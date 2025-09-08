AfD-Bundestagsabgeordneter darf kein Polizist mehr sein

+ Trump-Putin-Treffen, aber Ukraine-Versorgung gesichert + fast alle Hilfskonvois werden in Gaza geplündert + Russland und die VAE unterzeichnen Handelsabkommen + Regierung zahlt 630 Millionen Euro an die Gates-Stiftung + Uni-Klinik Leipzig: Baby nach Hamas-Terroristen benannt +

Trump-Putin-Treffen, aber Ukraine-Versorgung gesichert

Während sich ein Treffen zwischen Trump und Putin abzeichnet, läuft die ukrainisch-westliche Kriegsmaschine weiter wie geschmiert: Vier Staaten kaufen US-Kriegsmaterial für die Ukraine im Wert von einer Milliarde Dollar.

Trumps „NATO-Deal“ wird Realität. Der Plan ist simpel: Europäische NATO-Staaten kaufen Kriegsmaterial von den USA für die Ukraine. Damit werden amerikanische Waffen nicht mehr auf Kredit an die Ukraine geliefert (wobei letztlich auch die offenen Kosten von der EU übernommen werden müssen), sondern direkt bezahlt – und zwar von einzelnen Staaten. Den Anfang machen Dänemark, Schweden, Norwegen und die Niederlande.

[…]

Selenskyj freut sich trotzdem: „Wir haben bereits Zusagen aus den Niederlanden, Schweden, Norwegen und Dänemark – über eine Milliarde Dollar für amerikanische Waffen, die die Ukraine erhalten wird“, schrieb er auf X. „Vielen Dank! Diese Zusammenarbeit mit den NATO-Ländern wird fortgesetzt.“ Weiterlesen auf tkp.at

UN-Zahlen beweisen: Fast alle Hilfskonvois werden in Gaza geplündert, auch von der Hamas

Die humanitäre Hilfe in Gaza funktioniert nicht – 95 Prozent der Lkw kommen nicht an. Ein neues UN-Dokument enthüllt: Fast alle Hilfslieferungen, die Israel nach Gaza schickt, werden noch vor ihrer Ankunft geplündert – von Islamisten, Kriminellen und Zivilisten.

Ein System des Versagens – auf Kosten der Schwächsten

Eine israelische Journalistin filmt am Rand des Gazastreifens: Palettenweise Hilfspakete stehen in der Sonne, ungenutzt, vergammelnd. Sie wurden von Israel geliefert – doch die UN hat sie nicht abgeholt. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum die Angaben der UN deutlich von denen der israelischen Behörde COGAT abweichen: Während die UN für Juni rund 12.700 Tonnen Hilfsgüter nennt, verzeichnet COGAT – das jede einzelne Lkw-Ladung dokumentiert und veröffentlicht – 43.800 Tonnen. Die Mengen-Diskrepanz ist das, was von Israel geliefert, aber von der UN nicht abgeholt wurde. Weiterlesen auf nius.de

Russland und die VAE unterzeichnen Handelsabkommen

Russland und die VAE haben am Donnerstag ein Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen und Investitionen nach den Gesprächen der Staatsoberhäupter unterzeichnet.

„Das Abkommen wird der positiven und gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit mit den VAE neuen Schwung verleihen. Es wird die bilaterale handels- und wirtschaftliche Zusammenarbeit im Dienstleistungssektor fördern, die Handelsströme diversifizieren und die kooperativen Beziehungen erweitern und vertiefen“, — sagte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung der RF, Maxim Reschetnikow.

Laut seinen Angaben können russische Dienstleister und Investoren in Bereichen wie Computerleistungen, Forschung und Entwicklung, technische Prüfungen, technische Beratung, Reparatur von See- und Luftfahrzeugen, Managementdienstleistungen und anderen ohne Einschränkungen tätig sein.

Darüber hinaus wird Unternehmen aus der RF die Möglichkeit garantiert, Tochterbanken, medizinische Einrichtungen und Nachrichtenagenturen mit 100 % russischem Kapital in spezialisierten Freizonen der VAE zu gründen. Das unterzeichnete Dokument ergänzt das Abkommen über den freien Warenhandel zwischen der EAWU und den Emiraten, das im Juni 2025 unterzeichnet wurde. Weiterlesen auf RussiaDaily

Regierung zahlt 630 Millionen Euro an die Gates-Stiftung

Bill Gates ist mit Software zum Milliardär geworden. In der Pandemie hat er sein Vermögen durch Beteiligungen an Pharmakonzernen ausgebaut – genau der Mann, den der deutsche Steuerzahler finanziell fördern muss.

