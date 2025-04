Brian Berletic zur Kontinuität der Agenda in der Hegemonial-Politik der USA – Teil I

8.4.2025: Brian Berletic im Interview durch Rasheed M. zur USA-Globalpolitik | Quelle: Screenshot YouTube – The Red Pillar Diaries

Der US-amerikanische geopolitische Analyst und Enthüllungsjournalist Brian Berletic versucht die Frage zu klären, welche Kräfte die Außenpolitik der USA bestimmen: Ist es die jeweilige Administration in Washington D.C. oder sind es Interessensgruppen, die sich dahinter verbergen und für die Kontinuität in der US-Kriegspolitik über alle Parteigrenzen hinweg sorgen?

Müssen selbst „US-Friedenspräsidenten“

der Kriegspolitikdes Tiefen Staates folgen? – Teil I

Rasheed M.: Grüße an alle und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der „Red Pill Diaries“! Ich bin Ihr Gastgeber Rasheed und habe meinem Kollegen und Freund Brian Berletic von „New Atlas“ in der Show. Wie geht’s, Brian?

Brian Berletic: Hallo, … Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und ich freue mich auf unsere Diskussion!

Rasheed M.: Brian, fangen wir mit dem Billionen-Dollar-Budget [für US-Verteidigung] an. Ich habe heute Morgen einen Premium-Stream gemacht und darauf hingewiesen, wonach das Büro des HUD [US-Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung] informierte, dass es 20 Milliarden Dollar kosten würde, Obdachlosigkeit und weitere 40 Milliarden, um Armut in den Vereinigten Staaten vollständig zu beseitigen. Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine mindestens 172,4 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, doch prahlen damit, ihr Kriegsbudget – auf über eine Billion Dollar aufzustocken. Wie kann das zu „Amerika Zuerst“ passen, wenn Obdachlose und Menschen, die dringend Hilfe brauchen, in Amerika vernachlässigt werden?

Brian Berletic: Nun, das ist der Trick: Wenn Präsident Donald Trump und seine Regierung von „America First“ sprechen, gilt es erst abklären, was sie unter Amerika verstehen. Sie sprechen nicht vom amerikanischen Volk – das ist nur ein Werbegag während des Wahlkampfes: Für sie besteht Amerika aus wenigen Finanzmonopolen zur Unternehmensfinanzierung und Firmen, wie Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, sowie auch große Öl-, Finanz-, Pharma- und Landwirtschaftsunternehmen etc.

Wenn man sich das Rekord-Verteidigungsbudget über 1 Billion USD-Dollar ansieht – ich habe es gerade gelesen: Das ist also der „Friedenspräsident“, der ein Eine-Billion-Dollar-Budget plus auf den Weg bringt. Wie wir gerade vor der Live-Schaltung besprochen haben, wird jedes einzelne der Programme innerhalb dieses Ein-Billion-Dollar-Budgets mit ziemlicher Sicherheit das Budget samt Zeitplan überziehen. Das heißt, das Budget wird noch viel größer als eine Billion ausfallen… Doch, wie bringt man die Wahlversprechen, welche Trump während des Wahlkampfs verkündete, in Einklang mit dem, was wir jetzt erleben? Wir sehen, dass alle Kriege, die Donald Trump beenden wollte, unvermindert und ungebrochen weitergehen. Inzwischen werden zusätzliche Kriege geplant, vorbereitet und im Fall des Jemen, während wir hier sprechen, gerade geführt und angeheizt.

Angesichts dessen sage ich den Leuten immer wieder, dass Präsident Trump nicht eines Tages aufgewacht ist und sagte: „Hey, Pete [Hesgeth, US-Secretary of Defence], kannst Du nicht einfach ein Eine-Billion-Dollar-Verteidigungsbudget auf die Bühne stellen?“ Nein – das macht vielmehr der Schattenstaat [Deep State] – das war von Anfang an so geplant. Alles, was Letzterer seit Jahren verlauten liess, war:

Wir brauchen mehr Geld.

Wir müssen das Militär ausbauen.

Wir müssen gleichzeitig mit Russland, China und dem Iran kämpfen.

Wir müssen für solche Kriege bereit sein.

Nur, so kommt man zu einem Eine-Billion-Dollar-Verteidigungsbudget:

Man bekommt kein Eine-Billion-Dollar-Verteidigungsbudget, wenn man nur vorhätte, sich aus der unipolaren Hegemonie zurückzuziehen, um sich nach innen auf Amerika zu konzentrieren!

So, kommt man nicht zu einem Eine-Billion-Dollar-Verteidigungsprojekt: Man bekommt es, wenn man das Imperium weiter betreibt, obwohl es immer unhaltbarer erscheint. Es werden jene Länder zu Gegnern erklärt, die unter keinen Umständen an einem Krieg gegen die USA interessiert sind. Aufgrund der Reaktion auf ihre nicht enden wollende Aggressionen müssen die USA Ihren Militarismus und Expansionismus immer weitertreiben! Das ist es, was wir in Echtzeit erleben.

