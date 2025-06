+ Erdgaspreis springt nach Angriff auf Iran in die Höhe + ÖSTERREICH: Waffengesetz wird geändert + DEUTSCHLAND: Steuergeld veruntreut? Schwere Vorwürfe gegen Umweltlobbyisten + INEOS-Chef warnt vor Kollaps der Industrie in Antwerpen + Berlin-Köpenick Mann schlachtet zwei gestohlene Schafe in Wohnung

+++

Nach Israels Angriff: Sohn des ehemaligen Schahs ruft Iraner zum Umsturz auf

Die nächste Eskalation droht. Während der Iran weiterhin von Israel angegriffen wird, zeichnet sich auch ein massiver Angriff von innen ab.

Der ehemalige Kronprinz und Sohn des ehemaligen Schahs, Reza Pahlavi, ruft auf seinem X-Kanal die Iraner zum Umsturz auf.

„Landsleute, Ali Khamenei, der törichte Führer des antiiranischen Regimes der Islamischen Republik, hat den Iran erneut in einen Krieg verwickelt; einen Krieg, der nicht zwischen dem Iran und der iranischen Nation, sondern zwischen der Islamischen Republik und Khamenei stattfindet. Meine Botschaft an das Militär, die Polizei und die Sicherheitskräfte ist klar: Dieses Regime und seine korrupten und inkompetenten Führer schätzen weder Ihr Leben noch unseren Iran. Trennen Sie sich von ihnen und schließen Sie sich dem Volk an. Der Kampf der iranischen Nation gegen das zerstörerische Regime der Islamischen Republik besteht darin, den Iran zurückzuerobern und wiederaufzubauen. Die Lösung besteht darin, die Islamische Republik durch Straßenproteste und landesweite Streiks zu stürzen. Ich stehe Ihnen in diesen schwierigen Zeiten zur Seite. Wir kämpfen alle gemeinsam und wir werden gewinnen. Irans Beharrlichkeit, Reza Pahlavi“. Via AUF1

+++

Größter Windpark Deutschlands statt Waldidyll?

Windräder stoßen auf Widerstand: Milliarden im Wald von Teupitz unter dem Deckmantel des Klimaschutzes

Die Berliner Zeitung hat das gewinnbringende Geschäft eines Windpark-Projektierers südlich von Berlin aufgedeckt. Die Gemeinde ist durch die löcherige Gesetzeslage fast machtlos.

Südlich von Berlin, zwischen Halbe und Teupitz, soll der größte Wald-Windpark Deutschlands entstehen. Ausgerechnet in einem Landschaftsschutzgebiet plant die Energiequelle Invest GmbH mindestens 55 Windkraftanlagen, ursprünglich sollten es sogar 74 werden. Die Berliner Zeitung hat die Hintergründe recherchiert und ein verwirrendes Netz aus EU- und Bundesgesetzen gefunden, durch das die Investoren Milliarden verdienen könnten – auch dank der Förderung für Erneuerbare Energien.

Während der Waldbesitzer, ein Adeliger aus Rheinland-Pfalz, an den hohen Pachtgebühren verdienen will, soll die Gemeinde Teupitz mit einem vergleichsweise niedrigen Anteil ruhiggestellt werden. In den Ortschaften hat sich längst Widerstand formiert, doch die komplizierte Gesetzeslage aus der Zeit der Ampelregierung macht es den Anwohnern fast unmöglich, gegen das Projekt vorzugehen. Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

+++

Der Börsen-Tag Freitag, 13. Juni 2025: Erdgaspreis springt nach Angriff auf Iran in die Höhe

Der Preis für Erdgas ist nach dem Angriff Israels auf Ziele im Iran deutlich gestiegen. Zum Handelsauftakt am Freitag sprang die Notierung für den richtungweisenden Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis auf 38,24 Euro je Megawattstunde (MWh). Das sind fast fünf Prozent mehr als am Vortag und der höchste Preis seit Anfang April.

In den ersten Handelsminuten fiel der Gaspreis wieder etwas zurück und wurde zuletzt bei 37,67 Euro gehandelt und damit mehr als einen Euro höher als am Vortag. Ursache für den Preissprung an den Rohstoffmärkten ist ein israelischer Militärschlag gegen den Iran. Neben dem Preis für Erdgas sind auch die Notierungen für Rohöl kräftig gestiegen. Der Iran ist ein wichtiger Ölproduzent.

Für die weiteren Reaktionen an den Finanzmärkten werde entscheidend sein, wie stark der Iran zurückschlagen werde, heißt es in einer Einschätzung von Analysten der Dekabank. Zudem werde auch viel davon abhängen, ob der Iran auch US-Ziele ins Visier nehmen werde.“ Quelle n-tv.de

+++

ÖSTERREICH: Waffengesetz wird geändert

Regierungskreise bestätigen gegenüber dem exxpress: Nach dem tragischen Amoklauf in Graz wird ein umfassendes Maßnahmenpaket vorbereitet – und das Waffengesetz ist Teil davon.

Nach dem tragischen Amoklauf in Graz wird gerade ein umfassendes Maßnahmenpaket vorbereitet. Es geht bei dem Paket allerdings nicht nur um das Waffengesetz. Auch sichere Schulen und Prävention bei Schulabbrechern sollen Teil der Initiative werden. Am Donnerstagnachmittag tagte dazu der Nationale Sicherheitsrat.

