert über diesen schrecklichen Verlust. Wir bitten die Medien, unsere Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt zu respektieren“, heißt es in der Erklärung seiner Angehörigen.

Medien berichteten, der Verteidiger von Panathinaikos sei am späten Mittwochabend tot bei sich zu Hause im Pool gefunden worden. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Baldock spielte zwölfmal für die griechische Nationalmannschaft und war zuletzt im März in den Playoffs vor der EM gegen Georgien im Einsatz, als Griechenland im Elfmeterschießen verlor. Quelle: spiegel.de

UPDATE v. 01.10.2024

Italienisches Rad-Talent (†21) plötzlich und unerwartet verstorben





Die Sportwelt trauert um den Verlust eines vielversprechenden jungen Radsportlers: Simone Roganti (†21) stirbt zu Hause an einer plötzlich eingetretenen Krankheit. Der Italiener verstarb völlig unerwartet. Wie das italienische Radportal «Inbici» berichtet, klagte der Athlet am Freitagabend gegen 22.30 Uhr über starkes Unwohlsein, wie blick.ch berichtet.

Trotz des schnellen Handelns der Eltern, die sofort den Notarzt riefen, kam jede Hilfe zu spät. Über eine Stunde lang kämpften die Rettungskräfte um Simones Leben, mussten aber letztlich den Kampf aufgeben.

Er feierte sein Profidebüt 2022

Der Tod des Nachwuchstalents, das bereits mehrfach in die Nationalmannschaft berufen wurde, erschüttert die Stadt Spoltore in der Region Abruzzen zutiefst. Simone Roganti galt als Ausnahmeathlet, der schon zahlreiche Erfolge im Jugendbereich feiern konnte. Zuletzt fuhr er für das Team MG Kvis Colors for Peace. Nach seinem Debüt bei den Profis 2022 im Trikot von D’Amico UM Tolls wechselte er zu Big Hunter Beltrami TSA Seanese. Trotz schwerer Verletzungen wie einem Beckenbruch und einem Verkehrsunfall während der Reha gab er nie auf und kämpfte sich immer wieder zurück.

UPDATE v. 07.09.2024

Tragödie in der Port St. Joe Football-Familie: Spieler (†18) stirbt nach Zusammenbruch auf dem Spielfeld plötzlich und unerwartet.

PANAMA CITY, Florida (WJHG/WECP) – Die erweiterte Football- und High-School-Familie von Port St. Joe steht unter Schock, da sie den Verlust des Starsportlers Chance Gainer betrauert. Der 18-jährige Sportstudent und Footballspieler brach am Freitagabend auf dem Spielfeld zusammen, als seine Mannschaft gegen Liberty auf dessen Platz spielte.

Chance wurde noch auf dem Spielfeld versorgt, und nach Angaben des Schulleiters von Gulf County, Jim Norton, hatte er keinen Puls mehr, als die Sanitäter bei ihm eintrafen. Norton sagt, dass es ihnen gelang, den Puls zu fühlen, bevor sie Gainer in einen Krankenwagen brachten. Er wurde dann in ein Krankenhaus in Blountstown gebracht. Dort, so Norton, sei Gainer verstorben.

Norton sagte weiter, dass alle, die mit der Port St. Joe High School und dem Football-Programm der Tiger Sharks verbunden sind, von Gainers Tod zutiefst erschüttert sind. Norton sagte weiter, dass Gainer, der einen Notendurchschnitt von mehr als 4,0 hatte, vor kurzem die Vanderbilt University besuchte, um die Möglichkeit zu erörtern, dort zu studieren. Übersetzung : UNSER MITTELEUROPA | Quelle: NEWS CHANNEL 7

UPDATE v. 06.09.2024

Football: High School trauert um Ausnahmetalent – Spieler (†16) während Training plötzlich tot

Schüler und Mitarbeiter der Franklin High School trauern um den plötzlichen Verlust des 16-jährigen Leslie Noble, einem Mitglied des Football-Teams der Schule.

