„Wunderbare“ (G.-E.) Migration: +UPDATE 07.04.2025+ Pariser Polizei rennt um ihr Leben (Video)

+++ INTRO +++



Erschreckende Video-Aufnahmen von aggressiven und sich abartig benehmenden Migranten, in ihren Willkommensländern schockieren permanent. Und die Aufnahmen beweisen, dass illegale Zuwanderung aus gewissen außereuropäischen Kulturkreisen kaum bewältigbar ist.

Die unhaltbarsten Zustände sind alltäglich geworden: Massenvergewaltigungen, Brandstiftung, Raub, Schlägereien, Notdurft in Telefonzellen u.v.m.

„Ich freue mich darauf!“ (Grüne Göring-Eckardt)

Man erinnert sich diesbezüglich noch an den dumm-naiven Sager der Obergrünen Göring-Eckardt.

„Unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch: Und ich freue mich darauf.„

+UPDATE 07.04.2025+

Pariser Polizei rennt um ihr Leben (Video)

In den letzten Jahrzehnten verlor auch Frankreich wie Deutschland die Kontrolle über Dutzende solcher No-Go-Zonen.

Ein schockierendes Filmmaterial wurde von Visegrád 24 geteilt.

Französische Polizisten wurden in einem der berüchtigten Multikulti-Vorort zur Flucht gezwungen, nachdem vor einer Woche in einer No-Go-Zone in Paris von Migrantenbanden angegriffen wurden.

Das Blatt machte darauf aufmerksam, dass Frankreich in den letzten Jahrzehnten die Kontrolle über Dutzende solcher No-Go-Zonen verloren hat.

French police fleeing after having come under attack yesterday by migrant gangs in the no-go zone Saint-Denis in Paris. The French state has been losing control of dozens of such no-go zones over the past decades. 🇫🇷 pic.twitter.com/CkimJmwFhv — Visegrád 24 (@visegrad24) March 31, 2025

+UPDATE 29.01.2025+

Syrer misshandelt Katze seiner Ex

An Multikulti-Massenvergewaltigungen hat sich die Systempresse offenbar schon gewöhnt… Eher neu ist aber das Quälen von völlig wehrlosen Lebewesen, die nun wirklich überhaupt nichts, aber wirklich nicht das Geringste mit dem Willkommens-Geklatsche und Bewillkommnen zu tu haben.

So soll ein 26-jähriger Syrer am Dienstagabend in einem der üblichen Wiener Mutikulti-Brennpunktbezirke, in Rudolfsheim-Fünfhaus, in der Wohnung seiner Ex – trotz Betretungsverbotes – die Schmuse-Katze der Frau schwer misshandelt haben.

Tierklinik schlägt Alarm

Mitarbeiter der Wiener Tierklinik schalteten Dienstagabend die Polizei ein: Als die arme Besitzerin mit dem verletzten Tier in einer Wiener Klinik um Hilfe für das malträtiert Tier ersuchte, kam dem Tierhelfer alles so Spanisch vor, dass er die Polizei alarmierte.

Dann stellte sich wieder heraus, dass gegen den Syrer bereits ein aufrechtes Betretungs- und Annäherungsverbot für die Wohnung bestanden hatte, worauf der Schutz-Gefunden-Habende gepfiffen hatte. Schließlich wurde der Frauen- und Tierquäler noch ganz in der Nähe der Adresse festgenommen.

Es stellte sich laut Polizei heraus, dass sich der jugendliche Syrer, hinterfotzig,

…“während die Frau in der Arbeit war, Zugang zu ihrer Wohnung verschafft“ hatte. (oe24)

Der junge zugereiste Nah-Ostler…

…“habe aus Wut über seine Ex-Freundin deren einjährige Katze schwer misshandelt.„

Und als Draufgabe sei auch noch ein Kasten beschädigt worden, inklusiver gefährlicher Drohungen gegen die Frau via SMS.

Der toxisch-männliche Refuge wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung, der Sachbeschädigung, der Tierquälerei sowie der mehrfachen Missachtung eines Betretungs- und Annäherungsverbots angezeigt. Und dann in eine Wiener Justizanstalt überstellt. Die er wohl bald wieder verlassen dürfte.

Gott sei Dank! Keine Rache-Vergewaltigung!

Immerhin aber kam es zu keiner Rachevergewaltigung. Was dann aber die unschuldige Schmusekatze der Frau auszubaden hatte. Die aber nur schnurren mausen wollte.

