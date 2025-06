Kommt es zur selektiven Schließung der Straße von Hormus zu Lasten der Aggressoren?

Eine Drosselung der Ölversorgung könnte die westlichen Märkte erschüttern | Quelle: Jacques Descloitres, NASA/GSFC, Public domain, via Wikimedia Commons / Artwork UM

Judge Napolitano, Gastgeber der Plattform „Judging Freedom“ und Pepe Escobar, einer der profundesten geopolitischen Analysten, ergründen die verschärfte weltpolitische Lage nach den Angriffen der atlantischen Kriegskoalition auf den Iran.

Pepe Escobar zu Gast bei Judging Freedom

Judge Napolitano: Hallo zusammen, hier ist Judge Andrew Napolitano von Judging Freedom. Heute ist Montag, der 23. Juni 2025. Seit Mitternacht ist Pepe Escobar aus Moskau zugeschaltet. Pepe, es freut mich sehr, Sie hier zu haben, mein lieber Freund! Vielen Dank, dass Sie in der Sendung bist. Es passierte so viel. Alles geht so schnell und wir brauchen Ihre Expertise zu vielen dieser Themen! Wie beurteilen Sie die internationale Reaktion nach Trumps Angriff auf den Iran vom Samstagabend?

Pepe Escobar: Hinter den Kulissen wird dies praktisch überall verurteilt – natürlich vom gesamten Globalen Süden. Nicht von den Chihuahuas in Europa, das ist etwas anderes. Es war etwas, was auch vom russischen Außenministerium und von iranischen Diplomaten erklärt wurde.

Wie Sie wissen, Judge: Heute Nachmittag fand in Moskau das wichtige Treffen zwischen Putin und dem iranischen Außenminister Abbas Araghchi statt. Wir wissen, dass Ayatollah Khamenei einen persönlichen Brief, der von Araghchi persönlich überbracht wurde, an Wladimir Putin adressiert hat. Wir wissen natürlich nicht, was in diesem Brief steht. Doch, wenn man bedenkt, dass [Dmitri] Peskow, der Sprecher des Kremls, später sagte:

Es hängt alles davon ab, was die Iraner von uns wollen!

Es bedeutet, dass Russland sich für alles, was die Iraner verlangen, offen zeigt. Das ergänzt sich mit dem, was wir hier in Russland seit fast zweieinhalb Jahren erlebt haben, als ständig iranische Delegationen, die über das strategische Partnerschafts-Abkommen verhandelten, hierher kamen. Wenn immer ich die Iraner fragte, antworteten sie: „Es ist sehr gut gelaufen!“ Die Russen sagten: „Okay, was immer Sie [die Iraner] wollen, fragt einfach!“ Und auch die Iraner sagten: „Ihr Russen, was immer Sie von uns wollen, fragt einfach!“ Mal sehen, wohin uns das von jetzt an führen wird, nicht wahr?

Judge Napolitano: Aber was glauben Sie, wie der Kreml Trumps die Entscheidung [des US-Angriffs] einschätzt, Pepe? Es scheint inzwischen recht offensichtlich, dass dies ein PR-Gag war?

Pepe Escobar: Ja!

Judge Napolitano: Dass das Uran und die Zentrifugen nicht da waren – dass die USA 100 Millionen Dollar verschwendeten. Der US-Verteidigungsminister nannte es brillant. Es [die Planung] war eigentlich von der vorherigen Regierung, die sie angeblich so sehr hassten, ausgeheckt worden. Der Präsident der Vereinigten Staaten sagte: „Wir haben ihr nukleares Potential vollständig zerstört und ernst gemacht. Warum sollten die USA so etwas Dummes tun? Inzwischen wird es allgemein als dumm und Fehlschlag eingestuft!

Pepe Escobar: Nun, zunächst einmal waren die Geheimdienstinformationen fehlerhaft! Mit Wahnvorstellungen, die im Wesentlichen von der zionistischen Achse provoziert wurden und darauf abzielten das iranische Atomprogramm endgültig zerstören zu lassen. Ich möchte daran erinnern, dass Sey[mour] Hersh [legendärer US-Journalist] wenige Tage zuvor einmal mehr mit einer Exklusivmeldung punktete. Natürlich lief das über Sey Hersh, den jeder in Washington kennt: Wenn sie etwas sehr Wichtiges brauchen, rufen sie Sey an. Er kam also an besagte Exklusivmeldung. Als ich seinen Artikel über den Angriff [vorab] las, klang das beängstigend: Sie glaubten tatsächlich, dass der Angriff ausreichen würde. Sey schrieb, dass der Angriff genau an diesem Wochenende stattfinden würde, wie es dann auch geschah:

Natürlich sollte das zu einem Regimewechsel im Iran führen!

