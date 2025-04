Anti-Terror-Blöcke-Hersteller wird von Lego verklagt

Bild: picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Zum „Schutz“ der Erfurter Domfestspiele in Thüringen wurden jüngst bunte Betonblöcke justiert.

Diese ähneln allerdings bewusst oder auch nicht den „guten alten“ Legosteinen in dem entsprechend „riesigen Dimensionen.

Lego klagt Hersteller

Bunte Anti-Terror-Betonblöcke, die aussehen wie Legosteine, wurden in Thüringen aufgestellt, um die Erfurter Domfestspiele zu schützen. Lego klagt nun allerdings gegen einen Hersteller, der die Formen für die Blöcke vertreibt, wie auch die Bild berichten konnte.

Der dänische Konzern Lego zieht nun also in einem Eilverfahren gegen die Firma „BETONBLOCK“ aus Heerhugowaard (Niederlande) vor Gericht. Das Unternehmen stellt Formen für tonnenschwere Anti-Terror-Betonklötze her und vergleicht diese mit Legosteinen. Der daraus resultierende Vorwurf ist fraglos Markenrechtsverletzung.

In diesen Stahlformen, die der niederländische Hersteller produziert und vertreibt, werden später die Anti-Terror-Poller aus Beton eingegossen.

Die Stahlformen werden Kunden angeboten, die später darin die Betonblöcke gießen können. Diese sollen dann Festivals, Volksfeste oder Weihnachtsmärkte vor Terroranschlägen schützen. Also dort, wo man also kein Spielzeug vermutet, dennoch könnte man annehmen, es verharmlose die latente und immer „alltäglicher“ werdende Gefahr von Terroranschlägen.

Wirbt mit „Noppensystem wie bei Lego-Steinen“

Auf der Website der holländischen Firma wird allerdings mit „vielseitigen Formen für Beton-Legoblöcke“ und einem „Noppensystem wie bei Legosteinen“ geworben. Eben genau das bringt den dänischen Spielzeugriesen nun jedoch auf die Palme.

Der nach Umsatz größte Spielwaren-Konzern der Welt befürchtet, dass seine Marke verwässert wird und sich „Lego“ zu einem Allgemeinbegriff für alles mit Noppen entwickelt.

Die weltbekannten kleinen bunten Steine, die Lego seit 1949 produziert, sind für ihre vielseitigen Formen und Noppen zum Zusammenstecken bekannt

Gegenüber dem NOS erklärte Lego-Anwalt Jeroen Boelens, „die Marke Lego wird auf eine Weise verwendet, die Schaden anrichtet.“ Mit der Klage wolle Lego verhindern, dass künftig jedes zusammensteckbare Beton-Ungetüm als „Lego“ durchgeht.