Inzwischen sind die Leute wegen den Zöllen aufgewacht. Ich sah viele Menschen, die Präsident Trump und seine Regierung sehr enthusiastisch unterstützt haben oder zumindest gegenüber der Administration positiv eingestellt waren. Doch, mittlerweile gibt es Leute, die fragen, was Trump da macht und was das Ganze soll? Weil es nicht den Wahlversprechen entspricht, wobei dieses Eine-Billion-Dollar-Verteidigungsbudget für diese Leute noch oben darauf kommt!

Rasheed M.: Ich möchte Ihnen einen kurzen Clip vorspielen und Sie direkt danach um Ihre Meinung fragen. Er dauert etwa eineinhalb Minuten – schauen Sie sich das an:

Einige anfängliche Gewinne erzeugten die Hoffnung, dass sich die Zollturbulenzen beruhigt haben könnten, aber am Ende des Handelstages befand man sich wieder im Minus. Sehen Sie selbst:

Der Dow Jones stürzte um mehr als 300 Punkte ab – der Nasdaq verlor 335 Punkte und der S&P schloss mit einem Minus von fast 80 Punkten ab. Schalten wir zu unserer NBC 10-Verbraucherschutzreporterin Bianca Beltran:

Bianca, was gibt es Neues aus dem Weißen Haus? Nun, Priscilla, das Weiße Haus sagt, dass Präsident Trump nicht nur nicht nachgibt, sondern sogar noch mehr Zölle auf China androhe, falls China die Zölle, die es heute Nacht um Mitternacht über die USA verhängt hat, nicht wieder aufhebt. Der Präsident sagt, er werde die Zölle gegen China um 50 % erhöhen, was eine Gesamtsumme an Zöllen über 104 % ergäbe. Dies ist die Reaktion auf die Einführung von 34%-Zöllen durch China gegen die USA, nachdem die USA ihrerseits 34%-Zölle über China verhängt hatten.

Nun sind die USA und China, die beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Solange wir uns bekämpfen, könnten die Märkte weiterhin Einbußen erleiden. Als Reaktion auf Trumps Drohung ließ das chinesische Handelsministerium Folgendes verlauten:

„Die Gegenmaßnahmen, die China ergriffen hat, zielen darauf ab, seine Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen zu gewährleisten und die normale internationale Handelsordnung aufrechtzuerhalten!“

Nun, findet der Präsident heute im Senat nicht viel Unterstützung für seine Zölle. Seine Handelsbeauftragte, Senatorin von Massachusetts, Elizabeth Warren, erschien vor dem Finanzausschuss des Senats und sagte, dass sie nicht gegen Zölle als Konzept sei, aber Einwände dagegen habe, wie der Präsident dabei vorgehe:

Zölle können ein Instrument sein, um den [Industrie-]Aufbau in Amerika zu unterstützen, aber Trump hat Zölle eingeführt – dann wieder abgeschafft – dann wieder eingeführt – dann wieder abgeschafft, ohne Sinn und Verstand!

Weder das Weiße Haus noch sein Handelsberater haben einen Zeitplan vorgelegt, wann der Präsident mit Aufhebung der Zölle rechne. Bis dahin heißt es abzuwarten…

Also, Brian, wie immer leben wir im Westen in der Bizarro-Welt [fiktiver Planet, der in amerikanischen Comics auftaucht], wo oben unten, unten oben und wo innen außen und außen innen ist! Wenn der Westen etwas eskaliert oder jemanden angreift, dann sagen sie einfach: „Reagiert nicht, sonst machen wir XYZ!“ Mit anderen Worten: „Entwaffne Dich und lass uns freie Hand oder du wirst sehr viel einstecken müssen. Was soll man zum politischen Verhalten des „Friedenspräsidenten“ sagen, der die ganze Welt angreift?

Brian Berletic: Nun, wie wir schon Anfang dieser Woche über diese Zölle festgestellten, ist es offensichtlich, was die Vereinigten Staaten versuchen: Präsident Trump kann zum Kampf gegen den „Deep State“ sagen, was immer er will, doch das entspricht dem Gebot der Stunde des „Deep State,“ um die Vormachtstellung der USA um jeden Preis zu halten – darauf zielen all diese Zölle ab!

Das Hauptziel richtet sich gegen China. China ist ein Land, das in Bezug auf die Bevölkerung vier- bis fünfmal größer als die Vereinigten Staaten ist. China verfügt über eine ungleich größere industrielle Basis als die Vereinigten Staaten. Ich spreche ständig darüber: In China schließen jedes Jahr Millionen mehr ihre Studium in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik ab. China hat eine Weltklasse-Infrastruktur. Die Vereinigten Staaten können das jetzt nicht [mehr] nachholen – nicht in einem Jahrzehnt. Die USA werden über keine Infrastruktur, wie sie chinesische Bürger genießen, verfügen:

Die Vereinigten Staaten werden nie eine solche Infrastruktur besitzen, solange über die Vereinigten Staaten dieses System herrscht.

