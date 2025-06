Internationale Reaktionen auf Israels Angriff

Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei haben Erklärungen zur Unterstützung Irans abgegeben

Zum Angriff Israels auf den Iran – internationale Reaktionen:

Republik Türkei – Ministerium für auswärtige Angelegenheiten

Wir verurteilen den israelischen Luftangriff auf den Iran auf das Schärfste. Dieser Angriff, der einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt, ist eine Provokation, die Israels strategischer Politik der Destabilisierung in der Region dient.

Der Zeitpunkt der Angriffe, die während intensiver Verhandlungen über das iranische Atomprogramm stattfanden, zeigt deutlich, dass die Regierung Netanjahu nicht bereit ist, Probleme mit diplomatischen Mitteln zu lösen, und dass sie nicht zögert, die regionale Stabilität und den Weltfrieden für ihre eigenen Interessen zu gefährden.

Israel muss seine aggressiven Handlungen, die zu größeren Konflikten führen könnten, unverzüglich einstellen.

Wir bekräftigen, dass wir kein weiteres Blutvergießen und keine weitere Zerstörung im Nahen Osten wollen.

Wir rufen die internationale Gemeinschaft zu dringenden Maßnahmen auf, um die Ausweitung des Krieges zu verhindern.

Saudi-Arabien

Das Königreich Saudi-Arabien verurteilt aufs Schärfste die offensichtlichen israelischen Angriffe auf die brüderliche Islamische Republik Iran, die deren Souveränität und Sicherheit untergraben und einen klaren Verstoß gegen internationales Recht und Normen darstellen.

Das Königreich verurteilt diese abscheulichen Angriffe und bekräftigt, dass die internationale Gemeinschaft und der Sicherheitsrat eine große Verantwortung tragen, diese Aggression unverzüglich zu beenden.

Pakistan

Pakistan verurteilt nachdrücklich die unberechtigte und unrechtmäßige Aggression Israels gegen die islamische Republik Iran.

Pakistan verurteilt nachdrücklich die ungerechtfertigte und illegitime Aggression Israels gegen die Islamische Republik Iran. Die israelischen Militärschläge verletzen die Souveränität und territoriale Integrität der Islamischen Republik Iran und verstoßen eindeutig gegen die Charta der Vereinten Nationen und die Grundprinzipien des Völkerrechts. Iran hat gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen das Recht auf Selbstverteidigung.

Pakistan steht entschlossen an der Seite des iranischen Volkes und verurteilt diese eklatanten Provokationen, die eine ernsthafte Gefahr und Bedrohung für den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität der gesamten Region und darüber hinaus darstellen und schwerwiegende Folgen haben werden, auf das Schärfste.

Die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen sind verpflichtet, das Völkerrecht zu wahren, diese Aggression unverzüglich zu beenden und den Aggressor für seine Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Quellen: Reuters, Arab News, Al Arabiya via @medmannews

+++

Internationale Reaktionen auf Israels Angriff

USA

US-Außenminister Marco Rubio erklärte, die USA seien nicht in die israelischen Angriffe involviert und fügte in einer Erklärung hinzu, dass „unsere oberste Priorität der Schutz der amerikanischen Streitkräfte in der Region“ sei.

Libanon

Der libanesische Präsident Joseph Aoun sagte, die Angriffe Israels richteten sich „gegen alle laufenden Bemühungen und Initiativen zur Stabilität in der Region“. Premierminister Nawaf Salam bezeichnete den Angriff als „eklatante Verletzung des Völkerrechts und der iranischen Souveränität“.

Indien

Der Sprecher des indischen Außenministeriums erklärte, Indien verfolge „die Entwicklung der Lage, einschließlich der Berichte über Angriffe auf Nuklearanlagen, genau“ und forderte beide Seiten auf, eine Eskalation zu vermeiden. Er sagte, Indien unterhalte „enge und freundschaftliche“ Beziehungen sowohl zu Israel als auch zum Iran.

Oman

Das Sultanat Oman nannte den Angriff „eine gefährliche Eskalation und einen eklatanten Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen und die Grundsätze des Völkerrechts“.

