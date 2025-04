Der Beitrag der Atlantik-Dienste für die rechten Wahlergebnisse seit 1945! – Teil II

Emblem(re) Gladio 1.0 (1948–1990) – Staatsterrorismus für NATO/MI6/CIA, die seit 1945 im „Wahlkampf“ stehen | Grafik: UM

Um Atlantik-Faschismus zu verstehen, genügt es nicht Einzel-Symptome zu konsumieren: Brian Bertelic und Rasheed M. diskutieren Phänomene, welche die Säulen des Westens ausmachen, während man liberale Politik offen predigt, doch über Staatsterrorismus verdeckt die Fäden zieht.

Was passiert, nachdem Vertreter der

Techno-Oligarchen an der Staatsspitze stehen – Teil II

Rasheed M.: Ein Zuseher schreibt: „Elon Musk und David Sacks denken tatsächlich „America First“!“ Ich sage: Nein! Denn, sie denken zuerst an billige Arbeitskräfte und Gewinne. „Amerika“ dient nur als Markenzeichen, um „Amerika Zuerst“ als Signal nur zu setzen. Brian und ich haben zu Beginn der Sendung darüber gesprochen. Falls „America First“ wirklich das Mantra der MAGA-Bewegung wäre, würde man vielmehr die massiven Probleme von Armee-Veteranen adressieren, die unter geringer Bezahlung, Obdachlosigkeit und psychischen Problemen leiden. Man würde Armut bekämpfen, denn Wohltätigkeit hat zu Hause anzufangen, bevor sie ins Ausland geht.

Man wird keine Sicherheit erzeugen, indem man ferne Länder, weiter als 7.000 Meilen entfernt, destabilisiert und zugleich zulässt, dass zu Hause alles auseinanderfällt. So funktioniert keine Sicherheit. Es gibt ein altes afrikanisches Sprichwort, das sagt: „

Solange man keinen Feind im Inneren hat, muss man keine Feinde von außen fürchten!

Richtig – solange Amerika nicht seine eigenen Kernprobleme vor Ort im eigenen Land gelöst hätte, braucht es sich nicht auf Dinge, die sie nichts angehen, anderenorts zu achten. Während Amerika vorgibt, Demokratie in die Ukraine zu bringen, löscht es die Demokratie im eigenen Land aus. Wie auch Großbritannien die Demokratie im Vereinigten Königreich auslöscht. In der Europäischen Union gibt es wenig bis gar keine Demokratie, während sie allen weismachen möchten, dass Demokratie der richtige Weg und die richtige Regierungsform sei.

Was wir zurzeit beobachten, wie ich schon öfters sagte, ist reine Verzweiflung [im westlichen Establishment]. Ich glaube, dass sie verstanden haben, dass ihnen die Zeit davonläuft und die Schuldenlast über den Kopf wächst. Jetzt geben sie ihr Bestes, um alles zu zerstören. Es erinnert an die Beschreibung von Sun Tzu, der über einen üblen militärischen Herrscher sagte:

Dieser würde bevorzugen, über die Asche seines niedergebrannten Königreiches zu herrschen, als anderen sein Königreich zu überlassen!

Brian, was meinen Sie dazu?

Brian Berletic: Nun, speziell zu Ihrem Kommentar über Elon Musk und David Sacks, dem stimme ich absolut zu, weil es ist so offensichtlich ist, was die USA tatsächlich zu tun hätten. Die Vereinigten Staaten müssten sich ansehen, was China getan hat, um sich zu einem globalen Marktführer zu entwickeln und herausfinden, warum wir das nicht auch tun könnten. Warum schaffen wir das nicht?

Was Russland angeht, hätte man zuzugeben, dass die USA diesen Krieg in der Ukraine anfingen, doch damit zu 100% falsch lagen, weswegen dieser Krieg zu beenden wäre. Zugleich stellt sich die Frage, wie es kommt, dass Russland mit einem so viel kleineren BIP und Militärbudget uns bezüglich Produktions-Ausstoß von Waffen und Munition auf allen Bereichen, übertrifft. Wie kann das sein? Die Antwort lautet, wie ich oftmals betonte:

Russland, China und viele andere Länder auf der ganzen Welt stellen den Zweck ihrer Sache über den Profit!

Das heißt nicht, dass sie nicht auch auf Profite aus wären, aber sie verstehen, dass eine Regierung und Nation einem Zweck dienen und nicht nur dazu da sind, Gewinne einzufahren. Wenn sie nur dazu da wären, Profite um jeden Preis abzuwerfen, dann wäre das nur verrückt und nicht nachhaltig. Es wäre selbstzerstörerisch und wir können inzwischen zusehen, wie die USA sich selbst zerstören:

Denn die USA folgen einem System, das Profit und Macht über alles andere – inklusive jeglicher Art von Zweck – stellt!