Wie kann man gegen ein Land konkurrieren, welches größer und stärker ist und immer mächtiger wird und selbst in Bezug auf militärische Macht gleichzieht? Was versucht man [im Westen]? Das Spielbrett zu kippen, um absolut alles zu zerstören. Das Spiel [um Wirtschafts-Hoheit] auf eine so böswillige und unvorhersehbare Weise zu stören und nur zu hoffen, dass China nicht, wie die USA, reagiert, um sich vor amerikanischen Ambitionen zum Erhalt ihrer Vormachtstellung, zu schützen.

Eine Vorherrschaft des Westens über die ganze Welt ergibt überhaupt keinen Sinn. Es wäre irrational, unhaltbar und für die Vereinigten Staaten, die nur etwa 4 % der gesamten Weltbevölkerung stellen, völlig verrückt, ihre Vorherrschaft auf 96% der übrigen Welt auszudehnen. Die Vereinigten Staaten sollten reindustrialisieren, aber das sollte nicht mit Taktiken, welche die globale Stabilität gefährden, einhergehen. Sie könnten es langsam, schrittweise und in einer Weise versuchen, die sowohl den Vereinigten Staaten insgesamt als auch dem amerikanischen Volk zu Hause zugutekäme, ohne es mit Inflation, die wir nun schon seit acht Jahren erlebt haben und das amerikanische Volk erdrückt, zu ersticken.

Ich bin Amerikaner, habe Freunde und eine Familie, die noch in den Vereinigten Staaten leben. Doch alles, was ich über die letzten acht Jahren gehört habe, war die drückende Last aufs Volk, nachdem Trump mit den Zöllen begann und Joe Biden die Zölle noch weiter erhöhte, jetzt noch gefolgt von dieser neuen Welle an [Straf-] Zöllen.

Das könnte auch ohne jene Auswüchse erreicht werden. Doch, das Ziel hier scheint nicht, die amerikanische Industrie wiederzubeleben oder sich um das amerikanische Volk zu kümmern: Es geht darum, um jeden Preis die Vormachtstellung [über die Welt] zu erhalten. Diese Sonderinteressen Washingtons und an der Wall Street, denen die Administration Rechenschaft schuldet, entsprechen nicht jenen Bürgern, die dafür aufkommen. Es zahlen noch jene Nationen, welche die USA als Stellvertreter [Proxy] gegen ihre Gegner im Ausland oder sogar gegen das amerikanische Volk zu Hause, einsetzen. Letztere haben die Konsequenzen zu tragen, doch die Vertreter der Sonderinteressen erzielen die Vorteile.

Die linken, rechten, verbotskulturellen und konservativen Gedankenspiele dienen dazu, die amerikanische Bevölkerung davon zu überzeugen, dass ihre Nachbarn ihre Feinde seien. Washington und Wall Street tauchen auf ihrem Radar überhaupt nicht auf. Deshalb kommen sie damit auch durch und ich höre die Leute nur sagen:

„Brian, ist nicht zumindest Kamala Harris besser als Joe Biden?“

„Brian, bist du nicht froh, dass diese ganze DEI [Diversität, Equity/Gleichheit, Inklusion] Geschichte aus den USA verschwunden ist?“

Ich beobachte immer noch, wie USAID und NED (National Endowment for Democracy) nach wie vor ohne Unterbrechung weltweit weiterfunktionieren. Alles lief nur nach einer Lockvogeltaktik mit limitierter Ausführung jener Dinge, welche die Trump-Administration tat. Alle grundlegenden Probleme, über welche sich alle unter Biden beschwert hatten, bestehen nicht nur weiter, sondern weiten sich aus. Doch, die Menschen bleiben aufgrund ihrer parteilich vorgegebenen Einstellung, davon unberührt!

Rasheed M.: Brian, ich muss das fragen: Sie und ich, wir reden über Dinge, die sich hinter den Kulissen abspielen, aber warum scheinen viele Menschen so verblendet, indem sie die Realität der Handlungen Trumps, nicht erkennen können bzw. die Realität für eine Illusion halten. Warum sind sie so darauf fixiert? Das hatten wir schon während der Amtszeit von Obama und auch während der von Biden. Warum sind sie so auf Persönlichkeiten fixiert, anstatt auf die politischen Ergebnisse?

Brian Berletic: Das ist einfach ein unglücklicher Aspekt der menschlichen Natur:

Menschen tendieren mehrheitlich dazu ihren Emotionen zu folgen, bevor sie Vernunft und Logik strapazieren!

Es ist einfach so, dass jeder Mensch, auch ich, damit zu kämpfen habe. Wenn man es [den Einsatz der Vernunft] oft genug übt, wird es zur Gewohnheit, aber es ist nichts, was jedem in die Wiege gelegt wird.

