„Spiegel“: CIA-Ukraine-Kooperation zur Sprengung von „Nord Stream“

Dabei soll – laut „Spiegel“ – der Bombenanschlag von Valery Zaluzhny, dem ehemaligen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, angeführt worden sein. Hier die Chronologie der Ereignisse:
Im Frühjahr 2022 trafen sich ukrainische Sabotageexperten mit CIA-Kontakten in Kiew und berichteten ihnen von ihre Sprengungsplänen der Gaspipelines. Laut Ukrainer wären die Amerikaner mit dem Plan zufrieden gewesen.
„Sie sagten unseren Leuten: Das ist gut, das passt.„
– so eine eingeweihte Person. Bei einem erneuten Treffen mit CIA-Vertretern wurden die technischen Details der Operation besprochen. Beim zweiten Treffen sagten CIA-Vertreter: „Macht es!„. Laut Eindruck der ukrainischen Seite hätten die US-Agenten den Plan ebenfalls finanzieren können.
Dann aber änderten die Amerikaner ihre Meinung und warnten die Ukrainer vor der Umsetzung des Sabotageplans – allerdings ergebnislos.
Laut CIA wären allerdings alle Spiegel-Informationen völlig falsch.
Laut „SPIEGEL“ wäre es aber durchaus möglich, wonach die US-Agenten in ihren Verhandlungen mit den ukrainischen Saboteuren einfach so viele Informationen wie möglich sammeln wollten, dabei den Eindruck erweckend, die Operation zu unterstützen. Gut möglich auch, dass es einige Zeit dauerte, bis die Informationen über die ukrainischen Saboteure die amerikanischen Entscheidungsträger via US-Agenten in Kiew erreichten, die vermutlich nicht begeistert waren.
– wie „Der Spiegel“ die Ereignisse vor vier Jahren kommentierte.
Auch Niederlande und Deutschland in Kenntnis
Im Juni 2022 sickerten Information durch, wonach auch die Niederlande und Deutschland Kenntnis von den Vorgängen gehabt hätten. Dabei soll auch eine Warnung an die USA gesendet worden sein. Die Deutschen waren allerdings skeptisch, da die Deadline für die Operation bereits abgelaufen war.
Danach soll ein CIA-Vertreter eines Büros in Kiew die ukrainische Präsidialverwaltung zur Absage der Operation aufgefordert haben. Trotzdem aber hätte dann Saluschni die Operation genehmigt und vor dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geheim gehalten. Schließlich wurde die Pipeline ohne US-Genehmigung gesprengt – so „Der Spiegel“. Die Saboteure sollen dabei von einer ukrainischen Privatperson mit etwa 300.000 Dollar für die Operation gesponsert worden sein.
3 Gedanken zu „„Spiegel“: CIA-Ukraine-Kooperation zur Sprengung von „Nord Stream““
Die DEPPEN-BRD wird niemals den MUT aufbringen gegen die SCHULDIGEN ein internationales GERICHTSVERFAHREN anzustrengen, da sie feige, lahm und
untertänig sind. Der angerichtete Schaden für die deutsche WIRTSCHAFT incl. der entgangenen GEWINNE des LANDES wird sicher in die MILLIONEN; oder sogar in die MILLIARDEN EURO gehen, aber die Politamateure aus Berlin werden dies „still und leise“ hinnehmen. Sie zahlen lieber an GOTT und die WELT, für eigene INTERESSEN haben sie angeblich kein GELD „flüssig“ ? Die FLUGBEREITSCHAFT hat bei 700 LEERFLÜGEN, verursacht durch POLITIKER, enorme KOSTEN gehabt, sowas können wir uns aber nicht leisten, Herr Bundeskanzler.
Der Spiegel hat auch behauptet Epstein sei ein russischer Agent, also was soll das die absichtlich erzeugten Lügen, welche Dreckschleudern wie der Spiegel ins Land kotzen dürfen, hier zu bringen? Als Chance zur Gegenrede? OK!
.
Das ist weiterhin „eine krude Verschwörungstheorie“, daß die Ukraine mit 3 Mann und einem gemieteten Segelboot NS gesprengt hat. Insbesondere wenn man sich das Verhalten der BRD-Junta, ihrer Richter, Staatsanwälte und Ermittler anschaut. Noch mehr, wenn man die Lage hinsichtlich „die Amis waren es“. Trump hat in der ersten Amtszeit ganz offen und nachhaltig das Ende von NS verlangt und angekündigt. Trump hat die Ukraine kriegstüchtig gemacht für 2022. Die USA haben die Selbstmordsanktionen der EUdSSR auferlegt und profitieren jetzt davon, daß ihr dreckiges, vierfach teureres Zeug an uns verkauft wird. Gleichzeitig waren zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Kräfte unter US-Flagge vor Ort, die nicht mit einem Segelboot ankamen. Wie bei fast allen solchen Vorgängen braucht es am Anfang Zeit die Medien einzufangen und auf Linie zu bringen, unerwünschte Meldungen verschwinden zu lassen, das „Narrativ“ zu kontrollieren. So auch hier. Direkt am Anfang erfährt man die Wahrheit und die lautete schlicht „Die USA waren es“.