Das glauben sie tatsächlich: Die zionistische Achse – alle von Washington über Maryland bis hin nach Tel Aviv: Es ist nur Wunschdenken! Es entspricht ihrem Wunschdenken, welches 1998 begann – bevor noch die Neocons an der Macht kamne und zusammen mit BiBi [Netanyahu] den „Clean Break Plan” schmiedeten: Genau das, was sie nach dem 11. September 2001 umzusetzen begannen. Es führte dazu, dass innerhalb von fünf Jahren sieben Länder angegriffen wurden, wobei der Iran die Rosine am Kuchen blieb.

Sie sahen ihre Chance, um das iranische Atomprogramm zu zerstören. Das konnte niemals funktionieren. Es fehlten Geheimdienstinformationen vor Ort. Die Amerikaner wissen nicht, was auf den höchsten Ebenen der IRGC [Islamischen Revolutionsgarde] vor sich geht. Das erfährt man nur, wenn man in den Iran ginge und mit den Leuten der IRGC sowie den besten iranischen Analysten sprechen würde.

Judge Napolitano: Haben die diplomatischen Eliten anerkannt, dass die Vereinigten Staaten sich Israel untergeordnet zeigten?

Pepe Escobar: Ja!

Judge Napolitano: …, dass Benjamin Netanjahu Präsident Trump dazu überredete, die Informationen seiner eigenen Geheimdienste und der Geheimdienste Teherans zu ignorieren, um sich stattdessen auf das zu verlassen, was er sagte. Doch jetzt schreit Netanjahu um Hilfe?

Pepe Escobar: Er gibt bereits klein bei, Judge. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuschauer, sowie Sie und ich, den Bericht von Channel 11 aus Israel gesehen haben, in dem im Grunde gesagt wird, dass Tel Aviv einen formellen Brief an Teheran geschickt hätte, um den Krieg so schnell wie möglich zu beenden! Doch die Antwort Teherans lautete: „Nein, wir beenden den Krieg, wenn wir es wollen!“ Einen Krieg zu beginnen scheint einfach(er) zu sein!

Judge Napolitano: Der Iran wurde also von Israel ohne Provokation angegriffen.

Pepe Escobar: Ja!

Judge Napolitano: Der Iran betrieb ein rechtmäßiges, inspiziertes und anerkanntes Verfahren zum Atomprogramm. Die Vereinigten Staaten griffen den Iran ohne provoziert worden zu sein, an. Die Vereinigten Staaten verhandelten mit Teheran als Netanjahu Teheran angriff, um die Verhandlungen zu verhindern. Wie kommen diese Leute nur damit davon?

Pepe Escobar: Weil sie Zionisten sind – es ist schrecklich. Abbas Araghchi hat gestern einen Beitrag geschrieben, der in drei, vier Sätzen dies hervorragend zusammenfasst. Er schrieb: „Wir saßen mit Israel am Verhandlungstisch und Israel hat die Verhandlungen gesprengt. Wir saßen mit den USA am Verhandlungstisch und die USA haben den Verhandlungen gesprengt. Und jetzt wollen sie, dass wir zurück an den Verhandlungstisch kehren. Wie können wir zurückkehren – wir sind immer da gewesen: Wir haben den Verhandlungstisch nie verlassen. Wie kann man dahin zurückkehren?“ Das war perfekt beschrieben – das fasst alles zusammen. Die ganze Demenz [der westlichen Angreifer-Allianz].

Das Problem ist, dass wir mittlerweile in einer unumkehrbaren Kette von Ereignissen stecken. Die Antwort Teherans heute lautet:

Nein, wir werden den Krieg noch nicht beenden – wir beenden ihn, wenn wir es entscheiden!

Sie glauben, innerhalb von zwei bis drei Wochen die israelische Wirtschaft lahmlegen zu können! Sie greifen alle wichtigen Umschlagpunkte an: Häfen, den Flughafen Ben Gurion, Ölraffinerien, Kraftwerke usw.

