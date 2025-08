+ Drei Männern im Iran wegen Diebstahls Hände amputiert + Kulturstaatsminister verbietet seinen Mitarbeitern Gendersprache + „Kastration Europas“ – Verfassungsjurist rechnet mit Asyl-Urteil des EuGH ab + Impfung aus der Aerosol Sprühdose + Mehr als die Hälfte aller Straftäter in Österreich sind Ausländer +

+++

Drei Männern im Iran wegen Diebstahls Hände amputiert

Teheran – Im Nordwesten des Irans sind drei Menschen die Hände amputiert worden, weil sie Diebstahl begangen haben sollen. Die Männer waren im vergangenen Jahr festgenommen worden. Sie hätten sich geweigert, mit der Justiz zu kooperieren und mehrere Kilo Gold und Schmuck zurückzugeben, zitierten Medien die Justizbehörde der Stadt Urmia.

Die Zwangsamputation der Hände bei Wiederholungstätern ist im islamischen Strafgesetzbuch verankert und soll Täter der Argumentation nach zu Reue bewegen sowie weitere Taten verhindern. In der Regel wird die Amputation durch Rechtsmediziner durchgeführt. International – und auch im Iran selbst – werden drakonische Strafen wie Amputation oder Steinigung scharf verurteilt und als unmenschlich eingestuft. Via gmx.net

+++

DEUTSCHLAND: Clan-Mitglied prügelt Polizistin dienstunfähig – Bewährung!

In der Silvesternacht 2023/2024 eskalierte vor der ehemaligen Villa der bekannten Berliner Remmo-Familie in Alt-Buckow ein Vorfall mit drastischen Folgen. Nemer R., damals 21 Jahre alt, geriet außer Kontrolle, nachdem seine 15-jährige Schwester von einem Polizeiwagen angefahren worden war.

Der junge Mann ging auf die Fahrerin los und prügelte auf die Beamtin ein. Erst mehrere Polizisten konnten den rund 150 Kilogramm schweren Angreifer zurückhalten. […] Die 24-Jährige war nach dem Angriff zwei Monate dienstunfähig, musste ihre Dienststelle wechseln und kämpft nach wie vor mit psychischen Folgen.

[…]

Trotz der Brutalität der Tat entschied Richterin Judith Anders auf eine vergleichsweise milde Strafe: Zehn Monate auf Bewährung, Anwendung des Jugendstrafrechts, Sozialstunden und 4.000 Euro Schmerzensgeld für die verletzte Beamtin. Begründung: eine „Reifeverzögerung“ des Angeklagten sowie der Umstand, dass er zum Tatzeitpunkt juristisch noch als Heranwachsender galt. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++

SACHSEN-ANHALT: Randalierender Iraner verletzt zwei Polizisten

Er schreit auf der Straße, attackiert Beamte und steht unter Drogen. Zwei Polizisten werden verletzt, der Iraner in die Psychiatrie eingeliefert.

EISLEBEN – In Eisleben hat ein randalierender Iraner zwei Polizisten verletzt. Zuvor hatte Passant die Polizei gerufen, weil der Migrant laut schreiend mit einem Gegenstand in der Hand den Verkehr behinderte. Beim Eintreffen der Streife hielt sich der 25jährige Migrant in der Nähe eines Imbisses auf. Laut Polizei sei er „unvermittelt“ auf die Beamten zugelaufen. Daraufhin sei es zu Zwangsmaßnahmen gekommen, bei denen der Tatverdächtige „erheblichen Widerstand“ geleistet habe. Iraner wurde in Psychiatrie eingewiesen: Zwei Polizisten wurden dabei verletzt und mußten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ein Drogentest verlief positiv. Der Iraner ließ sich weiter nicht beruhigen und blieb aggressiv. Schließlich wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Quelle: jungefreiheit.de Urteil in Potsdam: CDU-Mitglied ermordet – Täter aus Guinea freigesprochen

Im Januar ermordet ein Mann aus Guinea in Beelitz ein junges CDU-Mitglied – und geht mit einem Messer auf eine Frau los. Der Migrant gibt an, eine Stimme habe ihm die Taten befohlen. Nun ist das Urteil gefallen.

