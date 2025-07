Pepe Escobar: «Der Todeskult des Westens entspricht dem eines Serienmörders!»

Schafft das EU-Establishment & NATO zuletzt noch den 3. Weltkrieg auszulösen? | Quelle: Screenshot Dialogue Works / Artwork UM

Das Digital-Portal Dialogue Works befragte den renommierten geopolitischen Analysten, Pepe Escobar zur gefährlichen Kriegseskalation in Europa, nachdem die EU-Staaten der USA ihre Rolle als Haupt-Kriegspartei hinter der Ukraine und gegen Russland abgenommen hatten.

Pepe Escobar: „Mit jedem Tag, der verstreicht, wird

sich der Sturz EU-Europas noch katastrophaler gestalten! „

Auszug aus dem Interview von Pepe Escobar mit

Nima R. Alhkorshid am 21. Juli 2025 auf Deutsch



[…]

Nima: Neben dem Wirtschaftskrieg haben wir außerdem noch den heißen Krieg zwischen dem Westen und Russland sowie dem Iran. Ich würde sagen, dass dieser die Frontlinien des Konflikts vorgibt. Man könnte meinen, dass der Kampf langfristig in einen Wirtschaftskrieg mündet, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht man, dass der Westen Russland in der Ukraine und den Iran im Nahen Osten konfrontiert. Was Russland betrifft weiß man, dass die Europäer und insbesondere der deutsche Bundeskanzler, offenbar versuchen, Donald Trump zu überzeugen und im Ergebnis irgendwie gegen Russland zu manipulieren. Wie sehen Sie die Rolle, welche Deutschland spielt und nach meiner Meinung Polen und Großbritannien zuvor einnahmen? Es scheint, dass Polen gerade aus dem Bild verschwindet und von Deutschland – doch, noch schlimmer als Polen – ersetzt wird?

Pepe: Sogar noch schlimmer, wenn man sich diesen Vertrag zwischen Deutschland und Großbritannien ansieht:

Das ist im Grunde ein deutsch-britischer Vertrag, um Russland anzugreifen!

Aber das ist nicht alles – es wird noch mehr folgen. Ich würde sagen, dass es von nun an miteinander verknüpfte innereuropäische Verträge mit nur einem einzigen Ziel geben wird: Den heißen Krieg gegen Russland vorzubereiten! In der Sprache der NATO gemäß internen NATO-Dokumenten, zu denen wir Zugang hatten aufgrund von undichten Stellen bei NATO soll dieser Krieg um das Jahr 2030 ausbrechen. Inzwischen sagen sie offen – nicht ganz, aber nahezu offen –, dass dieser Krieg innerhalb der nächsten fünf Jahre stattfinden werde!

Ich möchte hier auf einige meiner Notizen verweisen und unserem Publikum sicher gefallen werden. Ich habe diese auf einen Briefbogen des Beijing Clubs geschrieben, der derzeit einer meiner Lieblingsbriefköpfe ist:

Kaum jemand weiß es und nur sehr wenige Menschen achten darauf, was in Rotterdam, geschieht. Alle unsere Zuschauer sollten das wissen: Rotterdam ist der größte Seehafen Europas – viel größer als Antwerpen. Es ist einer der Häfen, der im Falle der Fertigstellung der Belt and Road [Initiative] aus der Sicht der Chinesen der wichtigste Hafen im Norden Europas und mit Venedig für den Süden wäre. Rotterdam wird derzeit vollständig darauf vorbereitet, auch ein Militärhafen zu werden. Das ist von entscheidender Bedeutung. Rotterdam ist riesig. Daher sind mindestens 30% der Fläche Rotterdams für militärische NATO-Einrichtungen vorgesehen – als Vorbereitung auf den Krieg im Jahr 2030!

Es ist kein Zufall, dass der derzeitige Generalsekretär der Niederländer Rutty Frutti [Mark Rutte], ehemaliger Ministerpräsident der Niederlande, ist – das ist kein Zufall! Er ist einer dieser jungen globalen Führer. Viele von Ihnen wissen das sicher: Das ist jene Institution langjähriger Machination des Weltwirtschaftsforums in Davos, welche im Grunde junge künftige globale Führungskräfte formt, indoktriniert, finanziert und diplomatisch unterstützt. Raten Sie mal, wer vor Jahren einer von diesen war? Mark Rutte aus den Niederlanden.

