Nach US-Rückzug: WHO-Chef Tedros verkündet Entlassungswelle

Ohne Moos nix los. Das gilt auch für die Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche ohne die US-Beiträge nicht mehr über genügend Mittel zur Bezahlung der Gehälter verfügt. Nun wurde eine Massenentlassung angekündigt. Mehr als ein Fünftel der Beschäftigten könnten ihren Job verlieren. […]

Mit dem Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika unter Präsident Trump fehlt es der WHO an finanziellen Mitteln. Ohne die Gelder aus Washington – seit 2010 flossen mehr als 3,5 Milliarden Dollar – kann der laufende Betrieb nicht mehr gewährleistet werden. WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ließ deshalb verlautbaren, dass es eine „große Gehaltslücke“ gebe und man “keine andere Wahl” habe, “als den Umfang unserer Arbeit und Belegschaft zu reduzieren.” Weiterlesen auf report24.news

Kommt es jetzt zum Krieg zwischen Indien und Pakistan?

Zwischen Indien und Pakistan eskaliert die Lage – in der Nacht ist es bereits zu ersten Feuergefechten gekommen. Erste Länder empfehlen ihren Staatsbürgern die Ausreise aus Pakistan. Ein Krieg zeichnet sich zunehmend ab.

Seitdem am Dienstag bei einem Angriff durch pakistanische Terroristen 27 Menschen in Pahalgam in der indischen Krisenregion Kaschmir ums Leben gekommen sind, hat sich die diplomatische Situation zwischen Indien und Pakistan deutlich verschlechtert. Kaschmir wird sowohl von Indien als auch von Pakistan beansprucht, weshalb es seit Jahren zu Terrorangriffen und Auseinandersetzungen kommt.

Die indische Regierung reagierte auf die neuerliche Terrorattacke hart – und mit Vorwürfen gegen Pakistan. Sämtliche pakistanischen Staatsangehörigen müssen das Land umgehend verlassen, weil deren Staatsführung die moslemischen Terrorgruppen unterstützen soll. Islamabad droht bereits mit Krieg. Weiterlesen auf apollo-news.net

UKRAINE: Kriegsplanung von deutschem Boden aus

Zwei umfassende Beiträge der „New York Times“ und der Londoner „Times“ belegen, was lange bestritten wurde: die tiefe militärische und strategische Verwicklung von NATO-Mitgliedsstaaten in den Ukraine-Krieg.

Demnach wird deren Kriegsbeteiligung seit Jahren vom europäischen Hauptquartier der US-Armee in Wiesbaden koordiniert. Für Deutschland stellen sich damit verfassungsrechtliche Fragen.

Mehr als drei Jahre nach Beginn des russisch-ukrainischen Krieges berichten zwei große westliche Tageszeitungen über die tiefgreifende Beteiligung von Nato-Militärs an diesem Konflikt. Den Anfang machte die „New York Times“ (NYT). Unter dem Titel „Die Partnerschaft: Die geheime Geschichte des Krieges in der Ukraine“ erschien Ende März ein umfassender Artikel, der laut Autor Adam Entous auf 300 Interviews mit Regierungs-, Militär- und Geheimdienstvertretern in der Ukraine, den Vereinigten Staaten sowie weiteren Nato-Partnern basiert. Es handle sich um die „unerzählte Geschichte“ der „versteckten Rolle“ der USA bei den ukrainischen Militäroperationen. Weiterlesen auf anonymousnews.org

„Spahn will Kanzler werden – mit wem auch immer“ – das verzwickte Verhältnis von Merz zum designierten Fraktionschef

Jens Spahn ist auf dem Sprung, Unions-Fraktionschef zu werden. Doch entspricht das wirklich dem Wunsch des wohl künftigen Kanzlers Friedrich Merz? Zweifel sind erlaubt. […]

Nun setzt Jens Georg Spahn, 44, wohl zum nächsten Sprung an, auf den CDU/CSU-Fraktionsvorsitz. Als Nachfolger von Friedrich Merz, 69, der sich am 6. Mai zum Kanzler wählen lassen will.

Damit wäre Spahn abermals möglicher Nachfolger von Merz – und zwar als Bundeskanzler. Der Fraktionsvorsitz gilt, zumal bei der Union, als Sprungbrett ins Kanzleramt. So war es jedenfalls bei Konrad Adenauer, Helmut Kohl, Angela Merkel und, vermutlich, Merz. Man sollte die Ambitionen von Spahn nicht unterschätzen. Weiterlesen auf tagesspiegel.de

Positive Asylanträge: Österreicher europaweit am stärksten belastet

Deutschland hat im Vorjahr offiziell die meisten Asylanträge in Europa genehmigt – doch eine ehrliche Pro-Kopf-Wertung zeigt: Österreich war wesentlich stärker durch den Zuzug an Migranten belastet.

