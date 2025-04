EU-Programm: wieder 150 Ostafrikaner nach Deutschland eingeflogen

„Die Krim wird bei Russland bleiben“, sagt Trump + Serbien: Neue Regierung, aber kein Ende der Proteste in Sicht + über 150 Migranten nach Deutschland eingeflogen – diesmal aus Ostafrika + Polizistinnen in Berlin bald mit Kopftuch + CHINA: Digitaler RMB bereits für 38 Prozent der weltweiten Finanztransaktionen statt Dollar verwendbar + Österreich hat höchste Sozialausgaben der Welt + Impf-Spike bleibt im Hirn



„Die Krim wird bei Russland bleiben“, sagt Trump – Absage für Nato-Beitritt der Ukraine

US-Präsident Donald Trump beharrt darauf, dass die ukrainische Halbinsel Krim unter russischer Kontrolle bleibt. „Die Krim wird bei Russland bleiben. Und (der ukrainische Präsident) Selenskyj versteht das, und jeder versteht, dass die Krim seit Langem zu Russland gehört“, sagt er in einem Interview des „Time Magazine“. Russland hat die strategisch wichtige Halbinsel im Schwarzen Meer bereits 2014 annektiert – international anerkannt ist das nicht.

In dem Interview, das „Time“ im Wortlaut veröffentlichte, schloss Trump auch einen Nato-Beitritt der Ukraine aus und gab dem von Russland angegriffenen Land eine Mitschuld am Krieg. „Ich glaube nicht, dass sie (die Ukrainer, Anm.) jemals der Nato beitreten können“, sagte Trump. „Ich glaube, das war vom ersten Tag an der Grund für den Krieg, als sie anfingen, über einen Nato-Beitritt zu sprechen. Wenn das nicht zur Sprache gekommen wäre, wäre die Chance, dass er nicht begonnen hätte, viel größer gewesen.“

Weiterlesen auf welt.de

Serbien: Neue Regierung, aber kein Ende der Proteste in Sicht

Die Antikorruptions-Proteste in Serbien gehen trotz der Ernennung einer neuen Regierung weiter. Seit mehr als einer Woche blockieren Studierende die Gebäude der öffentlichen-rechtlichen Rundfunkanstalt RTS.

Nach Monaten von Protesten gegen die Regierung und Korruption hat der serbische Präsident Alexandar Vučić Anfang April Đjuro Macut zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Trotzdem scheinen die Massendemonstrationen, die seit November andauern, ihr Momentum nicht zu verlieren.

Seit über einer Woche blockieren Studenten den Eingang des serbischen öffentlich-rechtlichen Senders RTS. Dem Sender wird vorgeworfen, die Demonstrationsbewegung zu ignorieren und den Interessen der Regierung zu dienen – das wiederum resultiere in Unterbrechungen des Programms.

Weiterlesen auf

Schon wieder über 150 Migranten nach Deutschland eingeflogen – diesmal aus Ostafrika

Im Rahmen eines EU-Programms sind am Donnerstag mehr als 150 Migranten nach Deutschland gebracht worden – vor allem Familien aus dem Sudan. 55 Prozent der eingereisten Personen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Am Donnerstag sind mehr als 150 Migranten nach Deutschland eingereist – darunter überwiegend Familien aus Krisenregionen wie dem Sudan. Die Umsiedlung erfolgt im Rahmen eines EU-Resettlement-Programms. Die Maschine aus der ägyptischen Hauptstadt Kairo landete am Mittag auf dem Flughafen Hannover. Das berichtet Nius.

Laut dem Bundesinnenministerium befanden sich an Bord „141 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge, überwiegend aus dem Sudan. Dabei handelt es sich vor allem um Familien (58 Prozent) und alleinerziehende Mütter mit Kindern (39 Prozent). 56 Prozent der eingereisten Personen sind weiblich, 44 Prozent männlich. 55 Prozent der eingereisten Personen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (77 Personen).“

Weiterlesen auf apollo-news.net

Polizistinnen in Berlin bald mit Kopftuch

Weibliche Polizisten in Berlin dürfen während des Dienstes bald ein Kopftuch tragen. Die Grünen haben einen dafür notwendigen Antrag zur Abschaffung des sogenannten Neutralitätsgesetzes im Abgeordnetenhaus eingebracht.

Dürfen Polizistinnen in der Hauptstadt bald während der Arbeit ein Kopftuch tragen? Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus wollen das seit 20 Jahren existierende Neutralitätsgesetz abschaffen. Das hätte zur Folge, dass zukünftig auch Polizistinnen mit Kopftuch im Dienst arbeiten könnten. Nach einem Bericht des „Tagesspiegels“ argumentiert die Berliner Grünen-Fraktion in einem Antrag, das Neutralitätsgesetz behindere „den Zugang von Frauen, die sich für das Tragen eines Kopftuches entschieden haben, zu Berufen im öffentlichen Dienst und macht dies teilweise unmöglich“.