BALTIMORE – Der Teenager starb während des Trainings der Saison in Reisterstown, nachdem er einen medizinischen Notfall erlitten hatte. „Ich sah einen Haufen Feuerwehrautos und Krankenwagen, und alles, was ich wusste, war, dass sie sagten, ein Kind sei auf dem Spielfeld zusammengebrochen“, sagte Sharon Johnson, eine Mitarbeiterin der Franklin High School.

Dieser Verlust ist verheerend für die Schule und die gesamte Gemeinde. Leslie war ein beeindruckender Sportler. Er gehörte schon als Neuling zum Profiteam. Auch außerhalb des Spielfeldes war er bewundernswert.

Die Feuerwehr von Baltimore County wurde um 9:18 Uhr zu einem Schüler gerufen, der auf dem Fußballplatz einen medizinischen Notfall erlitten hatte. Als sie eintrafen, fanden sie den 16-Jährigen in einem kritischen Zustand vor, und die Wiederbelebungsmaßnahmen liefen. Die Rettungskräfte versuchten weiter, Noble wiederzubeleben, während sie ihn in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachten. Später wurde er im Krankenhaus für tot erklärt.

„Mit tiefer Traurigkeit informiere ich Sie über den Tod eines Schülers der Franklin High School“, sagte O’Connell. „Der Schüler erlitt heute Morgen einen medizinischen Notfall und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Wir sind erschüttert über diese Nachricht.“

UPDATE v. 31.08.2024

Irland: Ex-Rugby Nationalspieler Rory Burke verstirbt „unerwartet“ im Alter von 30 Jahren

Der ehemalige irische U20-Nationalspieler Rory Burke, der auch für Munster und Connacht spielte, ist im Alter von 30 Jahren verstorben. Wie RTE berichtet, starb er am Freitag unerwartet.

Munster Rugby zeigte sich „zutiefst betrübt über das plötzliche Ableben unseres ehemaligen Spielers und Freundes“. In einer Erklärung hieß es: „Rory, der sein Schul-Rugby bei CBC und sein Vereins-Rugby bei Cork Constitution spielte, kam 2013 zur Munster Academy. Als äußerst beliebtes Mitglied des Akademie-Kaders gab Rory im April 2017 gegen Benetton sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Einen Monat später gewann Rory mit Cork Constitution einen AIL-Titel. Im selben Jahr gehörte Rory zur Mannschaft, die den B&I Cup gewann.“

+++

Plötzlich und unerwartet: Kollaps während Copa Libertadores Spiel: Juan Izquierdo (†27) ist tot

Wenige Tage nach seinem Zusammenbruch bei einem Spiel der Copa Libertadores in Brasilien ist der uruguayische Fußballer Juan Izquierdo am Dienstagabend (Ortszeit) gestorben. Die Todesursache des 27-Jährigen sei ein Herz-Kreislauf-Stillstand, teilte sein Verein Nacional unter Berufung auf die behandelnden Ärzte im Albert-Einstein-Spital in der brasilianischen Metropole São Paulo mit.

In den sozialen Medien ist die Anteilnahme am Tod des zweifachen Vaters riesig. Sturm-Legende Luis Suárez kommentierte die Todesnachricht mit drei niedergeschlagenen Smileys. In seiner Instagram-Story teilte der 37-Jährige, der seine Karriere bei National Montevideo begann, ein Foto des Verstorbenen. Dazu schrieb er: „Schmerz, Traurigkeit, schwer zu erklären.“ Er hofft, dass Izquierdo in Frieden ruhen möge. Mit den Worten „Viel Kraft für deine Familie und Freunde“ schloss er seinen Post.

UPDATE v. 22.08.2024

Traurige Nachrichten aus Norwegen!

Langlauf-Talent Camilla Nygard ist mit gerade einmal 18 Jahren gestorben. Laut dem Nachrichtenportal „VG“ erlitt die Skandinavierin während eines Trainings einen Herzstillstand, ist zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben.

Laut Polizeiangaben wurde Nygard bewusstlos aufgefunden und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus von Haukeland geflogen. Doch trotz sofortiger Hilfe konnten die Ärzte das Leben der jungen Athletin nicht mehr retten.