Das entwickelt sich also überaus gefährlich: Denn es steht im Einklang mit dem geplanten Militärbudget der NATO. Tatsächlich ist das für heute, nicht erst für 2030 vorgesehen: Es könnte schon nächstes Jahr losgehen. Eine Billion Euro pro Jahr – die sie übrigens nicht haben. Sie werden das den Zivilbevölkerungen – das heißt den Steuerzahlern – ganz Europas aus der Tasche ziehen. Eine Billion Euro pro Jahr und das soll immer weiter gehen und immer mehr werden. Im Wesentlichen wofür:

💥 Um amerikanische Waffen zu kaufen!

💥 Um den Krieg gegen Russland vorzubereiten!

Wer profitiert davon doppelt? Die Amerikaner: Sie bewaffnen die Europäer und der amerikanische militärisch-industrielle Komplex verdient viel Geld mit diesen zahnlosen Chihuahuas [Europas]. Sie werden den Krieg gegen Russland organisieren und vorbereiten:

Die USA führen dabei von hinten – von weit weg, doch geschützt durch den Atlantik!

Erinnert das jemanden an den Ersten – und Zweiten Weltkrieg? Ja, das tut es! Denn es ist derselbe Mist einmal mehr! Das ist es also, was Sie über den deutschen Black-Rock-Bundeskanzler sagten… Dort passt er hinein und:

dort passt dieser anglo-deutsche Vertrag hinein, das kann man sagen!

dort passt die Militarisierung des Hafens von Rotterdam hinein!

dort passt das Billionen-Euro-Budget für die NATO hinein!

dort passt diese Verflechtung der Interessen hinein, die weiterbesteht!

Und was überaus wichtig ist: Wissen Sie wer, der Maschinerie der Europäischen Union und – Kommission, die 450 Millionen europäische Bürger, Wähler und Steuerzahler vertreten, vorsteht? Diesen beiden Harpyien [Anmerkung der Redaktion: Geflügelte Mischwesen griechischer Mythologie, die von ursprünglich schönen Frauen zu hässlichen, hellhaarigen Dämonen mutieren]:

die giftige Medusa [van der Leyen]!

die undefinierbar beklopfte estnische EU-Vize Präsidentin [Kaja Kallas]!

Das kam alles bereits zusammen! Wenn wir also jetzt schon wissen und erkennen, wer die Akteure sind, können wir auch erkennen, woher das Geld kommt, wohin es fließt und mehr. Natürlich wissen die Russen das viel besser als jeder von uns! Die Russen bereiten sich auf diesen Krieg vor! Das ist nicht nur das, was derzeit in der Ukraine abgeht. Das ist nur der Auftakt! Die Russen bereiten sich auf russische Art, die wir alle kennen, darauf vor. Wenn man die russische Mentalität versteht, weiß man, wie sie Kriege anpacken: Über Zermürbung – Schritt für Schritt! Es geht nicht darum, Territorium zu erobern. Falls man Territorium erobert – umso besser. [Es geht vielmehr um] Entmilitarisierung, was funktioniert, gefolgt langfristig von der viel komplizierteren „Entnazifizierung”, doch dafür brauchte man eine neue Regierung in Kiew.

Die Russen verfolgen die Machenschaften des Imperiums bzw. der Briten, wobei inzwischen offen durchgesickert ist, dass der nächste Führer der Ukraine [Valerii] Saluschnyj sein werde. Wir wussten schon vor anderthalb Jahren, dass es um Saluschnyj geht, weil er Kiew verlassen hat: Er wurde Botschafter der Ukraine in London, wo er ausgebildet wird. Ich würde sagen, mindestens 10 Stunden – Tag für Tag vom MI6, um ihren Mann dann in Kiew aus ihm zu machen. Das wusste jeder. Es ist lächerlich! Jetzt ist es öffentlich, weil es sogar von den amerikanischen Mainstream-Medien kolportiert wird! Alle wissen also, wohin das führt und natürlich wissen die Russen dies noch viel besser als jeder andere. Das bringt uns zurück zur Frage Nummer Eins: Wann, wo und wie würden die Russen aufhören wollen? Doch, wir wissen es immer noch nicht. Jeder, der behauptet, er wisse das, hat keine Ahnung, wovon er spricht. Der Einzige, der es weiß, heißt Wladimir Putin. [Valery] Gerasimov, Shoigu oder Medwedew wissen es vielleicht auch nicht. Der gesamte Oberste Rat Russlands dürfte es auch nicht wissen. Die endgültige Entscheidung liegt beim großen Bären!