Worüber sich da Boulevard-Medium ausschweigt: Ob es sich bei Tierbesitzerin und Ex-Geliebten des Syrers um ein Einheimische welchen Alters aus immer gehandelt haben mag. Vielleicht sogar eine geläuterte Willkommens-Klatscherin?

+++ UPDATE v. 27.01.2025 +++



Nackter Schwarzer planscht in römischem Brunnen

Immer wieder sehens- und erinnerungswürdig: Jene Multikulti-Auswüchse, welche die Grünen herbeigewünscht haben:

Etwa ein mit roter Kappe nackter Schwarzer, der einen römischen Brunnen auf der Piazza della Republica mit einem afrikanischen Tümpel oder vielleicht dem Kongo verwechselt, aber mit unvermittelter, unzivilisierter Lebensfreude bedacht hat:

The Italian police explain to fake asylum seeker that the fountain in Piazza della Repubblica in Rome is not a swimming pool. https://t.co/kjaT7VprCU pic.twitter.com/3g9EoDmDCn — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 23, 2025

+++ UPDATE v. 28.10.2024 +++



Tropical Island Berlin

Das „Tropical Island“ nur 60 km von Berlin entfernt, hält mehr als es verspricht:

„Entdecke die Tropen: Südsee, Sandstrand, Palmen„

Seit 2015 nun an muss man nicht mehr um die Welt jetten, um exotische Kulturen hautnah als touristische Minderheit miterleben zu müssen.

+++ UPDATE v. 23.09.2024 +++

Afro-Migrant fährt Polizisten flach (Video)

Laut Polizeiangaben soll es sich bei der Wahnsinnstat um Widerstand gegen eine Verhaftung gehandelt haben – wie „Journal du Dimanche berichtete: Ein afrikanischer Migrant fuhr einen Polizisten in einem gestohlenen Auto nieder und flüchtete vom Tatort. Der Täter konnten dann von einer Eingreiftruppe der Polizei auf der Pariser Ringstraße im 15. Arrondissement festgenommen werden.

Der Polizist befindet sich zwar micht in Lebensgefahr, wurde notfallmedizinisch behandelt und ins Krankenhaus gebracht.

Des images d’un refus d’obtempérer qui font froid dans le dos, mais qu’il faut montrer #chesnay pic.twitter.com/BvFUReBMuI — Jean-Baptiste Marty (@jbaptistemarty) September 18, 2024

+++ UPDATE 03.09.2024 +++

Syrischer Illegaler plündert Trafik mit Gully-Deckel (Video)

Die geradezu gemeingefährlich-tolerante Kuscheljustiz gegenüber kriminellen Migranten zeigt sich auch an der bereits nüchternen Berichterstattung des System-Bolevards:

„Tagelang belagerte und plünderte ein in Syrien geborener Staatenloser, der in einem Asylheim in Bergheim bei Salzburg untergebracht ist, eine Trafik.“ (oe24)

Post-Willkommens-Staat sind einheimischen Opfer egal

„Trafikantin Angelika S. ist mit den Nerven fertig – seit Mitte der Woche ein 30-jähriger Asylwerber erstmals in ihrem Laden auftauchte und sie den Serien-Täter einfach nicht mehr loswurde: Zunächst kam der Syrer als Kunde, ohne dann die Rauch- und E-Waren zu bezahlen; später als Einbrecher, der die Auslagenscheibe der Trafik sowie den Getränke- und Zigarettenautomaten davor mit roher Gewalt zertrümmerte.“ (oe24)

Dass der wahnsinnige „Verdächtige“ eine „Rammbock-Waffe verwendete“ beeindruckte die österreichische Justiz nicht besonders: Zweimal wurde der gemeingefährliche Migrant zwar festgenommen, aber von der Justiz wieder auf freien Fuß gesetzt. Erst nachdem der Syrer am Sonntagabend wieder einen CBD-Automaten brutal knackte, kam er endlich in U-Haft kam. – Für wie lange ?

Zu sehen ist, wie der illegal Schutzsuchende ein gusseisernes Gully-Gitter aus der Straße herausstemmet und „wie einen Diskus gegen das Glas warf“.

„Nikotinabhängigkeit“

Die Betroffenheits-Erklärung des staatenlosen Asylwerbers: Aufgrund seiner starken Nikotinabhängigkeit wäre er zu den Raubzügen gezwungen worden.