Menschen in Amerika erinnern mich daran und sagen: „Brian, Du verlangst [zu] viel. Es gibt viele Menschen, die sich abmühen müssen, um über Wasser zu bleiben!“

Das trifft absolut zu. Leute haben oftmals zwei oder drei Jobs. Wenn sie in einer Beziehung leben, müssen oft beide Partner arbeiten und können sich keine Kinder leisten. Falls sie Kinder bekommen, haben sie oft das Problem, ob sie sich z.B. ärztliche Behandlungen und Krankenstände leisten können… Dazu leiden viele der Menschen unter den Preissteigerungen der letzten acht Jahre.

Ich höre immer wieder Leute, welche Erhöhung der Löhne einfordern. Doch, man kann nicht nur die Löhne erhöhen: Was man hingegen durchsetzen müsste, wäre die Lebenshaltungskosten zu senken! Damit würde man den Menschen helfen. Denn, wenn man nur Löhne erhöhte, würden Unternehmen die Preise nachziehen, was die Lohnerhöhungen wieder zunichtemachte… Politik und Unternehmen wissen, dass die Leute den Trick nicht durchschauen und kommen immer wieder damit durch.

Die von den USA unterstützten politischen Parteien wenden hier in Thailand den gleichen Trick an. Bei jeder Wahl geht es darum die Löhne zu erhöhen, was in Folge durch Preissteigerungen wieder verloren geht… So werden die Menschen ausgetrickst. Es wird nichts gemacht, um den Menschen zu helfen. Genauso verhalten sich auch die beide Parteien in Washington, welche letztendlich für Wall Street arbeiten, doch nicht für die Bürger! Präsident Donald Trump wird nicht für das amerikanische Volk arbeiten: Er selbst ist kaltschnäuziger Milliardär, der für noch größere Milliardäre arbeitet.

Ich möchte noch etwas sagen, weil wir zu Beginn über diesen Einen-Billion-Dollar-Etat des US-Verteidigungsministeriums gesprochen hatten:

Teilnehmer im Bild oben: Penny Nance, CEO von Concerned Women for America; Tim Phillips, Präsident von Americans for Prosperity; Matt Schlapp, Vorsitzender der American Conservative Union; Leonard Leo, Executive Vice President der The Federalist Society; Ralph Reed, Vorsitzender der Faith & Freedom Coalition; Marjorie Dannenfelser, Präsidentin der Susan B. Anthony List; Ed Feulner, Gründer und amtierender Präsident der Heritage Foundation; Tim Goeglein, Vizepräsident für Außenbeziehungen, Focus on the Family; und Bob McEwen, ehemaliger Kongressabgeordneter und Geschäftsführer des Council for National Policy.

Wenn man sich das „Projekt 2025“ [der Heritage Foundation – mit ihrem Gründer Edwin Feulner im Foto oben, vorne links] ansieht, dann sind das keine Ideen, die Präsident Trump gerade erst eingefallen wären. Es sind neokonservativ korporativ finanzierte Denkfabriken, die all dies ausarbeiten – lange bevor jemand seinen Fuß ins Oval Office [ins Weiße Haus] setzt. Wenn man das „Project 2025“ studiert und unter dem Kapitel fürs Verteidigungsministerium als Suchbergriff „Erhöhung“ eingibt, wird die Fülle der geforderten „Erhöhungen“ für Ausgaben von Armee, Marine, Luftwaffe oder z.B. für die Produktion von Lockheed Martin F-35 Kampfflugzeugen etc., deutlich gemacht.

Worum geht es hier und warum wird das gemacht? Weil die USA China immer einen Schritt voraus sein möchten. [China] darf den kollektiven Westen nicht übertreffen – egal, wie irrational das erscheint… Man will nicht zulassen, dass Amerika übertroffen wird – doch, das entspricht einer irrationalen Wahnvorstellung und der Denkweise, in der die Vereinigten Staaten gefangen scheinen.

Zugleich möchte ich empfehlen, sich auch Anhörungen im Kongress anzuhören. Diese Anhörungen finden mehrmals im Monat zu allen möglichen Themen statt, wobei Experten aus den verschiedenen Denkfabriken, welche die Außen- und Innenpolitik der USA vorantreiben, zugegen sind.

Man kann dort die wahren Einstellungen, die durch ihe Köpfe gehen, erfahren, zumal sie nicht auf einem Podium stehen oder mit der Öffentlichkeit kommunizieren: Man erfährt, wie parteiübergreifend alles angelegt ist, so beispielsweise:

wie sehr sie alle hinter den Zöllen stehen, um China auszupressen.

wie man sich im Ausland einmischt und offen über Regimewechsel spricht.

Leute, die Trump unterstützen – wenn es z.B. um die „Zerschlagung von USAID“ geht, geben Sie zu, dass die Organisation nicht zerschlagen wurde und all die Programme weiterlaufen – sie mussten [nur] gestrafft und aktualisiert werden, um weiter zu machen. Es änderte sich nichts: Es wird vielmehr nur noch schlimmer:

Sie benutzen diese Rhetorik, „Make America Great Again“ als Nebelkerze, sodass die Kontinuität der Agenda weitergeht!

