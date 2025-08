Ukrainerin lässt sich Brust-OP mit Sozialleistungen bezahlen

USA schaffen Abgasregeln und Verbrenner-Verbot ab + Trump präsentiert: Gesundheitssystem 2.0 Zugriff und die totale Kontrolle aller Daten + deutsche Schule mit ausschließlich Halal-Speisen + AfD-Kandidaten im Visier: Die Methode Wahlausschluss + ungeschwärzte RKI-Protokolle: Es gab keine «Pandemie der Ungeimpften»

+++

USA schaffen Abgasregeln und Verbrenner-Verbot ab

In den USA werden die Regeln zur CO₂-Begrenzung bei Autos aufgehoben. Auch das Verbot von Verbrennungs-Motoren ist damit vom Tisch. Für die Auto-Industrie bedeutet das einen radikalen Kurswechsel.

In den USA steht eine große Änderung beim Umweltschutz bevor: Die Umweltbehörde EPA will ihre bisherige Zuständigkeit für den Ausstoß von Treibhausgasen durch Autos abschaffen. Das kündigte EPA-Chef Lee Zeldin jetzt offiziell an. Es geht dabei um die Abschaffung der „Endangerment Finding“-Regulierung aus dem Jahr 2009. Weiterlesen auf auto-motor-und-sport.de

+++

Trump präsentiert: Gesundheitssystem 2.0 Zugriff und die totale Kontrolle aller Daten

Was einst als „Notlösung“ in der Pandemie begann, nimmt nun unter dem Deckmantel der Digitalisierung beängstigende Formen an: Donald Trump – einst der Präsident von „Operation Warp Speed“ – arbeitet nun mit denselben Tech-Oligarchen zusammen, um eine gigantische digitale Gesundheitsdatenbank zu schaffen.

Was wie ein Fortschritt klingt, ist in Wahrheit ein gefährlicher Vorstoß in Richtung totaler Kontrolle.

Ein „digitales Ökosystem“ für totale Erfassung

Trump kündigte in einer Rede den Aufbau eines neuen digitalen Gesundheitssystems an, in dem Softwarefirmen, Versicherer und Behörden auf Knopfdruck sämtliche Gesundheitsdaten der US-Bevölkerung austauschen können – angeblich, um Bequemlichkeit, Effizienz und Lebensqualität zu verbessern. Weiterlesen auf uncutnews.ch

+++

Islamisierung nimmt Fahrt auf: Gelsenkirchener Schule freut sich über ausschließliche Halal-Speisen

Im CDU-geführten Nordrhein-Westfalen findet dieser Tage ein neuer Akt der Unterwerfung statt. „Alle Speisen sind halal“, freut sich die Gesamtschule Erle aus Gelsenkirchen auf ihrer Homepage. Beim Schulessen in der Kantine wird schon seit längerer Zeit auf Schweinefleisch verzichtet, nun kommt auch das offizielle Islam-Zertifikat hinzu. Der verantwortliche Halal-Caterer mit dem harmlos wirkenden Namen „Muttis Küche“ beliefert zudem acht weitere Schulen in der Umgebung.

Es ist längst keine Verschwörungstheorie mehr: Immer mehr Schulen in Deutschland befolgen die islamischen Speisevorschriften der Scharia. Deutsche Kinder dürfen künftig aus falsch verstandener Toleranz kein Schweinefleisch mehr essen, während deutsche Metzger an die Caterer kein Fleisch mehr liefern können, da sie kein Halal-Zertifikat besitzen. Der gesellschaftliche Umbau macht auch vor Schulkantinen kein Halt.

Via kenjebsen

+++

AfD-Kandidaten im Visier: Die Methode Wahlausschluss

Der Verfassungsschutz sandte sogenannte „Erkenntnismitteilungen“ an sechs Gemeinden, um vor AfD-Bürgermeisterkandidaten zu warnen. Offenbar dienen solche Dossiers dann als Grundlage für Versuche, Politiker von der Wahl auszuschließen – teils mit Erfolg.

(…) Der Neuen Westfälischen zufolge versendete das Landesamt für Verfassungsschutz im Vorfeld der Vorbereitungen auf die Kommunalwahlen am 14. September sechs sogenannte „Erkenntnismitteilungen“, in denen der Inlandsgeheimdienst vor den jeweils betroffenen AfD-Kandidaten warnt, die bei den Bürgermeisterschaften in der Region Ostwestfalen-Lippe ins Rennen gehen wollen.