Deutschland bleibt führend in Europa, wenn es um die Gewährung von Asyl geht: Im Jahr 2024 erhielten 150.500 Asylsuchende in Deutschland Schutz – deutlich mehr als in jedem anderen EU-Land. Das geht aus aktuellen Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat hervor. Insgesamt gewährten die Mitgliedstaaten der Europäischen Union im vergangenen Jahr 437.900 Menschen Schutz, was einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Allerdings: Österreich hatte mit seinen nur 9 Millionen Einwohnern 16.784 positive Asylanträge und ist somit im Pro-Kopf-Vergleich stärker als Deutschland mit seinen 84 Millionen Einwohnern belastet worden – das ist alarmierend, auch wenn die Bundesregierung stets beschwichtigend kommuniziert.

Sicherheits-Index der Weltstädte: Wien stürzt auf Platz 78 ab

In nur sechs Jahren verschlechterte sich laut den Daten des Numbeo Crime Index die Sicherheitslage in Wien dramatisch: Die Bundeshauptstadt war im Jahr 2019 noch unter 380 Städten auf Platz 25 – jetzt ist sie auf Rang 78, das ist ein Absturz um 53 Plätze. Wien als „lebenswerteste Stadt“ wurde im Sicherheits-Ranking sogar schon von Städten wie Temesvar (Rumänien) oder Tbilisi (Georgien). Weiterlesen auf exxtra24.at

Spendable öffentliche Hand in Österreich für Inserate und Medienförderung

In den letzten fünf Jahren wurden fast 1,4 Mrd € in die Mainstream Medien investiert. Exzessive Summen für die unter wirtschaftlichen Druck stehenden „Qualitätsmedien“ nähren ernsthafte Zweifel an ihrer redaktionellen Äquidistanz und kompromisslosen Wahrnehmung einer demokratischen Kontrollfunktion.

Die von regierungskritischen Konsumenten bevorzugten Alternativmedien ging hingegen nahezu leer aus.

„Nun stelle man sich einmal vor, die politisch gesteuerten und durch unser Steuergeld finanzierten Mainstream Medien gäbe es nicht? Wie würden wir da leben? Von einer „Pandemie“ hätten wir nichts mitbekommen, die Klimahysterie würde, außer ein typisch österreichisches Jammern über die Hitze, kaum jemanden hinter dem Fernseher und dem Bierkrug hervorlocken und den Stellvertreterkrieg gäbe es wahrscheinlich dennoch, aber er beträfe nicht Europa! Und stellt euch vor, vielleicht wären wir in Österreich der neutrale Verhandlungsboden so wie früher. Nun, träumen darf man ja, und am 29.9.2024 richtig wählen!

Ivermectin zeigt beeindruckendes Potenzial gegen Krebs und bemerkenswerte Sicherheit

Die bislang größte Untersuchung zur Anwendung von Ivermectin bei Krebspatienten ergab keine Sicherheitsbedenken, vielversprechende Erfahrungsberichte und starke präklinische Hinweise auf eine Tumorunterdrückung.

Ivermectin ist patentfrei und daher kein gutes Geschäft mehr für Pharma. Deshalb wird versucht seine Wirkung schlecht zu reden und es wurde in den Mainstream Medien als „Pferdeentwurmungsmittel“ verleumdet. Nebst der Wirkung bei Atemwegsinfektionen hat es aber auch starke Wirkung bei Krebserkrankungen, wie TKP berichtet hat. Das kommt daher, dass Krebs wie in Studien festgestellt wurde, mindestens 15 Wirkmechanismen gegen Krebs hat. Wir wissen also nicht nur über Heilerfolge, sondern auch warum und wie die Heilung erfolgt. Weiterlesen auf tkp.at

Ein Auszug aus dem hier gezeigten SPIEGEL-Artikel vom 9.1.2021:

Wie beruhigend, dass die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung über den SPIEGEL das Füllhorn der Dollar-Millionen mit der Begründung ausschüttet, „über soziale Spaltungen weltweit zu berichten und ein Verständnis für deren Überwindung zu vermitteln“.