POTSDAM. Das Landgericht Potsdam hat am Donnerstag einen jungen Migranten aus Guinea freigesprochen, der im Januar einen 24jährigen Mann in Beelitz südlich von Berlin ermordet hatte. Die Kammer stellte fest, daß Mamadou Alpha B. schuldunfähig sei, wie die Deutsche Presse-Agentur und die Märkische Allgemeine berichten. Der 23jährige wird daher in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. B. hatte die Tat gestanden, sich entschuldigt und ausgeführt, er habe eine Stimme gehört, die ihm befohlen habe, seine Opfer zu töten. Er könne sich in einer solchen Situation nicht kontrollieren. Das Gericht stellte daher eine Schizophrenie fest. „Der Angeklagte kann nicht strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden“, sagte der Richter, der zugleich betonte, daß es sich um einen Mord handle und B. „gefährlich für die Allgemeinheit“ sei. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

Geldautomat in Zwickau gesprengt – zwei „Männer“ festgenommen

Mitten in der Nacht haben Kriminelle in Zwickau einen Sprengsatz an einem Geldautomaten gezündet. Doch ihr Fluchtauto kam nicht weit, berichten die yahoo!nachrichten samt Video, in dem die Täter als „Niederländer“ beschrieben werden.

Wie aus Marokkanern „Niederländer“ werden

Dabei handelt es sich erneut um die gewohnte bewusst falsche Zuordnung dieser Verbrecher. Diese Tätergruppe hat heuer bereits ca. 20-mal (!) in Österreich zugeschlagen. Dabei handelt es sich um ein marokkanisches Verbrechersyndikat, dass von Holland aus operiert.

Kulturstaatsminister verbietet seinen Mitarbeitern Gendersprache

Schluss mit Sternchen: 470 Kanzleramtsmitarbeiter sollen auf Gendersprache verzichten. Diese sei „bevormundend“ und „spaltend“, sagt Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.

[…]

„Beim Beauftragten für Kultur und Medien im Kanzleramt gelten die Regeln der deutschen Sprache“, sagte Weimer. „Im Kanzleramt wird in Briefen, E-Mails und Vermerken nicht gegendert. Statt Formulierungen mit Sternchen oder Binnen-I zu verwenden, begrüßen wir die Adressaten mit der Anrede ‚Sehr geehrte Damen und Herren‘. Damit halten wir uns auch an die Vorgaben des Rats für deutsche Rechtschreibung.“ Weiterlesen auf zeit.de

+++

„Kastration Europas“ – Verfassungsjurist rechnet mit Asyl-Urteil des EuGH ab

Prof. Markus C. Kerber warnt: Die Luxemburger Richter entmachten die Mitgliedstaaten – und öffnen der Masseneinwanderung Tür und Tor.

Es ist ein Urteil mit Sprengkraft für Europas Migrationspolitik. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden: Ein Drittstaat darf nur dann als „sicherer Herkunftsstaat“ gelten, wenn er allen Bevölkerungsgruppen ausreichend Schutz bietet – andernfalls sind beschleunigte Asylverfahren unzulässig. Besonders brisant: Die Informationsquellen, auf denen diese Einstufung beruht, müssen transparent und für Gerichte sowie Asylwerber einsehbar sein.

Verfassungsrechtler Prof. Markus C. Kerber spricht von einer „migrationspolitischen Kastration der EU-Mitgliedstaaten“ und warnt im Gespräch mit dem exxpress: Die Bürger werden die EU bald nur noch als Veranstaltung gegen ihre Interessen empfinden, berichtwert exxpress.at

UNSER MITTELEUROPA hat dazu bereits einen eigenen Artikel gebracht:

+++

„Würfel gefallen“ – Israel soll ganz Gaza einnehmen wollen

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu soll sich laut einem Medienbericht entschieden haben, den Gazastreifen vollständig einzunehmen. Zuvor hatten am Montag Hunderte israelische Ex-Sicherheitsbeamte, darunter ehemalige Geheimdienstchefs, US-Präsident Donald Trump aufgerufen, den Druck auf Israels Regierung zur Beendigung des Krieges zu erhöhen.

