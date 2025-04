Massiver Stromausfall in Spanien und Portugal + Wie sicher ist das deutsche Gold in den USA noch? + Polens Präsident warnt vor Annullierung der Wahlen durch Regierung Tusk + Merz‘ designierte Gesundheitsministerin setzte sich vehement für Impfpflicht ein + Epstein-Opfer Virginia Giuffre (41) begeht Suizid (?)

BREAKING NEWS: Massiver Stromausfall in Spanien und Portugal – Großflächige Stromausfälle legen das Internet lahm und bringen den Verkehr zum Erliegen

Stromausfall in ganzen Städten auf der gesamten Halbinsel

Weite Teile Spaniens und Portugals sind von Stromausfällen betroffen, wodurch die Einwohner ohne Strom und Mobilfunkempfang sind.

Ganze Flughäfen und U-Bahn-Systeme in Großstädten sind lahmgelegt.

Der Flughafen Barajas in Madrid ist weiterhin ohne Strom.

Die U-Bahn von Valencia hat den gesamten Betrieb eingestellt.

Ganze Städte wie Sevilla, Barcelona und Pamplona sind ebenfalls betroffen.

Verwirrte Einwohner teilten die Nachrichten über die Stromausfälle in den sozialen Medien – auch Teile Frankreichs scheinen betroffen zu sein.

Verwirrte Einwohner teilten die Nachrichten über die Stromausfälle in den sozialen Medien – auch Teile Frankreichs scheinen betroffen zu sein. Einige berichteten, dass ganz Madrid und Lissabon ohne Strom und Mobilfunkempfang seien.

Andere berichteten, dass Videoanrufe mit Menschen in ganz Portugal plötzlich unterbrochen wurden.

Andere berichteten, dass Videoanrufe mit Menschen in ganz Portugal plötzlich unterbrochen wurden. Die Ursache des Stromausfalls ist noch nicht bekannt.

Weiterlesen auf thesun.ie

Niederlande: Paramilitärische islamische Einheiten trainieren für die Übernahme

„Alhamdulillah, die Armee wächst durch Allahs Willen. Wir werden bald die Welt erobern, Inschallah“ – so das Motto islamischer paramilitärischer Einheiten in Europa, die sich für den Dschihad zur endgültigen Übernahme des Abendlandes vorbereiten.

In den Niederlanden tritt diese paramilitärischen „Armee Allahs“ nun ganz offen auf. Und keiner scheint sie zu hindern. Ja, und hier stört das niemanden in den Reihen der selbsternannten „demokratischen Parteien“ – hier erblickt man darin eine weltoffene „Buntheit“.

BEÄNGSTIGEND❗️ In den Niederlanden trainieren islamische paramilitärische Einheiten. „Alhamdulillah, die Armee wächst durch Allahs Willen. Wir werden bald die Welt erobern, Inshallah.“ Wieviele ähnliche Gruppen es wohl schon in Deutschland gibt❓pic.twitter.com/MepMIPH2O1 — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) April 18, 2025

Unter Trump: Wie sicher ist das deutsche Gold in den USA noch?

Deutschland lagert 37 Prozent seines Goldes in New York. Der Vizechef der Steuerzahler warnt: „Ich habe da ein unangenehmes Bauchgefühl.“ Sind die deutschen Goldbestände in den USA noch sicher – oder sollten sie jetzt besser nach Deutschland geholt werden?

Der Vizepräsident des Bunds der Steuerzahler Deutschland (BdSt) hat darauf eine eindeutige Antwort: „Deutschland sollte seine Goldbestände angesichts der neuen politischen Großwetterlage unter Präsident Donald Trump aus den USA zurückholen“, sagt Michael Jäger. Aktuell lagert etwa die Hälfte des deutschen Goldes bei der US-Notenbank Fed in New York, die politisch unabhängig handelt – noch.

„Doch die Unabhängigkeit der US-Notenbank gerät angesichts der Kritik an dem Fed-Chef durch Trump zunehmend in Gefahr. Keiner weiß, wie lange die US-Notenbank noch unabhängig von politischen Einflüssen bleibt“, begründet Jäger seine Forderung. „Ich habe angesichts der Entwicklung ein unangenehmes Bauchgefühl. Die deutschen Goldbestände sollten so schnell wie möglich nach Deutschland gebracht werden.“ Weiterlesen auf morgenpost.de

Polens Präsident warnt vor Annullierung der Wahlen durch Regierung Tusk

In einer Rede am Wochenende warnte Duda, dass die derzeitige Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk möglicherweise plane, die Wahlen für ungültig zu erklären, sollte ihr Kandidat die Wahlen im Mai und Juni verlieren.

„Schauen Sie sich an, was heute in Polen geschieht. Die öffentlichen Medien werden gewaltsam übernommen. Staatsanwälte werden gewaltsam ihres Amtes enthoben. Anwälte lachen über die Illegalität all dessen, aber im Grunde ist es tragisch für unser Land“, argumentierte Duda.

