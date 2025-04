Die WHO ist pleite + Polizei stürmt Antifa-Zentrale + Krankenkassen schicken Notruf an neue Gesundheitsministerin + Mega-Blackout 2025: Wie der ungebremste Solarboom das Stromnetz zu Fall brachte + UK: Transfrauen dürfen nicht mehr auf Frauentoiletten gehen +

Trump blockiert Panzer-Lieferung für Ukraine

Lange waren es nur Gerüchte, jetzt gibt es bittere Gewissheit: Donald Trump sabotiert die Waffenlieferungen von hilfswilligen Verbündeten in Richtung Ukraine!

Konkret geht es um 49 Hauptkampfpanzer vom Typ M1A1 Abrams, die Australien der Ukraine bereits im vergangenen Oktober zugesagt hatte.

Mehr als sechs Monate nach der Ankündigung der Panzerlieferung als Teil eines australischen Militärhilfe-Pakets im Wert von 138 Millionen Euro berichtet das australische öffentlich-rechtliche Fernsehen, dass die Waffensysteme „noch immer auf die endgültige Genehmigung für den Versand ins Ausland warten“.

Weiterlesen auf bild.de

+++

Die WHO ist pleite

Die WHO hat nun offiziell verkündet, wie tief sie in der Krise steckt: Es könnte jeder vierte Mitarbeiter entlassen werden, ganze Büros werden aufgelöst.

Mitte April verkündete die WHO einen vermeintlichen Erfolg: den Abschluss des Pandemievertrags. Eine Woche später – und mit weit weniger öffentlicher Aufmerksamkeit – meldete sie einen massiven Stellenabbau. Die umstrittene UN-Sonderorganisation wird „erhebliche“ Entlassungen durchführen, nachdem sich die USA aus der Weltbehörde zurückgezogen haben.

Am Dienstag erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus den Mitgliedsstaaten:

„Der plötzliche Einkommensrückgang hat uns eine große Gehaltslücke beschert und uns keine andere Wahl gelassen, als den Umfang unserer Arbeit und unserer Belegschaft zu reduzieren.“

„Die Weigerung der USA, ihre festgesetzten Beiträge für 2024 und 2025 zu zahlen, in Verbindung mit Kürzungen der öffentlichen Entwicklungshilfe durch einige andere Länder bedeutet, dass wir für den Zweijahreszeitraum 2026–27 mit einer Gehaltslücke zwischen 560 und 650 Millionen Dollar rechnen müssen. Das untere Ende dieses Spektrums macht derzeit etwa 25 Prozent der Personalkosten aus, das bedeutet aber nicht notwendigerweise eine 25-prozentige Kürzung der Zahl der Stellen.“

Weiterlesen auf tkp.at

+++

DEUTSCHLAND: Dortmund – Polizei stürmt Antifa-Zentrale!

Nachdem ein vermummter Antifa-Trupp am späten Samstagabend Passanten in der Dortmunder Nordstadt attackierte, stürmte die Polizei mit einem Großaufgebot die Zentrale der linken Szene. Ein Stich ins Wespennest.

Während die Polizei in Dortmund in der Vergangenheit linksextremer Gewalt oftmals wenig energisch begegnete, war mit der jüngsten Eskalation offenbar eine rote Linie überschritten. Zumal es bereits im Rahmen der linksextremen Gegenproteste zur Versammlung der Initiative „Gemeinsam für Deutschland“ am Nachmittag zu Ausschreitungen in der Westfalenmetropole gekommen war, auch dort griffen Antifa-Anhänger Andersdenkende mit Glasflaschen an. Konsequent stürmte die Polizei deshalb nur wenige Minuten nach dem abendlichen Überfall das „Nordpol“. Beamte – und unabhängige Zeugen – hatten zuvor beobachteten, wie sich die Angreifer in das Ladenlokal zurückzogen. Etwa zwei Dutzend Linksextremisten konnten schließlich gestellt werden, bis 2 Uhr in der Nacht nahm die Polizei Personalien auf und durchsuchte die Verdächtigen nach Beweisen für die vorherigen Körperverletzungsdelikte.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

Frau kritisiert mit Lauterbach-Plakat ungleiche Strafverfolgung – und soll 3500 Euro wegen dessen Geste zahlen

Sie wollte mit einem Plakat anprangern, wie unterschiedlich die Strafverfolgung bei Gesten ausfällt, die als Hitlergruß interpretiert werden können – und erhielt einen Strafbefehl über 70 Tagessätze von insgesamt 3500 Euro wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen.