Rasheed M.: Es gibt Bestrebungen der US-Administration den Panamakanal chinesischem Einfluss zu entziehen…

Pentagon-Chef, Pete Hesgeth nahm am Dienstag in Panama an der Einweihung eines neuen, von den USA finanzierten Docks auf der Vasco Nuñez de Balboa Naval Base teil und pries die Anlage als Symbol für das gemeinsame Engagement und die Sicherheit des Kanals, nachdem Präsident Donald Trump wiederholt angedroht hatte, diese wichtige Wasserstraße zurückzufordern – Zitat: „China hat diesen Kanal nicht gebaut! China betreibt diesen Kanal nicht und China wird diesen Kanal nicht instrumentalisieren,“ erklärte Hesgeth in seiner Rede und weiter: „Gemeinsam werden wir den Panamakanal vor dem Einfluss Chinas zurückerobern und werden dies zusammen mit anderen fähigen gleichgesinnten Verbündeten und Partnern tun. So sieht Frieden durch Stärke aus!“

Wenn Hesgeth erklärt, dass Frieden auf Stärke beruhe, scheint das konfrontativ. Es provoziert und schafft Feindbilder, doch versucht die Position der USA zu rechtfertigen, um die Welt zu beherrschen…

Die Vereinigten Staaten streben danach Handelsrouten zu kontrollieren, um andere Nationen damit erpressen zu können. Was sagen Sie dazu, dass dies nicht unter Biden, sondern jetzt unter dem „Friedenspräsidenten“ geschieht?

Brian Berletic: Ja, der „Friedenspräsident“, der Frieden durch Stärke predigt…

Doch, was wir nur erhalten, ist Frieden durch fortwährenden Krieg! Alles andere stellt eine glatte Lüge dar! Die USA befinden sich seit dem Amtsantritt von Präsident Trump jeden einzelnen Tag im Krieg. Es ist nicht so, dass es unter Präsident Trump in dieser Hinsicht besser geworden wäre:

Die USA befinden sich seit der Wende zum 21. Jahrhundert im ständigen Krieg: Sie erscheinen gegenüber Frieden, Wohlstand und Fortschritt als die gefährlichste Nation unseres Planeten!

Das setzte schon lange vor der Jahrtausendwende ein. Doch, wenn man sich das 21. Jahrhundert ansieht, wird es offensichtlich. Es spielt keine Rolle, welcher Präsident im Amt war. Man kann sehen, wie jeder Krieg an den nächsten Präsidenten weitergereicht wurde und wie jeder Präsident den Boden für künftige Konflikte, die der Deep State führen wollte, vorbereitet hat. Wir konnten mitverfolgen, wie Präsident Donald Trump dies in seinen ersten vier Jahren im Amt angefangen hat und jetzt fortsetzt.

Was die Besessenheit gegenüber dem Panamakanal angeht, leitet sich das aus der langjährigen Politik der USA ab: Die USA kann China nicht frontal bekämpfen, weil China einfach zu groß ist. Die USA können auch keinen Krieg gegen China vor der chinesischen Küste führen und gewinnen. Was die USA hingegen tun können, ist den chinesischen Seehandel ins Visier zu nehmen, weil das chinesische Militär nicht, wie das US-Militär darauf angelegt ist, militärische Macht weltweit zu projizieren: China hat nur eine [ausländische] Basis in Dschibuti am Horn von Afrika, die unter UN-Mandat steht, während die USA Hunderte von Stützpunkten auf der ganzen Welt unterhalten. Es ermöglicht den USA, insbesondere den chinesischen Seehandel ins Visier zu nehmen – das ist der Plan! Die USA setzen ihre Besessenheit mit dem Panamakanal direkt mit China in Verbindung, wie sie auch die geforderte Annexion von Grönland mit China und auch Russland verknüpfen.

Das alles wurde nicht nur im „Project 2025“ und der America-First-Initiative vorgegeben, von Denkfabriken, die mit der Trump-Administration seit Amtsantritt in Austausch stehen. Leute könnten behaupten, dass dies zwei verschiedene Dinge wären: Weil die Trump-Administration, unter ihrer Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes [DNI], Tulsi Gabbard, selbst einen Bericht hat veröffentlichen lassen, in dem Russland, China, Iran und Nordkorea, allesamt die designierten Buhmänner des Tiefen Staates, auch als die Feindbilder der Trump-Administration, welche vermeintlich den Tiefen Staat bekämpft, dargestellt werden.

Auch hier wird alles ganz offensichtlich, aber die Leute möchten es leugnen: Sie wollen nicht zugeben, dass sie hinters Licht geführt werden. Doch, ich möchte den Leuten nur sagen, dass sie sich an den Ton im Kommentarteil der Livestreams vor ein paar Monaten erinnern mögen, als sie beispielsweise meinten:

„Brian, ich glaube, Sie haben den Verstand verloren!“

„Brian, Sie haben ein Trump-Derangement [Geistesstörungs]-Syndrom!“

“Trump ist noch nicht einmal eine Woche im Amt und Sie sagen all diese Dinge!“

Trotzdem hatten wir in allem vollkommen recht, denn es steht in den Strategiepapieren. Das Imperium [die Ausrichtung desselben] ist nichts, was man geheim halten kann: Man muss es zu Papier bringen. Man versucht einen Konsens anzustreben. Das tun sie durch besagte Strategiepapiere und durch die Mainstream-Medien. Wenn man weiß, wo man suchen muss, kann man die Blaupausen ganz offen vor sich finden.