Der Milliardär Bill Gates hat einen großen Teil seines Vermögens in die Bill und Melinda Gates Stiftung ausgelagert. Diese wiederum ist einer der größten Geldgeber der WHO, der Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen. Macht Gates das zum selbstlosen Retter? Etwa, wenn sich WHO und Stiftung weltweit fürs Impfen einsetzen, bis hin zur Impfpflicht. Oder ist er nicht einfach ein Investor mit Geschick für Selbstvermarktung, der von seiner Stiftung profitiert? Etwa, wenn er an den Konzernen beteiligt ist, die an Impfkampagnen Milliarden Dollar verdienen und damit auch Gates Macht und Vermögen mehren.

Vor dem Hintergrund, dass Gates seine Stiftung einsetzt, um seine wirtschaftlichen Interessen zu vertreten, ist es bedenklich, dass der deutsche Steuerzahler seit der Pandemie 630 Millionen Euro für diese Stiftung aufbringen musste. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD hervor, die unter anderem die Abgeordneten Markus Frohnmaier, Diana Zimmer und Jan Wenzel Schmidt gestellt haben. Weiterlesen auf anonymousnews.org

RFK: „Wir haben die kränkste Bevölkerung der Welt“

„Ärzte, Krankenhäuser, Versicherungsunternehmen und Pharma-Giganten profitieren davon, dass die Amerikaner krank bleiben.“

meinte Kennedy. „Mehr als 60% unserer Kinder haben chronische Krankheiten. (…) 8 von 10 amerikanischen Kinder können sich für den Militärdienst nicht qualifizieren. Wir haben eine Fettsucht-Krise, eine Diabetes-Krise, (…) die Autismusrate von 1970 war 1:10.000, laut dem neuesten CDC Bericht, hat aktuell 1 von 31 Kindern Autismus.“

Doctors, hospitals, insurance companies, and pharmaceutical giants profit by keeping Americans sick. pic.twitter.com/AGjGaOH2ej — Secretary Kennedy (@SecKennedy) August 6, 2025

Wegen Aufrufs zu Corona-„Spaziergang“: AfD-Bundestagsabgeordneter darf kein Polizist mehr sein

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Janich ist am Mittwoch vom Dresdner Verwaltungsgericht aus dem Polizeidienst entlassen worden. Vorgehalten werden dem Beamten ein Aufruf zu einer Maßnahmen-kritischen Kundgebung im April 2020 sowie weitere Postings in den sozialen Medien.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Janich ist vom Dresdner Verwaltungsgericht aus dem Polizeidienst entlassen worden. Das berichten mehrere Medien, darunter die Sächsische Zeitung und der MDR übereinstimmend. Janich, der bei der Bundestagswahl Anfang des Jahres mit 49,1 Prozent der Erststimmen das Direktmandat im Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gewann, wurde demnach am Mittwoch von der Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts wegen kritischer Äußerungen und eines Aufrufs zu einem „Corona-Spaziergang“ im Jahr 2020 aus dem Dienst entlassen.

Es geht dabei um eine Kundgebung im April 2020. Janich wird vorgehalten, entgegen der damals geltenden Corona-Schutz-Verordnung zu einem Maßnahmen-kritischen „Spaziergang“ in Pirna aufgerufen zu haben. Weiterlesen auf apollo-news.net

Uni-Klinik Leipzig kündigte freudig an: Baby nach Hamas-Terroristen Yahya Sinwar benannt

Die Neugeborenenstation des Universitätsklinikums Leipzig (UKL) begrüßt Neugeborene mit einem Geburtsposting – ihre Namen werden auf eine Tafel geschrieben. Am Sonntag sorgte ein Name für Fassungslosigkeit: Ein Baby heißt mit Vornamen„Yahya Sinwar“, nach dem Terroristen und ehemaligen Hamas-Anführer. Das UKL postete ein Foto der Namenstafel im Internet. Nach empörten Reaktionen löschte die Klinik das Posting wieder.

Yahya Sinwar ist der Name des palästinensischen Terroristen und früheren Hamas-Anführers im Gazastreifen, der als Drahtzieher des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 auf Israel gilt. Bei dem Massaker wurden mehr als 1200 Menschen getötet. Wegen seiner Skrupellosigkeit und Brutalität wurde Sinwar „Schlächter von Chan Junis“ genannt. Im Oktober 2024 wurde er von der israelischen Armee getötet.

Weiterlesen auf report24.news

Meinungsdiktatur schleicht sich über Digitalisierung ein