Mehrere AfD-Kandidaten im Visier des Verfassungsschutzes

Es ist ein einmaliger Vorgang in der Bundesrepublik und eine Einmischung in die Wahl, weil – ungeachtet des Ausgangs – darunter zumindest einmal die Reputation der Kandidaten und der Partei leidet – wenn es nicht sogar zu einem Ausschluss kommt. Darüber entscheidet erst einmal nämlich kein Gericht, sondern der parteipolitisch besetzte Wahlausschuss jeder Gemeinde oder jedes Landkreises.

Weiterlesen auf anonoumysnews.org

+++

Bürgergeld kann man getrost „Ausländergeld“ nennen

Nachfolgende Statistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt die Quoten der Bürgergeldempfänger nach Staatsangehörigkeit im März 2025.

Deutschland ist mit lediglich 5.2% vertreten.

+++

ÖSTERREICH: Kickl warnt in Brief: WHO will totale Kontrolle Österreichs

Der geplante WHO-Pandemievertrag und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) werden in Österreich nicht widerspruchslos hingenommen: FPÖ-Chef Herbert Kickl kritisiert die Vorhaben der Weltgesundheitsorganisation scharf und richtet seine Warnung nun direkt an WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

In einem offenen Brief äußert Herbert Kickl massive Bedenken gegen die Reformen, die der WHO im Falle internationaler Gesundheitsnotlagen weitreichende Befugnisse übertragen sollen. Besonders problematisch sieht der FPÖ-Obmann, dass der Generaldirektor künftig alleine das Recht hätte, eine „pandemische Notlage“ auszurufen – eine Definition, die Kickl als „vage und beliebig dehnbar“ bezeichnet. „Epidemien, Kriege, Umweltkatastrophen oder gar der Klimawandel könnten als Auslöser dienen“, warnt FPÖ-Chef Kickl.

Weiterlesen auf exxtra24.at

+++

Auf Steuerzahler-Kosten: Ukrainerin lässt sich Brust-OP mit Sozialleistungen bezahlen

Ein heikler Fund in einer Asylunterkunft brachte das BKA auf eine Spur von Sozialbetrug: Mit staatlicher Unterstützung wurde nicht Grundversorgung bezahlt, sondern eine teure Schönheitsoperation.

Im Wiener Bundeskriminalamt (BKA) arbeitet seit sieben Jahren die Task Force „SOLBE“ gegen Sozialleistungsbetrug – und das mit großem Erfolg. Die Bilanz ist beeindruckend: Seit 2018 wurden 25.156 Verdächtige ausgeforscht und 23.653 Anzeigen erstattet. Der Gesamtschaden beläuft sich laut BKA-Brigadier Gerald Tatzgern bereits auf 135,6 Millionen Euro.

[…]

Bei einer Routinekontrolle in einer Asylunterkunft stießen die Fahnder auf eine herumliegende Rechnung für eine Schönheitsoperation. Diese konnte einer Ukrainerin zugeordnet werden, die mit staatlicher Unterstützung Lippen und Brüste vergrößern ließ. Weiterlesen auf exxpress.at

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Ungeschwärzte RKI-Protokolle: Es gab keine «Pandemie der Ungeimpften»

Es gab überhaupt keine Pandemie. Die Bundesregierung gab der «Wissenschaft» Weisungen – und beide täuschten gemeinsam die Öffentlichkeit. […] Das Bild ist erschütternd. Sichtbar wird: Nicht «die Wissenschaft» beriet die Politik, sondern die Politik gab der Wissenschaft Weisungen. Und beide täuschten gemeinsam die Öffentlichkeit.

Der Bundesgesundheitsminister hatte eine «Weisungsbefugnis» auch bei technischen, also fachlichen Dokumenten. Im Oktober 2021 heisst es:

«Der Minister hat allen eine Boosterimpfung nahegelegt», obwohl diese noch nicht empfohlen sei.

An anderer Stelle steht:

«Der Minister hat die doppelte Impfung von Genesenen nahegelegt», obwohl dazu noch keine Daten vorlägen.

Am 5. November 2021 steht in den Protokollen:

«In den Medien wird von einer ‹Pandemie der Ungeimpften› gesprochen. Aus fachlicher Sicht ist das nicht korrekt.»

Die Gesamtbevölkerung trage dazu bei. Dann die Frage: «Soll das in der Kommunikation aufgegriffen werden?»

Die Antwort lautet nein, da auch der Bundesgesundheitsminister in jeder Pressekonferenz faktenwidrig und bewusst die Öffentlichkeit täuschend die Lüge von einer «Pandemie der Ungeimpften» verbreitet. Weiterlesen auf weltwoche.ch

+++ SATIRE +++

+++ TIERE +++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

<