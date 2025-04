Der Europapolitiker Petr Bystron setzt sich einmal mehr für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und gegen politische Willkür ein.

Justizskandal: Journalist und Aktivist Tommy Robinson wegen Film in Haft!

Bystron erhielt nach intensivem Drängen die Erlaubnis, den britischen Journalisten und Aktivisten Tommy Robinson zu besuchen, der wegen seines Dokumentarfilms „Silenced“ im Gefängnis sitzt. Darin beleuchtet er den Fall des syrischen Schülers Jamal Hijazi neu und stellt die offizielle Version in Frage.

Robinson wurde zu 18 Monaten Haft verurteilt. In der Reportage begleitet Bystron seine Reise ins Hochsicherheitsgefängnis Woodhill, um Robinson zu besuchen. Er berichtet über die Haftbedingungen, die politischen Hintergründe und die Frage, was dieser Fall für die Meinungsfreiheit in Europa bedeutet.