Der innenpolitische Unionsfraktionssprecher der Berliner CDU, Burkhard Dräger spricht sich Interview mit WELT TV klar für die Beibehaltung des Neutralitätsgesetzes aus.

„Man stelle sich vor, dass Berliner Polizeibeamte mit Kippa oder Kreuz in Neukölln hoheitliche Maßnahmen auslösen gegenüber migrantischen Jugendlichen aus einer muslimischen Umgebung“, sagte Dräger.

Weiterlesen auf anonymousnews.org

CHINA: Digitaler RMB bereits für 38 Prozent der weltweiten Finanztransaktionen statt Dollar verwendbar

Da Chinas digitales RMB-System für grenzüberschreitende Zahlungen nun vollständig mit den zehn ASEAN-Ländern und sechs Ländern des Nahen Ostens verbunden ist, stellt sich die Frage nach der weiteren Nützlichkeit des von Finanzinstituten weltweit genutzten SWIFT-Systems.

In den letzten Märztagen wurde eine Flut von Artikeln über die digitale Währung der chinesischen Zentralbank veröffentlicht, die eine neue Ära im globalen Handel einläuten soll. Laut dem afrikanischen Forschungs- und Informationsdienstleister Proshare, hat die „People’s Bank of China (PboC) angekündigt, dass ihr digitales RMB-System für grenzüberschreitende Zahlungen vollständig mit den zehn ASEAN-Staaten und sechs Ländern des Nahen Ostens verbunden sein wird, was bedeutet, dass etwa 38 % des weltweiten Handels das vom US-Dollar dominierte SWIFT-Netzwerk umgehen könnten.“

Weiterlesen auf tkp.at

Österreich hat ein Ausgabenproblem: Laut OECD höchste Sozialausgaben der Welt

Während die Verlierer-Ampelkoalition darüber nachdenkt, wie man den Österreichern noch mehr Geld wegnehmen kann, kommt der Statistik Hammer von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): Österreich leistet sich, unter anderem zugunsten von hunderttausenden Armutsmigranten, die höchsten Sozialausgaben der Welt. Diese Ausgaben waren immer schon hoch, sind aber zudem über die Jahre kontinuierlich gestiegen.

Österreich hat gemessen an der Wirtschaftsleistung die höchsten staatlichen Sozialleistungen der Welt. #Daten via @oecd https://t.co/2jCgxifOH0 pic.twitter.com/6unAfAqtD1 — Lukas Sustala 🇪🇺 (@LukasSustala) April 10, 2025

Die OECD hat aktuelle Zahlen zu den Sozialausgaben veröffentlicht. Demnach hat Österreich nun endgültig Finnland und Frankreich überholt und liegt mit 31,6 % des Bruttoinlandsproduktes weltweit an der Spitze. Sozialausgaben kommen freilich längst nicht nur den Österreichern zugute. Laut ÖIF beziehen in Österreich (Stand März 2025) 115.598 Fremde Mindestsicherung- und Sozialhilfe – die meisten davon sind Syrer, Türken und Rumänen. 46.669 Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sind beim AMS als arbeitslos gemeldet.

Weiterlesen auf report24.news

Anmerkung: Für unsere Wiener Leser bietet die Wien-Wahl am kommenden Sonntag, den 27.4.2025 ,die ideale Möglichkeit ihr Statement dazu abzugeben!

Brisante Studie entlarvt mRNA-Erzählung: Impf-Spike bleibt im Hirn – und niemand warnt die Öffentlichkeit

Langzeitrisiken der mRNA-Impfstoffe: Neue Studie zeigt Spike-Protein in Hirnarterien 17 Monate nach Impfung

Eine kürzlich im Journal of Clinical Neuroscience veröffentlichte Studie hat das SARS-CoV-2-Spike-Protein in den zerebralen Arterien von Patientinnen mit hämorrhagischem Schlaganfall nachgewiesen – bemerkenswerterweise bis zu 17 Monate nach der Impfung. Diese Entdeckung wirft ernsthafte Fragen zur Langzeitsicherheit der mRNA-Impfstoffe auf.

Die Studie untersuchte postmortale Hirngewebe und identifizierte das Spike-Protein in den Blutgefäßen des Gehirns. Dieser Befund deutet darauf hin, dass das durch die Impfung produzierte Spike-Protein nicht nur vorübergehend im Körper verbleibt, sondern möglicherweise langfristig persistiert.

Weiterlesen auf uncut-news.ch

