Vor neuem Nahost-Krieg: Israel greift den Iran an

Freitags in den frühen Morgenstunden hat Israel einen schweren Luftangriff auf den Iran geflogen. Ein Sprecher der iranischen Armee verkündete: Israel und die USA werden einen hohen Preis für den Angriff zahlen.

Gleichzeitig gab der israelische Katastrophenschutz um 3 Uhr morgens ein Notsignal ab: Die Sirenen der Luftabwehr ertönten und die Bevölkerung wurde telefonisch aufgefordert, in den Luftschutzkellern Schutz zu suchen.

Dann riefen Verteidigungsminister Yisrael Katz und die israelische Armee (IDF) den nationalen Notstand aus, aufgrund des Präventivschlags gegen den Iran und um eine zu erwartende iranische Reaktion, nämlich einen „Raketen- und Drohnenangriff, der in naher Zukunft erwartet wird„.

Die israelischen Luftangriffe hatten das Ziel, die nuklearen Fähigkeiten des Iran zu schwächen und seine Langstreckenraketen zu zerstören – wie die israelische Armee verlautbarte. Der Angriff wäre eine gezielte und präzise Operation gewesen:

Dabei flog dir israelische Luftwaffe eine Reihe von Angriffen über den Iran. Die dann ausgegebenen jüngsten Warnungen sollten verhindern, dass iranische Raketenstarts die israelische Bevölkerung unvorbereitet treffen – wie es hieß.

„Wir stehen in vollem Dialog mit den Amerikanern und es gibt eine gute Zusammenarbeit mit ihnen. Wir greifen jetzt an, weil der Iran in den letzten Monaten erhebliche Fortschritte in seinem Atomwaffenprogramm gemacht hat; Wenn sie sich entscheiden, wird es nur noch wenige Tage dauern, bis sie genug spaltbares Material für fünfzehn Atombomben haben.“