Sie wissen, dass normale Menschen das nicht lesen werden! Sie werden es nicht verstehen bzw. werden es nicht verstehen wollen. Wenn wir es den Leuten zeigen, gibt es Menschen, die immer noch sagen:

Nein, ich glaube das nicht: Ich glaube, dass Präsident Trump uns alle retten wird!

Es ist tragisch, das zu erleben! Es gleicht einer Sekte, die in einen Bus gestiegen ist und denkt, wenn der Bus über die Klippe stürzt, wird er durch die Luft fliegen, um in den Himmel aufzusteigen! Aber wir alle wissen, dass das nicht passieren wird! Man geht in Flammen über die Klippe und weiß, wohin es führt und wie schmerzhaft es ist, das mit anzusehen – das ist es wirklich. Es hat auch Konsequenzen für uns alle. Ich meine, es sind nicht nur andere Menschen, die leiden werden – wir alle haben mitzuleiden.

Rasheed M.: Wann glauben Sie, dass Trump oder einer seiner Kabinettsmitglieder China besucht? Ich glaube, die haben einmal einen Botschafter dorthin entsandt – oder nicht?

Brian Berletic: Ich weiß es nicht, aber das spielt keine Rolle? Sie erinnern sich doch an die erste Amtszeit von Trump, als er sich mit Präsident Xi Jinping traf – ich weiß nicht, ob er nach China gereist war – ich achte nicht wirklich auf solche Dinge. Aber vor allem am Anfang seiner ersten Amtszeit war er ganz darauf aus: „Oh, ich habe eine so tolle Beziehung zu Xi, um zusammenzuarbeiten!“ Doch wieder einmal ging es nur darum, Menschen glauben zu lassen, Präsident Trump machte eine Abkehr vom Deep State, während er in Wirklichkeit es einfach nur fortsetzte:

Wir erlebten, wie sich diese Fake-Diplomatie sowohl gegenüber Russland und China als Kontinuität der Agenda herausstellte!

Wir beobachten, wie es sich im Rekordtempo wiederholt – ohne wirkliche Unterbrechung. Trump sagte, dass er Frieden mit der Welt schließen wolle, während er offensichtlich unverhohlen den Boden für Eskalation aufbereitet. In seinen ersten vier Amtsjahren begann die Zeit der Zollschranken, was unter Biden fortgesetzt wurde. Es lief also nicht so, dass Trump den Deep State bekämpft hätte und Biden dann alles rückgängig machte: Nein! Biden hat weiter gemacht! Was sagt Ihnen das? Benutzen Sie Ihren Verstand – denken Sie logisch – was sagt Ihnen das, wenn Biden vermeintlich die Politik des Deep State übernimmt – darauf aufbaut und diese ausweitet?

Das sagt Ihnen, dass es eine Politik des Deep State ist!

Das alles war gegen China gerichtet. Die USA von der Obama Administration bis zu der unter Trump: Acht Jahre Obama – vier Jahre Trump – vier Jahre Biden und nun wieder die Trump-Administration – sie bereiten sich offen auf einen Krieg gegen China vor! Sie verfolgen offen die Einkreisung und Eindämmung Russlands, Chinas, des Irans und aller dazwischen. Das ist es, was wir beobachten. Die USA weichen nicht davon ab: Das ist es, was den Menschen auffallen sollte und wogegen sie sich zu wehren hätten. Denn, wir alle haben die Konsequenzen solch einer Politik zu tragen – nicht jene, welche diese Politik tatsächlich verfügten!

Rasheed M.: Und was halten Sie von dieser anderen Aktion unter der Überschrift: „Trump verhängt über das stolze China 104% an Zöllen“ mit dem Zusatz, dass der US-Präsident versicherte, die Zölle so lange aufrechtzuerhalten, bis Peking ein Abkommen abschlösse. Die Vereinigten Staaten haben die Zölle auf alle chinesischen Importe auf unglaubliche 104% erhöht, was den anhaltenden Handelskonflikt weiter verschärft und am Dienstag dem US-Aktienmarkt weitere 1,5 Billionen Dollar kostete. Folgt das einer wohl überlegten Methode oder wirft Trump einfach nur mit Dingen um sich, um zu sehen, wie regiert würde?