Natürlich wird der Druck zunehmen, nachdem es heißen wird: „Wir überqueren den Dnepr. Wir machen weiter. Ja, wir machen weiter – bis nach Odessa. Warum nicht? Lasst uns bis nach Odessa gehen! Vor allem jetzt, wo nach Odessa noch Transnistrien kommt!“ Dann stehen alle Türen offen. Doch, die Russen erkennen zugleich, dass die direkten Angriffe gegen sie innerhalb der Russischen Föderation eher früher als später zunehmen werden. Diesbezüglich sind seit einigen Wochen Tag für Tag NATO-Überwachungsflugzeuge über der Krim im Einsatz – die passen ins Bild:

Über der Krim scheint sich etwas zusammenzubrauen und wird aller Wahrscheinlichkeit nach in einem Terroranschlag gipfeln!

Wie wird Russland darauf reagieren? Der schrittweise Ansatz stieße dabei an seine Grenzen. Was unsere Geschäftsfreunde in Moskau dazu sagen, höre ich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren: Dieser Beinahe-Krieg kann so keiner mehr bleiben. Es werde zum Übergang von einer SMO [speziellen Militäroperation] zu einer Anti-Terror-Operation [CTO] kommen. Man hat es noch nicht angekündigt, doch es nimmt Gestalt an. Es formiert sich, aber es ist noch nicht da, wie es schon seit einer Weile hätte sein sollen. Es handelt sich um eine Anti-Terror-Operation! Das Problem ist nur: Nachdem man den Terroristen die Köpfe abgeschlagen hätte, wer käme dann als Nächster dran? Das erklärt, warum die Russen immer noch davon absehen, die Bankowa [Straße im Regierungsviertel] in Kiew zu „oreschniken“ [soll heißen, Zerstörung durch die neu entwickelten ballistischen Oreschnik Mittelstrecken Raketen der Russen, die über 6 x 6 Sprengköpfe verfügen und mit einer Geschwindigkeit von 10 Mach ihre 36 Ziele treffen und dabei eine zerstörerische Wirkung, wie Nuklearwaffen, entwickeln. Der Westen verfügt zurzeit über keine vergleichbare Waffen und/oder Technologie]!

Wer kommt als Nächstes? Man will keinen Saluschnyj, weil er ein Mann der Briten ist. Großbritannien befindet sich offiziell im Krieg mit Russland. Wie auch immer man es drehen will: London befindet sich im Krieg mit Moskau!

All diese Variablen spielen jeden Tag eine Rolle. Aber wir kennen bereits das große Ganze: Wie dieser NATO-Krieg gegen Russland in etwa fünf Jahren aussehen wird. Die Russen müssen alles, was in den nächsten fünf Jahren passiert, darauf ausrichten? Der schrittweise Ansatz, der zu seinem Ende kommt, nachdem NATO Russland schließlich den Krieg erklären will:

Russland kann alle wichtigen NATO-Knotenpunkte in einer halben Stunde zerstören – das können sie!

Offensichtlich haben diese Idioten-Generäle Großbritanniens, reaktiviert oder pensioniert oder sonst was, keine Ahnung. Aber Russland kann alles, einschließlich die militärischen Anlagen Rotterdams mit ein paar Sarmat [RS-28], Zirkon [SS-N-33] und Oreshniks [SS-X-34] zerstören. Die Russen rechnen also, dass man an diesen Punkt gelangen werde!

Nima: Marija Sacharowa – sie hat die Europäer vor dem Einsatz von Langstreckenraketen gegen Russland gewarnt…

Pepe: … Langstreckenraketen – ja!

Nima: Haben Sie den Eindruck, dass die Situation für [EU-]Europäer bzw. für den Westen – so verzweifelt ist, dass man eine solche Eskalation gegenüber Russland riskieren wollte?

Pepe: Ja – natürlich sind sie verzweifelt: Man muss sich nur vorstellen, wenn mit Rotstift auf der Stirn [der Vertreter des kollektiven Westens] „Niederlage und Demütigung“ geschrieben steht, denn das ist es, was ist. Erinnern Sie sich an Februar/März 2022 als es hieß: „Wir werden die russische Wirtschaft in drei Monaten zerstört haben!“ Erinnern Sie sich?

Doch, inzwischen starren sie der Niederlage direkt ins Auge – jedes Mal, wenn sie aufwachen und sich im Spiegel sehen!