Wenn die USA also das, was vor sich geht, in Ordnung bringen wollten – ich habe wiederholt darüber gesprochen – dann müssten sie in Infrastruktur und Bildung investieren. Zuallererst jedoch, müsste man diese Unternehmensmonopole beseitigen, welche die US-Regierung in Beschlag genommen haben. Sie müssen diese in ihre Schranken weisen:

Herstellung für Pharmazeutika und Gebilde, wie das Gesundheitssystem und die Infrastruktur müssten verstaatlicht werden!

Manche Leute könnten dagegen einwenden, dass Amtrak [ein halbstaatliches US-Eisenbahnunternehmen] und die universelle Gesundheitsversorgung in Kanada und Großbritannien, eine komplette Katastrophe wären und versuchen, über solche Argumente Amerikaner von universeller Gesundheitsversorgung oder staatlich finanzierter Infrastruktur abzubringen. Doch, wenn man jenseits der Grenzen des kollektiven Westens blickt und ein Land wie z.B. Thailand, das bei weitem keine Supermacht darstellt, betrachtet: Dort gibt es eine universelle Gesundheitsversorgung und die ist ausgezeichnet! In Thailand gibt es auch eine staatlich finanzierte Infrastruktur und Massentransportmittel, wie pünktliche Züge mit denen man – im Gegensatz zu Amtrak – gerne fährt.

Ich bin auch mit Amtrak gefahren, es ist tatsächlich keine angenehme Erfahrung. Es ist wirklich etwas, das man nur als letzten Ausweg wählt. Doch man sollte sich dafür einsetzen die Privatanteile, die den US-Staat auf Kosten absolut aller anderen parasitieren, zu verstaatlichen.

Falls sich David Sacks und Elon Musk, sowie die MAGA-Bewegung, vermeintlich um die Vereinigten Staaten sorgen, dann sollten sie vorschlagen das Budget für Verteidigung nicht auf eine Billion-Dollar-Plus hochzuschrauben. Denn, wir kennen tatsächlich keine einzige Nation auf dem Planeten Erde, welche den USA innerhalb ihrer eigenen Grenzen echt Schaden zufügen wollte. Das Einzige, was Russland, China, der Iran und Nordkorea – all diese Nationen – bedroht, ist das globale straflose US-Verhalten, das es nicht geben dürfte.

Wenn man also Ausgaben gemäß DOGE – der [neuen] US-Behörde für Regierungs-Effizienz – einsparen wollte, sollte man anfangen das Verteidigungs-Budget zu reduzieren. Marineeinheiten würden nur entlang der US-Küsten benötigt. Niemand wollte den Pazifik oder Atlantik überqueren, um in die Vereinigten Staaten einzufallen. Es ist ganz offensichtlich, dass man nicht verstehen kann, wie Leute das nicht erkennen wollen.

Als nächstes müsste man anfangen, das Bildungssystem, welches für den Profitsektor arbeitet, zu reformieren. Ich meine, die Leute müssen sich für einen Studienabschluss über 10 Jahre oder länger verschulden. Das Studium für einen Abschluss sollte nichts oder fast nichts kosten. Man muss in Humanressourcen investieren, da sie buchstäblich der eigenen Zivilisation dienen und diese am Laufen halten. Zurzeit ist Bildung nur da, um mehr Geld aus jeder einzelnen Person herauszupressen und so unzugänglich. Das folgt dem Beispiel mit der Infrastruktur oder dem Gesundheitswesen – das ist verrückt. Vielmehr gilt es dort zu investieren und Unternehmensmonopole abzuschaffen. Solange Sie das nicht adressieren, meinen sie es mit MAGA [Make America Great Again!], um Amerika überhaupt groß zu machen, überhaupt nicht ernst!

Rasheed M.: Brian, ein Zuseher frägt, was Sie zur Operation Gladio zu sagen hätten und ob das Unternehmen noch heute läuft?

Brian Berletic: Unter der Operation Gladio liefen Aktionen der USA und NATO, bei der vormalige Nazis aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges bewaffnet und angestiftet wurden, um in ganz Europa Terrorakte zu verüben – doch sich als Kommunisten auszugeben, um die Anschläge fälschlicherweise den Kommunisten in die Schuhe zu schieben. Es war ein Netzwerk, das Anschläge unter falscher Flagge ausführte, um der Bevölkerung Furcht vor dem Kommunismus einzujagen. Ziel war es, die Bevölkerung [in das Schema Links/Rechts] zu spalten, durcheinander zu bringen und gegeneinander aufzuhetzen. Die Leute wurden desorientiert, um der USA und NATO den Vorwand, für alles zu liefern, was sie innerhalb und außerhalb Europas anstellen wollten.

