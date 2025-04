Eu als Papiertiger gegenüber Trump-Zöllen ?

Nachdem Donald Trump hat der EU den Handelskrieg erklärte, schwenkte Brüssel verzweifelt auf Appeasementpolitik mittels einer Verhandlungslösung: Die EU habe Zollfreiheit auf amerikanische Industrieprodukte und Autos an, sollte Washington dies erwidern – wie „Politico“ berichtete.

Trump unbeeindruckt

Nach Angaben des Weißen Hauses müsste allerdings die EU, US-Energieträger im Wert von 350 Milliarden Dollar kaufen. Hätten sich doch laut Trump die Europäer „schlecht benommen“, weil sie nicht genug amerikanische Waren kauften, und jetzt die Zeit gekommen sei, dafür zu bezahlen.

EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen deutete, die Kommission wäre bereit, europäische Interessen zu verteidigen, sollten die Verhandlungen scheitern.

Bereits geplant ist ein 25 Prozent-Zoll auf eine Reihe von US-Produkten vorbereitet, darunter Soja, Orangensaft, Stahl, Aluminium, Kosmetika und Kleidung. Die erste Runde der Maßnahmen würde am 16. Mai in Kraft treten, die zweite erst im Dezember. Die EU gibt zumindest vor, sich zu wehren: Indem sie ein Signal sendet, in der Lage und willens zu sein, ihre wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen.

Allerding sind die Mitgliedstaaten gespalten: Während Frankreich und Deutschland auf harte Maßnahmen drängen, sind Irland und Italien vorsichtiger, aus Furcht vor einer Eskalation und großem Schaden für den europäischen Dienstleistungssektor, insbesondere der Technologie- und Pharmaindustrie.

Brüssel freilich verfügt über das „Anti-Coercion Instrument“ (ACI) gegen digitale Dienste und Banken in den USA. Diese kommerzielle „schwere Artillerie“ kam bisher jedoch noch nie zum Einsatz, mehreren Mitgliedstaaten sei noch zu früh. Vorerst nun also geht die Kommission schrittweise vor: Zunächst will man auf US-Zölle im Stahl- und Aluminium-Bereich reagieren.

EU-Handelskommissar Maroš Šefčović erklärte:

„Wir sehen noch nicht das amerikanische Engagement, das zu einer für beide Seiten akzeptablen Lösung führen würde.“

EU – Papiertiger ?

Zwar bemüht sich EU, mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen, aber im Hintergrund stehen auch politische Erwägungen. Naturgemäß bemüht sich das national-konservative Italien, angeführt von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, um eine konziliante Lösung gegenüber Trump.

Norwegen allerdings, zwar Nicht-EU-Mitglied, trotzdem aber ein wichtiger Akteur auf dem Energiemarkt, soll von Brüssel das Versprechen erhalten haben, so wenig wie möglich in den Zollkrieg hineingezogen zu werden. Die Frage ist nicht mehr, ob es eine Antwort auf Trumps Maßnahmen geben wird, sondern nur mehr wie weit die EU eskalieren wird, um ihre kommerzielle Atomwaffe einzusetzen.

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.