Die Tragödie passierte während eines Trainingslagers des Skigymnasiums in Hovden, einer Kleinstadt im Süden von Norwegen. Dort ging Nygard zur Schule und war erst kürzlich von den Sommerferien wieder zurückgekehrt.

Schulleiter Jens Petter Røoed erklärt: „Die Mitschüler sind tief betroffen. Sie gehörte landesweit zu den Besten ihrer Altersklasse. In der vergangenen Saison belegte sie den dritten Platz im norwegischen Junioren-Pokal. Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte das Schuljahr in der Skischule begonnen, und die Schülerin nahm an einem organisierten Gruppentraining teil.“

Die Polizei hat nach dem tragischen Tod von Nygard zunächst eine Untersuchung eingeleitet, die inzwischen allerdings wieder eingestellt wurde.

UPDATE v. 20.08.2024

“Medizinischer Notfall”: Footballspieler (†14)! bricht beim Training zusammen und stirbt plötzlich und unerwartet.

Ein Highschool-Schüler aus Alabama ist tot, nachdem er während des Football-Trainings einen medizinischen Notfall erlitten hatte. „Ich bin schon mein ganzes Leben hier, und das ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe oder höre“, sagte der Gerichtsmediziner von Coffee County, Arnold Woodham.

Das Coffee County School System in Alabama gab am Donnerstag, 15. August, in den sozialen Medien bekannt, dass der Schüler der New Brockton High School, Semaj Wilkins, am Dienstag, 13. August, gestorben ist. Das Büro des Gerichtsmediziners des Bezirks sagte, dass Wilkins, der Footballspieler war, einen „medizinischen Notfall“ erlitt und ins Krankenhaus gebracht wurde, bevor er starb.

„Semaj war ein junger Mann, der seinen Mitschülern, Mannschaftskameraden, Trainern und Lehrern Freude und Inspiration brachte“, so das Coffee County School System in einer Erklärung. „Sein Verlust wird von allen, die ihn kannten, tief empfunden werden.

UPDATE v. 10. 08. 2024

Jayvion Taylor (†15), Schüler der Hopewell High School beim Football-Training gestorben

Die Familie des Schülers Jayvion Taylor von der Hopewell High School teilte CBS 6 mit, dass ihr geliebter Sohn am Montagabend während des Fußballtrainings einem Herzinfarkt erlegen ist. Sie sagten, sie wüssten die Unterstützung der Gemeinde in dieser schwierigen Zeit zu schätzen.

HOPEWELL, Va. – Taylor, ein Schüler der 10. Klasse, der JV-Football für Hopewell spielte, wurde als “aufrichtiger und bemerkenswerter Schüler” in Erinnerung behalten, so ein Sprecher der Hopewell High School.

“Die Mitarbeiter der Hopewell High School, die Trainer und die gesamte Gemeinde trauern um einen unserer JV-Footballspieler der 10. Klasse, der gestern beim Training ums Leben kam”, heißt es in der Erklärung. “Wir haben uns heute darauf konzentriert, unseren Mitarbeitern und Schülern einen Raum zum Trauern zu geben. Wir respektieren die Privatsphäre der Familie in dieser Zeit, möchten aber mitteilen, dass dieser 15-jährige junge Mann als einer der aufrichtigsten und bemerkenswertesten Schüler galt, mit denen unsere Mitarbeiter je gearbeitet haben. Er war für alle, die ihm begegneten, ein ‘Licht’ und hinterließ einen bleibenden Eindruck.“

UPDATE v. 17.07.2024

NFL-Star Jacoby Jones plötzlich verstorben – „Mile High Miracle“-Held wurde nur 40 Jahre alt

Er stellte mehrere Super Bowl-Rekorde auf: Nun ist der ehemalige NFL-Profi Jacoby Jones gestorben.

Jacoby Jones, ehemaliger Wide Receiver der Baltimore Ravens, ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Das berichtet unter anderem die „New York Times“ unter Berufung auf eine Mitteilung des American Football-Teams. Die genauen Umstände seines Todes sind noch unklar.

Sein plötzlicher Tod erschüttert laut Medienberichten die NFL-Welt und viele ehemalige Teamkollegen und Trainer brachten ihre Trauer und ihr Mitgefühl zum Ausdruck. „Ewig in unseren Herzen“, schrieb das Social-Media-Team der Baltimore Ravens, in einem Reel auf Instagram.