Ganz bestimmt wird auch heute so vorgegangen – nur wurden Kommunisten von anderen vermeintlichen Bedrohungen abgelöst:

[Anstelle der Kommunisten] haben sie selbst – durch ihre Partnerschaft mit Nationen wie Saudi-Arabien, Katar und Türkei – Extremisten kultivieren, radikalisieren und darüber die muslimische Bedrohungen schaffen lassen!

Natürlich haben diese Extremisten nichts mit dem Islam zu tun! Sie tun es im Namen des Islam, aber das war’s dann schon. Sie instrumentalisieren diesen, um die europäische Öffentlichkeit zu spalten und zu verwirren:

Die Islamophobie-Industrie dafür ist riesig – sie wurde im sogenannten Krieg gegen den Terror aufgebaut und besteht bis heute!

In Folge spricht man über Einwanderer als wären es islamische Extremisten. So hört man sie in Europa darüber sprechen und es gibt ganze Teile der Bevölkerung, die das tatsächlich glauben, wonach der Islam gekommen wäre, um sie zu holen. Jene glauben, dass es der Islam im Allgemeinen ist:

Diese Leute verstehen nicht, dass dies eine Operation ist, die vom Westen und seinen eigenen Sicherheitsdiensten durchgeführt wird, doch nichts mit dem Islam zu tun hat!

Die Menschen, die gegen diese Extremisten kämpfen und sterben und den höchsten Preis dafür zahlen:

Das sind faktisch Muslime in ihren Heimatländern, wo all diese Konflikte kultiviert werden, um die Extremisten überhaupt erst aus dem Land nach Europa zu bringen!

Es ist also nur eines dieser Dinge. Es appelliert an das Eidechsenhirn [Anmerkung der Redaktion: Eidechsen verfügen nur über das limbische System als Hirnfunktion, welches instinktgesteuert nur auf Emotionen und Triebe abstellt], das wir alle aus der Evolution [Anmerkung der Redaktion: Neben dem Neocordex, der für komplexe Denkvorgänge steht] besitzen:

Mit dem instinktiven Wunsch oder der instinktiven Reaktion auf anders aussehende Dinge, reflexartig zu reagieren, anstatt darüber nachzudenken und es zu analysieren:

Das ist es also, was die Operation Gladio [Anmerkung der Redaktion: Bis heute als Gladio B oder Gladio 2 bzw. 2.0 seit 1997 aktiv] bis heute verfolgt.

Ich erinnere mich, dass US-Vizepräsident J.D. Vance in Europa eine Rede hielt und über Redefreiheit referierte, obwohl diese in den USA von der Trump-Regierung selbst eingeschränkt wird. Seine ganze Rede handelte von diesen vermeintlichen islamischen Extremisten, wobei er seine Rede in München hielt:

Nur wenige Stunden vor seiner Rede gab es in München einen Anschlag – was für ein Zufall – fast so, als wäre dies inszeniert worden!

Anmerkung der Redaktion: Brian Berletic bezieht sich auf beide Operationen:

Operation Gladio (1947 – 1990), nachstehend als Gladio 1.0 bezeichnet,

Operation Gladio 2.0 von 1997 bis heute.

Operation Gladio 1.0 wurde 1990 nach 42 Jahren geheimer Operationen erstmals in Italien aufgedeckt. Gladio sollte die Regierungs-Beteiligung der Kommunistischen Partei Italiens verhindern. Zwischen 1969 und 1985 werden viele Terroranschläge verübt, die über die atlantischen Kartellmedien den „Linken“ zugerechnet wurden.

Die geheimen staatsterroristischen Netzwerke waren in mindestens 14 europäischen Ländern eingerichtet und wurden gegenüber den offiziellen Regierungen der Gastländer geheim gehalten, doch von CIA und MI6 kontrolliert. Die Mitglieder der paramilitärischen Geheimarmeen unter NATO wurden mit Hilfe der CIA und des MI6 sowie lokaler Geheimdienste rekrutiert. Die militärische Befehlsgewalt lag bei den geheimen Kommandostellen im NATO-Hauptquartier im belgischen Mons.

Die geheimen Armeen wurden nie gegen die UdSSR aktiviert, doch im Inland umso stärker nur gegen politische Parteien, wie z.B. die KPI in Italien, die besonders stark geworden war, in Stellung gebracht.

Gladio 1.0 involvierte sich in Agitationen, um Wahlen zu beeinflussen sowie brutalen Terrorismus und Bombenterror gegen Zivilbevölkerungen unter falscher Flagge, um Kommunisten zu belasten und die Bevölkerungen psychologisch zu manipulieren.

Der Name Gladio – für Schwert, war eigentlich der Name der den Operationen in Italien gewidmet wurde, steht aber seitdem für das ganze Phänomen.

Die Operation Gladio 1.0, verfolgt eine operative Taktik über die „Strategie der Spannung“ und drei Schienen, die zu den anni di piombo – den bleiernen Jahren – atlantischen Staats-Terrorismus – insbesondere in Italien – führten:

Guerillakrieg auf den Straßen, um die Loyalität von der UdSSR wegzulenken.

