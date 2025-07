Dubiose Wissenschaft versuchte Tests zur Sonnen-Verdunkelung zu vertuschen

Wer vermag die Menschheit vor grassierender atlantischer Scharlatanerie zu retten? | Quelle: European Southern Observatory, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Eine Gruppe von Forschern der Universität von Washington plante vor der Küste Kaliforniens heimlich Tests, um Sonnenlicht abzudunkeln. Es gelang jedoch, jene Scharlatane der Wissenschaft noch rechtzeitig zu stoppen.

Mit Klimamanipulation versuchen Umwelttäter inzwischen,

den von ihnen selbst verursachten Umweltschäden beizukommen

Von REDAKTION | Der gefährliche Plan einer Wissenschaft von Sinnen sah im Jahr 2024 vor, vom Deck des ausgemusterten US-Flugzeugträgers USS Hornet eine Sprühmaschine in Gang zu setzen, um die Sonne zu verdunkeln. Die Behörden der Stadt Alameda an der kalifornischen Küste, wo besagter Flugzeugträger vor Anker liegt, hatten von dem nicht genehmigten Projekt gerade noch rechtzeitig erfahren, um das Experiment durchgeknallter Wissenschaftler nach schon erfolgtem Start gerade noch stoppen zu können.

Das Geoengineering-Experiment und Projekt, namens „Coastal Atmospheric Aerosol Research and Engagement (CAARE)“, der Universität Washington sah vor, mit Hilfe von Salzwassersprühgeräten, riesige Wolken, die vom Weltraum aus noch sichtbar gewesen wären, vor der Westküste Nordamerikas künstlich freizusetzen. Das Projekt war Teil des „Marine Cloud Brightening Programs“, das von milliardenschweren Investoren über Gruppen wie SilverLining und SRI International finanziert und noch getrieben von paranoiden Milliardären zusätzlich angeschoben wurde.

Intern waren sich die dubiosen Wettermacher aus Washington bewusst, dass ihre fragwürdigen Aktivitäten keinen Rückhalt in der Öffentlichkeit finden würden, weswegen man in einem Spenderbericht aus dem Jahr 2021 schon auf sogenannte „Herausforderungen in der öffentlichen Wahrnehmung” aufmerksam machte. Das führte in Folge dazu, die düsteren Pläne so weit, wie möglich vertuschen zu lassen:

In einer E-Mail [siehe Bild oben] aus dem Jahr 2023 wies ein Mitarbeiter von Silver Lining seine Kollegen an, im Zuge einer Präsentation vor einem Reporter für Klimafragen von NPR das Projekt als eine «women led effort» [eine von Frauen geführte Unternehmung] darzustellen, doch das geplante Experiment bei Alameda «nicht zu erwähnen» [not to mention]:

Ein eindrückliches Beispiel dafür, mit welch hinterlistigen und perfiden Methoden westliche Schein-Wissenschaften versuchen, die Öffentlichkeit zu täuschen und hinters Licht zu führen!

Das Experiment vor Alameda, Kalifornien war nicht der einzige Versuch: Scharlatane von Harvard, die in Nordschweden Sonnenlicht blockierende Aerosole in die Stratosphäre injizieren wollten, mussten ihr Projekt im März 2024 wieder abbrechen, nachdem sie auf Widerstand von Umweltschützern und indigenen Gemeinschaften, die mit Recht negative Auswirkungen auf das Wetter befürchten mussten, gestoßen waren:

Denn, wer möchte schon, dass von neurotischen Milliardären finanzierte Brandstifter mit Löscharbeiten beauftragt würden!

Die Vertreterin des US-Repräsentantenhauses Marjorie Taylor Greene – Republikanerin für Georgia – hat einen Gesetzentwurf zur Strafbarkeit derartiger Delikte gegen die Umwelt eingebracht. Der pensionierte Generalleutnant Mike Flynn, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, unterstützte ihre Initiative, doch wurde dafür von der internationalen Lügenpresse entsprechend heftig angegriffen. Jene Medien werden, wie bekannt, von atlantischen Oligarchen kontrolliert, indem ihre Propagandaorgane seit Jahrzehnten tagtäglich versuchen, die globalen Bevölkerungen mit ihren perversen Weltbildern zu indoktrinieren.

Inzwischen haben mehr als 575 Wissenschaftler ein Verbot der Entwicklung von Geoengineering gefordert, da es „nicht auf globale, faire, inklusive und wirksame Weise reguliert werden kann“. In diesem Sinne unterzeichnete der republikanische Gouverneur Ron DeSantis von Florida im Vorjahr ein Gesetz, das die Einleitung oder Freisetzung von Chemikalien in die Atmosphäre „mit dem ausdrücklichen Ziel, die Temperatur, das Wetter, das Klima oder die Intensität des Sonnenlichts zu beeinflussen“ verbietet.

Um künftig allen Beteiligten – das heisst Opfern und Tätern – im Sinne eines wahren «Win-Win» entgegenzukommen, könnte man andenken, für verurteilte Täter des Straftatbestandes «Geoengineering» entsprechend Dunkelhaft verhängen zu lassen!

***