Dafür wolle sich der Premier in den nächsten Tagen Rückendeckung des Kabinetts und der Militärführung holen, soll er zu Ministern seines Kabinetts gesagt haben. Netanjahu selbst hatte zuvor nur so viel gesagt, dass er in dieser Woche das Sicherheitskabinett einberufen werde, um über das weitere Vorgehen in dem großflächig zerstörten Küstenstreifen zu entscheiden. Weiterlesen auf orf.at

+++

Hannover und Düsseldorf: Erste deutsche Städte wollen Kinder aus Gaza und Israel aufnehmen

Erst kündigte Hannover an, hilfsbedürftige Kinder aus dem Nahen Osten aufzunehmen, jetzt folgt Düsseldorf. Jeweils 20 Kinder sollen in den Städten unterkommen. Wie das Vorhaben umgesetzt wird, ist noch offen.

Angesichst der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen möchten Düsseldorf und Hannover Kinder aus dem Kriegsgebiet aufnehmen. Bereits am Donnerstag stellte die hannoveranische Stadtverwaltung entsprechende Pläne im Rahmen einer Pressekonferenz vor. Düsseldorf zog am Freitag nach. Die Rede ist von jeweils 20 hilfsbedürftigen israelischen und palästinensischen Kindern. Weiterlesen auf msn.com

Anmerkung: Bei allem Mitgefühl mit unschuldigen Kindern: Was ist, wenn es doch keine so gute Idee ist, diese palästinensischen Kinder nach Deutschland auszufliegen? Was ist, wenn wir uns die Antisemiten, die gewalttätigen Islamisten von morgen ins Land holen? Täter und Opfer lassen sich in Gaza so schwer auseinanderhalten, die Terrorgruppe Hamas macht mit ihnen und den Fotos von hungernden Menschen Politik. Warum retten nicht die umliegenden islamischen Staaten unschuldige palästinensische Kinder? Hier wird der Nahost-Konflikt nach Deutschland imprortiert.

+++

ÖSTERREICH: Mehr als die Hälfte aller Straftäter Ausländer

Im Jahr 2024 waren in Österreich 46,8 Prozent der Tatverdächtigen, 46,1 Prozent der Verurteilten und 60,1 Prozent der neu Inhaftierten Ausländer. Damit lag der Ausländeranteil jeweils höher als im Vorjahr, und auch deutlich höher als in der Gesamtbevölkerung, wo er im gleichen Jahr rund 19 Prozent betrug – allerdings gehen auch nicht in Österreich wohnhafte Personen in die Kriminalstatistiken ein.

Wer zählt zu den Ausländern? Als Ausländer gelten Personen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen.

Ausländische Straftäter in Österreich: Insgesamt wurden in Österreich im Jahr 2024 rund 150.000 ausländische Tatverdächtige ermittelt. Bei Drogenstraftaten lagen – abgesehen von den österreichischen Staatsangehörigen – Syrer an der Spitze. Quelle: Ausländerkriminalität in Österreich bis 2024, veröffentlicht von Statista Research Department, 28.07.2025

+++

Impfung aus der Aerosol Sprühdose

Impfung ist noch immer das beste Geschäft, man braucht dafür keine erkrankten Menschen. Deshalb treibt die liberale Regierung Kanadas unter dem früheren Governor der Bank of England und nun Premierminister Mark Carney Pläne voran, einen neuen Covid-mRNA-„Impfstoff“ einzuführen, um die Bevölkerung mithilfe von Aerosolen zu „impfen“.

Der neue Covid-mRNA-„AeroVax“ soll die „Impfskepsis” überwinden, indem er die Bevölkerung mit Aerosolen „impft”. Im Gegensatz zu herkömmlichen „Impfstoffen”, die durch Injektionen verabreicht werden, handelt es sich bei dem neuen AeroVax um ein Spray, das eingeatmet wird. Die neuen „Impfstoffe” werden in Aerosolform versprüht und von den Empfängern eingeatmet. Der AeroVax wurde von Forschern der von der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung finanzierten McMaster University in Kanada entwickelt. Weiterlesen auf tkp.at

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

+++ SATIRE+++

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<