Habecks Irrsinn Ökostrom: Umweltschädlich, extrem teuer, abhängig von französischen AKWs

Die grüne E-Erneuerbaren-Ideologie kommt nicht nur die Verbraucher sauteuer, sie auch ökologisch ein kontraproduktiver Alptraum. BILD titelt hysterisch: „Windstrom-Produktion bricht ein – Kohlestrom knallt rauf:Ökostrom-Debakel für Robert Habeck“

Die auf der Hand gelegene Ursache – allein schon aus Grund einer irgendwann längst fälligen Wahrscheinlichkeitsrechnung: Ökostrom-Anlagen produzierten von Januar bis März dieses Jahres weniger Strom gemessen zum Vorjahr. Also genau jene – von Gün-Öko-Apparatschiks forcierten -Energieträger wie Windräder, Solarparks oder auch Wasserkraft mit insgesamt 63,5 Milliarden kwh Strom (trotz einer Rekordkapazität an deutschen Wind- und Solaranlagen) insgesamt rund 16 Prozent weniger als im ersten Quartal 2024.

Einfache Ursache: der Wettergott, der schon eine Unzahl anderer menschlicher Zivilisation wie etwa die der Mayas kollabieren ließ. Denn ausgerechnet im Februar und März habe wenig Wind geweht, wie der „BDEW“ eingeknickt bekennen musst. Die Wind-Stromproduktion auf See sank um 31 Prozent, an Land um 22 Prozent.

Und dann verweigerte sich auch noch der Regengott – mit einem Minus an der so nachhaltigen Wasserkraft von 32 Prozent. Was besonders ins Gewicht fällt: Betrug doch der Ökostrom-Anteil am Gesamt-Stromverbrauch von Januar bis März nur nur mehr 47 Prozent (Vorjahr: 56 Prozent).

In Kombination mit dem grün-ideologischen Leichtsinn (Abschaltung der AKWs) ergibt sich daraus eine geradezu groteske Umkehrung der Klimabilanz: Denn gleichzeitig stieg die CO₂-intensive Stromerzeugung durch Steinkohle- und Braunkohle- sowie aus Gaskraftwerken. Verbunden mit einem wirtschaftlichem Fiasko für die Stromkonsumenten – einem Anstieg der teuren Stromimporte (etwa Atomstrom aus Frankreich). – In Summe Milliarden Mehrausgaben für Steuerzahler. (BILD , BILD)

Habecks Klima-Ziel – ein Irrsinn

Und auch Energieexperte Prof. Manuel Frondel vom „Leibnitz Institut fürWirtschaftsforschung“ (RWI) gibt unumwunden zu:

„Solche Schwachwindphasen sind keine Ausnahme, sondern wiederkehrende Realität.“ (BILD)

Und fordert deshalb weiterhin die Existenz konventioneller Kraftwerke (z. B. Gas) geben. Die irrsinnige Abschaltung der AKWs durch die Ampelregierung spricht er lieber erst gar nicht an. Frondel überdiplomatisch: Das von Habeck ausgelobte Ziel, bis 2035 nahezu den gesamten Strom ausschließlich aus Sonne, Wind etc. zu erzeugen, gehöre „dringend auf den Prüfstand“. Und er plädiert statt dem Bau weitere teure Ökostrom-Anlagen stärker für…

…„konventionelle Kraftwerke und andernorts längst angewandte Technologien wie CO₂-Abscheidung und -Speicherung“ (BILD)

Wahnsinn: Habeck soll um französischen Atomstrom gebettelt haben

Auf Habecks dramatischen Bettelbrief antwortete die französische Energieministerin Pannier-Runacher Habeck schmallippig:

„Jedes Land muss seiner Verantwortung nachkommen, die eigene Versorgung sicherzustellen und einen Beitrag zur Stabilität des europäischen Netzes zu leisten.“ (BILD)

So aber riskiere Deutschland…

..„mehr und mehr von der Atomenergie seiner Nachbarn abhängig zu werden“. (BILD)

Was dann auch folgerichtig eintrat: Nach der Abschaltung des letzten AKW im April 2023, stieg der deutsche Strom-Import aus Frankreich (AKW-Anteil fast 70 Prozent) massiv an!