Bekannt wurde Jones durch seine herausragenden Leistungen im Super Bowl XLVII, als er mit einem Kickoff-Return über 108 Yards einen bis heute unerreichten Rekord aufstellte. Jones begann seine NFL-Karriere 2007 bei den Houston Texans und spielte später für die Baltimore Ravens und die Pittsburgh Steelers. In seiner Karriere erzielte er insgesamt 28 Touchdowns und wurde 2012 in die Pro Bowl berufen.

UPDATE v. 09.07.2024

Asien-Meisterschaften: Badminton-Talent (†17) bricht am Spielfeld plötzlich tot zusammen

Letzte Woche war Badminton-Talent Zhang Zhi Jie (†17/China) bei den Asien-Meisterschaften der Junioren in Yogyakarta (Indonesien) plötzlich nach vorne umgekippt, blieb auf dem Boden liegen.

Nun ist klar, was zu seinem viel zu frühen Tod geführt hat. Denn der Abschluss der Untersuchungen und der Behandlung habe gezeigt, dass Zhang Zhi Jie einen plötzlichen Herzstillstand erlitten habe. Das teilte Broto Happy, Sprecher des indonesischen Badminton-Verbandes, mit.

Rettungskräfte brachten das Talent anschließend in ein Krankenhaus. Laut Broto Happy hatte Zhang dort keinen Puls mehr und reagierte nicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen. Einige Stunden später erklärten ihn die Ärzte dann für tot.

Im März nahm Zhang noch am German Junior im Berliner Sportforum Hohenschönhausen teil, einem der wichtigsten internationalen U19-Turniere. Zhang verlor erst im Finale, in der Weltrangliste der Junioren lag der Chinese auf Platz 8.

UPDATE v. 07.07.2024

Ägyptischer Teamspieler Ahmed Refaat (†31) an Herzversagen verstorben

Liverpool-Star Mohamed Salah hat Grund zur Trauer: Sein ägyptischer Teamkollege Ahmed Refaat ist am Samstagmorgen im Alter von nur 31 Jahren an Herzversagen gestorben.

Refaat erlitt bereits im März während eines Spiels einen Herzstillstand, sein Herz hörte für etwa eine Stunde auf zu schlagen. Neun Tage lang lag er im künstlichen Koma und kämpfte sich zurück. Doch nun – vier Monate später – verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide und diesmal kam jede Hilfe zu spät. Die Trauer ist groß. Vor allem auch bei Mohamed Salah. Der ägyptische Fußball-Star schrieb auf X: „Möge Allah seiner Familie weiterhin Kraft geben und sie segnen“



UPDATE v. 27.06.2024

Weltklasse-Eishockey-Spieler mit nur 52 Jahren „plötzlich“ verstorben.

Mit großer Betroffenheit haben die Kölner Haie vom Tod Sergej Berezins erfahren. Der ehemalige Weltklasse-Stürmer und Deutsche Meister mit dem KEC verstarb am Mittwoch im Alter von nur 52 Jahren. […] In seiner ersten Haie-Saison 1994/1995 erzielte der Angreifer in 61 Spielen satte 55 Tore und legte 27 weitere auf. Am Ende der Spielzeit feierte Sergej Berezin mit den Haien die 1. Meisterschaft der DEL-Geschichte.

In seinen beiden Spielzeiten bei den Haien wurde der beliebte Russe jeweils als „Spieler des Jahres“ ausgezeichnet. Berezin gilt bis heute als einer der talentiertesten und besten Spieler, die jemals das Haie-Trikot getragen haben.

Die Gedanken der Kölner Haie sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Verwandten und seinen Freunden. Der KEC wird Sergej Berezin stets ein ehrendes Andenken bewahren. Quelle: haie.de



UPDATE v. 17.06.2024

Torhüter (†26) verstorben: Schock in England und Montenegro



Nach dem Ende der Klubsaison beim FC Millwall ist Matija Šarkić noch mit der Nationalmannschaft von Montenegro im Einsatz. Wenige Tage später stirbt der 26-Jährige überraschend. Berichten zufolge benötigte der Fußballprofi am frühen Morgen plötzlich medizinische Hilfe.