Es wird also zur Eskalationen kommen – keine Frage, einschließlich dieses möglichen Terroranschlags oder mehrerer Terroranschläge auf der Krim und/oder Langstreckenraketen, die innerhalb der Russischen Föderation einschlagen würden. Sie müssen Russland zu etwas provozieren. Das Problem ist: Russland lässt sich nicht provozieren! Sie haben sich nicht einmal provozieren lassen, als ein Drittel ihrer strategischen Nuklearwaffen angegriffen wurde und sie nicht entsprechend reagierten! Immer wieder verschieben sie die Reaktion:

Denn wenn die echte Reaktion kommt, wird diese jenseits des Üblichen ausfallen!

Das ist es, was die Russen bevorzugen. Coup d’états, wie wir in Frankreich zu sagen pflegen: Der Coup, der den Feind endgültig enthauptet! Es ist faszinierend, das zu beobachten. Wenn man die russische Mentalität kennt, versteht man dieses Warten und Warten und Vorbereiten und Nicht-Überreagieren nicht. Es ist für viele von uns, insbesondere für uns alle, die wir Produkte des Westens sind, nur sehr schwer zu verstehen. Aber, nach einer Weile, wenn man versteht, wie sie denken, macht es aus ihrer Sicht absolut Sinn! Warum ist dies kein Krieg ? Nein, weil es nur eine Militäroperation und Polizeioperation ist: Inzwischen eine Polizeioperation, gemischt mit einer Anti-Terror-Operation gegen eine Gruppe von Terroristen. Das ist noch nicht der echte Krieg:

Der echte Krieg kommt als Nächstes – darauf müssen wir vorbereitet sein!

Dieser hier ist einfach: Man kann damit umgehen, so wie die Gegenseite es auch tut. Doch, wie gesagt, es wird von Minute zu Minute gefährlicher, weil es meiner Meinung nach von nun an zu einer Reihe von Eskalationen kommen wird. Daran besteht kein Zweifel. Vor allem, nachdem man in NATO, Großbritannien und in verschiedenen NATO-Staaten sowie in Brüssel sogenannte politische Führungskräfte an der Macht sitzen hat, doch Leute solcher Qualität und ich drücke mich diplomatisch aus:

Die qualifizieren sich nicht einmal, um über eine Rest-Qualität zu verfügen!

Wir können also das Schlimmste erwarten – das steht außer Frage!

Nima: Mit Donald Trump im Amt sehe ich kein friedliches Ende des Konflikts in der Ukraine in Sicht. Es könnte blutiger enden, als die letzten Monate im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Es floss so viel an Blut, doch es scheint, als würden wir auf diesen Moment zusteuern?

Pepe: Die Russen wollen das nicht. Doch wenn sie letztendlich dazu gezwungen würden, werden sie es tun – allerdings nicht in Form von Blutvergießen. Es geht darum, die militärischen Fähigkeiten der NATO zu amputieren, was die Russen in weniger als einem Tag schaffen könnten – tatsächlich!

Doch das Problem liegt woanders: Falls die Kosten für die russische Zivilbevölkerung zu hoch würden. Im Moment sind die Kosten in Form russischer Opfern bereits sehr, sehr hoch. Das ist ein Thema, über das man in Russland nur sehr vorsichtig spricht! Ich habe das selbst und vielfach erleben können: Ich habe versucht, etwas zu schreiben oder zu veröffentlichen, von dem ich wusste, doch überschritt eine rote Linie. Denn, es könnte als Gefährdung der nationalen Sicherheit ausgelegt werden. Ich verstehe diese Beweggründe und natürlich Logik dahinter.

Im Moment urteilt der Kreml, dass der Preis, den das russische Militär entrichte – ich spreche von militärischen Opfern – noch akzeptabel scheint. Um es ganz offen zu sagen, der Preis, den die russische Zivilbevölkerung zahlt, scheint auch noch im Rahmen. Doch, im Fall, dass die rote Linie überschritten würde, wobei niemand ausser Putin weiß, wo sie liegt: Irgendwo muss es eine Zahl dazu geben. Jenseits dieser, scheint alles möglich! Doch, noch ist man nicht so weit.