Noch haben sie ihre wirksamsten Raketen nicht eingesetzt. Zuletzt haben sie zum ersten Mal Raketen vom Typ Kheybar [Shekan], Ghadr[-110] sowie Haj Qasem abgefeuert. Sie haben davon erst nur wenige eingesetzt. Das sind die besten Raketen, die sie haben. Fattah-1 Raketen, aber noch nicht allzu viele, wurden auch schon verwendet. Das sind die besten Raketen, die der Iran hat. Wir haben einige davon gesehen, als wir letzten Monat im Iran waren und das IRGC-Luftfahrtmuseum besucht hatten. Die Iraner sind sehr zuversichtlich. Doch der Preis, den sie zahlen, ist unvorstellbar hoch: Denn, es gibt überhaupt keine Luftabwehr von den westlichen Grenzen des Iran bis nach Teheran und der Achse, die von Teheran nach Ghom und Isfahan verläuft.

So, gibt es jeden Tag israelische Angriffe. Heute haben sie das Hauptquartier der IRGC zerstört. Den Preis, den die Iraner zu zahlen haben, ist enorm. Doch als Schiiten verstehen sie Märtyrertum und das Leiden für eine höhere Sache, nämlich für die nationale Einheit des Iran, zu ertragen. Was erst Israel und danach Trump bewirkt haben, war die nationale Einheit des Iran zu festigen. Es wird keinen Regimewechsel geben: Es wird keinen erbärmlichen Sohn des Schahs geben, der durch die Straßen von Teheran ziehen würde – vergessen Sie das! Das ist es, was sie von Anfang an verfolgten und über allem steht. Es lässt sich in zwei Schlagzeilen festmachen, die nebeneinanderstehen:

Erste Schlagzeile: „Dies ist ein Krieg für einen Regimewechsel im Iran!“

„Dies ist ein Krieg für einen Regimewechsel im Iran!“ Zweite Schlagzeile: „Dies ist der Krieg gegen BRICS!“

Über die zweite Schlagzeile wurde in St. Petersburg während des gesamten Forums diskutiert. Es gab wichtige Podiumsdiskussionen zu BRICS und den „Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor“, die Eurasische Wirtschaftsunion, die Vereinigung Südostasiatischer Nationen – über alles, sowie über die Nord- und Seeroute, die einen Verbindungskorridor über die Arktis darstellt. Stets hieß es:

All das müssen wir beginnen, um eine multipolare Welt fernab dieses wahnsinnigen Imperiums aufzubauen!

Judge Napolitano: Ist das israelische Volk schon zur Erkenntnis gelangt, dass Netanjahu mit dem Angriff auf den Iran einen gewaltigen Fehler begangen hat?

Pepe Escobar: Wissen Sie, was heute passiert ist, Judge? Das werden Sie natürlich in den westlichen Mainstream-Medien nicht finden können: Mitglieder der Knesset fliehen bereits aus Tel Aviv! Es gab eine El-Al-Evakuierungsmaschine mit vielen VIPs an Bord. Sie mussten mitten in der Luft umkehren, weil heute Morgen iranische Raketen abgefeuert wurden. Die Panik hat bereits eingesetzt. Daran besteht kein Zweifel!

Judge Napolitano: Von wo ist das Flugzeug gestartet? Es muss noch andere Flughäfen geben, da Ben Gurion geschlossen ist?

Pepe Escobar: Genau, wir wissen das natürlich nicht. Das Flugzeug ist nicht von Ben Gurion aus gestartet – Ben Gurion ist im Moment praktisch lahmgelegt, genauso wie der Hafen von Haifa. Heute Morgen haben die Iraner den Hafen von Ashdod angegriffen, Judge! Das war das erste Mal, dass die Iraner den Hafen von Ashdod angriffen.

Früher oder später wird Israel über keine funktionierenden Häfen mehr verfügen!

Judge Napolitano: Wird Netanjahu fliehen oder mit dem Schiff untergehen?

Pepe Escobar: Das ist eine gute Frage. Ich denke, sein Schicksal könnte ggfs. dem von Mussolini gleichen, um von den Israelis selbst auf einem öffentlichen Platz kopfüber aufgehängt zu werden. Aber wahrscheinlich wird er fliehen, weil er im Grunde ein Feigling ist!

Judge Napolitano: Wenn es zu einem Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran käme, wie würde dieser Ihrer Meinung nach verlaufen?

