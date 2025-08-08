Ist Wokeness eine psychische Störung?

+ Texas: Sieg gegen Klimakartell + Trump-Regierung stoppt riesigen Windpark + Enteignungen: SPD plant in Berlin den Wohnungs-Sozialismus + Brosius-Gersdorf verzichtet auf Amt als Verfassungsrichterin + US kippt mRNA-Impfstoffe – Europa muss folgen! +

Deutschlandtrend: Kanzler im freien Fall – Zwei Drittel der Deutschen vertrauen Merz nicht Die Bürger strafen ihre Regierung und den Kanzler im Deutschlandtrend ab: Die Zufriedenheit mit Schwarz-Rot sinkt auf den bislang tiefsten Wert. Eine deutliche Mehrheit stellt Friedrich Merz (CDU) ein desaströses Zwischenzeugnis aus – etwa mit Blick auf seine Führungsqualitäten.

Die Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird Mitte nächster Woche 100 Tage im Amt sein. Wie bewertet die Bevölkerung das Schaffen von Schwarz-Rot und insbesondere des Regierungschefs? Das Bild im Deutschlandtrend ist eindeutig: überwiegend negativ.

Wie die repräsentative Erhebung von Infratest Dimap im Auftrag von ARD- „Tagesthemen“ und WELT zeigt, ist die Zufriedenheit mit der Arbeit der Regierung im Vergleich zum Juli geradezu eingebrochen. Aktuell sind 29 Prozent mit ihr „zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ (minus zehn Prozentpunkte) – das ist ihr schlechtester Wert seit Amtsantritt im Mai. Hingegen steigt der Anteil der Bürger, die „weniger“ oder „gar nicht“ zufrieden sind, um 15 Punkte auf 69 Prozent. Weiterlesen auf welt.de

+++

Texas: Sieg gegen Klimakartell – Staatsanwalt Paxton zwingt BlackRock & Co in die Knie

Der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton hat die Finanzkolosse BlackRock, State Street und Vanguard in die Knie gezwungen. Unter dem Deckmantel von „Klimazielen“ sollen diese Giganten den Kohlemarkt manipuliert und die Verbraucher geschröpft haben. Paxton, unterstützt von zwölf Bundesstaaten, hat diesen Skandal aufgedeckt und einen historischen Sieg errungen.

BlackRock, State Street und Vanguard – Finanzgiganten mit Billionen unter ihrer Knute – wurden ertappt, wie sie den Kohlemarkt knebeln, um sich auf Kosten der Bürger zu bereichern. Unter dem Banner der „grünen Agenda“ haben sie eine künstliche Verknappung geschaffen, die die Kohlepreise explodieren ließ.

Aber sie sind aufgeflogen. Die Klage, im November 2024 erhoben, deckt auf, wie diese Konzerne über Jahre hinweg Aktien von Kohleproduzenten wie Peabody Energy und Arch Resources aufkauften – bis zu 30 % der Anteile. Dann, 2021, verkündeten sie unter dem Tarnmantel von NGOs wie Climate Action 100 und Net Zero Asset Managers Initiative, die Produktion bis 2030 um über 50 % zu drosseln. Weiterlesen auf report24.news

+++

„Zehntausende Hektar Wald schützen“: Trump-Regierung stoppt riesigen Windpark, der von Bidens Team in letzter Minute genehmigt wurde

Das Innenministerium von Präsident Donald Trump stoppt den Bau eines Windparks, der einer der größten Onshore-Windparks der Vereinigten Staaten geworden wäre, nachdem der ehemalige Präsident Joe Biden in seinen letzten Amtswochen „in letzter Minute“ die Genehmigung für das Projekt vorangetrieben hatte.

Das Lava Ridge Wind Project, das im Dezember 2024 vom Bureau of Land Management der Biden-Regierung genehmigt worden war, sollte ein 1.000-Megawatt-Windpark mit bis zu 231 Windturbinen auf einer Fläche von fast 57.447 Acres im Süden von Idaho entstehen.