Auf der einen Seite ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu sehen, der die rechte Hand hebt. Laut Apollo News, die zuerst über den Fall berichteten, sieht die Staatsanwaltschaft Schweinfurt im Zeigen der Geste des Bundesgesundheitsministers einen Versuch, den Hitlergruß öffentlich darzustellen. Die beschuldigte Frau soll damit „willentlich bezweckt haben, dass die Geste von Passanten wahrgenommen werde“.

Das Amtsgericht erließ einen Strafbefehl über 3.500 Euro in 70 Tagessätzen – die Beschuldigte akzeptierte diesen allerdings nicht, sodass es laut Apollo News am 12. Mai zur Hauptverhandlung kommt.

Weiterlesen auf nius.de

+++

„Größte Krise seit BRD-Bestehen“ Krankenkassen schicken Notruf an neue Gesundheitsministerin

Kaum jemand hatte die designierte neue Gesundheitsministerin der CDU auf dem Zettel. Viel Einarbeitungszeit wird Nina Warken aber nicht bekommen. Schon am Tag ihrer Ernennung rufen die Krankenkassen DAK und AOK die höchste Alarmstufe aus. Das System stehe finanziell vor dem Kollaps. (…)

„Die Probleme dulden keinen Aufschub. Sonst droht die Gefahr, dass Teile des Gesundheitswesens in den nächsten 18 Monaten kollabieren“,

warnte der Chef der Krankenkasse DAK, Andreas Storm. (…)

„Die Ernennung von Frau Warken ist eine Überraschung. Damit hat niemand gerechnet, denn bisher hatte sie keine Berührungspunkte zur Gesundheitspolitik“, fügte Storm hinzu.

Weiterlesen auf n-tv.de

+++

Mega-Blackout 2025: Wie der ungebremste Solarboom das Stromnetz zu Fall brachte

Nach dem großflächigen Blackout auf der Iberischen Halbinsel sind Verfechter des maß- und planlosen Ausbaus der sogenannten erneuerbaren Energien in Erklärungsnot. Für Experten war es dagegen ein Stromausfall mit Ansage: Seit Jahren warnen sie vor den Risiken einer mangelhaften Energiewende für die Netzstabilität.

Unser Gastautor, ein diplomierter Photovoltaik-Techniker mit langjähriger Erfahrung in der Installation und netztechnischen Integration von PV-Anlagen, ordnet die Hintergründe des gestrigen Mega-Blackouts ein und zieht daraus Lehren für Deutschland und Österreich.

Was auf den ersten Blick wie ein plötzlicher technischer Defekt oder ein Hackerangriff wirken mag, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als hochkomplexes Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Ein Schlüsselfaktor: die zunehmend zentrale Rolle erneuerbarer Energien in der Stromerzeugung. Der Vorfall wirft damit ein Schlaglicht auf die Risiken einer schlecht geregelten Energiewende.

Weiterlesen auf report24.news

+++

Großbritannien: Transfrauen dürfen nicht mehr auf Frauentoiletten gehen

In Großbritannien hat die Gleichstellungskommission ein vorläufiges Update ihrer Richtlinien herausgegeben. Darin wird festgeschrieben, dass es das Geschlecht vor dem Gesetz nicht ändert, „wenn sich jemand als trans identifiziert“. Transfrauen wird der Zugang zu Frauentoiletten untersagt.

„Wenn sich jemand als trans identifiziert, ändert das sein Geschlecht nicht in Bezug auf das Gesetz“

Das stellte die britische Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission in einem vorläufigen Update ihrer Richtlinien am Freitag fest. Gemäß dem Urteil des Supreme Courts von Mitte April wird festgehalten: „Eine Transfrau ist ein biologischer Mann“. Deshalb dürfe er auch nicht auf eine Frauentoilette.

Konkret wird in dem Update festgehalten, dass das Supreme-Court-Urteil Auswirkungen auf viele Organisationen und Bereiche hat: Auf den Arbeitsplatz, Sportorganisationen, Schulen, Verbände sowie Dienstleister, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das betrifft Krankenhäuser, Geschäfte, Restaurants, Freizeiteinrichtungen, Zufluchtsorte und Beratungsstellen.

In Bezug auf Arbeitsplätze und Dienstleistungen heißt es dann:

„Transfrauen (biologische Männer) sollten die Fraueneinrichtungen nicht nutzen dürfen, und Transmänner (biologische Frauen) sollten die Männereinrichtungen nicht nutzen dürfen“.

Andernfalls würde dies bedeuten, dass es sich nicht mehr um „eingeschlechtliche Einrichtungen“ handelt.

Weiterlesen auf apollo-news.net

+++ SATIRE +++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

__________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.