Doch von einer verantwortungslosen Justiz werden die Einheimischen im Stich gelassen, wie etwa die empörte und frustrierte Trafikantin Angelika S.:

„Was muss alles passieren, bis solchen Leuten das Handwerk gelegt wird. Ich fürchte mich schon richtig, in die Arbeit zu gehen, auch meine Angestellte will kündigen, weil sie Angst hat.“ (oe24)

„Nehmen Vorfälle ernst“

Die wohl sinnlose Pseudo-Reaktion der österreichischen Exekutive: Verstärkte Kontrollen rund um Bundesasylheim. Und der linke Willkommens-Sender ORF kolportiert willig die Beschwichtigung der österreichischen Exekutive:

Die Polizei nehme solche Vorfälle grundsätzlich ernst und appelliert an die Trafikantin und andere etwaig Betroffene, immer sofort den Notruf zu wählen.

+++ UPDATE v. 30.08.2024 +++

Gestern Donnerstag erschien ein schockierendes „TikTok„-Video geteilt. Es zeigt, wie ein Schwarzer grundlos eine Axt zieht und auf Monitore im Düsseldorfer Flughafen einschlägt. Bisher wurde über den Täter nichts bekannt, außer dass er seine Tat in einem Superhelden-T-Shirt begangen hat.

+++ UPDATE v. 13.08.2024 +++

Schwarzer läuft nackt durch Paris

Was immer auch die Hintergedanken für diesen, an ur-menschliche Zeiten erinnernden, Nackt-Gang mitten in Paris waren…:

Die Aufnahmen zeigen, dass der Homo sapiens zum lockeren Wandern gemacht wurde und sich dadurch viele Zivilisationskrankheiten wie Fettleibig- oder Zuckerkrankheit erspart hätte… Nicht zum vereinsamten Leben in den Städten. Ja mehr noch:

Jener Übergang vom altsteinzeitlichen Wildbeutertum hin zur landwirtschaftlichen Revolution des Neolithikums war eine Kulturfalle: Denn schlussendlich…

…„war der Alltag der Bauern härter als der ihrer Vorfahren. … In Wirklichkeit waren es die Pflanzen, die den homo sapiens domestizierten, nicht umgekehrt. … Irgendwann ging das soweit, dass die Sapiens kaum noch etwas anderes taten, als sich von früh bis spät um (den Weizen) zu kümmern.“ (Harari)

Doch für diese landwirtschaftliche Tätigkeit war unser Körper gar nicht gemacht:

„Er wurde von der Evolution geschaffen, auf Bäumen zu klettern und hinter Gazellen herzujagen, und nicht Steine vom Boden aufzulesen und Wassereimer zu schleppen.“ (Harari, Yuval Noah: „Eine kurze Geschichte der Menschheit“)

Sehnsucht nach Nacktheit

Vielleicht also war des Schwarzen Nackt-Gang ein stiller antizivilisatorischer Protest und eine traurige Reminiszenz an dessen Herkunftsort…

Denn auch die US-Schauspielerin Halle Berry (57) frönt offen dem neuesten Mode-Schrei, dem Naked dress: In Los Angeles zeigte sie sich gestern anlässlich ihrer neuen Action-Komödie „The Union“ in einem solchen und sorgte dabei für Aufsehen.

Als Historiker gibt man sich allerdings wiederum ernüchtert: Ob die schöne US-Schwarze ohne Schönheits-OPs und den Fortschritt der modernen Medizin mit knapp 60 Sommern am Buckel so sexy in Afrikas Savannen posiert hätte?

(screenshot yahoo)

Sehnsucht alter weißer grauer Frauen

Wahrscheinlich aber ist ein Großteil der Willkommens-Kultur aber auch darauf zurückzuführen, dass sich alte, weiße, graue Frauen nach Ur-Männern sehnen. Das war auch schon bei den gelangweilten Ehefrauen der antik-römischen Oberschicht nicht anders. Manche von ihnen schlichen sich nachts nämlich in die Gladiatorenschulen… „Gladius“ hatte im Lateinischen nämlich eine Doppelbedeutung: „gladius“: „Schwert“ und „erigiertes Glied“

+++ UPDATE v. 22.05.2024 +++



Schwarzer grillt in Italien Katze auf offener Straße

Die arme Italienerin kann den Kulturbruch kaum fassen: Sie empört sich darüber, dass das, was der Asylant da über einer improvisierten Feuerstelle grillt, eine Katze sei. Dieser kann sie freilich nicht verstehen und deutet ihr an, sie soll verschwinden.