Unter Präsident Donald J. Trump wird das Innenministerium keine bevorzugte Behandlung mehr für unzuverlässige, intermittierende Energiequellen gewähren, die ländlichen Gemeinden, Lebensgrundlagen und das Land schädigen

heißt es in der Pressemitteilung abschließend. „Das Innenministerium wird seine Überprüfung der Praktiken zur Verpachtung und Genehmigung von Windenergie fortsetzen und dabei den Schwerpunkt auf die Bewertung der Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die natürlichen Ressourcen und Gemeinden unseres Landes legen.“

+++

Enteignung großer Immobilienkonzerne per Gesetz: Die SPD in Berlin plant den Wohnungs-Sozialismus

Das VergRG ist ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, der wiederum auf den Koalitionsvereinbarungen von CDU und SPD aus dem April 2023 basiert. In denen wurde so ganz nebenbei festgelegt, dass die Koalition den Volksentscheid vom 26. September 2021 umsetzen würde […]

Dieser Satz und die damit verbundenen Maßnahmen sind ein solcher Hammer, dass der Berliner CDU bislang der Mut fehlte, diese katastrophale Koalitionsvereinbarung in die Tat umzusetzen. Aber jetzt möchte die SPD das Thema unbedingt forcieren, weshalb der Entwurf für das Vergesellschaftungsrahmengesetz an die Medien durchgestochen wurde.

Vonovia und Deutsche Wohnen sind mehrheitlich im Besitz großer institutioneller Anleger wie BlackRock und der Norges Bank, Heimstaden gehört einem norwegischen Milliardär (Ivar Tollefsen), während Akelius, Grand City, TAG und Covivio ebenfalls von Fonds und Finanzinvestoren kontrolliert werden. Diese Unternehmen besitzen in Summe ca. 14 Prozent (220.000 von 1,6 Millionen) aller Berliner Mietwohnungen. (…)

Verwerflich ist jedoch allein schon die Absicht dahinter. Ebenso unverzeihlich ist die Tatsache, dass die Berliner CDU im Koalitionsvertrag mit der SPD die Verabschiedung eines Vergesellschaftungsrahmengesetzes beschlossen hat. Die CDU war einmal eine bürgerlich-konservative Partei der Mitte. Weiterlesen auf nius.de

+++

Brosius-Gersdorf verzichtet auf Amt als Verfassungsrichterin

Nach dem Fiasko bei der Wahl zum Bundesverfassungsgericht zieht Frauke Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur zurück.

Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die die Juristin vertritt.

Brosius-Gersdorf begründete den Schritt demnach mit Widerstand in den Reihen der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

„Teile der CDU/CSU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab“,

schrieb Brosius-Gersdorf laut einem Bericht der „Zeit“ in der Erklärung.

Weiterlesen auf bild.de

+++

Ist Wokeness eine psychische Störung?

Heute bin ich Hetero. Morgen bin ich Homo. Nächste Woche ein bisschen Sadomaso und im nächsten Monat ein Schaf von hinten. So oder so ähnlich lässt sich „Wokeness“ umschreiben. Doch dahinter verbirgt sich eine brandgefährliche Ideologie.

[…]

Die Problematik, mit der sich unsere Gesellschaft seit gut und gerne zehn Jahren (auch zusammenfallend mit dem anhaltenden “Flüchtlings”-Tsunami seit Spätsommer 2015) konfrontiert sieht, entzündet sich nicht zuletzt an der Frage, welche sozialen Auswirkungen und Verwerfungen sich für das aus den Vereinigten Staaten herübergeschwappte Aufbegehren unterprivilegierter Kreise der Bevölkerung hierzulande ergeben könnten.

In völliger Verkennung der in den USA herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch im übrigen „Alten Europa“ ein Lawine losgetreten, deren voll absichtlich missbräuchlich angewendete Praxis nicht nur Deutschland, sondern das ganze übrige Europa auch in den kommenden Jahren in Atem halten dürfte. Als Folge davon wird das Grundrecht der freien Meinung schrittweise ausgehöhlt und Abweichungen von der politisch vorgegebenen Norm mehr und mehr unter Strafe gestellt. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

SCHWEIZ: – 39 Prozent Zoll – und trotzdem weiter mit der F-35.