Regierung reagiert – Maßnahmenpaket kommt

Österreich zählt zu den waffenstärksten Staaten der Welt: Laut dem Schweizer Forschungsprojekt „Small Arms Survey“ gibt es hierzulande rund zwei Millionen registrierte Schusswaffen – das entspricht etwa dreißig Waffen pro hundert Einwohner. Damit liegt Österreich auf Platz 12 im weltweiten Vergleich. Trotz dieser hohen Dichte ist die Gewalt mit legalen Waffen niedrig. Weiterlesen auf exxpress.at

+++

DEUTSCHLAND: Steuergeld veruntreut? Schwere Vorwürfe gegen Umweltlobbyisten

Niedersachsens Landesrechnungshof wirft dem Landesbüro Naturschutz Zweckentfremdung von Fördermitteln vor. Zu hoch bezahlte Mitarbeiter, direkte Zahlungen an Umweltverbände – und das Umweltministerium prüfte jahrelang nicht.

HANNOVER. Das Landesbüro für Naturschutz in Niedersachsen ist unter den Verdacht geraten, in den vergangenen Jahren Fördermittel in Millionenhöhe zweckwidrig verwendet zu haben. Nach Angaben des Landesrechnungshofes sollen rund zwei Millionen Euro ohne ausreichende Belege für ein Landesinteresse eingesetzt worden sein. Eine Rückforderung sei bereits angestoßen worden, berichtet der NDR.

Der Zusammenschluss von acht Umweltverbänden erhält seit etwa zehn Jahren Fördergelder aus dem Landeshaushalt, zuletzt in Höhe von jährlich rund 600.000 Euro. Der Landesrechnungshof kritisierte am Mittwoch bei der Vorstellung seines Prüfberichts, dass etwa die Hälfte der Mittel unrechtmäßig an die beteiligten Verbände weitergeleitet worden sei. Eine solche Weiterleitung sei nur projektbezogen und nicht als Dauerzahlung zulässig. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Verwandtenehen & Massenzuwanderung – Eine Belastung für die Gesundheitssysteme

In vielen moslemischen Gesellschaften sind Ehen zwischen Cousins ersten Grades weit verbreitet. Doch diese werden mit ernsthaften genetisch bedingten Behinderungen in Verbindung gebracht. Dies führt auch zu größeren Belastungen der Gesundheitssysteme. Genauso wie die anhaltende Zuwanderung in das Sozialwesen.

In Großbritannien wird seit Monaten darüber diskutiert, Ehen zwischen Cousins ersten Grades zu verbieten. Denn damit geht auch eine deutlich höhere Rate an erblichen Missbildungen (siehe auch die sogenannte “Born in Bradford-Studie” unter Pakistanis in der britischen Stadt Bradford), sowie deutlich erhöhte Raten an Schizophrenie-Patienten einher. Das Geburtsfehler-Risiko bei Cousin-Ehen verdoppelt sich nämlich gegenüber Kindern aus Verbindungen zwischen zwei nicht miteinander verwandten Menschen. In moslemischen Staaten sind solche Ehen sehr weit verbreitet. Weiterlesen auf report24.news

+++

INEOS-Chef warnt vor Kollaps der Industrie in Antwerpen und EU-Deindustrialisierung durch CO2-Steuern

Ratcliffe sagte: „Hohe Energiekosten, langwierige Genehmigungsverfahren und strafende CO2-Steuern zerstören Investitionen. INEOS unterstützt Europa mit über 4 Milliarden Euro an diesem Standort, aber wir können das nicht alleine schaffen.“ (…)

„Die Hälfte der hier ansässigen Industrie wird innerhalb eines Jahrzehnts verschwunden sein”, warnte Ratcliffe.

„Während China in einem noch nie dagewesenen Tempo industrialisiert und die Vereinigten Staaten unter anderem mit Zöllen in die Verfolgung gegangen sind, findet in Europa größtenteils eine Deindustrialisierung statt.“ (…)

Er wies darauf hin, dass solche Projekte zwar weiterhin in den USA, China und Afrika gestartet würden, nicht jedoch in Europa, wo die Deindustrialisierung voranschreite. Weiterlesen auf tkp.at

+++

EU beschließt neue Zölle auf russische und belarussische Agrarerzeugnisse und Düngemittel

Der Europäische Rat hat eine Verordnung angenommen, mit der neue Zölle auf landwirtschaftliche Produkte und bestimmte Düngemittel aus Russland und Belarus eingeführt werden, die bisher nicht mit zusätzlichen Zöllen belegt worden waren. Das gab der Rat auf seiner Website am Donnerstag bekannt.

Das Ziel sei, die Abhängigkeit von den Einfuhren zu verringern und die heimische Produktion zu fördern sowie die Exporteinnahmen Russlands zu schmälern. Die Zollerhöhungen auf Düngemittel werden schrittweise innerhalb von drei Jahren erfolgen. Die Verordnung tritt am 1. Juli 2025 in Kraft. Weiterlesen auf ostnews faktencheck

+++

Berlin-Köpenick Mann schlachtet zwei gestohlene Schafe in Wohnung – eins überlebt

In Berlin-Köpenick sind in einem Wohnhaus zwei getötete Schafe und ein noch lebendes entdeckt worden. Das hat die Polizei dem rbb am Donnerstag bestätigt.

Anwohner hatten demnach am frühen Dienstagmorgen die Polizei gerufen, nachdem sie Schreie aus der Wohnung gehört hatten.

Schafe aus Landschaftspark Herzberge gestohlen

Wie die Polizei dem rbb mitteilte, habe ein 41 Jahre alter Mann die zwei Tiere in seiner privaten Wohnung geschlachtet. Er habe das Fleisch nach eigenen Angaben für den Privatverzehr verwenden und im erweiterten Familienkreis verteilen wollen. Die getöteten Tiere hatten den Angaben zufolge Anzeichen von Misshandlungen. Weiterlesen auf rbb24.de

+++ REALITÄT +++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<