Schließlich warnte er, dass die Regierung Tusk Zweifel an der Gültigkeit des Wahlprozesses aufkommen lasse, weil sie sich weigere, die Aufsichtskammer des Obersten Gerichts anzuerkennen, die für die Bestätigung des Wahlergebnisses zuständig ist.

Weiterlesen auf tkp.at

Verfahren eingestellt: „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ – Gesang auf Sylt von Meinungsfreiheit gedeckt

An Pfingsten 2024 sang eine Gruppe junger Erwachsener auf der Terrasse der Sylter Szenekneipe „Pony“ einen ausländerfeindlichen Liedtext. Das Video mit dem Chorus „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ zog weite Kreise.

Rassistischer Gesang und Nazi-Gesten im Sylter Club „Pony“ machten 2024 Schlagzeilen. Jetzt stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Verdachts auf Volksverhetzung gegen vier Personen ein. Ein angedeuteter Hitlergruß hat aber juristische Folgen.

Weiterlesen auf welt.de

„Böse Menschen wollen mich zum Schweigen bringen“: Epstein-Opfer Virginia Giuffre (41) begeht Suizid

Virginia Giuffre, das wohl prominenteste Opfer des Missbrauchsrings von Jeffrey Epstein, soll laut ihrer Familie Suizid begangen haben. Noch vor wenigen Jahren hatte das Missbrauchsopfer auf X erklärt, nicht selbstmordgefährdet zu sein. „Zu viele böse Menschen wollen, dass ich zum Schweigen gebracht werde“, erklärte sie damals.

Die Familie von Virginia Giuffre hat am Freitag in einer Erklärung bekannt gegeben, dass sie nun auf tragische Weise durch Selbstmord gestorben sei. Giuffre habe ihr Leben in ihrem Haus auf ihrer Farm in Westaustralien beendet, hieß es in der Erklärung.

„Virginia war eine erbitterte Kämpferin gegen sexuellen Missbrauch und Sexhandel. Sie war das Licht, das so viele Überlebende erhellte.“

Noch vor wenigen Jahren hatte Giuffre auf Twitter verneint, selbstmordgefährdet zu sein: „Ich mache es öffentlich bekannt, dass ich in keiner Weise, Form oder Gestalt suizidal bin. Ich habe dies meinem Therapeuten und meinem Hausarzt mitgeteilt. Wenn mir etwas zustößt, lassen Sie dies meiner Familie zuliebe nicht durchgehen und helfen Sie mir, sie zu schützen. Zu viele böse Menschen wollen, dass ich zum Schweigen gebracht werde.“

Weiterlesen auf nius.de

„Falsch verstandener Freiheitsgedanke“: Merz‘ Gesundheitsministerin setzte sich vehement für Impfpflicht ein

Nina Warken soll Gesundheitsministerin werden. In der Pandemie forderte sie eine gesetzliche Impfpflicht. Dass die Ampel gegen Covid-19 keine konsequenteren Maßnahmen durchsetzte, führte sie auch auf einen „falsch verstandenen Freiheitsgedanken“ zurück.

Wenn im Mai die neue Regierung vereidigt wird, soll Nina Warken das Amt der Gesundheitsministerin von Karl Lauterbach übernehmen. Das teilte die CDU am Montag mit. Bis dato agierte die 45-Jährige als Parlamentarische Geschäftsführerin der Union-Bundestagsfraktion und als Generalsekretärin der CDU in Baden-Württemberg und ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete. Jetzt wirft ihre Berufung Fragen auf, hat die studierte Juristin doch keinerlei Erfahrung im Gesundheitssektor.

Trotzdem hat sie sich in der Vergangenheit lautstark zu gesundheitspolitischen Themen geäußert – auch in der Corona-Pandemie. Vor allem nach der Vereidigung der Ampel-Regierung im Dezember 2021 trat Warken mehrfach mit FFP2-Maske ans Rednerpult, um für strikte Maßnahmen und ein Gesetz für eine Impfpflicht zu werben.

Weiterlesen auf apollo-news.net

Moderna unter Druck: Bestechungsvorwürfe bei Covid-Studien mit Kindern

Der Pharmakonzern Moderna steht im Vereinigten Königreich massiv in der Kritik:

Wie jetzt bekannt wurde, sollen Kindern und ihren Eltern über WhatsApp bis zu 1.500 Pfund (ca. 2.000 Dollar) als „Entschädigung“ für die Teilnahme an Covid-19-Impfstoffstudien angeboten worden sein.

Finanzielle Anreize für Minderjährige sind nach europäischen Standards streng verboten, um eine unzulässige Einflussnahme auf die Einwilligung zu verhindern. Dennoch scheint genau dies im Umfeld von Moderna-Studien geschehen zu sein – ein schwerer Verstoß gegen geltendes Ethikrecht.

Weiterlesen auf uncutnews.ch

