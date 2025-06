USA greifen Irans Atomanlagen mit Tarnkappen-Bombern an – Welt vor weiterer Eskalation (Video)

US-Präsident Trump gab den erfolgreichen Angriff auf die drei iranischen Atomanlagen Fordú, Natanz und Isfahan zunächst in den sozialen Medien und dann offiziell bekannt. Laut Trump habe der Luftangriff auf Schlüsseleinrichtungen des iranischen Atomprogramms in einem „beeindruckenden militärischen Erfolg“ geendet.

Somit sind die USA mit einem direkten Luftschlag in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni in den Krieg gegen den Iran eingetreten. Die Angriffe wurden mit B-2-Tarnkappenbombern und Bunker-Durchdringungsbomben durchgeführt – wie auch „CNN“ berichtete. Laut Trump seien die nuklearen Ziele „vollständig und vollständig zerstört“ worden und die amerikanischen Flugzeuge unversehrt zurückgekehrt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begrüßte den Angriff als bedeutende Unterstützung für Israel.

Doch ist nun auch mit einer weiterer Eskalation zu rechnen: Denn der Iran drohte bereits vor dem Angriff mit einer harten Reaktion und warnte vor der Möglichkeit eines regionalen Krieges.

Tarnkappenbomber mit bunkerbrechenden Bomben

Bei dem beispiellosen Angriff setzte die US-Luftwaffe den legendären Tarnkappenbomber vom Typ B-2 Spirit ein, und GBU-57-Bunkerbomben wurden gegen die tief befestigten Bunker eingesetzt, insbesondere beim Angriff auf Fordu, eine der am besten geschützten Atomanlagen des Iran.

Trump euphorisch

„Alle Flugzeuge befinden sich bereits außerhalb des iranischen Luftraums. Wir haben eine riesige Bombenmasse auf den Hauptort, Fordu, abgeworfen. Alle Flugzeuge sind sicher auf dem Heimweg. Herzlichen Glückwunsch an unsere großartigen amerikanischen Krieger. Es gibt keine andere Armee auf der Welt, die dazu in der Lage ist. Jetzt ist die Zeit des Friedens gekommen! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“

Trump sprach von einem „beeindruckenden militärischen Erfolg„.

„Irans wichtigste nukleare Anreicherungsanlagen sind vollständig vom Antlitz der Erde getilgt worden.„

Trump forderte den Iran zu sofortigen Friedensgespräche auf, und drohte mit weiteren Angriffen Er war, auch voll des Lobes für das israelische Militär, für „die wunderbare Arbeit, die es geleistet hat“ und lobte die US-Soldaten…

…“für eine Operation, wie sie die Welt seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Es gibt keine Armee auf der Welt, die das hätte tun können, was wir heute Abend getan haben.„

– so Trump euphorisch mit Lob an seine oberste militärische Führung:

„Ich möchte Dan „Razin“ Caine, dem Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, dem verehrten General und all den brillanten militärischen Köpfen, die an diesem Angriff beteiligt waren, gratulieren.“

Regimechange?

Laut „CBS News“ hatten die Amerikaner dem Iran bereits am Samstag einen Angriff signalisiert. Ein von „CNN“ interviewter sagte: Israels weitere Militäraktionen gegen den Iran werden davon abhängen, wie Teheran auf die US-Angriffe reagiere. Unklar sei derzeit, ob Israel seine Luftangriffe im Iran nach den großen US-Angriffen auf Atomanlagen in Fordu, Isfahan und Natanz fortsetzen werde. Zunächst hatten israelische Beamte als Hauptziel des jüdischen Staates bezeichnet, das iranische Atomprogramm zu zerstören. Dann aber nannten andere hochrangige israelische Beamte einen Regimechange im Iran.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach am frühen Sonntagmorgen per Videoerklärung von einer welthistorischen Tat:

„Herzlichen Glückwunsch Präsident Trump, Ihre mutige Entscheidung, die iranischen Atomanlagen mit der beeindruckenden und gerechten Macht der Vereinigten Staaten ins Visier zu nehmen, wird die Geschichte verändern.“

Und weiter:

„Präsident Trump und ich sagen oft: ‚Frieden mit Gewalt‘. Erst Kraft, dann Frieden. Und heute Abend haben Präsident Trump und die Vereinigten Staaten mit großer Kraft gehandelt.“

Iran verspricht Vergeltung

Die iranische Regierung verurteilte die US-Intervention scharf und drohte mit Vergeltung. Der Angriff auf die Souveränität des Landes wird laut offiziellen Erklärungen als eine „Kriegshandlung ohne Kriegserklärung“ bewertet, auf die das Land mit allen Mitteln zu antworten bereit ist.