Nur um ein Beispiel zu nennen: Man stelle sich eine Operation unter falscher Flagge mit (zu) vielen zivilen Opfern in der Hauptstadt Moskau vor. Dann befände man sich auf dem Weg zu dieser ultra-roten Linie. Falls so etwas geschähe, sollten jene Leute, die eine solche Aktion unter falscher Flagge organisierten, besser sofort die Flucht ergreifen! Aber, so weit ist man noch nicht. Dieser Tanz auf dem Vulkan gestaltet sich komplex – sowohl für Putin wie für den russischen Sicherheitsrat. Andererseits weiß man, dass es keine Regeln gibt.

Indem der deutsche Bundeskanzler offen dazu aufrief, Ziele im Inneren Russlands anzugreifen, entspricht das an sich schon einer Kriegserklärung!

Dazu kommen noch dumme Generäle und der Chef von NATO! Sie verlieren, doch kennen kein Maß – so kam es: Sobald die Militäroperation angelaufen war, ohne die möglichen Folgen zu berücksichtigen, kann es leicht passieren, dass man sich nach drei Jahren vor einer völligen Demütigung wiederfindet:

Der ganze NATO-Apparat wurde von Russland gedemütigt!

Sie haben jeden Funken rationalen Denkens, den sie zuvor noch hatten, inzwischen verloren. Nachdem sie diese Operation gegen Russland gestartet hatten, war man sich sicher innerhalb von drei Monaten gewinnen zu können. Wie dumm kann man nur sein? Nun, sie sind nicht nur dumm, sogar noch dümmer: Denn, jetzt herrscht Verzweiflung. Natürlich ist Trump als Geschäftsmann klug genug, um einen Ausweg zu finden:

„Ah, das ist nicht mein Krieg: Dieser Krieg ist von der Auto-Pen-Regierung [unter Joe «Sleepy» Biden], die vor mir war und jetzt ist es Euer Krieg, Europäer! Ihr wollt Euren Krieg führen? Okay – kauft alle unsere Waffen. Das war’s. Ich verkaufe Euch alles, was ihr wollt. Das war’s!“

So, sind die USA raus – zumindest technisch gesehen. Das war eine sehr clevere Art, damit umzugehen. Natürlich bereitet er den Europäern damit einen noch katastrophaleren Sturz als zuvor. Mit jedem Tag, der verstreicht, wird sich der Sturz Europas noch katastrophaler gestalten! Doch, sie [die EU-Europäer] können es nicht sehen:

Sie sind taub, stumm, blind und dumm genug, um nicht zu realisieren, dass sie in eine Falle liefen und ihre Niederlage unvermeidlich geworden ist!

Sie wurden in alles hineingelockt, was passiert, einschließlich dieses berühmten Krieges gegen Russland im Jahr 2030!

Nima: Es ist unvorstellbar – die Vorstellung von Donald Trump in Bezug auf die Art und Weise, wie er in Russland und im Iran wahrgenommen wird. Niemand vertraut ihm!

Pepe: Natürlich!

Nima: Niemand vertraut ihm! Haben Sie das Gefühl, wenn Sie sich Russland heute und die letzten sechs Monate der Trump-Regierung betrachten: Wir sprechen über Leute, die an besseren Beziehungen zu den Vereinigten Staaten interessiert sind. Es gab eine Konferenz, Sie erinnern sich, Sie waren selbst während dieser Konferenz in Moskau, zu welcher der Vater von Elon Musk eingeladen war, zugegen. Erinnern Sie sich an diese Tage? Wo sind diese Leute jetzt, wenn sie sehen, dass Donald Trump jede Gelegenheit nutzt, um Russland härter zu treffen?

Pepe: Nun, natürlich gibt es viele verschiedene Aspekte und Lobbys, die mächtig genug sind, um das zu tun. Wir alle erinnern uns an den Anfang der Trump-Regierung 1.0, als er den Sumpf bekämpfen und trockenlegen wollte. Inzwischen weiß man, dass der Sumpf Trump innerhalb weniger Monate lebendig verschlungen hat: Was passiert jetzt nach sechs Monaten? Der Sumpf verschlingt ihn einmal mehr bei lebendigem Leib!

Nima: Ich würde sagen, sie verdauen ihn!

Pepe: Sie haben ihn schon gefressen. Sie verdauen ihn und werfen die Überreste zurück in den Sumpf. [Gelächter]

Also haben wir jetzt viele kleine «Trumpinios», Mini-Trumps im Sumpf. Natürlich hat die zionistische Lobby, die Nummer eins von all diesen, ihn davon überzeugt, den Iran im wahrsten Sinne des Wortes bombardieren zu lassen! Was, je nach der Antwort des Irans, den Beginn des Dritten Weltkriegs hätte auslösen können! Dazu kam es nicht, weil die Iraner das große Ganze sehen. Und ich sagte: „Nein, jetzt nicht – später!“ Möglichweise kommt es später oder aber ganz sicher.