Fake asylum seeker in Italy cooks a cat for lunch. pic.twitter.com/1wazI2H52w — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 21, 2024

In Neapel haben Einheimische aber langsam, die Faxen dicke mit kultur-ignoranten Einwanderern…

Noch Fragen?

“Stop, it’s time to pray to Allah!” pic.twitter.com/Q6OP2SaSYk — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 21, 2024

+++ UPDATE v. 13.05.2024 +++



„Your a rassist!“ – „Go back to your home!“ (Video)

Mit einer sagenhaft resilient-nachhaltigen Beharrlichkeit setzt sich dieser Engländer gegen maskierte Ausländer zur Wehr, die ihn als Rassisten beschimpfen:

“Don’t touch me Abdul. Go back to your home!”

“Don’t touch me Abdul. Go back to your home!” True British patriot. pic.twitter.com/n9qy0CrdG3 — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 12, 2024

Ob das überhaupt noch möglich, ist eine andere Frage:

It looks like Islamabad but it’s Birmingham, UK. pic.twitter.com/sOZpAvPGtv — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 12, 2024

+++ UPDATE 11.05.2024 +++



Modische Islamistin: „Sie Rassist, Sie! (Video)

Ein Mann weist eine islamistisch gekleidet Frau darauf hin Frau:

„Sie haben falsch geparkt!„

Die Islamistin antwortet darauf:

„Ich trage einen Hidschab, Sie sind ein Rassist!„

Man to woman: „You parked wrong!“ Woman to man: „I have a hijab, you’re a racist!“ The curtain falls. pic.twitter.com/0XbTMLgOrs — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 9, 2024

„Kein Durchgang! Wir beten zu Allah!“

Nordpark Essen: Fast alle Frauen trage Hijab

In Nordpark in Essen, Germany, almost all women wear hijab. https://t.co/FBPaNqLMCW pic.twitter.com/sMNpaP3qGl — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

+++ UPDATE v. 10.05.2024 +++



Rom: Schwarze Illegale greifen beliebig Menschen an

Vor dem Bahnhof Rom Termini, greifen illegale „Asylbewerber“ ohne Papiere, aber offenbar voller Drogen, Römer und Touristen an. Die Lage ist auch in Italien außer Kontrolle. Egal, ob die italienische Ministerpräsidentin Massenabschiebungen versprochen hatte.

This is a dramatic situation in Rome Termini station where undocumented „asylum seekers“ attack Romans and tourists. A situation completely out of control. Giorgia Meloni promised us mass deportations but she didn’t do it. We need to restore order and discipline. pic.twitter.com/II2uxLUD1G — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

Spanien: Marokkaner zerlegen Bar

Marokkanische „Asylbewerber“ zerstören eine Bar in Girona, Spanien.

Moroccan “asylum seekers” destroy a bar in Girona, Spain. Is this Europe where you want to raise your children? pic.twitter.com/RzDPr5kTWz — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

+++ UPDATE v. 20.01.2024 +++



Barcelona: Afrikanische Migranten rauben Touristen aus

Zwei afrikanische Migranten rauben mitten in Barcelona einen betrunkenen Touristen aus. Auffallend ist die menschenverachtende Hartnäckigkeit, mit der das Opfer, das sich nicht einmal mehr wagt, sich zu wehren, zu Boden gebracht wird.

Moroccan cultural enrichers rob a tourist in Barcelona. In Europe we need mass expulsions not in words but in deeds. pic.twitter.com/9Ufe9oCIAW — RadioGenoa (@RadioGenoa) January 18, 2024

Massen-Grillen in Frakfurt

German native is shocked by what he sees in Frankfurt, Germany. pic.twitter.com/wXYb1ymqEc — RadioGenoa (@RadioGenoa) May 10, 2024

Massen-Koran-Beten in Stockholm

+++ UPDATE v. 21.10.2023 +++



Brandstiftung, Raub, Schlägereien, Notdurft in Telefonzellen

In Rom wurde eine Frau auf offener Straße brutal ausgeraubt:

In Rome, cultural enrichment steals purse from an elderly Italian woman in wrong neighborhood. pic.twitter.com/omrrYlYm0g — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 20, 2023

In Italien kommt es regelmäßig zu Kämpfen unter Migrantenbanden verschiedener nationaler Herkunft. In Udine zum Beispiel gerieten Afghanen und Pakistaner am helllichten Tag aneinander.