Pepe Escobar: Es wird keinen geben, weil die Iraner diesen nicht wollen, Judge! Der Angriff heute war nur Theater. Okay, symbolisch war das sehr wichtig, denn diese Raketen, die auf der Al-Udeid-Basis in Katar gelandet sind, senden eine symbolische Botschaft an den gesamten Golf-Kooperationsrat (GCC):

Im Grunde sagen die Iraner allen ihren Nachbarn – Katar und den anderen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain etc.: „Seht her, Trump hat Euch das eingebrockt! Diese Raketen sind nicht gegen Katar gerichtet – diese Raketen sind gegen das besetzte amerikanische Territorium in Katar gerichtet!“

Al Udeid ist ein gigantischer Stützpunkt mit über 10.000 Menschen und einer speziellen Infrastruktur etc. Es ist das Nervenzentrum von CENTCOM [United States Central Command] in Westasien. Heute wurde also eine Botschaft ausgesandt und im Grunde haben die IRGC signalisiert: „Seht her, wenn das außer Kontrolle gerät, werdet ihr den Preis dafür zahlen. Ihr habt nicht darum gebeten, aber es wurde Euch von den Amerikanern aufgezwungen!“

Die Iraner wollen keinen Frontalangriff. Ich habe das gestern ausführlich behandelt: Sie wollen keinen Frontalangriff auf die USA – sie wollen die USA nach und nach untergraben, um ihren Einflussbereich zu erweitern. Inzwischen geht es nicht mehr nur um Israel. Wenn es hart auf hart kommt, könnten sie jede amerikanische Basis angreifen, wo immer sie wollen, mit allen Raketen, die sie dafür einsetzen wollten. Das war also die Botschaft – die symbolische Botschaft von heute!

Judge Napolitano: Lassen Sie uns über Peking sprechen: Hat Peking zu verstehen gegeben, dass diese ganze Sache eine Art Angriff auf BRICS ist?

Pepe Escobar: Ja!

Judge Napolitano: Peking will nicht, dass die Straße von Hormus gesperrt wird. Es will nicht, dass der Iran Schaden nimmt. Was denkt Peking und was wird es tun – was kann es tun?

Pepe Escobar: Judge, ich habe eine sehr wichtige Information von einer meiner alten Quellen – einer alten Quelle des Tiefen Staates. Er steht nicht mehr im Geschehen, aber natürlich hat er all diese Rolodex-Kartei-Namenskarten im Stil von Seymour Hersh mit all denen, die in Washington eine [wichtige] Rolle spielen. Er sagte, dass die CIA – ich bin sicher, Sie wissen davon – Trump mitgeteilt habe, dass die Chinesen entsetzt über die Aussicht einer Sperrung der Straße von Hormus gewesen wären. So, hat Trump sich dafür entschieden. Einer der Gründe war: „Okay, das würde schlecht für die Chinesen sein!“

Doch, es verhielt sich viel komplizierter als das. Die Chinesen sind nicht stark von den Importen aus dem Iran über die Straße von Hormus abhängig. Sie haben auch andere Bezugsquellen, wie sogar Saudi-Arabien und noch andere. Sie könnten ihre Einkäufe beispielsweise nach Russland umleiten.

Sie sind also nicht völlig abhängig, weil sie mehrere Bezugsquellen haben. Indien käme in eine viel schwierigere Lage. Die Chinesen haben natürlich an das gleiche, wie die Iraner gedacht:

An eine selektive Blockade der Strasse von Hormus!

All das fürchterliche Bla-Bla westlicher Mainstream-Medien über eine Total-Blockade der Straße Hormuz wird anders kommen. Das Parlament in Teheran hat zwar die Sperrung der Straße von Hormuz beschlossen, aber das ist noch nicht die endgültige Entscheidung. Zuletzt wird darüber vom Obersten Rat [des Irans] entschieden und die endgültige Entscheidung trifft Ayatollah Chomenei. Sie könnten sich für eine selektive Blockade der Straße von Hormuz entscheiden:

Frachtschiffe, die nach China, Indien oder zu anderen asiatischen Kunden gingen, hätten freie Durchfahrt!

Frachtschiffe, die Öl nach Europa und in den Westen transportieren wollten – für diese wäre die Durchfahrt gesperrt!

Das würde bereits den Zusammenbruch eines Teils der westlichen Wirtschaft bedeuten und würde brillant funktionieren. Man kann in den nächsten Tagen mit so etwas rechnen. Die Iraner werden ihre ultimative Karte, nämlich die vollständige Blockade der Straße von Hormus, niemals [sofort] ausspielen. Ihre Wirkung wäre mit einer nuklearen Option vergleichbar. Das wäre die iranische Antwort – noch stärker als eine [echte] Atombombe:

Goldman Sachs hat das seit Mitte der 2010er Jahre durchgespielt, soweit ich mich erinnern kann und vor ca. 10 Jahren begonnen, darüber Spekulationen anzustellen:

Was würde passieren, wenn man die Straße von Hormus sperrte?