Natürlich diese freie Hand unter Trump 2.0 die diesen Todeskult in Westasien freigibt und alles bombardieren lässt, was immer sie wollen, wie:

Teile Syriens zu übernehmen!

zu versuchen, den Libanon endgültig zu zerstören!

wieder aufzurüsten, um einen weiteren Angriff auf den Iran zu versuchen!

Falls sie einen weiteren Angriff auf den Iran versuchten, würde es wirklich ihr Ende bedeuten – sie wären erledigt. Wenn sie das versuchen würden, wären sie dumm, doch sie werden es wieder versuchen. Das liegt in der Logik der Bestie!

Dieser Todeskult entspricht dem eines Serienmörders, der niemals stirbt, wie in billigen amerikanischen Filmen!

Das ist die Logik dieses Todeskults – die einzige Logik ist der serielle Tod! Selbst wenn man tödlich verwundet ist, versucht man weiter, dieser Logik des seriellen Todes zu folgen! Bis eine höhere Macht einen schließlich tötet. Aber am Ende geschieht es nie, weil sie immer wieder auferstehen. Es muss eine zweite oder dritte oder vierte Staffel geben: Das ist die Logik Hollywoods. Diese Serienmörder sterben also nie! Das ist Kult in Westasien [Nahost]. Es folgt derselben Logik!

Sie haben den perfekten Präsidenten der Vereinigten Staaten gefunden, um zu sagen: „Mach weiter – tu, was du willst!“ Die noch offene Frage lautet: Wird er eines Tages aufwachen und – ich würde sagen 30 Sekunden lang – in sich gehen, was in seinem Fall schon einer Reise zur Milchstraße glich und zu sich sagen: „Wehe, diese Lobby ruiniert meine Präsidentschaft!“ Was sie bereits tut. Aber kann man sich vorstellen, dass er in ein paar Monaten oder vor den Zwischenwahlen – Ende nächsten Jahres in den USA – auf die Zahlen schaute und sähe, dass seine Präsidentschaft begraben würde? Würde er dann einen anderen Kurs einschlagen? Wie würde er mit dieser Lobby umgehen und wie von dieser manipuliert werden? Wahrscheinlich nicht und die Dinge würden weiterlaufen wie bisher! Er wird weitermachen wie bisher! Denn was wird in seinem Kopf vorgehen? Sein Verstand denkt nur in Kategorien von Deals im mafiösen Stil:

„Oh, das ist eine sehr schöne Sache, die Sie da haben. Es wäre schade, wenn dieser etwas zustoßen würde – sie verstehen? Kann ich Ihnen einen Vorschlag machen, wie Sie damit umgehen können, damit das nicht einträte?“

So denkt die Mafia und so denkt Trump, weil er von der Mafia in New Jersey und New York gelernt hat, so zu denken:

„Wir werden diesen fantastischen Handelskorridor bauen. Mit Israel in der Mitte und Saudi-Arabien und den Emiraten auf beiden Seiten. Das wird zwischen Europa auf der einen und Indien auf der anderen Seite liegen. Israel wird in der Mitte liegen. Ich werde persönlich davon profitieren! Ich werde eine Menge Sachen in diesem Streifen namens, Gaza bauen und alle werden profitieren!“

Das ist – das ist, was er tatsächlich denkt. Er glaubt tatsächlich, dass dies funktionieren könnte. Das ist das Einzige, was er sieht, wenn er auf Westasien [den Nahen Osten] blickt, um es in eine Reihe von Trump Towers oder Trump Casinos oder was auch sonst immer zu verwandeln. Das ist es: Mit ihm in der Mitte als Präsident des gesamten Konglomerats, im Hauptquartier der Unternehmung sitzend, der alles verwaltet und dem alle ihre Interessen unterordnen: Die Europäer, die Inder, Saudi-Arabien, die Emirate und Israel! Das ist der Masterplan! So dumm es scheint und auch klingt, das ist der Masterplan. Es gibt nichts anderes!

[…]

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

Das ganze Interview als Video mit Pepe Escobar durch Dialogue Works auf Englisch: HIER

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.