Brian Berletic: Nun, wir haben in der letzten Woche darüber gesprochen – in dem Live-Stream, den wir zusammen gemacht haben. Es besteht der Plan einfach alles zu zerstören. Sie wollen einfach alles zerstören, weil sie die Kontrolle darüber verloren haben. Ich sehe Menschen, von denen ich weiß, dass sie rational agieren. Ich stimme vielleicht nicht mit allem überein, was sie sagen, aber David Sacks ist einer dieser Milliardäre, die jetzt mit der Trump-Administration in Verbindung stehen, und ich erinnere mich, dass er, bevor er diese Rolle in der Trump-Administration einnahm, einige Dinge sagte, die Sinn machten. Jetzt spricht er, wonach die USA abgezockt würden:

Doch, dieses ganze System, über das die USA sich jetzt schreiend und tobend beklagen, wurde von und für die USA [seit den 70-er Jahren unter Nixon] geschaffen!

Der ganze Plan bestand darin, billige Arbeitskräfte über ein freizügiges System an Vorschriften und Arbeitnehmerrechten weltweit ausbeuten zu können und die US-Wirtschaft in eine Dienstleistungswirtschaft zu verwandeln.

Die USA wollten sich speziell China und generell Asien dauerhaft unterordnen. Es gab Versuche, die politische Ordnung in China zu stürzen. Erinnern wir uns an den „Zwischenfall auf dem Tiananmen-Platz,“ welchen die USA als Tiananmen-Massaker bezeichnen! Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder auf dieses Thema verwiesen. Dazu liegen diplomatische Depeschen der USA vor und es existieren alte US-amerikanische – und europäische Medienberichte:

Das war eine Farbrevolution, die von den USA unterstützt wurde: Der Mob war es, der tötete, brandschatzte und Polizisten und Soldaten, die anfangs unbewaffnet waren, erhängte. Man musste eine bewaffnete Spezialeinheit mit ausgebildetem Personal, die Waffengewalt einsetzen musste, heranziehen, um das Massaker zu beenden.

Dann hat die USA damit angefangen, wie üblich die Öffentlichkeit zu belügen und machte seither damit ungebrochen weiter:

Es war der Versuch, die chinesische politische Ordnung zu stürzen, um ein Klientel-Regime, welches China auf unbestimmte Zeit den USA untergeordnet hätte, zur Macht zu verhelfen.

Ähnlich, wie die Philippinen in Südostasien den USA völlig untergeordnet sind. Sie können nichts tun, um sich aus der Umklammerung Amerikas zu befreien. Es gibt noch andere Länder auf der Welt, die ebenso stark von den USA abhängig geblieben sind und sich nicht mehr aus der US-Kontrolle befreien können. Die Ukraine ist ein weiteres Beispiel dafür.

Bezüglich China planten die USA das Land dauerhaft als Quelle billiger Arbeitskräfte auszubeuten, die US-Wirtschaft zu Hause aufzubauen und zugleich ihre Hegemonie über das Ausland zu erhalten.

Das war der Plan, doch dieser ist gescheitert! Das chinesische Volk hat hart gearbeitet und sich aus der Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten befreit. Es hat sich nicht nur auf dem Gebiet der Produktion hervorgetan. China begann, in Bildung und Infrastruktur zu investieren sowie eigene Technologie-Unternehmen mit Forschung und Entwicklung aufzubauen. China begann sich wirtschaftlich global auszudehnen, vor allem in China vor Ort, wo man gezielt eine solide Industrie- Politik verfolgte. Amerikanische Unternehmen büßten dabei ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber innovativen chinesischen Industrien ein. Auch Zölle über 100% könnten da nicht mehr helfen!

Es half dem Westen wenig, China im Gegenzug mit ungerechtfertigter Kritik zu überziehen. Denn, die USA waren eines Tages aufgewacht, nachdem ihnen ihr parasitäres globales System um die Ohren geflogen war. Anstatt die Fehler bei sich suchen, flüchtete man sich in wilde Beschuldigungen, die sich gegen China, wie auch den Rest der Welt, richteten.

Zur Lösung der Probleme möchten die USA alles in die Luft jagen, um das System neu aufzustellen und US-Interessen auf Kosten aller anderen wiederherzustellen. Das ist es, was gerade geschieht. Wenn ich alle anderen sage, schließe ich das amerikanische Volk, das ebenfalls einen hohen Preis dafür zahlen haben wird, nicht aus:

Diese Entwicklung bringt keine glänzende Zukunft für das amerikanische Volk!

Rasheed M.: Mir ist aufgefallen, dass die meisten alternativen Medien, wenn sie auf die Situation von NATO und Russland eingehen, davon sprechen, dass Amerika einen Deal mit Russland aushandeln müsste, weil die USA dringlichere Probleme mit China zu bewältigen hätte. Als ob sie die Verantwortung [im Ukrainekonflikt] abschieben wollten, weil sie China als erste Bedrohung ansähen. Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage dies geschieht, aber es scheint, als wären sie bereit, einer Einstellung der Feindseligkeiten gegen Russland nonchalant zuzustimmen, um einen Krieg oder eine Konfrontation gegen China anzufangen. Das alles klingt recht leichtfertig – wie sehen Sie das, Brian?

