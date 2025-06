Bild: Saul Loeb (AFP)

In gewissem Sinne führe die NATO aufgrund des Umfangs der Unterstützung für Kiew tatsächlich einen Stellvertreterkrieg gegen Moskau, dies erklärte der US-Sondergesandte Kellogg.

Dabei betonte er, Trump habe die Wiederaufnahme des direkten Dialogs zwischen Russland und der Ukraine erzielt.

Einschätzung Putins bestätigt

Keith Kellogg, der Sondergesandte des US-Präsidenten Donald Trump für die Ukraine, hat einer Einschätzung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zugestimmt, wonach sich die NATO in einem Stellvertreterkrieg mit Russland befindet, wie auch rt.de berichtet hatte.

Dies erklärte er gegenüber Fox News, „Putin sagte: ‚Wenn ihr die Ukraine weiterhin mit Waffen beliefert, werden wir euch als Aggressoren betrachten.‘ Seiner Meinung nach hat sich die Situation zu einem Stellvertreterkrieg mit der NATO entwickelt. Um ehrlich zu sein, ist das in gewisser Weise tatsächlich der Fall. Sehen Sie sich die Hilfe an, die die europäischen Länder geleistet haben. Es ist klar, dass Putin das sieht.“

Unter Bezugnahme auf die ersten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine seit drei Jahren in Istanbul und die erzielten Vereinbarungen wies Kellogg darauf hin, dass Trump dies in etwa 120 Tagen seiner Präsidentschaft erreicht habe. Für Joe Biden hätten dafür hingegen mehr als tausend Tage als Präsident des Weißen Hauses nicht ausgereicht.

Die russischen Behörden haben den russisch-ukrainischen Konflikt wiederholt als Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland bezeichnet. So charakterisierte beispielsweise Außenminister Sergei Lawrow die Situation im März 2022.

Drei Jahre später, am 6. März 2025, beschrieb auch der US-Außenminister Marco Rubio die Situation auf dieselbe Weise.

„Präsident Trump sieht dies als einen langwierigen, festgefahrenen Konflikt, und offen gesagt ist es ein Stellvertreterkrieg zwischen Atommächten, den USA, die der Ukraine helfen, und Russland.“

Putin hat jedoch Zweifel an der Gefahr eines umfassenden NATO-Konflikts mit Russland geäußert. Im vergangenen Frühjahr brachte der russische Präsident zum Ausdruck, dass in der heutigen Welt zwar alles möglich, aber „kaum jemand“ an einem „dritten Weltkrieg“.