NATO inspirierte Verschwörungen, die nicht genehme Regierungen Verhältnisse mit der UdSSR unterstellten und durch Marionettenregime zu ersetzen.

Die harte und sanfte Ermordung von Personen, die als hinderlich für die Ziele der NATO angesehen wurden.

Im Jahr 2006 wurde Steve Pieczenik von Emmanuel Amara für seinen Dokumentarfilm, „Les derniers jours d’Aldo Moro – Die letzten Tage von Aldo Moro“, interviewt. Darin erklärte Steve Pieczenik, der seinerzeit als Vertreter der amerikanischen Regierung für den Krisenausschuss nach Italien geholt worden war:

„Ich bedauere Aldo Moros Tod, aber wir mussten die Roten Brigaden instrumentalisieren, damit sie ihn töten… Man könnte sagen, dass es ein kaltblütig vorbereiteter Totschlag war… Moro musste sterben. Ihm das Leben zu retten ist nie meine Aufgabe gewesen. Als stellvertretender Staatssekretär der amerikanischen Regierung und persönlicher Berater des italienischen Innenministers war es meine Aufgabe, Italien zu stabilisieren, den Kollaps der Christdemokratischen Partei zu verhindern und dafür Sorge zu tragen, dass die Kommunisten durch die Entführung nicht die Kontrolle der Regierung gewinnen würden.“

Pieczenik zufolge wurde die Entscheidung, Moro zu töten, in der vierten Woche nach seiner Entführung getroffen, als angenommen wurde, dass Moro in seinen Briefen Staatsgeheimnisse preisgeben würde, wie beispielsweise die Existenz von Gladio.

In einem dazu passenden anderen Interview enthüllte Francesca Cossiga, damaliger Innenminister, dass das Krisenkomitee eine falsche Aussage, die man ursprünglich noch versucht hatte den Roten Brigaden anzuhängen, verbreitet hätte, wonach Moro bereits tot sei, was zu dem Zeitpunkt nicht gestimmt habe. Doch, damit wurde den Entführern signalisiert, dass man Moro aufgegeben habe und diese ihn töten könnten, was dann auch geschah!

Einige der Beispiele für Gladio 1.0 – Attentate, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

der Mord an Italiens ehemaligem Premierminister Aldo Moro im Jahr 1978,

der Mord an Schwedens Premierminister Olof Palme im Jahr 1986,

der Mord an Adnan Menderes, dem Premierminister der Türkei, im Jahr 1961



das „sanfte Attentat“ (Rufmord) auf den britischen Premierminister Harold Wilson.

Doch auch die RAF in Deutschland ist nur eine Ausgeburt westlicher Geheimdienste. Die Ermittlungen rund um den Oktoberfestanschlag im Jahr 1980 wurden 1982 mit einer Einzeltätervariante abgeschlossen. Doch 2008 tauchten neue Beweise auf und 2014 ordnete der Generalbundesanwalt die Wiederaufnahme des Verfahrens an.

Nur zur Erinnerung: Gladio 1.0 hat mindestens 2.000 Todesopfer zu verantworten. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges und dem Auffliegen der schmutzigen Geheimnisse von Gladio 1.0 hatte diese Organisation für Staatsterrorismus ihre Mission mehr als erfüllt und machte die Gründung von Gladio 2.0 erforderlich:

Ein neues Feindbild wurde gesucht und dringend benötigt, doch war bald gefunden:

Nach den Kommunisten haben Islamisten das neue Feindbild für Bevölkerungen und vor allem patriotische Kreise abzugeben!

Die ursprüngliche Operation Gladio 1.0 war ein europaweites Netzwerk faschistischer „Staatsterrorismus-Zellen“, die ursprünglich von NATO/CIA/MI6 für Attentate und Bombenanschläge im Falle einer Invasion durch die Sowjetunion ausgebildet worden waren.

Gladio B ersetzte inzwischen das Faschisten/Kommunisten-Szenario durch ein Islam/Muslim-Szenario und führte Angriffe unter falscher Flagge in Europa sowie auch anderenorts weiter. Das Ziel von Gladio B ist:

die US-Machterweiterung in Zentralasien,

die Erschließung strategische Energie- und Mineralreserven für US & EU-Europa,

die Zurückdrängung des Einflusses von Russland und China,

die Ausweitung krimineller Einnahmequellen, wie durch Waffen- und Drogenhandel,

die Verwendung von jetzt Dschihadisten für schmutzige Jobs, wie unter Gladio 1.0.

Der finale Startschuss für Gladio B wurde durch den Anschlag von 9/11 gegeben: Die Kontinuität der Agenda bildet das Feld „Staatsterrorismus“ für ähnlich gelagerte Ziele und weiterging, wie z.B. Terroranschläge auf:

spanische Züge am 11.3.2004

die Londoner U-Bahn am 7.7.2005

Es versteht sich von selbst, dass eine Operation Gladio/B offiziell dementiert wird.