Brian Berletic: Nun, ich meine, das Verrückteste ist, dass Sie versuchen, die Russen auszutricksen. Sie wollen den Russen weismachen, dass sie in der Ukraine mit Russland wirklich Frieden anstrebten, indem sie vorgeben, Vermittler spielen zu wollen und sagen: „Wir helfen Russland, Frieden mit der Ukraine zu schließen! Wir wollen die Vermittler spielen: Treffen Sie sich einfach mit uns und wir werden das alles klären. Doch, seht nur, wie die Ukraine den Friedensprozess – seht nur, wie diese Europäer den Friedensprozess unterminieren!“

Es sei denn, ich habe halluziniert als US-Verteidigungsminister, Pete Hegseth, am 12. Februar den gesamten Plan [in Brüssel vor der NATO] darlegte und darin besteht:

Russland zu einem Waffenstillstand zu zwingen,

europäische Truppen in die Ukraine verlegen zu lassen, um den Waffenstillstand zu zementieren,

es Russland unmöglich zu machen, das wieder rückgängig zu machen,

die militärisch-industrielle Basis [des kollektiven Westens] wiederaufzubauen,

die Ukraine mit Waffen zu fluten,

das Militär [des kollektiven Westens] für die zweite Runde aufzurüsten!

Sie haben es offen und öffentlich gesagt und auf die Webseite des US-Verteidigungsministeriums gestellt – man kann dazu nur sagen: Das ist verrückt!

Warum haben sie das öffentlich gesagt? Man sieht, wie viele Trump-Anhänger und andere Leute, darunter sehr intelligente Leute, die Analysen verfassen, diesen Plan [die Erklärung von Hegseth vor der NATO in Brüssel im Februar – siehe dazu das Link am Ende des Artikel], der für alle sichtbar an die Wand geheftet wurde, ignoriert haben! Sie haben den US-Plan ignoriert, doch halten an folgendem Narrativ vielmehr fest:

die USA wollen Frieden,

die Ukraine versucht, das zu sabotieren,

Europa versucht, das zu sabotieren.

Jetzt, weil es so offensichtlich ist, wollen die USA keinen Frieden mehr! Jetzt spricht man davon, dass die Trump-Regierung gespalten wäre: Eine Hälfte den Frieden sabotieren wolle und die andere Hälfte immer noch Frieden wollte. Weil Frieden nie der Plan war, ist es immer ein Schwindel gewesen. Jetzt wird es so deutlich, dass keine noch so gute Begründung das widerlegen kann.

Aber, Sie haben absolut recht, das können sie nicht… Sie haben erkannt, dass sie nicht gleichzeitig gegen Russland, China und den Iran kämpfen können. Wir können sehen, wie sie Luftverteidigungssysteme rund um den Globus, wo sie diese zu einem bestimmten Zeitpunkt am dringendsten benötigen, verschieben. Danach müssen sie diese wieder zurückverlegen, weil sie einfach nicht genug davon haben. Sie haben so viele Ressourcen in der Ukraine aufgebraucht, obwohl die Art der Konflikte, die sie im Nahen Osten oder im asiatisch-pazifischen Raum zu führen hätten, unterschiedlich sind und unterschiedliche Waffen zum Einsatz kommen würden…

Doch, es gibt bestimmte Systeme, die flächendeckend eingesetzt werden und sie aufgebraucht haben bzw. knapp geworden sind. Sie haben sich also wirklich in eine tiefe Ecke hinein manövriert, so, wie wir Menschen aus unserem persönlichen Leben kennen, die sich in eine Ecke hinein gelogen haben, wobei ihre Lügen immer lächerlicher werden und sie selbst nicht mehr glauben, dass ihnen das irgendjemand noch abnehmen könnte. Aber, was können sie noch machen? Sie werden nicht zugeben, dass sie sich geirrt haben!

Fortsetzung folgt

Übersetzung UNSER-MITTELEUROPA



Das Video zum Interview im englischen Original: HIER

***

Weitere Beiträge zur Globalpolitik:

UNSER-MITTELEUROPA mit der NATO-Rede von Pete Hegseth in Brüssel: HIER

UNSER-MITTELEUROPA zur Situation der Philippinen unter US-Kontrolle: HIER

UNSER-MITTELEUROPA mit Analyse zum Ukrainekonflikt von Brian Berletic: HIER

Von unserer Redaktion ‚Zeitgeschichte und Globalpolitik‘.

UNSER MITTELEUROPA + kritisch + unabhängig + unparteiisch +

UNSER-MITTELEUROPA-Beiträge unter «Zeitgeschichte und Globalpolitik» mögen deutschsprachigen Lesern wie auch Historikern als ergänzende Zeitdokumente dienen, nachdem die gängige Massenberichterstattung im deutschen Sprachraum zu politischen Themen oftmals von Tendenzen einer mehr oder weniger lückenhaften Darstellung, wenn nicht immer stärker werdenden Zensurbestrebungen geprägt ist. Beiträge von Gastautoren müssen nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion übnereinstimmen.

***