Großbritannien

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte: „Die Stabilität im Nahen Osten muss Priorität haben, und wir bemühen uns mit unseren Partnern um eine Deeskalation.“

Vereinigten Arabischen Emirate

Das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate rief den UN-Sicherheitsrat dazu auf, „dringende und notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um einen Waffenstillstand zu erreichen.“

China

Die chinesische Botschaft im Iran bezeichnete die Lage im Iran als „ernst und komplex“ und forderte die chinesischen Bürger im Lande auf, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken.

Neuseeland

Der neuseeländische Premierminister Christopher Luxon warnte, dass „das Risiko einer Fehlkalkulation hoch ist“.

Australien

Australiens Außenministerin Penny Wong erklärte, Canberra sei „alarmiert“ über die Eskalation. Sie forderte alle Parteien auf, dem Dialog und der Diplomatie Vorrang einzuräumen und sagte: „Dies birgt die Gefahr einer weiteren Destabilisierung einer ohnehin schon instabilen Region.“

EU

Ursula von der Leyen: „Die Berichte aus dem Nahen Osten sind zutiefst alarmierend. Europa fordert alle Parteien dringend auf, größtmögliche Zurückhaltung zu üben, die Lage sofort zu deeskalieren und von Vergeltungsmaßnahmen abzusehen. Im Interesse der Stabilität in der Region und der globalen Sicherheit ist eine diplomatische Lösung heute dringender denn je.“

Via tkp.at

+++

DEUTSCHLAND

Berlin ruft Deutsche in Nahost zu Vorsicht auf

Angesichts der israelischen Luftangriffe auf den Iran hat das Auswärtige Amt alle Deutschen in der Region zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen. Sie sollten örtlichen Sicherheitsanweisungen folgen und sich in die Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts eintragen, um im Notfall schnell kontaktiert werden zu können, sagte ein Außenamtssprecher am Freitag in Berlin.

Das Auswärtige Amt stufte die Lage im Nahen Osten als „extrem zugespitzt“ ein, die Entwicklung sei „mehr als Besorgnis erregend“.

RUSSLAND

Nach den israelischen Angriffen auf den Iran hat der Kreml die Eskalation in dem Konflikt verurteilt und sich beunruhigt gezeigt.

„Russland ist besorgt und verurteilt die starke Eskalation der Spannungen“, berichteten staatliche russische Nachrichtenagenturen am Freitag unter Berufung auf Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Präsident Wladimir Putin wird demnach laufend über die Ereignisse informiert.

Die russische Botschaft in Tel Aviv forderte die in Israel lebenden russischen Staatsbüger auf, das Land nach Möglichkeit zu verlassen. Die Botschaft riet zudem „dringend“ davon ab, nach Israel zu reisen.

via epochtimes.de

+++

UNITED STATES

US-Trump hatte vor genau 60 Tagen, am 11. April 2025 den Iran gewarnt: Entweder Ihr geht eine Einigung ein, – oder es gibt Krieg!

„CNN heute: „Der Präsident forderte den Iran anschließend erneut auf, ein Abkommen zu schließen.

„Der Iran hätte auf mich hören sollen, als ich sagte – wissen Sie, ich habe ihnen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich habe ihnen eine Frist von 60 Tagen gesetzt, und heute ist der 61. Tag“, sagte er gegenüber CNN heute.

„Sie sollten jetzt an den Verhandlungstisch kommen, um eine Einigung zu erzielen, bevor es zu spät ist. Für sie wird es zu spät sein. Wissen Sie, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, sind tot, die Hardliner“, sagte der Präsident. Er wollte nicht näher sagen, welche Personen er damit meinte.

Trump wird laut Angaben eines US-amerikanischen und eines israelischen Beamten am Freitag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sprechen.

Der Präsident hatte Iran am Freitag zuvor gewarnt, einem Atomabkommen zuzustimmen, „bevor nichts mehr übrig ist“, und in einem Social-Media-Beitrag angedeutet, dass weitere israelische Angriffe auf das Land „noch brutaler“ sein würden.

Via cnn.com

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<