Ende der Anmerkung der Redaktion

Rasheed M.: Ein Zuhörer schreibt, dass, China [vom Westen] vorgeworfen werde, Hyperschall-Raketentechnologie, die der Westen noch gar nicht besitzt, „gestohlen“ zu haben. Brian, wie kann China Technologie „stehlen“, über welche die Vereinigten Staaten noch gar nicht verfügen?

Brian Berletic: Präsident Trump hat das tatsächlich gesagt -zwar nicht zu China, aber zu Russland, welches US-Technologie für Hyperschall-Raketen gestohlen hätte. So, verfüge Russland über Hyperschall-Raketen, obwohl die USA diese noch [immer] nicht haben – das klingt verrückt… Ich meine, das sollte die Leute nachdenklich stimmen.

Rasheed M.: Ein anderer Zuseher sagt, dass Trump sich im Wahlkampf – zusammen mit Tulsi [Gabbard] als Taube empfohlen hätte, sich jetzt jedoch, wie ein großer Falke gibt… Brian, was meinen Sie dazu!

Brian Berletic: Nun, ich meine, das ist etwas, was jeder Politiker in der Geschichte der Menschheit tat: Sie sagen im Wahlkampf den Wählern, was sie hören wollen, doch tun dann, was die Clique ihrer Großspender von ihnen verlangt.

Was die Politik gegenüber Israel angeht, so liegt da ein riesiges Missverständnis vor: Ich möchte dazu die Leute ersuchen, den Nahen Osten einmal auszublenden und auf den gesamten Globus zu blicken, um zu erkennen, dass Israel nur einen von vielen US-Proxy-Akteuren darstellt. Würde man nur Israel isoliert betrachten, könnte man ggfs. versucht sein, die Kontrolle Israels über die USA zu hinterfragen, nachdem die USA für Israel offensichtlich alles machten.

Schaut man sich jedoch an, was die USA für die Ukraine alles machten: Das Land mit vielen Milliarden an Dollar überschüttet und mit Waffen vollgepumpt, um es bedingungslos zu unterstützen:

Die USA lassen dort buchstäblich Nazis mit Nazi-Abzeichen auf ihren Uniformen herumlaufen, sodass sie sich dafür zu entschuldigen haben oder es zu vertuschen versuchen!

Kontrolliert die Ukraine auch die Vereinigten Staaten? Oder, was tut die USA für Taiwan? Es geschieht dasselbe, wie mit den anderen Proxy-Gebilden! Kontrollieren diese auch die Vereinigten Staaten? Oder sind das nur Proxy-Konstrukte, welche die USA aufbauen und vermeintlich bedingungslos unterstützen, weil sie im Auftrag der USA in Folge für diese zu kämpfen haben?

Rasheed M.: Was halten Sie von dem, was Trump im Beisein von Netanjahu über den Iran sagte? Denn, die Leute sagen häufig, dass Trump versuche, mit dem Iran in Verhandlungen einzutreten. Doch ich finde, dass es da einen Unterschied gibt: Trump möchte nicht verhandeln, doch strebt vielmehr die totale Kapitulation des Iran an – das macht einen Unterschied. Denn wenn er hätte verhandeln wollen, hätte er sich nie aus dem JCPOA [vormaliges Nuklear Abkommen des Iran] zurückziehen dürfen. Stattdessen versucht er, den Iran zur Aufgabe seiner nationalen Sicherheit zu bewegen, indem er die inländischen Raketenabwehrsysteme des Iran zur Disposition stellt. Das heißt: Das Raketenprogramm, welches nichts mit dem Atomprogramm zu tun hat. Er versucht zu bestimmen, was Iran für seine nationale Sicherheit tun dürfe und was nicht. Was halten Sie von derartigen Forderungen und Drohungen gegen den Iran, während Netanjahu direkt daneben saß?

Brian Berletic: Es ist für jede Person mit funktionierendem Gehirn abwegig mitzuverfolgen, was die USA in Bezug auf den Iran verfolgt. Man muss sich fragen:

Auf welche Autorität beruft sich die USA, um über das Atomprogramm des Iran zu bestimmen? Die USA bleiben bis heute das einzige Land, welches Atomwaffen gegen andere einsetzte, indem sie zwei Atombomben auf Japan abwerfen ließen, obwohl Japan zu diesem Zeitpunkt bereits besiegt war. Auch im Koreakrieg, Vietnamkrieg und sogar in Afghanistan zogen die USA ernsthaft in Betracht, Atomwaffen einzusetzen.