Ein Barrel Öl könnte auf USD 120, USD 130 bzw. USD 200 steigen und in wenigen Wochen sogar 500 US-Dollar erreichen. Es würde zum Zusammenbruch des Derivat-Spekulationsmarktes führen – die Prognose von Goldman Sachs wurde später von der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich [BIZ] deutlich nach unten korrigiert, aber die reale Prognose liegt bei Billiarden Dollar.

Es bedeutete den Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems – Punkt!

Russland weiß das. China weiß das. Und die Iraner – sie verfolgen alles, was im Westen passiert – wissen das auch. Das wäre also ihre ultimative Karte, welche sie ggfs. ausspielen könnten.

Judge Napolitano: Hat Trump mit seiner Entscheidung am Samstagabend gepokert und verloren?

Pepe Escobar: Ja, die kurze Antwort lautet: Ja!

Fehlerhafte Geheimdienstinformationen, übereilte Entscheidungen, manipuliert von zionistischen Achsen bzw. den Personen aus seinem Umfeld, gepaart mit der Illusion auf einen schnellen Sieg, um diesen als solchen verkaufen zu können! Das hat Trump dann auch versucht: „Spektakulär …“ – das war seine Bezeichnung für den vermeintlichen Sieg und „nur die amerikanische Armee konnte das schaffen – das [iranische] Atomprogramm wurde ausgelöscht,“ was auch immer.

Es war eine Reality-Show und wieder einmal nur eine PR-Aktion. Trump ging gleich danach auf Sendung, um die Berichterstattung zu steuern und das Narrativ, das dann alle wiederholen mussten, zu befördern. Doch, inzwischen sind fast zwei Tage vergangen und man kann sehen, was wirklich passiert ist. Wir hatten von Anfang an iranische Quellen, darunter Mitglieder des Parlaments, hochrangige Mitglieder des Parlaments, die erklärten: „Seht her, es ist nichts passiert!“ Alles, was in Fordow von Wert war, wurde zuvor schon entfernt, darunter 400 Kilogramm angereichertes Uran. Fordow war im Wesentlichen leer. Genauso wie Natanz leer war und Isfahan ebenfalls leer war. Im Grunde genommen haben sie also drei leere [Nuklear] Anlagen bombardiert.

Judge Napolitano: [Atmet hörbar tief durch] – hat Trump seinen eigenen Ruf auf der internationalen Bühne und die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika in der diplomatischen Gemeinschaft, zu der alle wichtigen Länder der Welt zählen, beschädigt?

Pepe Escobar: Judge, die kurze Antwort lautet: Leider ja und zwar in aller Deutlichkeit: Niemand kann von nun an irgendetwas glauben, was von dieser Präsidentschaft oder von jemandem kommt, der mit dieser Präsidentschaft in Verbindung stünde oder Teil des Trump-2.0-Teams wäre.

Denn dieser Schritt [der US-Angriff auf den Iran] und das Datum 21. Juni – darüber könnten wir tagelang reden:

Es war der Jahres-Tag, an dem 1941 die Operation Barbarossa der Nazis begann!

Hier in Russland hat jeder den Zusammenhang erkannt – jeder in China hat den Zusammenhang ebenfalls verstanden. Ja, die Symbole sprechen Bände! Trump hat mit bunkerbrechenden Waffen und seinem Schlag noch viel mehr zunichte gemacht:

Er hat die UN-Charta zunichte gemacht.

Er hat das Völkerrecht zunichte gemacht.

Er hat das System der internationalen Beziehungen zunichte gemacht.

Er hat die Autorität der UNO zunichte gemacht.

Er hat den Globalen Süden zunichte gemacht,

Er hat die US-Verfassung zunichte gemacht, wie Sie sehr gut wissen, Judge!

Er hat last but not least seine eigene Basis MAGA unüberbrückbar gespalten.

Wie kann man das als Sieg bezeichnen?

Judge Napolitano: Pepe, vielen Dank! Danke für Ihre brillante und treffende Zusammenfassung, insbesondere für die Ausführung zum Ende, die großartig ist!

Danke, dass Sie wie immer für uns so lange aufgeblieben sind. Ich weiß, dass Sie tagsüber auch arbeiten, aber jedes Mal, wenn Sie zu uns kommen, ist es mitten in der Nacht. Vielen Dank!

Pepe Escobar: Bis dann!

Judge Napolitano: Alles Gute – wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal, lieber Freund!

Pepe Escobar: Alles Gute, bis zum nächsten Mal!

