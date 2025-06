Iranische Raketen schlagen in Israel ein – Mindestens 3 Tote und 80 Verletzte (Videos)

Nach den durch Israel durchgeführten israelischen Luftangriffen von Freitag Nacht, kam es auch nachfolgend zu mehreren Wellen gegen iranische Militär- und Atomanlagen. Darauf antwortete der Iran bereits am Freitagabend mit mehreren schweren Raketenangriffen.

Laut iranischen Staatsmedien sollen Hunderte ballistischer Raketen abgefeuert worden sein.

Einige davon schlugen in der Gegend von Tel Aviv ein (an wohl sieben Punkten ein), und auch in Jerusalem waren Explosionen zu hören. Iranische Raketen werden nicht durch den „Iron Dome“, sondern durch das Raketenabwehrsystem „Arrow“ neutralisiert.

In der heutigen Nacht kam es dann zu, dritten iranischen Gegenschlag:

„Im Moment sind riesige Rauchwolken zu sehen, die über Tel Aviv aufsteigen, um die Wolkenkratzer der israelischen Stadt herum. Der Rauch ist so dicht und hoch, dass man nicht einmal die umliegenden hohen Gebäude sehen kann.„

– wie „BBC“ schreibt.

Bereits vor wenigen Stunden musste die israelische Armee eine neue Warnung herausgeben, wonach weitere ballistische Raketen in Richtung Israel unterwegs waren. In den meisten Landesteilen heulten die Sirenen, während die Luftabwehr aktiviert wurde. Die Zivilbevölkerung wurde erneut angewiesen in Schutzräumen zu bleiben. In der Gegend von Tel Aviv wurden mehrere Einschläge gemeldet. Die Einschränkung dauerte zunächst nur etwa eine halbe Stunde, wurde dann aber wieder aufgehoben.

Trotzdem schlugen einige der Dutzenden iranischen Raketen auf vielen israelischen Gebieten ein. Mittlerweile gab es fünf iranische Raketenangriffe.

This just happened only a few meters from my home in Tel-Aviv 🇮🇱!

Iranian missiles were fired from 2,000 KM with the intention to kill me, my family and to destroy the only western democracy in the Middle East.

Isreal will win! We are IRONCLAD!