Die USA verfügen über eines der größten Atomwaffenarsenale der Welt. Sie werden nicht abrüsten, doch sie haben gegen nichtnukleare Nationen mit dem Einsatz ihrer Atomwaffen gedroht. Sie haben ihr konventionelles Militär jahrzehntelang dafür eingesetzt, Länder auf der ganzen Welt zu schikanieren, um in diese einzufallen und sie auch widerrechtlich zu besetzen. Die USA zeigen sich nur deshalb über das Atomprogramm des Irans besorgt, weil sie wissen, dass sie den Iran nicht mehr bedrohen könnten, falls dieser atomar bewaffnet wäre.

Die Denkfabriken und Repräsentanten spezieller Interessensvertreter, welche die Außenpolitik der USA vorgeben, kommen in ihren Papieren zum Schluss, dass der Iran den Bau von Atombomben nicht anstrebe… Man weiß, dass es nur der Abschreckung diene und dass es das Endspiel im Mobbing der USA in der Region wäre und die USA weltweit weiter einschränken würde. Viele Menschen scheinen davon überzeugt, dass die USA vom Iran besessen wären, weil Israel das so will.

Doch, Rasheed, insgesamt betrachtet, gleicht der Iran, wie Sie immer schon sagten, dem schwachen Unterleib Eurasiens: Das multipolare System Eurasiens wird von den drei Hauptsäulen – China, Russland und Iran – getragen, worunter der Iran die schwache Säule unter den Dreien darstellt. Könnten die USA den Iran ausschalten, würden sie das multipolare System auch von Russland und China stürzen können. Das ist ihr Plan!

Und Israel wird – genauso, wie die Ukraine – nur als Stellvertreter instrumentalisiert!

Genauso, wie die Inselprovinz Taiwan nur als Proxy instrumentalisiert wird. Genauso ergeht es auch den Philippinen als Proxy. Es geht um globale Konzepte, nicht um irgendwelche kleinlichen regionalen Ambitionen von Benjamin Netanjahu. Ich meine, die Leute müssen das realistisch einschätzen.

Rasheed M.: Ich denke, dass die Leute alles in Schubladen stecken und nicht alle Zusammenhänge erkennen:

Sie sehen nicht das große Ganze – das Gesamtbild der Dinge, weil sie den Nachrichten folgen, die meist nur Einzelvorkommnisse – ohne Zusammenhang – darstellen. Ich denke, das wird absichtlich gemacht, um die Menschen unten zu halten, sodass die Machthaber auf Kosten aller anderen darüber herrschen können. Ich möchte Sie Folgendes fragen: Glauben Sie, dass ein Krieg, gegen den Iran immer wahrscheinlicher wird?

Brian Berletic: Das lässt sich unmöglich vorhersagen, denn selbst wenn die USA, sich auf einen Krieg vorbereiten, hängt das von vielen Faktoren und verschiedenen Bedingungen vor Ort ab, die sich jederzeit ändern können. Wir haben schon viele Situationen erlebt, bei denen die USA kurz vor einem Krieg gegen den Iran standen, um in Folge noch einen Rückzieher einzulegen. Das lag daran, dass sich die Verhältnisse vor Ort verändert hatten.

Die USA sehen inzwischen eine große Chance, weil sie Syrien ausschalten und die Führungsspitze der Hisbollah eliminieren ließen. Inzwischen stehen sie im Krieg gegen den Jemen. Ich denke, viel hängt davon ab, wie diese Kämpfe gegen den Jemen ausgehen werden. Denn, wenn sie mit Ansar-Allah bzw. den Fähigkeiten des Jemen, welche dieser über den Iran oder über welche Kanäle auch immer, aufbaute, schon zu kämpfen haben und das schon die Militäroperationen der USA erschwert, was sagt das über den viel umfassenderen Konflikt gegen den Iran selbst aus?

Indessen, sind wir uns schon seit langem darüber einig: Die USA sind verzweifelt – denn, ihnen läuft die Zeit davon. Die Uhr arbeitet gegen sie und ihre Hegemonie-Ansprüche. Falls die USA nur um das beste Interesse ihres Landes, ihres Nationalstaates und ihres Volk besorgt wären, wäre das keine große Sache und es würde keine Dringlichkeit auslösen. Wie ich schon sagte: Sie könnten Ihre Industrien wiederaufbauen, Ihr Bildungssystem in Ordnung bringen – dies unterläge keiner zeitlichen Begrenzung und sie müssten sich nicht beeilen.

Doch, warum beeilen sie sich so sehr? Warum verfolgen sie so extreme politische Positionen und bedrohen den Iran so sehr? Warum verhängen sie so extreme Zölle gegen China? Die Antwort lautet: Weil sie wissen, dass ihnen die Zeit davonläuft.

