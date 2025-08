Dänische Schüler sind verpflichtet, Moscheen zu besuchen

+ Nato treibt neue Waffenkäufe für Ukraine voran + Kurioser Deal: Estland füllt Gefängnisse mit fremden Häftlingen + Islamisierung, Drogen, Cancel Culture: England verwaltet seinen eigenen Zerfall + Ladendiebstahl werden immer organisierter + „Selbstverständlich“: SPD pocht auf höhere Steuern +

Ein palästinensisches Ehepaar hat am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Cottbus eine Klage eingereicht, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Die Klage wird unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) . Damit wollen die Aktivisten der NGO „für alle dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen einen gleichen Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit“ erreichen. Sie sprechen sich für eine Änderung der Gesetzeslage aus. Mitunterstützer in dem Fall sind außerdem die Organisation „Handicap International“, die sich für Behindertenrechte einsetzt, sowie die Organisation „Statefree“. Die zuständige Behörde in Brandenburg hatte dem älteren Ehepaar die deutsche Staatsbürgerschaft vorenthalten, weil es Bürgergeld bezieht. Weiterlesen auf welt.de

Nato treibt neue Waffenkäufe für Ukraine voran

Das neue Modell zur Lieferung von US-Waffen an die Ukraine nimmt Formen an. Die Unterstützer der Ukraine werden nach Angaben westlicher Vertreter ein Konto bei der Nato einrichten, über das die Verbündeten US-Waffen für die Ukraine kaufen können.

US-Präsident Donald Trump und Nato-Generalsekretär Mark Rutte hatten dies im Juli vereinbart, aber damals noch keine Details genannt. Nato-Verbündete sollen freiwillig Mittel auf dieses neue Konto einzahlen, sagten drei informierte Personen.

Mit dem Geld sollen US-Waffen bezahlt werden, die an die Ukraine geschickt werden. Die Unterstützer Kiews wollen zunächst zehn Milliarden US-Dollar ausgeben, sagte eine informierte Person. Via n-tv.de

Kurioser Deal: Estland füllt Gefängnisse mit fremden Häftlingen

In Schweden herrscht akuter Platzmangel in den Gefängnissen – in Estland dagegen gähnende Leere. Nun sollen Hunderte schwedische Straftäter nach Tartu verlegt werden. Ein ungewöhnliches Geschäft sorgt für hitzige Diskussionen.

[…] Wie Focus berichtet, haben die beiden Länder nun eine Vereinbarung getroffen, die es Schweden erlaubt, bis zu 600 Häftlinge nach Estland zu verlegen.

Estlands Strafvollzugschef Rait Kuuse erklärt den Hintergrund der ungewöhnlichen Maßnahme so: „Wir haben nicht erwartet, dass die Zahlen so schnell sinken und sind in gewisser Weise ein Opfer unseres eigenen Erfolgs.“ Denn seit Jahren halbieren Reformen, Präventionsarbeit und elektronische Überwachung die Zahl der Gefangenen.

Doch nicht jeder in Estland jubelt. Kritiker warnen vor einem Import gefährlicher Straftäter und sehen die innere Sicherheit gefährdet. Zwar versprechen die Regierungen, keine Terroristen oder hochrangigen Gangmitglieder zu verlegen, doch Skepsis bleibt. Weiterlesen auf exxpress.at

Dänische Schüler sind verpflichtet, Moscheen zu besuchen

In Dänemark sind Schüler von der Grundschule bis zum Gymnasium verpflichtet, Moscheen zu besuchen, um etwas über den Islam und den Koran zu lernen. Dasselbe gilt auch in mehreren anderen europäischen Ländern.

Wann und warum wurde der Moscheebesuch für Schüler in ganz Europa plötzlich zur Pflicht?“

In Denmark, from primary through high school, students are forced to take trips to mosques to learn about Islam and the Quran. The same happens in several other European countries.

When and why did it suddenly become mandatory for students across Europe to visit mosques? pic.twitter.com/7mvqZJ3er5

— Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) August 3, 2025