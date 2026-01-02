Silvester 2026: Ausschreitungen und mediale Gewöhnung an die Barbarei

Auch hier wurden die Einsatzkräfte während des Löschens des Busses massiv angegriffen. | Bild: screenshot YouTube

Obwohl viel unternommen wird, um die sich jährlich wiederholenden Krawalle bereits im Vorfeld zu unterbinden, kam es auch dieses Jahr wieder in europäischen Ländern, in denen die Buntheit bereits ein nahezu unerträgliches Maß erreicht hat, zu den inzwischen sattsam bekannten Ausschreitungen.

Die „Akteure“ entsprechen weitgehend demselben Persönlichkeitsprofil: jung, mit Migrationshintergrund – pardon, jetzt heißt es ja „Migrationsgeschichte“ – und bei dieser Migrationsgeschichte wird uns vorgegaukelt, dass die Herrschaften traumatisiert vor Kriegen flohen. Das ist wohl ein Grund, das waagrechte Abfeuern von Raketen geradezu zu lieben und Einsatzkräfte anzugreifen.

Ist es „rechtsextrem“, wenn man Leute, die Feuerwehr- und Rettungswagen und die darin befindlichen Hilfskräfte angreifen, als „Bestien“ bezeichnet? Ist man ein „Ausländerfeind“, wenn man in diesem Zusammenhang die umgehende Inhaftierung und Repatriierung derartiger Elemente fordert? Aus linker Sicht vermutlich schon, oder?

Hier eine Reportage aus Videos von Silvestervorfällen, die es vor der gepriesenen Buntheit noch nicht gab und die es auch in anderen Ländern weltweit nicht gibt. Nur wir in Europa lassen uns das bieten! Wie lange noch?