Wenn man das schon seit Jahren verfolgt, wie wir es tun, dann erinnert man sich, als BRICS noch einem Fremdwort glich – so schwach noch wirkte und nichts über Nacht geschah. Es dauerte viele Jahre, doch inzwischen gewinnt BRICS an kritischer Masse und sobald eine bestimmte Schwelle überschritten wird, würde es unumkehrbar sein:

Die Vereinigten Staaten würden BRICS nicht mehr rückgängig machen können – das ist es, wogegen sie antreten!

Auch, reden sie immer davon, dass China darum kämpfe, Taiwan zurückzuerobern, obwohl Taiwan bereits Teil Chinas ist… Es ist nicht China, das dazu um die Wette läuft, sondern die Vereinigten Staaten: Weil sie verstehen, dass Chinas militärische, wirtschaftliche und industrielle Stärke immer weiter zunimmt, bis zu dem Punkt, an dem die USA nichts mehr tun werden können, was noch Auswirkungen zeigte.

Rasheed M.: Brian, wir sprachen davon, wonach das Imperium verzweifelt ist und keine Zeit mehr hat, doch einfach Dinge tut, um herauszufinden, was ggfs. noch funktionieren könnte. Viele Menschen neigen zu glauben, wonach das US-Militär durch das, was die Huthis oder Ansar-Allah leisten, in Schach gehalten werden könne. Dazu möchte ich fragen: Die Vereinigten Staaten verstehen, dass der Dollar seine zentrale Rolle verlöre, falls der Iran stabil und ein wichtiger Faktor von BRICS und der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit bliebe. Der Dollar ist das zentrale Lebenselixier der Welt bzw. des Imperiums. Falls das weltweit nicht so bliebe:

könnten die Vereinigten Staaten ihre Defizite nicht mehr finanzieren.

könnten die USA ihr Militär nicht mehr ausbauen.

könnten die USA ihre Stützpunkte auf der ganzen Welt nicht mehr unterhalten.

Ich glaube, dass sie alles riskieren werden, um ihre Hegemonie zu erhalten, weil sie verstehen, dass ihnen nicht viele Optionen mehr blieben. Könnten die USA versuchen, die beste der schlechtesten Optionen zu wählen?

Brian Berletic: Ja – absolut und das Verrückteste an all dem ist: Die Vereinigten Staaten könnten immer noch eine funktionierende, einflussreiche, wohlhabende Gesellschaft als Nationalstaat abgeben. Sie könnten eine konstruktive Rolle unter allen anderen Nationen spielen, aber sie bestehen darauf, sich allen anderen Nationen aufzuzwingen. Es ist dieser irrationale Wunsch in ihren Köpfen, weil der kollektive Westen seit Generationen über den Planeten herrschte. So denken sie, von Natur aus gegenüber allen anderen überlegen zu sein. Man kann es absolut aus allem, was sie sagen, heraushören:

Egal, wie viele Vorteile China am Ende hätte – nach ihrer Meinung, würde der „Weiße Westen“ von Natur aus allen anderen überlegen sein: „Wir sind den Chinesen von Natur aus überlegen – egal, wie viele es wären – egal, was sie herstellen oder was sie tun. Wir können sie in Sachen Innovation übertreffen, weil wir schlauer und besser in Innovation sind!“

Wenn man so überzeugt davon ist, in Sachen Innovation besser als jemand anderer zu sein, obwohl man eine so viel kleinere Bevölkerung, eine so viel schlechtere Infrastruktur und ein so viel katastrophales Bildungssystem besitzt, dann lässt sich daraus schließen, dass man von Natur aus einfach überlegen wäre. Was könnte es sonst bedeuten?

Das ist ihre Denkweise und die ist gefährlich! Denn es gab einmal diesen Typen mit einem Schnurrbart, der vor ein paar Jahrzehnten dachte, dass er und sein Volk allen anderen rassisch überlegen sei. Es wäre egal, wie viele Sowjets es gebe – sie wären alle verrottet und Untermenschen. Alles, was man tun müsste, wäre nur die Tür einzutreten und das Ganze würde in sich zusammenfallen! Man betrachte nur, wie das geendet hat.

Ich sehe viele bedauerliche und beängstigende Parallelen zwischen damals und heute!

Und übrigens:

All diese Ideen, welche Nazi-Deutschland hatte – das waren Kopien und Übernahmen rassistischer Vorstellungen aus den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich!

Die Eugenik wurde von den Angloamerikanern nach Nazi-Deutschland exportiert. Die Menschen sollten sich dessen bewusst sein. Es ist nicht so, dass Nazi-Deutschland aus dem Nichts entstanden wäre: Es stützte sich stark auf die angloamerikanische Denkweise, die bis heute fortbesteht, ab!

Anmerkung der Redaktion:

Eugenische Maßnahmen in den Vereinigten Staaten wurden erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts von Gesetzgebern auf Bundesstaatsebene umgesetzt. Das sogenannte „Eugenics Record Office (ERO) wurde 1910 in Cold Spring Harbor, New York, gegründet und 1913 von Andrew Carnegie gestiftet. Die Materialien und Forschung gingen nach Schließung des ERO im Jahr 1939 auf das „Cold Spring Harbour Laboratory“ über – das klingt schon viel besser!

