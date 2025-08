Moderne Hexenjagd: Immer mehr Opfer von Hexenverfolgung

Putin verspricht einen sofortigen Waffenstillstand, wenn Kiew vier Regionen aufgibt und auf die NATO verzichtet + “Remigration” auf britisch – Der Volkszorn wächst + Alabamas Gesetzgeber drängen auf die Todesstrafe für Pädophile + Grünen-Chef Banaszak hat keine Liebe für Deutschland + Tödliche Welle synthetischer Opioide rollt auf Europa zu

Putin verspricht einen sofortigen Waffenstillstand, wenn Kiew vier Regionen aufgibt und auf die NATO verzichtet

Wladimir Putin hat seine Bedingungen für ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen dargelegt. Er fordert den vollständigen Abzug der ukrainischen Truppen aus den gesamten Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja sowie den offiziellen Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft.

Sobald Kiew diesen Schritten zustimmt, werde Russland „buchstäblich in derselben Minute“ einen Waffenstillstand anordnen.

Moderne Hexenjagd: Immer mehr Frauen werden Opfer von Hexenverfolgung

Mehr Frauen sind laut dem katholischen Hilfswerk Missio seit 1960 dem Hexenwahn zum Opfer gefallen als zur Zeit der frühen Neuzeit. Für 2025 sind bereits Fälle in 46 Ländern dokumentiert, bei denen Menschen der Hexerei bezichtigt wurden.

Verfolgung und Stigmatisierung von Frauen als vermeintliche Hexen haben nach Hilfswerksangaben zuletzt wieder zugenommen. Für das laufende Jahr wurden in 46 Ländern der Erde Gewalttaten gegen Menschen dokumentiert, denen Hexerei vorgeworfen wird. Dies betreffe etwa Papua-Neuguinea, Benin, Ghana, Tansania oder Niger. Betroffen seien vor allem Frauen und Mädchen.

Die moderne Hexenverfolgung habe inzwischen mehr Todesopfer gefordert als die im Europa der frühen Neuzeit, erklärte Missio weiter. Das Hilfswerk beruft sich auf Schätzungen des Kölner Historikers Werner Tschacher. Demnach wurden seit 1960 weltweit mindestens 55.000 Menschen wegen angeblicher Hexerei getötet. Für die Zeit der frühneuzeitlichen Hexenverfolgung zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert gehen Tschachers Schätzungen von rund 50.000 Todesopfern aus.

“Remigration” auf britisch – Der Volkszorn wächst

Immer mehr Menschen in Großbritannien haben von der liberalen Zuwanderungspolitik die Nase gestrichen voll. In Manchester demonstrierten hunderte Briten gegen die Überfremdungspolitik der Regierung und forderten zur Remigration der illegalen Zuwanderer auf.

Manchester, 2. August 2025. Die Bilder sprechen für sich: In der “bunten” Multikulti-Metropole Englands marschiert eine Gruppe aufgebrachter Bürger durch die Straßen und fordert zur Remigration von illegalen Zuwanderern auf. Ein Begriff, der vom links-woken politisch-medialen Establishment als Tabu gehandelt wird, gewinnt nun auch auf der Insel an Boden. Und das ist kein Wunder, denn das Vereinigte Königreich steht mit dem Rücken zur Wand – wirtschaftlich, gesellschaftlich, sicherheitspolitisch.

WOW! LOOK AT THE TURNOUT IN MANCHESTER! #Remigration #BritainFirst pic.twitter.com/f571WAqziE

Alabamas Gesetzgeber drängen auf die Todesstrafe für Pädophile

Alabamas Gesetzgeber fordern die Todesstrafe für Pädophile, die sich an Kindern vergehen, und sagen, dass das Justizsystem ernsthaft daran arbeiten muss, die Unschuldigen zu schützen.

Die erneute Anstrengung kommt, nachdem mehrere Kinder aus einem unterirdischen Bunker gerettet wurden, in dem sie gefoltert, gehandelt und an zahlende Kunden verkauft wurden.

Die Gesetzgeber glauben, dass sie jetzt den Schwung haben, um den Gesetzentwurf zu verabschieden und Pädophile ohne zeitliche Begrenzung oder Ausnahme hinzurichten.

Alabama lawmakers are pushing for the death penalty for pedophiles who target children, saying the justice system needs to get serious about protecting the innocent.

The renewed effort comes after several children were rescued from an underground bunker, where they were… pic.twitter.com/dP6q2yLpDW