Seit Mitternacht US-Ostküstenzeit gilt für Schweizer Exportgüter ein massiver Importzollsatz von 39 Prozent. Rund 60 Prozent der Schweizer Ausfuhren in die Vereinigten Staaten sind betroffen – darunter insbesondere Produkte der Maschinen-, Pharma- und Metallindustrie.

Ein kurzfristig organisiertes Treffen zwischen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Wirtschaftsminister Guy Parmelin und US-Außenminister Marco Rubio konnte das Inkrafttreten der Maßnahme nicht mehr verhindern. Trotz dieses markanten Rückschlags setzt der Bundesrat weiterhin auf Dialog – und auf den Kauf amerikanischer Kampfjets. Auf der Pressekonferenz vom Dienstagnachmittag sprach der Bundesrat von einer „außerordentlich schwierigen Situation“.

Die Schweiz habe „Trümpfe“, müsse aber die „Realitäten anerkennen“. In der Sprache der Diplomatie klingt das pragmatisch – in der Realität bedeutet es: Bern hat kein Druckmittel. Die USA agieren unter Präsident Trump offen machtpolitisch – und verlangen von ihren Partnern wirtschaftliches und geopolitisches Wohlverhalten. In diesem Kontext überrascht es kaum, daß die Schweiz trotz der Strafmaßnahmen nicht mit Gegenzöllen antwortet. Man wolle keine Eskalation, hieß es. Stattdessen bietet man den Amerikanern erneut an, F-35-Kampfjets und Patriot-Abwehrsysteme zu kaufen – inklusive künftiger Munitionsbeschaffung.

+++

JAPAN – Bevölkerung schrumpfte 2024 um 900.000 Menschen

Japans Bevölkerung ist im vergangenen Jahr so stark geschrumpft wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. 2024 ging die Anzahl der japanischen Bevölkerung um 908.574 Menschen auf 120,6 Millionen zurück. Wie neue Daten des Ministeriums für Innere Angelegenheiten zeigen. Das bedeutet einen Rückgang um 0,75 Prozent. Während viele Industrieländer geringe Geburtenraten verzeichnen, ist das Problem in Japan besonders akut. Dort ging die Bevölkerungszahl nun das 16. Jahr infolge zurück. Das Land hat weltweit zudem die zweitälteste Bevölkerung, Spitzenreiter ist Monaco. Quelle: orf.at

+++

ÖSTERREICH – FPÖ: „US kippt mRNA-Impfstoffe – Europa muss folgen!“

Die US-Regierung stoppt 22 mRNA-Impfstoff-Verträge im Wert von 500 Mio. Dollar. Der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser begrüßt die Entscheidung und sieht darin ein Umdenken: „Endlich wird auf wissenschaftliche Erkenntnisse reagiert.“

Das ist der nächste Schlag für die Impf-Lobby und ihre Helfershelfer

so kommentiert der EU-Abgeordneter Gerald Hauser (FPÖ) die Entscheidung der US-Regierung, insgesamt 22 Verträge zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen im Gesamtwert von rund 500 Millionen Dollar zu kündigen.. Wie das US-Gesundheitsministerium (HHS) am Dienstag bekannt gab, sollen künftig „sicherere, umfassendere“ Impfstoffstrategien priorisiert werden. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Plötzlich und unerwartet: Norwegens Impfstoff-Chef tot

Norwegens Leiter der Corona-Impfkampagne und Direktor für Infektionskrankheiten in Norwegen ist mit 53 Jahren verstorben. Er war das staatlich-mediale Gesicht für öffentliche Gesundheit in Norwegen. Er war regelmäßig in Norwegens Medien aufgetreten, um die Covid-Impfung zu loben.

Nach „mehrmonatigem Kampf gegen eine seltene Krankheit” ist Are Stuwitz am 6. Juli verstorben. Das gab die norwegische Gesundheitsbehörde Ende Juli in einem Nachruf bekannt. Stuwitz war eine bekannte Größe in Norwegens Gesundheitspolitik, weshalb der tragische Todesfall von öffentlichem Interesse ist. In seiner Rolle als Direktor für Infektionskrankheiten bei der Nationalen Gesundheitsbehörde koordinierte er die norwegische Covid-Impfkampagne. Weiterlesen auf tkp.at

