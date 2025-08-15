Das Kommuniqué von Juri Uschakow, zum bevorstehenden Russland-USA Alaska Gipfel

Am 15.8.2025 kommt es in Alaska zum persönlichen Treffen der beiden Präsidenten | Quelle: Screenshot interaffairs.ru

Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow gab letzten Dienstag in Moskau seiner Hoffnung Ausdruck, wonach das Gipfeltreffen in Alaska beider Präsidenten der Normalisierung bilateraler Beziehungen Impulse verleihen und beiden Ländern helfen möge, in verschiedenen Fragen „voranzukommen”!

Die Erklärung von Juri Uschakow, Berater des russischen

Präsidenten, in deutscher Übersetzung, zum Alaska Gipfel

Die Vorbereitungen für das Treffen zwischen den Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten sind in die letzte Phase getreten. Zumal das Treffen erst vor fünf Tagen – also in der Nacht von Freitag auf Samstag – angekündigt worden war, laufen alle Vorbereitungen unter großem Zeitdruck. Zahlreiche technische Fragen, darunter auch Visumsangelegenheiten, werden derzeit geklärt. Im Vordergrund steht natürlich weiterhin die aktive Ausarbeitung der politischen Inhalte des Gipfeltreffens.

Ich kann bestätigen, dass das Programm für das Treffen der Staatschefs vereinbart worden ist. Wie Sie alle wissen, findet dieses Treffen in Alaska, genauer gesagt in Anchorage, statt, wo dafür eine der Einrichtungen der Elmendorf-Richardson Joint Military Basis als Veranstaltungsort dienen wird. Die Gespräche sollen morgen, am 15. August, um ca. 11:30 Uhr Ortszeit mit einem Gespräch zwischen Wladimir Putin und Donald Trump beginnen. Dieses Gespräch wird im Tête-à-Tête-Format und natürlich in Anwesenheit von Dolmetschern, stattfinden. Anschließend werden die Verhandlungen im Delegationsformat fortgesetzt und in ein Arbeitsessen übergehen.

Die Teilnehmerliste steht bereits fest. Angesichts der hochsensiblen und kritischen Themen, die zur Diskussion stehen, wurde der Kreis der Verhandlungspartner auf eine ausgewählte Gruppe beschränkt. Auf russischer Seite werden folgende Personen die Delegation stellen:

der Außenminister, Sergej Lawrow,

der außenpolitische Berater des Präsidenten, Juri Uschakow,

der Verteidigungsminister Andrei Beloussow,

der Finanzminister Anton Siluanow

der Sonderbeauftragte des Präsidenten für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland, Kirill Dmitrijew.

Die Zusammensetzung der amerikanischen Delegation ist ebenfalls bekannt, allerdings gilt es dazu die offizielle Ankündigung unserer amerikanischen Partner abzuwarten. Somit werden neben den Präsidenten selbst, jeweils fünf Mitglieder in jeder Delegation, neben selbstverständlich noch in der Nähe befindliche Expertenteams, anwesend sein.

Nach Abschluss der Verhandlungen werden Wladimir Putin und Donald Trump eine gemeinsame Pressekonferenz abhalten, um die Ergebnisse der Gespräche zusammenfassend bekanntzugeben. Was die Agenda des Gipfeltreffens betrifft, so ist für alle klar, wonach das zentrale Thema die Beilegung der Ukraine-Krise sein wird, inklusive den Überlegungen aus jenen Gesprächen, welche, wie Sie sich erinnern können, am 6. August im Kreml unter Beteiligung des Sonderbeauftragten des US-Präsidenten, Steve Witkoff, stattgefunden haben.

Es werden jedoch noch weiterreichende Themen im Zusammenhang mit der Gewährleistung von Frieden und Sicherheit sowie drängende internationale und regionale Themen behandelt werden. Darüber hinaus wird ein Meinungsaustausch über die weitere Entwicklung bilateraler Zusammenarbeit – insbesondere im Handels- und Wirtschaftsbereich – erwartet. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Zusammenarbeit ein immenses, leider jedoch nicht ausreichend genutztes Potenzial, birgt.

Ein weiterer wichtiger Punkt: In der Nähe des Militärstützpunktes, an dem die Verhandlungen stattfinden werden, befindet sich ein Gedenkfriedhof mit den sterblichen Überresten von neun sowjetischen Piloten, zwei Militärangehörigen und zwei Zivilisten, die zwischen 1942 und 1945 beim Transport von Flugzeugen aus den Vereinigten Staaten in die Sowjetunion im Rahmen des Leih- und Pachtvertrages ums Leben gekommen waren. Das Treffen findet also an einem Ort großer historischer Bedeutung statt, was den Kameradschaftsgeist zwischen unseren Nationen während des Krieges unterstreicht. Besagte Symbolik in diesem Jahr, dem 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland und das militaristische Japan, erhält dadurch zusätzlich besondere Bedeutung.

Kollegen, das ist, grob gesagt, was ich Ihnen zu dem Besuch mitteilen wollte, der -wie schon zuvor angekündigt – morgen früh Ortszeit seine Anfang nehmen wird.

Vielen Dank! 14. August 2025

***

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