Šarkić hatte noch am 5. Juni im Testspiel gegen Gastgeber Belgien (0:2) über 90 Minuten im Tor der Nationalmannschaft von Montenegro gestanden, die sich nicht für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert hatte. Vier Tage später gehörte er beim Heimspiel gegen Georgien (1:3) nicht zum Kader.

Wie der öffentlich-rechtliche montenegrinische Rundfunk RTCG berichtet, sei Šarkić am frühen Samstagmorgen gegen 6 Uhr aufgewacht und habe sich krank gefühlt. Freunde hätten einen Krankenwagen gerufen, Šarkić sei aber gegen 6.30 verstorben. Am Abend zuvor habe er sich noch mit Freunden getroffen und in einem Restaurant gegessen. Die britischen Zeitungen “Daily Mirror” und “The Sun” berichteten ohne Angabe von Quellen, Šarkić sei nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Quelle: NTV

UPDATE v. 05.06.2024

Potsdamer Schlösserlauf: Läufer bricht zusammen und stirbt



Einen Tag nach dem medizinischen Notfall beim 19. Schlösserlauf in Potsdam bestätigte der Veranstalter, dass ein Teilnehmer verstorben sei. Die Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

POTSDAM – Tragödie beim 19. Schlösserlauf in Potsdam: Wie der Veranstalter am Montagmittag mitteilte, ist ein Teilnehmer der Laufveranstaltung mit mehr als 4400 Läuferinnen und Läufern nach einem Zusammenbruch auf der Strecke im Krankenhaus verstorben.

„Wir sind zutiefst erschüttert und getroffen“, heißt es in einem Statement der Organisatoren in den sozialen Netzwerken. „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der Familie, den Freunden und Angehörigen und wünschen ihnen viel Kraft in dieser für sie so schwierigen Zeit.“ Quelle: maz-online.de

Hier unsere Berichte vom Mai 2024 über Sportler, die „plötzlich und unerwartet“ von uns gegangen sind

MAI 2024: + Hamburg-Marathon: Läufer (†25) stirbt kurz vor Ziel + Norwegischer Eishockey-Nationalspieler (†31) + Football-Hoffnung (†25) ist plötzlich tot +US-Golfprofi Grayson Murray (†30) + Fußball-Brandenburg trauert um Danilo Martschinkowski (†22) +



UPDATE v. 26.05.2024

US-Golfprofi Grayson Murray (†30) bricht 2. Tournier-Runde ab – am nächsten Tag tot

Die Golf-Welt trauert um Grayson Murray. Der US-Profi verstarb am Samstag im Alter von nur 30 Jahren, wie die PGA Tour mitteilte. Eine Todesursache wurde nicht genannt, Murray hatte sich am Vortag beim Turnier in Fort Worth/Texas während der zweiten Runde mit einer nicht näher bezeichneten Krankheit abgemeldet.

“Wir waren erschüttert, als wir erfuhren, dass der PGA-Tour-Spieler Grayson Murray heute Morgen verstorben ist – und wir sind untröstlich darüber. Mir fehlen die Worte”, sagte Tour-Commissioner Jay Monahan. Wir trauern um Grayson und beten um Trost für seine Angehörigen.” Nach Rücksprache mit Murrays Eltern hätten diese aber darum gebeten, das Turnier namens Charles Schwab Challenge fortzusetzen.

Murray hatte erst im Januar sein Comeback nach Alkohol- und mentalen Problemen mit dem Turniersieg in Hawaii gekrönt. Es war sein zweiter PGA-Titel nach jenem bei den Barbasol Championship in Kentucky 2017.

UPDATE v. 20.05.2024

Fußball-Brandenburg trauert um Danilo Martschinkowski (†22)



Mit 22 Jahren ist Danilo Martschinkowski verstorben. Ehemalige Vereine und Weggefährten trauern um den Verlust des jungen Fußballers, der unter anderem für Optik Rathenow und Energie Cottbus auflief.