Cultural enrichment between Afghans and Pakistanis in Udine with knives, clubs and chairs. We are hostage of these criminals dumped in Italy by NGOs. We need mass expulsions. pic.twitter.com/b5ZA6Ck3cy — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 19, 2023

In Deutschland importieren Migranten den Nahostkonflikt und entzünden brennende Barrikaden in der Nähe geparkter Autos:

The situation in Germany is out of control. The uncontrolled and indiscriminate immigration imposed by the EU with the collaboration of NGOs has brought the conflicts of the Middle East to the heart of Europe. Soon it will happen in your neighborhood in Europe too. Know this. pic.twitter.com/Ny6QS2rcmc — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 20, 2023

In Griechenland skandierten Tausende Illegaler, „AllahU-Akbar“-Rufe um den Hasmas-Terror zu feiern:

Thousands of illegal immigrants in Greece shouting „Allah Akbar“. These are the same people who celebrated the massacre of Islamic terrorists Hamas in Israel. Soon they will be in your neighborhood in Europe. This madness must be stopped now. pic.twitter.com/ZsMSUDQ0aI — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 19, 2023

Große Probleme bereitet vielen der Neuankömmlingen die Adaptierung westlicher Toilettenkultur. In London verrichtet eine Schwarze ihr großes braunes Geschäft in einer öffentlichen Telfonzelle. Seelenruhig wischt sie sich ihren Riesen-Hintern ab. während Menschen die Straße entlang gehen und Autos in der Nähe fahren:

Dasselbe tat in Italien tat ein Migrant: Und zwar tagsüber zwischen geparkten Autos, in unmittelbarer Nähe eines Parks. Aber auch in der für seine Sauberkeit berühmten Schweiz zeigen Videos Migranten, wie er mitten auf der Straße, spazieren gehend, vor sich hin uriniert. Daneben, nur ein paar Meter entfernt essen Einheimische in einem Restaurant.

Aber auch in der für seine Sauberkeit berühmten Schweiz zeigen Videos Migranten, wie er mitten auf der Straße, spazieren gehend, vor sich hin uriniert. Daneben, nur ein paar Meter entfernt essen Einheimische in einem Restaurant.Kommentatoren warnen auch vor ähnlichen Vorfällen in ganz Europa. Immer mehr Menschen auf dem Kontinent haben endgültig die Schnauze voll von der unkontrollierten Migrations-Agenda globalistischer und EU-Eliten.

+++ ERST-Artikel vom 3.10.2023 +++



Ein Illegaler prügelt sich in Rom am helllichten Tag an einem Busbahnhof, wird dann selbst niedergeschlagen und weggezerrt.

Ein anderer Illegaler zertrümmert in Rom aus purer Langeweile zehn Autos mit einem Hammer.

From Lampedusa to Rome, cultural enrichment destroys 10 cars with a hammer out of boredom https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/BdV2n9F9bM — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 29, 2023

In Padua bewerfen gewalttätige Einwanderer Einheimische in edler Einfachheit mit Glasflaschen.

From Lampedusa to Padua, cultural enrichment throws glass bottles at Italian residents https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/j8XEOs0Lcp — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 29, 2023

In Mailand erledigt ein erwachsener Migrant sein „großes Geschäft“ auf offener Straße.

Tourists film cultural enrichment defecating on the street in Milan. Proud of his action, he also takes a souvenir selfie of his ass https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/ulLKiJS8Yp — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 28, 2023

„Wertvoller als Gold.“ (EX-EU-Parlamentspräsident Martin Schulz)

So ein Satz lässt sich vielleicht noch durch die eigene Bildungsferne des SPD-Kanzlerkandidaten erklären. Entschuldbar ist er nicht.

Hier noch ähnliche Vorfalle:

https://www.unser-mitteleuropa.com/back-to-the-roots-nackter-schwarzer-immigrant-auf-u-bahn-gleisen-in-paris/

https://www.unser-mitteleuropa.com/kulturschock-in-afghanistan-ungarischer-fremdenlegionaer-zeuge-von-schaefern-mit-ziegen-geschlechtsverkehr/

https://www.unser-mitteleuropa.com/neue-normalitaet-in-italien-afrikaner-vergehen-sich-an-ziegen-und-huehnern-und-verspeisen-hauskatzen/

Und wenn wir Glück haben, ist der Schutzsuchende friedlich, so wie dieser Facharbeiter:

https://youtu.be/hhG_zufRw7M

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. *** *** *** *** Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen. Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.