Versucht die EU, Frieden in der Ukraine zu verhindern?

Die EU gefährdet mit ihrer Ukrainepolitik nicht nur die Region – sondern auch ihre eigene Sicherheit.

Wer die EU-Politik in Bezug auf die Ukraine verfolgt, kommt aus dem Staunen kaum mehr heraus. Just in dem Moment, als Verhandlungen für einen Waffenstillstand auf den Weg gekommen sind und sich eine Entspannung zwischen Washington und Moskau abzeichnet, legt die EU dem Friedensprozess Steine in den Weg, wo sie nur kann. (…)

Sind sie bereit, die Möglichkeit eines Friedens zu opfern für die Aufrechterhaltung eines gescheiterten Narrativs?

Das wäre in der Tat, nach allen schweren Fehlern und Versäumnissen der letzten drei Jahre, der schwerste aller Fehler.

Weiterlesen auf berliner-zeitung.de

ELON MUSK: „Masseneinwanderung ist Wahnsinn und wird zur Zerstörung jedes Landes führen, das ungezügelte Masseneinwanderung zulässt.“

Ein Land ist nicht seine Geografie. Ein Land sind seine Menschen. Das ist ein grundlegendes Konzept.

🚨 ELON MUSK: „Mass immigration is insane and will lead to the destruction of any country that allows unfettered mass immigration.

A country is not its geography. A country is its people. This is a fundamental concept.“ pic.twitter.com/Bs0bBVT6zD