POTSDAM – Die Trauer im Brandenburger Fußball ist groß: Wie am Freitag bekannt wurde, ist Danilo Martschinkowski im Alter von 22 Jahren verstorben. Zuletzt lief der ehemalige Mittelfeldspieler für Blau-Weiß Schollene in der Kreisliga Altmark Ost in Sachsen-Anhalt auf. Noch in der Vorsaison schoss der gebürtige Schollener die Blau-Weißen mit 55 Toren in 21 Spielen zum Aufstieg.

UPDATE v. 16.05.2024

Hamburg-Marathon: Junger Läufer (†25) stirbt kurz vor dem Ziel nach Kollaps

Der 25-Jährige war in der Nähe des Dammtorbahnhofs zusammengebrochen und zunächst reanimiert worden. Alle News zum Hamburg-Marathon.

Hamburg-Marathon 2024 Junger Läufer bricht kurz vor dem Ziel zusammen und stirbt. Der Hamburg-Marathon beklagt einen Toten: Ein junger Läufer, der am Sonntag kurz vor dem Ziel zusammengebrochen war, ist nach Abendblatt-Informationen im Krankenhaus verstorben, erichtet das Hamburger Abendblatt

UPDATE v. 14.05.2024

Läufer beim S25-Lauf in Berlin an der Ziellinie kollabiert und musste reanimiert werden

Beim S-25-Lauf in Berlin ist am Sonntag ein Läufer an der Ziellinie kollabiert und musste reanimiert werden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb sagte, waren schon wenige Sekunden nachdem der Mann zusammengebrochen war, Sanitäter vor Ort. Auch ein Notfallmediziner sei sehr schnell dazu gekommen. Der Mann habe dann mit Hilfe eines Defibrillators wiederbelebt werden können. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

UPDATE v. 07.05.2024

Norwegischer Eishockey-Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer im Alter von nur 31 Jahren verstorben.

In unserer Serie „Die neue Impfnormalität“ dokumentieren wir insgesamt fünf (!) Todesfällen von Spitzensportlern nur im April 2024! Und im Mai geht es flott weiter. Für die Impfopfer-Leugner sich nur ein „Zufall“.

TAG24.de berichtet:

Lillehammer (Norwegen) – Große Trauer um Alexander Reichenberg! Der norwegische Eishockey-Nationalspieler und Olympia-Teilnehmer ist am Sonntag im Alter von nur 31 Jahren verstorben.

Zuletzt spielte der Stürmer bei seinem Heimatklub Lillehammer IK, der den Tod auf der eigenen Webseite bestätigte.

“Es ist unglaublich traurig, dass er den rhythmischen Jubel der Zuschauer in der Eidsiva Arena nicht mehr hören wird und dass wir auf der Tribüne nicht mehr den Spieler mit dem breiten Lächeln, der Extra-Finte oder dem harten Schuss beim Powerplay sehen werden”, schrieb der Verein aus der EliteHockey Ligaen (EHL). “Ruhe in Frieden, Nr. 61. Du wirst immer als ein Künstler in Erinnerung bleiben”, fügte Lillehammer an.

Eine Todesursache nannte der Erstligist nicht, man habe die Bestätigungsmeldung jedoch in Absprache mit der Familie veröffentlicht. Reichenberg stand in seiner Karriere auch in Tschechien, seinem eigentlichen Geburtsland Schweden sowie Österreich auf dem Eis, ehe er 2021 wieder zu seinem Jugendklub nach Lillehammer zurückkehrte und vergangene Spielzeit mit 44 Punkten zu seiner besten Saison machte.

Außerdem vertrat der Angreifer die norwegische Nationalmannschaft seit dem U18-Bereich und nahm mit ihr an den Weltmeisterschaft 2017 und 2019 und den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang teil, wo das Team es bis ins Viertelfinale schaffte.

Allein fünf (!) Todesfälle nur im April – alles natürlich nur “Zufall”. Weiterlesen hier: Hier geht es zu unserer Serie mit einer Fülle weiterer Todesfälle und Zusammenbrüchen von Sportlern: “Die neue Impfnormalität” auf unserer Archiv-Seite.

