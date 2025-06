€ 9 Mrd. allein in diesem Jahr: Deutschland stockt Ukraine-Hilfe erneut auf

Allein in diesem Jahr: Neun Milliarden Euro – Deutschland stockt Ukraine-Hilfe erneut auf

Verteidigungsminister Pistorius verspricht in Kiew, daß Deutschland die Militärhilfe zum zweiten Mal in diesem Jahr anhebt – auf nun 8,9 Milliarden Euro. Damit soll die Ukraine Raketen mit großer Reichweite produzieren.

KIEW/BERLI – Weitere 1,9 Milliarden Euro deutsche Militärhilfe für dieses Jahr hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bei einem Treffen mit Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj versprochen. Zu Beginn des Jahres lag der Etat noch bei vier Milliarden, dann wurde er auf sieben Milliarden aufgestockt und erreicht nun knapp neun Milliarden.

Mit dem frischen Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte Pistorius bei einer Pressekonferenz mit Selenskyj in Kiew. Der Bundestag müsse dem neuen Paket noch zustimmen. Die Entscheidung gilt jedoch als sicher. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Serbischer Fußballstar für mehrere Spiele gesperrt, weil er kein LGBTQ-Zeichen tragen wollte

Ideologischer Diktatur in der Fußballwelt: Der serbische Starspieler Nemanja Matić wurde von der französischen Liga zu einer vier Spiele langen Sperre verurteilt. Der Grund: Er weigerte sich, ein LGBTQ-Zeichen auf seinem Trikot zu tragen.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen einer sogenannten „Pride“-Kampagne, die offenbar Teil einer zunehmend aggressiven Agenda ist, Spieler zu zwingen, eine Ideologie zu unterstützen, die nicht ihre eigene ist. Beim 2:0-Sieg von Lyon gegen den Ligakonkurrenten aus Angers am 17. Mai hatte der Serbe Matić, ein gläubiger orthodoxer Christ, das LGBTQ+-Abzeichen in Regenbogenfarben mit Klebeband überdeckt, um sein Gewissen zu wahren – eine Entscheidung, die ihm nun teuer zu stehen kommt. Weiterlesen auf journalistenwatch.com

+++

Conchita Wurst möchte gern Bösewicht spielen

Von Bühne auf Leinwand. Der österreichische Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst will sich auch als Schauspieler etablieren – und hat einen besonderen Wunsch: „Ich würde gern mal so richtig böse sein“, sagte der 36-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Die menschliche Psyche sei so faszinierend, „in der ganzen Bandbreite von gut bis schlecht“. Was Menschen zu etwas führt, das interessiere ihn. „Das will ich auch gerne in mir finden, wo bin ich die problematischste Person und wo bin ich die einfachste Person. Ich glaube, das ist das Geschenk, das man bekommt vom Schauspiel“, sagte Neuwirth.

[…]

Conchita Wurst, die 2014 den Eurovision Song Contest (ESC) für Österreich gewann, singt auch weiterhin. In Deutschland tritt die bärtige Diva am 11. Juli zusammen mit der Mecklenburgischen Staatskapelle in der Schweriner Freilichtbühne mit ihrem Programm „From Vienna With Love“ auf. Weiterlesen auf krone.at

+++

Millionen U-Bahnhöfe und Tiefgaragen sollen zu Schutzräumen werden

Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz will Tunnel, U-Bahnhöfe und Tiefgaragen für den Ernstfall rüsten. Und das möglichst schnell.

In Deutschland soll so rasch wie möglich eine große Anzahl an neuen Schutzplätzen für den Ernstfall entstehen. Dabei gehe es weniger um neue Bunkeranlagen, denn die kosteten mit einem sehr hohen Schutzanspruch viel Geld und Zeit, sagte der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, der Süddeutschen Zeitung. „Wir benötigen eine schnellere Lösung. Daher wollen wir Tunnel, U-Bahnhöfe, Tiefgaragen und Keller öffentlicher Gebäude zu Schutzräumen ertüchtigen.“ Er wolle auf diese Art „schnell eine Million Schutzplätze schaffen“. Weiterlesen auf zeit.de

+++

Zu krank und zu ungebildet: Berliner Polizei findet immer weniger geeignete Bewerber

Nur zwei Drittel der Studienplätze an der HWR sind besetzt. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, den Beruf soll attraktiver zu machen.

Der Grund für diese niedrigen Quoten liegt nach Angaben von Lehrpersonal unter anderem darin, dass viele Bewerber die Einstellungstests nicht schaffen – sei es bei den Rechtschreibkenntnissen oder beim Sport. […] Zwei Mal im Jahr werden an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) und an der Polizeiakademie in Ruhleben Studenten und Auszubildende eingestellt. Nur 436 von 612 möglichen Nachwuchskräften begannen in der ersten Jahreshälfte ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium. „Eine dramatische Situation, die sich bereits seit Jahren immer weiter zuspitzt“, warnt jetzt die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Weiterlesen auf berlinerzeitung.de

+++

Macron sendet Signal an Trump: Grönland-Reise vor G7-Gipfel angesetzt

Kurz vor dem G7-Gipfel in Kanada plant Frankreichs Präsident Macron einen Besuch auf Grönland – eine gezielte Provokation gegen US-Präsident Donald Trump.

Von den amtierenden G7-Chefs kennt keiner Trump schon so lange wie der französische Präsident Emmanuel Macron. Nach außen hin demonstrierten die beiden bislang einen freundschaftlichen Umgang. Ihr Verhältnis ist aber regelmäßig durch Spannungen belastet, die aus ihrer sehr unterschiedlichen Weltsicht herrühren. Aktuell steht es nicht zum Besten: Auf dem Weg zum Gipfel macht Macron Halt im dänisch beherrschten Grönland, das Trump den USA einverleiben will. Beobachter deuten das als eine gezielte Provokation in Richtung USA. Weiterlesen auf merkur.de

+++