Die iranische Atomenergiebehörde (IAE) verurteilte den US-Angriff auf drei Atomanlagen und schwor, das Atomprogramm des Landes „niemals“ zu stoppen, berichteten iranische Medien.

Die IAE bestätigen, dass Fordu, Natanz und Isfahan – am frühen Sonntagmorgen unter „brutalen Angriff“ geraten seien. Dies sei…

…“eine schwere Verletzung des Völkerrechts, insbesondere des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV)„.

Und die IAE beschuldigte die UN-Atomaufsichtsbehörde sowie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO), der „Komplizenschaft“. Die IAE forderte die internationale Gemeinschaft auf, den Iran zu unterstützen und die amerikanischen Angriffe zu verurteilen, und gelobte,… „niemals zuzulassen, dass die Entwicklung dieser nationalen Industrie aufhört…„.

Gleichzeitig verstärkte auch die Huthi-Miliz im Jemen, ein Verbündeter des Iran, ihre Aktivitäten verstärkt und droht den US-Einheiten im Roten Meer mit neuen Drohnenangriffen.

UN-Generalsekretär kritisiert USA

UN-Generalsekretär António Guterres äußerte sich „zutiefst besorgt“ über den US-Luftangriff:

„Ich bin zutiefst besorgt über die Anwendung von US-Gewalt gegen den Iran. Das ist eine gefährliche Eskalation in einer ohnehin angespannten Region – und eine direkte Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit. Die Gefahr wächst, dass dieser Konflikt schnell außer Kontrolle gerät – mit katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung, die Region und die Welt.“

US-Militär euphorisch

US-Präsident Donald Trump habe demnach…

…“eine einzigartige Gelegenheit, das zu tun, was noch kein Präsident zuvor getan hat, um nach den US-Angriffen auf die iranischen Atomanlagen einen wirklich dramatischen Unterschied im Nahen Osten zu machen.“ – so der pensionierte NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark gegenüber „CNN“: „Das US-Militär ist sehr zuversichtlich.“

Clark…

…“erwarte (jedoch) nicht, dass das Militär in den nächsten 24 oder 48 Stunden etwas unternehmen wird. Wir werden abwarten müssen, wahrscheinlich auf die iranische Antwort. Aber ich hoffe, dass es Leute gibt, die im Rahmen dieser Antwort arbeiten, mit untergeordneten Personen im Iran sprechen und die Dinge verstehen.“

Laut Clark hätten die US-Luftangriffe den Nahen Osten „in einer sehr, sehr volatilen und unsicheren Zeit“ erreicht.

Weitere Eskalation

Allerdings gibt es aber auch skeptische Analysten: Wonach die US-Operation zwar kurzfristig erfolgreich gewesen sein mag, um das iranische Atomprogramm zu schwächen. Langfristig aber könnte jene unabsehbare Folgen nach sich ziehen. Etwa das ohnehin schon überlastete Gleichgewicht in der Region weiter stören und leicht zum Vorläufer eines regionalen oder sogar globalen Konflikts werden. Erste Kurzberichte in der US-Medien Presse warnen somit vor einem Schreckensszenario: Dass nämlich der Nahe Osten – vor allem Iran, Israel, Libanon, Jemen und Syrien – erneut zum Schauplatz eines möglichen Mehrfrontenkrieges wird. (index.hu)

So warnte etwa Oberstleutnant a.D. Alexander Vindman via „X„, während Trumps erster Amtszeit Mitglied im Nationalen Sicherheitsrat:

„Es ist einfach, einen Krieg zu beginnen, schwer, ihn zu beenden.„

Und weiters:

„Oft gibt es Kriegsoptimismus, deshalb ist es unwahrscheinlich, dass dies mit Luftschlägen endet.„

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