Internationale Eugenik-Konferenzen boten Eugenikern globalen Austausch und Verbreitung: 1912 in London und 1921 und 1932 in New York City. Adolf Hitler hat die Anstrengungen der US-Eugenik Gründerväter-Bewegung in seinem Buch „Mein Kampf“ lobend hervorgehoben und besonders gewürdigt. Das gibt dem strammen deutschen Establishment wohl Auftrieb bis heute, z.B. im Kampf um die Ukraine…

1930 Ausstellung der Eugenics Society für „Well-To-Do Families“ & „Marry Wisely“ |

Quelle: Wellcome Library, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

BILD 6 mit Legende – 2025.4.13

Eugenische Maßnahmen wurden in Folge in Frankreich, Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern, wie in Belgien, Brasilien, Kanada, Japan und Schweden eingeführt und erfreuen sich in diversen Wertegesellschaften seither stolzer Tradition:

Grafik: Sterilsationen in Schweden – seit 1976 ist keine Erlaubnis mehr erforderlich |

Quelle: Edaen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

BILD 7 mit Legende – 2025.4.13

Wohl zum Erhalt der „nordischen Rasse“, wurden Zwangsterilisationen in Schweden in den Jahren 1906–2013 ohne gültige Zustimmung der betroffenen Person aus eugenischen, medizinischen und sozialen Gründen durchgeführt. Zwischen 1972 und 2013 war die Sterilisation in Schweden auch eine Voraussetzung für eine geschlechtsangleichende Operation.

Die Graphik oben zeigt, die Anzahl der Sterilisationen, welche zwischen 1935 und 1979 der zentralen Behörde, National Swedish Board of Health and Welfare, gemeldet wurden, sowie die verschiedenen Indikationen für die zwischen 1941 und 1975 durchgeführten Operationen. Als im Januar 1976 die Genehmigungspflicht aufgehoben wurde, stieg die Zahl der Sterilisationen sprunghaft an. Die Statistik enthält keine Angaben zu vermuteten Dunkelziffern.

Es versteht sich, dass nach 1945 besonders darauf geachtet wird, dass Wort „Eugenik“ verschwinden zu lassen. Zum Ersatz eignen sich „Gesellschaften“ mit unverfänglicher klingenden Namen, wie z.B. das Adelphi Genetics Forum seit 2021, doch gegründet 1907 als Eugenics Education Society, dann ab 1924 Eugenics Society, dann ab 1989 Galton Institute bis 2021 und jetzt: Adelphi Genetics Forum. Das mit dem „Forum“ klingt schon viel besser…

Ende der Anmerkung der Redaktion

Rasheed M.: Und vergessen Sie nicht, dass viele Menschen in den USA die Kriegsmaschinerie der Nazis finanziert haben!

Einer unserer Zuseher fragt: Geht es inzwischen darum, BRICKS zu zerstören?

Brian Berletic: In gewisser Weise schon: Denn, was ist BRICKS?

BRICKS ist ein alternatives System gesammelter Interessen, die in eine andere Richtung als das amerikanische unipolare System zielen!

Indem Amerika die Vorherrschaft über den gesamten Globus fordert, verlangt es die Vorherrschaft über alles, was auf dem Globus geschieht!

BRICS verfolgt ihr eigenes Programm, auf das die USA immer weniger Einfluss ausüben. Daher wollen sie BRICKS zerstören. Sie müssen die einzelnen Komponenten von BRICKS zerstören und ihnen unterordnen. Sie müssen ihre Vorherrschaft aufrechterhalten, sonst verschwindet all das. Wenn es einmal weg ist, wäre es für immer weg!

Ich glaube nicht, dass die Menschen verstehen, dass der Westen als Kollektiv dem Rest der Welt so weit überlegen war, weil die industrielle Revolution im Westen begann und es so lange dauerte, bis sich die Technologie weltweit verbreitet hatte. Aber jetzt hat sich die Technologie vollständig global verbreitet:

Anstelle zählen inzwischen zu den wichtigsten Faktoren, Größe der Bevölkerungen und Höhe der Investitionen in Humanressourcen und Infrastruktur!

Das ist es, was einem Land heute den größten Vorteil verschafft. Ein kleines Land wie Großbritannien oder die USA können im Vergleich zum Rest der Welt auf keinen Fall ihre Vormachtstellung weiter aufrechterhalten, es sei denn, man zerstörte das derzeitige globale System und würde es Jahrzehnte zurückwerfen. Dann könnte es ihnen möglich sein, sich wieder zu behaupten. Das ist es, wohin ihre Ausrichtung zielt: Aus diesem Grund erscheint das alles so gefährlich und erschreckend!

Ende der Serie

***



